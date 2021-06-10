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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками вблизи Старогнатовки, - ОТУ "Схід"

Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками вблизи Старогнатовки, - ОТУ

Сегодня, 10 июня, вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Состояние здоровья - средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Автор: 

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Одужання хлопцю……
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10.06.2021 16:33 Ответить
Очікувано , на жаль , так як вчора Зепотерпілий заявив , що обстріли зменшилися в рази !
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10.06.2021 16:55 Ответить
///
Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 820 Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1111

«Вчора, під час виконання службових обов'язків, трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце... Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загибла народилась 15 лютого 1999 року, дівчині було 22 роки.
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10.06.2021 17:06 Ответить
Що з нею сталося?? Чому не пишуть офіційно нічого?!?
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10.06.2021 18:58 Ответить
невідомо...
і це насторожує
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10.06.2021 19:10 Ответить
кто в теме- парни с 128 гшбр..- пролейте свет...)
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11.06.2021 01:59 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу російськими військами поблизу Старогнатівки, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8311
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10.06.2021 21:04 Ответить
 
 