Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины

Украина не должна соглашаться с решением УЕФА и убирать лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" с формы футболистов на Евро-2020.

Такого мнения придерживается главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке.

""Слава Украине! Героям Слава!" - это официальная государственная символика Украины, таким образом, заявление УЕФА - это вмешательство во внутренние дела Украины", - пишет Бутусов.

Он напомнил, что украинская символика была утверждена УЕФА ещё в декабре 2020 года, и её пересмотра за два дня до начала турнира нарушает правила самой УЕФА.

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"УЕФА приняла решение под открытым давлением России и президента Путина. Это противоречит спортивному принципу, что спорт всегда вне политики, УЕФА политически стала в этом вопросе на сторону РФ. Россия - основной нарушитель спортивных правил в мире, лишена права на свои государственные символы за допинг на Олимпийских играх, таким образом, УЕФА поддерживает нарушителей", - считает Бутусов.

К тому же, добавил журналист, объявление о запрете формы было сделано неофициально. Бутусов предполагает, что причина этого – то, что такое решение объявить официально стесняются сами организаторы.

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"Убежден, сборная Украины в любом случае должна выходить в форме с надписью "Героям Слава!", даже несмотря на запрет УЕФА. Пусть УЕФА попытается по такой причине отстранить нашу команду - тогда весь мир увидит этот позорный сговор. Пусть попробуют оштрафовать - мы выиграем в любом суде. Отказываться от своей формы при любых обстоятельствах нельзя. Это именно тот случай, когда ради принципов надо не соглашаться, а смело идти на конфликт", - считает Бутусов.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.