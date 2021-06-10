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ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца"

ОП о форме футболистов:

В Офисе Президента считают абсолютно правильными надписи на форме украинских футболистов к Евро-2020.

В этом говорится в комментарии Офиса Президента, который есть в распоряжении УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши футболисты на полях Европы будут пытаться прославить свою страну. Поэтому лозунг "Слава Украине!" в форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких возражений. И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей Родины, слышит "Слава Украине!", то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ "Героям Слава!" Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца", - сообщили в Офисе Президента.

На Банковой подчеркнули, что Украина уважает принципы и решения УЕФА, которые должны приниматься без какого-либо политического влияния или вмешательства.

Читайте: Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) Евро-2020 (105) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+22
Моніка, тобі личить саме цей дизайн!

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 5727
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10.06.2021 16:32
+12
Краще би Зюзя туди не ліз.
В його душі точно таких слів не писали.
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10.06.2021 16:37
+10
Ну а пока клоун усмехается, 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ. Это дефолт.
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10.06.2021 16:30
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Ну а пока клоун усмехается, 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ. Это дефолт.
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10.06.2021 16:30 Ответить
Реструктуризация госдолга это дефолт? Да вы экономист от Бога.
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10.06.2021 16:32 Ответить
МВФ на реструктуризацию, скорее всего, не согласится, как не идет он на перекредитовку. Дальше два возможных пути:
1. Расплакаться и забыть (но тогда зачем всё это?)
2. Сказать: "ну раз вы с нами так - то мы ВЫНУЖДЕНЫ вот так!" - и объявить одностороннюю реструктуризацию (дефолт)
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10.06.2021 16:35 Ответить
без согласия МВФ, - да дефолт.
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10.06.2021 16:36 Ответить
Сегодня наш(?) Кабмин решил погасить $6 миллионов просроченного долга СУДАНА (страна в Африке) перед МВФ в рамках инициативы для бедных стран с крупной задолженностью. Деньги будут выделены путем уменьшения на четверть средств Украины в МВФ (сейчас - $24 млн)

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 2657
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10.06.2021 16:37 Ответить
Если они без понятия об экономике и вообще о здравом смысле, то нас ждёт дефолт.
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10.06.2021 16:42 Ответить
не надо быть экономистом, чтобы понимать ситуацию. простого здравого смысла хватит, для осознания того факта, что все идет туда, куда идет. Это неизбежно с этой властью.
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10.06.2021 16:54 Ответить
Та ладно! По видосикам все зашибись! И даже лишние бабосы есть, чтоб Судану помочь
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10.06.2021 16:35 Ответить
Не мели чушь.
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10.06.2021 16:54 Ответить
Если это чушь, то мелют ее те, кто подал это постановление. БОльшая часть - это слуги.
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10.06.2021 16:57 Ответить
Моніка, тобі личить саме цей дизайн!

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 5727
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10.06.2021 16:32 Ответить
тут він правий!
кожен українець, і навіть кацап (!!!) знають що треба відповідати на "Слава Україні !"
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10.06.2021 16:33 Ответить
Украинские фанаты "атаковали" соцсети УЕФА после решения о лозунге "Героям слава"Решение организации вызвало бурю негатива и непринятия среди украинцев.
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10.06.2021 16:34 Ответить
Ну что-же ,остаётся выступать со слоганом СМЕРТЬ ВОРОГАМ ну если уж кому-то не по душе ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.06.2021 16:34 Ответить
с коллегами по палате, на входе в свой родной дурдом, напишите - смерть санитарам, сделайте друг другу на ужин клизму, и верните врачу телефон.
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10.06.2021 16:48 Ответить
Ну если для тебя дурака ,путин-***** по совместительству убийца и его банда это санитары ,то тебе надо собрать чУмодан ,купить билет до ближайшего ватного населённого пункта и там рассказать ,как ты чудом спасся от бАндеровцев или вообще расскажешь ,что ты и есть распятый мальчик .
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10.06.2021 16:54 Ответить
Это Зе еще и футболист??? Теперь мяч квадратный будет.
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10.06.2021 16:36 Ответить
Поки Моніка Зеленські хизувався іменною футболкою наче у збірної України з футболу, користувачі соцмереж помітили, що препізедент ніяк не визначиться, як саме пишеться його прізвище.

Ну так акакаяразніца

ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 6336 ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 578
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10.06.2021 16:39 Ответить
то його зайва хромосома надрукована
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10.06.2021 16:43 Ответить
Воно ж неписемне, вам же про це на початку виборчої кампанії сказали. Ото "зе" - то максимум, що може осилити без помилок. Хрестик би ставило, замість підпису, але суєверне до жуті. І відбитки пальців залишати відмовляється.

ZEBIL ось так правильно.
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10.06.2021 16:45 Ответить
а говорит что "нелох"
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10.06.2021 16:55 Ответить
и зелёный!
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10.06.2021 16:53 Ответить
ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця" - Цензор.НЕТ 4115
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10.06.2021 16:55 Ответить
Краще би Зюзя туди не ліз.
В його душі точно таких слів не писали.
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10.06.2021 16:37 Ответить
Я чувствовал что что-то должно случиться недоброе раз взял в руки бедоносец нашу форму так и случилось
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10.06.2021 16:41 Ответить
Слава Нації!
Смерть уефам!
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10.06.2021 16:44 Ответить
УЕФА помогает оккупанту решать его хотелки. Нужно не только отстоять, но и дать понять что эта тема навсегда должна быть закрыта. Эта самые правильные футболки.
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10.06.2021 16:45 Ответить
ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца" - Цензор.НЕТ 4348
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10.06.2021 16:45 Ответить
ОП не розуміє,що те,що пишеться в душі ніколи не переноситься на футболку...
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10.06.2021 16:48 Ответить
А ще в душі кожного українця записано, що українська земля не продається нікому, окрім українців. Але чомусь вас, жєвреїв, це не зупиняє.
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10.06.2021 16:51 Ответить
Эти слова тоже.
ОП про форму футболістів: "Ці словосполучення записані в душі кожного українця" - Цензор.НЕТ 3865
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10.06.2021 16:57 Ответить
Прогресс налицо,помнится на прошлом чемпионате сделали замечания хорватскому футболисту за крики Слава Украине и беева неделю кирпичами срала...теперь это можно на весь экран.
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10.06.2021 17:03 Ответить
о, ***** таки нарисовали
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10.06.2021 19:08 Ответить
я вам нелох! скоро побегу на поле
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10.06.2021 19:12 Ответить
дайте лопату с моторчиком
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10.06.2021 19:13 Ответить
лярд саженцев за 100
это, это..
нихуясебе!!!
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10.06.2021 19:15 Ответить
косоворотку, ***, напяль, курва
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10.06.2021 19:22 Ответить
пузо отожрал в качалке
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10.06.2021 19:25 Ответить
садит-садит, а посадить не может
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10.06.2021 19:27 Ответить
импотент в 42...
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10.06.2021 19:28 Ответить
в 43... в 44... и ***** такого шинкаря
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10.06.2021 19:29 Ответить
жид
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10.06.2021 19:39 Ответить
Відповіддю на слова "Слава Україні" завжди було "Навіки Слава". Хто придумав : "Героям Слава"?
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10.06.2021 20:08 Ответить
.."Смерть ворогам!!"
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10.06.2021 20:12 Ответить
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.06.2021 20:16 Ответить
какао против слов Зе.
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11.06.2021 05:33 Ответить
 
 