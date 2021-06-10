Закон о коренных народах могут принять на этой сессии, - Корниенко

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять за основу и в целом законопроект о коренных народах.

Об этом в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Законопроект о коренных народах нужно до Крымской платформы принять. Думаю, до конца текущей сессии будет. Мы хотели бы за основу и в целом. Вроде бы есть консенсус, там все не против", - сказал Корниенко.

Читайте: Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.