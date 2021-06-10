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Военнослужащий задержан на Закарпатье при получении 3 тыс. долл. взятки за освобождение от призыва на срочную службу, - прокуратура. ФОТО

10 июня в Закарпатской области на взятке задержан военнослужащий Иршавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Военнослужащий задержан на Закарпатье при получении 3 тыс. долл. взятки за освобождение от призыва на срочную службу, - прокуратура 01

По данным следствия, военнослужащий получил 3000 долларов взятки от отца двух призывников. Средства предназначались за отсрочку призыва на срочную военную службу сыновей и дальнейшее их освобождение от призыва по состоянию здоровья.

Военнослужащий задержан на Закарпатье при получении 3 тыс. долл. взятки за освобождение от призыва на срочную службу, - прокуратура 02

Также смотрите: Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Военнослужащий задержан на Закарпатье при получении 3 тыс. долл. взятки за освобождение от призыва на срочную службу, - прокуратура 03

Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Также изучается вопрос причастности к совершению указанного преступления других лиц районного военкомата, а также правоохранительных органов.

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Автор: 

взятка (6154) Военная прокуратура (933) военкомат (458) Закарпатская область (2581)


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А как они узнали? Я имею ввиду СБУ
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10.06.2021 17:00 Ответить
Ну теперь то сыновья точно пойдут служить
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10.06.2021 17:03 Ответить
ох и папа..- сам же отмазывал, а потом резко передумал
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11.06.2021 02:02 Ответить
 
 