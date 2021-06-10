ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца"

В Офисе Президента считают абсолютно правильными надписи на форме украинских футболистов к Евро-2020.

В этом говорится в комментарии Офиса Президента, который есть в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" в форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких возражений. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей Родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!" Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", - сообщили в Офисе Президента.

На Банковой подчеркнули, что Украина уважает принципы и решения УЕФА, которые должны приниматься без какого-либо политического влияния или вмешательства.

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Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.