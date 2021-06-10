Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками вблизи Старогнатовки, - ОТУ "Схід"

Сегодня, 10 июня, вблизи населенного пункта Старогнатовка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід", вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Состояние здоровья - средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

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