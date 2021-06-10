РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5739 посетителей онлайн
Новости
444 5

Президент Литвы Науседа и глава Польши Дуда заявили о готовности участвовать в саммите "Крымской платформы", - Стефанчук

Президент Литвы Науседа и глава Польши Дуда заявили о готовности участвовать в саммите

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы".

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я очень хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровне 23-24 августа 2021 года - и на саммите "Крымская платформа" и в мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины", - сообщил Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что ожидает активное участие литовских и польских коллег-депутатов в деятельности "Крымской платформы".

"Мы также предложили провести саммит глав государств "Люблинского треугольника" в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве", - рассказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель, - МИД

Автор: 

Литва (2450) Польша (8405) Дуда Анджей (755) Стефанчук Руслан (656) Науседа Гитанас (263) Крымская платформа (308)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦЕ ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ!!!!! І нас це не обходить що думають продажні людішки!!!! Там так само є багато українців які за, і кримлин які теж за!!!!!! тИ свою методичку засунь собі в ..... ну ти зрозумів де саме!!!!!
показать весь комментарий
10.06.2021 17:13 Ответить
Курочка по зёрнышку клюёт
показать весь комментарий
11.06.2021 18:00 Ответить
 
 