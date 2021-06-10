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"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом

Украинские интернет-пользователи отреагировали на решение УЕФА обязать Украину убрать с футбольной формы сборной убрать фразу "Героям слава!".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, комментаторы под постами UEFA в Facebook пишут "Слава Украине!", "Героям слава!", а также соответствующие фразы на английском языке.

ПТН ПНХ и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом 01
ПТН ПНХ и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом 02
ПТН ПНХ и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом 03

Кроме того, украинские интернет-пользователи предложили свои варианты формы сборной, на которых написали "ПТН ПНХ" и добавили Украине территорию Краснодарского края РФ. Некоторые предложили вместо "Героям слава!" написать на форме "Смерть ворогам".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УАФ ведет переговоры с УЕФА, чтобы оставить слоган "Героям слава" на форме сборной, - СМИ

ПТН ПНХ и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом 04
ПТН ПНХ и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом 05

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный

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сборная по футболу (296) сборная Украины (272) УЕФА (342) футбол (3586)


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"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8128
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10.06.2021 16:47
+58
Кубань наш получается
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10.06.2021 16:22
+49
Історичний факт.
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7100
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10.06.2021 16:29
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Кубань наш получается
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10.06.2021 16:22 Ответить
Історичний факт.
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7100
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10.06.2021 16:29 Ответить
В каком периоде истории?
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10.06.2021 17:18 Ответить
ruskij, um uskij ...
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10.06.2021 17:44 Ответить
До 1954, когда был проведен обмен, Крым и Кубань.
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10.06.2021 19:31 Ответить
північна слобожанщина також
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10.06.2021 19:32 Ответить
Історично так. І не тільки Кубань. До складу УНР, яку більшовики заграбастали, входила і курщина, і брянщина., і чималий кусок ростовської.

Пригадую, ще десь на початку 90-х краснодарська машина біля нас ремонтувалась, так водій дуже дивувався, що в нас так само балакають, як в них. А сусідка була з брянщини, так взагалі ніякої різниці.
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10.06.2021 16:32 Ответить
Колись показали док. фільм про голодомор. Москальня стверджувала, що й вони постраждали.
Кубань. Беруть інтерв'ю у старого дідуся, який розмовляє старою козацькою говіркою ( твердження журналіста). І старенький, рідною солов'їною розповідає, про те, які ж багаті двори були, як розкуркулюівали, скількох загубили.
"Говірка кубанська- козача"
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10.06.2021 16:42 Ответить
В настоящее время язык общения на Кубани (среди старожилов) называется БАЛАЧКА.
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10.06.2021 19:28 Ответить
А. Чехов:«Я родился в живописном украинском городе Таганроге»
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10.06.2021 16:35 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCUgWjqyf_-XVtDjqS4_n7bQ PS TV

"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8128
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10.06.2021 16:47 Ответить
О тож...
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10.06.2021 16:48 Ответить
и ни одного зеленского в косоворотке
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10.06.2021 16:54 Ответить
Один хлопчина приїхав в Україну з Ростовської області в кінці 80-х. Все питав "А чому це ви наші пісні співаєте?"
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10.06.2021 17:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tXK2xkn-SDM

"строєвая кАзачья песня"

