Военнослужащий задержан на Закарпатье при получении 3 тыс. долл. взятки за освобождение от призыва на срочную службу, - прокуратура. ФОТО

10 июня в Закарпатской области на взятке задержан военнослужащий Иршавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

По данным следствия, военнослужащий получил 3000 долларов взятки от отца двух призывников. Средства предназначались за отсрочку призыва на срочную военную службу сыновей и дальнейшее их освобождение от призыва по состоянию здоровья.

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Решаются вопросы сообщения задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Также изучается вопрос причастности к совершению указанного преступления других лиц районного военкомата, а также правоохранительных органов.

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