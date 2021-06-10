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Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины

Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины

Украина не должна соглашаться с решением УЕФА и убирать лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" с формы футболистов на Евро-2020.

Такого мнения придерживается главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке.

""Слава Украине! Героям Слава!" - это официальная государственная символика Украины, таким образом, заявление УЕФА - это вмешательство во внутренние дела Украины", - пишет Бутусов.

Он напомнил, что украинская символика была утверждена УЕФА ещё в декабре 2020 года, и её пересмотра за два дня до начала турнира нарушает правила самой УЕФА.

Читайте: ОП о форме футболистов: "Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца"

"УЕФА приняла решение под открытым давлением России и президента Путина. Это противоречит спортивному принципу, что спорт всегда вне политики, УЕФА политически стала в этом вопросе на сторону РФ. Россия - основной нарушитель спортивных правил в мире, лишена права на свои государственные символы за допинг на Олимпийских играх, таким образом, УЕФА поддерживает нарушителей", - считает Бутусов.

К тому же, добавил журналист, объявление о запрете формы было сделано неофициально. Бутусов предполагает, что причина этого – то, что такое решение объявить официально стесняются сами организаторы.

Также читайте: УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава"

"Убежден, сборная Украины в любом случае должна выходить в форме с надписью "Героям Слава!", даже несмотря на запрет УЕФА. Пусть УЕФА попытается по такой причине отстранить нашу команду - тогда весь мир увидит этот позорный сговор. Пусть попробуют оштрафовать - мы выиграем в любом суде. Отказываться от своей формы при любых обстоятельствах нельзя. Это именно тот случай, когда ради принципов надо не соглашаться, а смело идти на конфликт", - считает Бутусов.

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Российский футбольный союз обратился в УЕФА с заявлением о том, что в форме украинских футболистов якобы используются политические мотивы, а футбол должен оставаться вне политики. И 10 июня УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объяснили тем, что сочетание слоганов "Слава Украине!" и "Героям слава!" якобы является политическим, у него есть исторический и военный подтекст. Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА.

Автор: 

УЕФА (342) футбол (3586) Евро-2020 (105) Бутусов Юрий (4351)


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Топ комментарии
+54
Згодні?!! Альтернативна версія! Аби було замість ГЕРОЯМ СЛАВА!

"Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла - ла!" - і жодної політики

Бутусов о скандале с формой: УЕФА под давлением Путина вмешивается во внутренние дела Украины - Цензор.НЕТ 6702
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10.06.2021 16:58
+39
ПТН ПНХ! и УЕФА с собой возьми!
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10.06.2021 16:56
+38
а слідом оце закиньте їм - щоб "про героїв" не шпорталися

Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України - Цензор.НЕТ 8216
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10.06.2021 17:22
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Заходьте!

Слава Україні! Героям слава!
Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

https://www.facebook.com/EURO2020/?ref=page_internal
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10.06.2021 18:38 Ответить
Зайду.Обов'язково. )
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10.06.2021 18:48 Ответить
Європейці не хочуть Третьої Світової. Кожен німець згадує катастрофу 1945го і він віддасть останнє, щоб цей жах не відтворивсь. Сьогодні Третьою Світовою загрожує Раша. Бо що Раша ще може запропонувати світу???
Але навіщо українці випрошують у світу собі якусь допомогу, якщо в нас самих неміряно можливостей? Хочаб не обирати до влади цих пройдисвітів яників, пєць і зєль
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10.06.2021 19:00 Ответить
Отже.Треба створити інститут людського вибору і набирати туди людей із села.
Нехай вчаться політесу. Тоді,при виборах, все буде так,як захочуть ппроголосувати люди.
Чи нє ?
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10.06.2021 19:13 Ответить
не. ване надо, шоб голосовали за Вану.
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11.06.2021 08:47 Ответить
а шо наша бубочка на це відповість?
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10.06.2021 19:03 Ответить
Украинцы, не поддавайтесь решению продажных членов УЕФА. Выходите в этой форме. Бутусов прав. Сейчас устУпите, с вами потом уже эти путлеровские холуи из УЕФА считаться не будут. Это не в компетенции УЕФА решать за вас. Они боятся потерять миллионные взятки от путлера, которые он им всегда платил. Да благославит вас Бог !!! Идите с высоко поднятой головой и со словами "Героям слава" на футболках. Слава Украине !!!
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10.06.2021 19:17 Ответить
Сейчас футбол спошная коррупция, я после чм-18, потерял к єтим постановкам интерес.
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10.06.2021 19:31 Ответить
Спорт всегда был политизирован. Но.Нельзя идти на поводу кого-то. НЕ-ЛЬЗЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно, если это касается имиджа страны.
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10.06.2021 19:47 Ответить
Підтримую . Треба гнути свою лінію , і не дивлячись ні на що , виходити на ігри у формі з гаслом - Героям Слава .! Конфлікт УЄФА так конфлікт , суд так суд , але в таких принципових питаннях пасувати не можна . Інакше , бачитимуть що ти слабак , і в подальшому тільки й " буцатимуть " . Збірна повинна грати у тій формі , яку УЄФА , вже само ж , завердило раніше крапка Бутусов про скандал із формою: УЄФА під тиском Путіна втручається у внутрішні справи України - Цензор.НЕТ 4512 . Якщо знімуть зі змагань , підняти скандал на весь світ , подавати скарги у всі міжнародні суди і т.д . .
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10.06.2021 19:58 Ответить
Погоджуюсь з Бутусовим. Можна взагалі зіслатись на те, що форму вже пошили і пізно щось міняти.
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10.06.2021 20:09 Ответить
..."Слава нації!!Смерть ворогам"!!
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10.06.2021 20:10 Ответить
Помните курьезное техническое поражение сборной Украины в Лиге наций, из-за которого Украина опустилась в лигу В, а Швейцария осталась в группе А. Тогда утерлись, цеж Европа, не устраивать же скандал и позориться перед цивилизованными. Думаю и сейчас будет то же самое.
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10.06.2021 20:10 Ответить
Гідною відповіддю має стати поява грошової купюри з портретом С.А.Бандери . А на всіх грошових купюрах має з'явитись : СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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10.06.2021 20:14 Ответить
Три дні тому назад, коли на Цензорі всі раділи новій формі, знаюча людина оце все передбачила, а саме: "Не радіймо завчасно, друзі, - ця інформація приємна, але не певна. Щоб не вийшов з того всього черговий великий пердь від великого патріота А. Павелка. А українцям - чергове велике розчарування. Ще такого не було, щоб УЄФА підтримало Україну всупереч росії. З часу колоскова у тих УЄФА-ФІФА все за кацапами, правдою чи неправдою."
https://censor.net/ua/comments/locate/3269811/0192144c-8e15-7166-be7c-fd3a23fa0611Відповісти
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10.06.2021 20:19 Ответить
Не прогинатись у такому принциповому питанні!!!
Насправді, це важливіше за матчі на чемпіонаті - відстояти свою гідність!
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10.06.2021 20:43 Ответить
Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже есть политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Вот вам и чушь о футболе без политики.
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10.06.2021 20:50 Ответить
Если убрать Героям Слава, то заменить на путин *****! Без компромиссов.
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10.06.2021 21:32 Ответить
Наша спортивная форма- лучшая в мире. Русню- в дупу- глубоко и надежно!
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11.06.2021 09:35 Ответить
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