"Розпрягайте хлопці коней".
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10.06.2021 17:35 Ответить
а загляните на кладбища в Таганроге - там одни украинские фамилии - туда Путин еще не добрался. аналогично и в Белгородской, Воронежской области, некоторых районах Курской, Ростовской и Брянской обл. В Белгородской обл. даже школы и библиотеки были с укр. мовою еще в 90 годы . Пришел геноцидник Путин - и все уничтожил и закрыл, а также библиотеку укр. литературы в Москве.
ОНи добрались даже до Татарстана и другие национальные автономии - закрывают всё национальное- школы, газеты, Тв, книги. Идет полным ходом ЯЗЫКОВЫЙ и культурный ГЕНОЦИД.
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10.06.2021 22:04 Ответить
Тебе Донбасса мало, еще Кубани хочется?
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10.06.2021 17:17 Ответить
!!!!!!!!!!!!
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10.06.2021 16:22 Ответить
...і Стародубщина, і Саратів теж
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10.06.2021 16:23 Ответить
нє, сара-тау -
це вже білорусь
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10.06.2021 16:32 Ответить
Смілянщина і берестещина, може? Так, тепер то ********* і Білорусь, а колись...
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10.06.2021 16:37 Ответить
круто!!!
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10.06.2021 16:24 Ответить
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
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10.06.2021 16:24 Ответить
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7817
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10.06.2021 16:27 Ответить
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8079
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10.06.2021 16:27 Ответить
Обратите внимание, КТО это написал...
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10.06.2021 16:27 Ответить
кожен українець знає із чого цей салют.
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 3210"
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10.06.2021 16:38 Ответить
Glory to Ukraine! Смерть парашці!
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10.06.2021 16:27 Ответить
За умов побудови міцної та багатої держави можемо з часом повернути не лише Кубань, а і Стародубщину з Берестейщиною. Але поки нам хочаб повернутись у кордони 2014.
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10.06.2021 16:27 Ответить
Мацковия,созданная Ханом Батыем и его внуком Менгу - Тимуром построившим дяревню Мацковия в 1272 году,явно перестарались,ибо во времена Батыя национальности рюсский значит глаз юзкий не существовало....,были чудь,меря,мордва,мурома и прочие марийцы фино-угорцы говорящие на непонятном наречии...
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10.06.2021 16:30 Ответить
По настоящие дни национальности русский не существует.Есть россиянин(житель расеи), а дальше ......................................................................................................................................
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10.06.2021 19:22 Ответить
харьковские фанаты, сочинившие песнь про #уйла, всего за две минуты, сделали для консолидации страны больше, чем ишак за 2 года.
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10.06.2021 16:30 Ответить
"ПТН ПНХ" и карта Украины с Краснодарским краем: Украинцы отреагировали на решение УЕФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7142
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10.06.2021 16:34 Ответить
Я би порадила УЄФА не долучати до змагань прокажених з росії.
Тоді все стане чесніше і чистіше.
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10.06.2021 16:34 Ответить
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 8637
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10.06.2021 16:42 Ответить
Невже ?
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10.06.2021 16:54 Ответить
ПУСТЬ НА ВСЕХ СТАДИОНАХ ЗВУЧИТ ХИТ ПУТИН - ***** ...тем более что это ПРАВДА !!!
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10.06.2021 16:35 Ответить
51 государство Мира подписало в Сан-Франциско 26 июня 1945 года Устав ООН,который сегодняшняя РАБссия его нарушила 100 раз,напав на Суверенные Грузию и Украину...,тогда в 1945 году среди подписантов была Украина и Белоруссия,РАБссии и РСФСР не было в природе...,дохлый СССр не в счет,поскольку дохляк СССр не был государством, а именно Союзом ...
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10.06.2021 16:36 Ответить
УЄФА також підтверджує, що слоган "Слава Україні" на зовнішньому боці футболки був затверджений у 2018 році. УЄФА вважає, що він відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про екіпірування. Сам по собі цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення і, отже, може бути присутнім на футболці збірної України. ЧОГО ПАРАШКА ТОДІ НЕ ОБЄСПАКАЮВАЛАСЬ? А ЛИШЕ КОЛИ путіна НАЗВАЛИ КІЛЕРОМ І ПОЧАЛИ СРАТЬ НА "іх там нет" і визнавати "іх там єсть".
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10.06.2021 16:42 Ответить
РАБссия на Евро-2020 будет выступать без флага и гимна...,позорище Мильдониевое...
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10.06.2021 16:37 Ответить
москалі так розвонялися, наче українці написали "путін-кілер"
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 7563"
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10.06.2021 16:43 Ответить
Триколор генерала Власова воевавшего на стороне нацистов не должен быть на полях футбольной Европы... А союз МОЛОТОВ-Риббентроп то ваще позорище на столетия Про Бандеру блин ЗаХерова вспомнила...
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10.06.2021 16:44 Ответить
Машку теперь буду называть Машка Риббентроп... типа Аблигацыя...
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10.06.2021 16:46 Ответить
побанять на раз, вже був такий глорі мобфлеш 3-4 роки тому, мене
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10.06.2021 16:50 Ответить
ОУН-0УПа еще не было в природе и на Свете,а Союз НКВД-ГЕСТАПО был подписан в Москве 11 ноября 1938 года Генрихом Мюллером шефом ГЕСТАПО и Первым замом НКВД Лаврением Берия...,назначение это Беря получил 22 августа 1938 года...
Псы позорные...
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10.06.2021 16:52 Ответить
И это неопровержимый факт.К сожалению мало кто знает об этом.
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10.06.2021 19:13 Ответить
разрывом кацапских пердаков удовлетворён !- лишь бы у павелков ничего не подгорело..
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10.06.2021 16:52 Ответить
Мапа України 1919 року"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 5124
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10.06.2021 17:10 Ответить
тут не все вмістилось
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10.06.2021 17:20 Ответить
Подібну мапу УЕФА 100% забракували б.
Бо вони визнають держави тільки у реальних кордонах, у яких їх визнають в ООН.
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11.06.2021 11:22 Ответить
https://eurosolidarity.org/2021/06/10/petro-poroshenko-u-soczmerezhah-zaklykav-pidtrymaty-zbirnu-********-i-vitannya-slava-********-geroyam-slava/ Петро Порошенко у соцмережах закликав підтримати збірну України і вітання «Слава Україні! Героям Слава!»
П'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/2478340698966974:0?__cft__[0]=AZUukZi50LP0gplYWuVtP_v2j793Mpyh3oZxKltKmey37ZzK5iRz-QGGaX-c53EtIDD8P0sNeSDWL5RUBibwJWkngpnOMI4rl_dNCznA4NNnf5yyfFbY728qOUEyvtZ_y5v8QzNlQYrtjevkxuQlwzBD2jmwYSMKVe1Zd4ijRAqxNA&__tn__=%2CO%2CP-R Facebook закликав підтримати збірну України з футболу, а офіційне вітання української армії встановити на аватарку.
«Слава Україні! Героям Слава! Це наше. І це - офіційне вітання української армії. Ми своє і своїх не здаємо. Це завжди було нашим гаслом.
І не державі, яка веде агресивну війну проти України, скасовувати нашу Славу. Хоч Росія лише мріє «скасувати» Україну…
Давайте підтримаємо нашу збірну і нашу країну. Долучайтесь до нашої ініціативи в соцмережах», - написав Петро Порошенко.
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10.06.2021 17:12 Ответить
За Порошенка так і було. На вулицях Києва люди, навіть незнайомі, вітались "Слава Україні", "Героям слава", а прийшли клоуни і вітання зникло. Можливо тому, що вітати зебобиків "Слава Україні" язик не повертається.
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10.06.2021 17:53 Ответить
даже Эрдоган, когда приезжал в Киев, сказал в конце своей речи "Слава Украине!" так Зеля чуть не ********** и что-то промямлил.
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10.06.2021 21:53 Ответить
Прозріли, слава Богу...
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11.06.2021 00:58 Ответить
Дуже хороша ідея! підтримую! Ну і " Путін -ху#ло " ніхто не відміняв!
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10.06.2021 17:35 Ответить
Треба брати карту не тільки з Краснодарським краєм, але і з Брестом.

