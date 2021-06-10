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Новости Агрессия России против Украины
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Переговоры в ТКГ нуждаются в перезагрузке, потому что РФ себя позиционирует как посредника, - член делегации Иванова

Переговоры в ТКГ нуждаются в перезагрузке, потому что РФ себя позиционирует как посредника, - член делегации Иванова

Член гуманитарной подгруппы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Татьяна Иванова заявила о необходимости перезагрузки переговоров по Донбассу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Это не первое заседание, когда российская сторона не произносит ни слова. У нас в гуманитарной группе было много таких заседаний, когда в начале представитель российской стороны здоровался, а в конце сказал "до свидания", и больше ни слова. Поэтому это не новость, это не впервые. А ведет себя Россия на переговорах таким образом - они позиционируют себя не как сторона переговоров, а в качестве посредника. И каждый раз они продвигают идею субъективизации представителей ОРДЛО. Я иногда говорю, шутя, что представителям ОРДЛО выдали методичку, согласно которой они столько-то раз должны повторить, что они являются "республиками ЛДНР" и т.д.", - рассказала Иванова.

По ее словам, переговоры не продвигаются именно потому, что Россия продвигает такую ​​субъективизацию представителей ОРДЛО.

"Я согласна с тем, что должна быть перезагрузка - и не только на уровне международной площадки этих переговоров, но и на уровне отношения к этим переговорам модераторов, а именно представителей ОБСЕ. Я очень надеюсь, что представители ОБСЕ, видя, что такое поведение представителей ОРДЛО, которые хотят себя объективизировать, заводит переговоры в тупик - это должно их побуждать к тому, что что-то надо изменить в переговорном процессе", - подытожила Иванова.

Читайте: Италия поддерживает Нормандский формат и ТКГ под эгидой ОБСЕ для достижения мира на Донбассе, - глава МИД Ди Майо

Автор: 

Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Какие там перезагрузки вата не перезагружается она утилизируется
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10.06.2021 16:50 Ответить
Ідеально!

Переговоры в ТКГ нуждаются в перезагрузке, потому что РФ себя позиционирует как посредника, - член делегации Иванова - Цензор.НЕТ 7025
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10.06.2021 16:51 Ответить
С террористами не о чем разговаривать.
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10.06.2021 16:54 Ответить
отрезайте кусок, там Украину уже никто не ждет. И всем лошадям это понятно.
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10.06.2021 16:55 Ответить
Вообще то вся РФ нуждается в перезагрузке.
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10.06.2021 17:01 Ответить
Срабсия перезагрузке не подлежит. У них везде скрепы. Только ограждение высоким забором до самого момента когда голова тупина через него перелетит.
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10.06.2021 17:07 Ответить
После сноса системы и переформатирования с очисткой секторов никаких скреп уже не останется.
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10.06.2021 17:16 Ответить
 
 