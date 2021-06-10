"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом
Украинские интернет-пользователи отреагировали на решение УЕФА обязать Украину убрать с футбольной формы сборной убрать фразу "Героям слава!".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, комментаторы под постами UEFA в Facebook пишут "Слава Украине!", "Героям слава!", а также соответствующие фразы на английском языке.
Кроме того, украинские интернет-пользователи предложили свои варианты формы сборной, на которых написали "ПТН ПНХ" и добавили Украине территорию Краснодарского края РФ. Некоторые предложили вместо "Героям слава!" написать на форме "Смерть ворогам".
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Пригадую, ще десь на початку 90-х краснодарська машина біля нас ремонтувалась, так водій дуже дивувався, що в нас так само балакають, як в них. А сусідка була з брянщини, так взагалі ніякої різниці.
Кубань. Беруть інтерв'ю у старого дідуся, який розмовляє старою козацькою говіркою ( твердження журналіста). І старенький, рідною солов'їною розповідає, про те, які ж багаті двори були, як розкуркулюівали, скількох загубили.
"Говірка кубанська- козача"
"строєвая кАзачья песня"
"Розпрягайте хлопці коней".
ОНи добрались даже до Татарстана и другие национальные автономии - закрывают всё национальное- школы, газеты, Тв, книги. Идет полным ходом ЯЗЫКОВЫЙ и культурный ГЕНОЦИД.
це вже білорусь
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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Тоді все стане чесніше і чистіше.
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Псы позорные...
Бо вони визнають держави тільки у реальних кордонах, у яких їх визнають в ООН.
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
На північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська українсько-російська етнічна межа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростова-на-Дону , йшла уздовж Дону на північний схід і через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA Тихорєцьк та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Краснодар (на схід від міста) тяглася на південь, а західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF Майкопа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорного моря (південно-західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA Геленджика ).
Білорусько-українська етнічна межа не збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD державним кордоном через наявність за межами України українських етнічних земель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Берестейщина .
ГЕРОЯМ СЛАВА !