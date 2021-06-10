Переговоры в ТКГ нуждаются в перезагрузке, потому что РФ себя позиционирует как посредника, - член делегации Иванова

Член гуманитарной подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова заявила о необходимости перезагрузки переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это не первое заседание, когда российская сторона не произносит ни слова. У нас в гуманитарной группе было много таких заседаний, когда в начале представитель российской стороны здоровался, а в конце сказал "до свидания", и больше ни слова. Поэтому это не новость, это не впервые. А ведет себя Россия на переговорах таким образом - они позиционируют себя не как сторона переговоров, а в качестве посредника. И каждый раз они продвигают идею субъективизации представителей ОРДЛО. Я иногда говорю, шутя, что представителям ОРДЛО выдали методичку, согласно которой они столько-то раз должны повторить, что они являются "республиками ЛДНР" и т.д.", - рассказала Иванова.

По ее словам, переговоры не продвигаются именно потому, что Россия продвигает такую ​​субъективизацию представителей ОРДЛО.

"Я согласна с тем, что должна быть перезагрузка - и не только на уровне международной площадки этих переговоров, но и на уровне отношения к этим переговорам модераторов, а именно представителей ОБСЕ. Я очень надеюсь, что представители ОБСЕ, видя, что такое поведение представителей ОРДЛО, которые хотят себя объективизировать, заводит переговоры в тупик - это должно их побуждать к тому, что что-то надо изменить в переговорном процессе", - подытожила Иванова.

Читайте: Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо