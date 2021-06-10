Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА по форме национальной сборной по футболу.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и с лозунгом "Героям слава!". Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием наших болельщиков на всех стадионах и на матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА", - отметил он.

По словам Павелко, несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной.

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"УАФ всегда уважала международные спортивные принципы и следовала правилам, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы. Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!", - подытожил Павелко.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами. Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.