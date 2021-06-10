Президент Литвы Науседа и глава Польши Дуда заявили о готовности участвовать в саммите "Крымской платформы", - Стефанчук

Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда примут участие в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и саммите "Крымской платформы".

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я очень хотел бы поблагодарить польскую и литовскую стороны за официальные сообщения принять участие и быть представленным на наивысшем президентском уровне 23-24 августа 2021 года - и на саммите "Крымская платформа" и в мероприятиях празднования по случаю 30 годовщины независимости Украины", - сообщил Стефанчук на встрече с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что ожидает активное участие литовских и польских коллег-депутатов в деятельности "Крымской платформы".

"Мы также предложили провести саммит глав государств "Люблинского треугольника" в рамках мероприятий 23-24 августа в Киеве", - рассказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель, - МИД