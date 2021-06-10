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Новости Борьба с коррупцией
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Проводится обыски в больницах "Укрзализныци" по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ. ФОТО

НАБУ и САП проводятобыски в помещениях клинических больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра Филиала "Центр охраны здоровья" АО "Украинская железная дорога", а также в самой Филиале.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Проводится обыски в больницах Укрзализныци по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ 01

"Обыски проводятся в рамках расследования по факту завладения должностными лицами АО "Укрзализныця" бюджетными средствами в особо крупных размерах по Программе медицинских гарантий оказания медицинских услуг "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 ", в размере 59 933 926 гривен, полученных от Национальной службы здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация совершенных уголовных преступлений ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля 2021 года.

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Отмечается, что обыски осуществляют в административных помещениях, на оказание медицинских услуг пациентам следственные действия никоим образом не влияют.

Проводится обыски в больницах Укрзализныци по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ 02
Проводится обыски в больницах Укрзализныци по факту завладения 60 млн грн, выделенных на лечение больных COVID-19, - НАБУ 03

В НАБУ просят обращаться граждан, лечившихся в данных больницах от COVID-19 за свой счет в период с 30 ноября 2020 до 31 марта 2021 года.

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Напоминаем, в марте 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что три больницы "Укрзализныци" не приняли больных COVID-19, несмотря на то, что начиная с ноября получили фактических выплат 60 млн гривен. "Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - заявил Степанов.

После инцидента, который произошел 24 марта 2021 в городе Киеве, НСЗУ проводит проверку в медицинских железнодорожных учреждениях в Киеве.

В пресс-службе филиала "Центр охраны здоровья" АО "Укрзализныця" отметили, что ЦОЗ максимально способствует и помогает в проведении проверки.

Автор: 

НАБУ (4219) обыск (1896) Укрзализныця (2745) САП (2062)


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А когда в МВД пройдут обыски по факту завладения более 5 миллиардами гривен из фонда борьбы с ковид19?
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10.06.2021 16:40 Ответить
Серлещ,а за чим наглядова рада наглядає, отримуючи таку зарплатню?
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10.06.2021 16:47 Ответить
 
 