"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 9639
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10.06.2021 17:44 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Українська етнічна територія

На північ від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганська українсько-російська етнічна межа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83 Ростова-на-Дону , йшла уздовж Дону на північний схід і через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%94%D1%86%D1%8C%D0%BA Тихорєцьк та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 Краснодар (на схід від міста) тяглася на південь, а західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF Майкопа повертала до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Чорного моря (південно-західніше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA Геленджика ).

Білорусько-українська етнічна межа не збігається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD державним кордоном через наявність за межами України українських етнічних земель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%88%D1%8F Підляшшя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Берестейщина .
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10.06.2021 17:49 Ответить
птнпнх
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10.06.2021 18:49 Ответить
Моя бабушка была УКРАИНКА! Родилась в 1905 в Воронеже. Это факт.
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10.06.2021 19:10 Ответить
И Брежнев в Воронеже , тогда это была Украина
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10.06.2021 19:41 Ответить
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.06.2021 20:13 Ответить
Я предлагаю эту форму сделать специальной, для дружного стеба мокшандии) И проводить это мероприятие регулярно))
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10.06.2021 21:24 Ответить
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 5969
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10.06.2021 21:47 Ответить
Йой! То буде ґепічне видовище навіть при погляді з космосу! Особливо, коли одна смєхдєржава знаходиться на неосвітленій стороні Землі! Як на расії вибухатимуть дупами лаптєноги...
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10.06.2021 23:01 Ответить
ПТН ПНХ
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10.06.2021 23:04 Ответить
"ПТН ПНХ" і карта України з Краснодарським краєм: Українці відреагували на рішення УЄФА флешмобом - Цензор.НЕТ 1330
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10.06.2021 23:24 Ответить
Брест большевики после раздела Польши с гитлером, передали смирным беларусам чтоб не переживать за стратегическую трассу на запад и постоянные восстания украинцев. Но старики там украинский помнят по сей день. А Стародубщину москали отжали референдумом на штыках в 1918 году после оккупации Украинской Народной Республики. Украинцы там знатно отмудохали красных но силы были не равны. Совок в отместку постарался чтоб любое упоминание об украинцах за 100 лет исчезлоиз этой части исторической Украины. До 1918 года Стародубщина во все времена была на картах частью Черниговской земли, немало известных отаманов и известных фамилий козацкой шляхты произошло именно оттуда. Это как если бы сейчас кусок Полтавщины или Киевщины у нас отобрали.
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10.06.2021 23:49 Ответить
Только что федерация страны-участницы А подала в уефа жалобу на цвет резинки от трусов сборной команды B. Уефа приняло мудрое решение : команде B разрешено играть в трусах. Но - без резинки... А что до Украины, герои которой действуют на больных дурдома, как полнолуние, ей велено носить футболки шиворот-навыворот. Чтоб всем было видно, что надписи "героям слава " не видно...
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11.06.2021 06:24 Ответить
 
 