Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА по форме национальной сборной по футболу.
Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием наших болельщиков на всех стадионах и на матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА", - отметил он.
По словам Павелко, несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.
"УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!", - подытожил Павелко.
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.
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это футбольская кричалка
Павелко дави их !!!
https://twitter.com/kameniar_ua Каменяр https://twitter.com/kameniar_ua @kameniar_ua https://twitter.com/kameniar_ua/status/1402607996891508745 9 июн.
Футболка - це частина величної стратегії деокупації Криму, яку недавно так піарив кулєба. Після футболки буде ще один мощнєйший удар по окупанту: клоун переплатить окупантам за кримську квартиру і окупанти подавляться...
А взагалі підриваю зебілам сраки!
А ось в чому переконанний стовітсотково , це комерційний успіх продажу футболок з оригінальними надписами . Я не про Україну кажу (тут пророком не требо буди) , я про Європу . Контрабандисти наварять афігенне бабло !
********* мосфутболу зробила українцям добру справу , бо тепер багато хто в Европі добре запам"ятає , як пишеться "Героям Слава" й так думаю , що й як звучить .
Скабєєво-колоскови , зразу видно , ніколи не читали легенди древньої Греції про певного пана Герастрата ... Царів забули , а Герастрата пом"ятають вже 2500 років . Бо бігали по Афінах й роками волали , мовляв еліни забудьте скаженного Герастрата , що спалив Парфінон ...
Храм Артеміди спалив Герострат ...
И скажите, что убрать надпись с футболок - это муслимофобия и потакание России в угнетении и геноциде мусульманских общин Украины.
Там такой батхерт начнется...
"
Но это только начало.
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П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
УЕФА решение не изменит, ибо бабло не воняет,
а наши чмновники и не расстроятся, ибо: какая разница...