ГФС в Киеве продолжает расследование фактов уклонения от уплаты налогов, фигурантами являются коммунальные предприятия КГГА

Суммы установленного в ходе следствия ущерба, причиненного городскому бюджету столицы и государству, достигают более 160 000 000 гривен.

Сегодня, 10 июня, в помещении Государственной фискальной службы Украины состоялся пресс-брифинг о ходе досудебного расследования по уголовным производствам, в которых фигурируют коммунальные предприятия КГГА.



Как сообщил председатель ГФС Вадим Мельник, в настоящее время ГФС в г.Киеве продолжается расследование фактов уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, хищения бюджетных средств. И касается это как средств государственного бюджета Украины (по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов), так и средств бюджета города Киева (по фактам возможного хищения). Работа следователей ГФС продолжается. Накладываются аресты на банковские счета обществ-фигурантов, допрашиваются свидетели. Сейчас проводится 3 судебно-экономические и 4 строительно-технические экспертизы. Есть весомый результат в доказательстве нанесенных убытков. По результатам судебно-экономической экспертизы, проведенной в одном из уголовных производств, получено заключение, которым нанесенный ущерб в сумме 19,5 млн грн подтвержден.



Также в суд направлено уголовное производство с обвинительным актом в отношении основателя и директора одного из обществ, которое выступало субподрядчиком, но фактически работ не выполняло. На счет этого предприятия было перечислено 1,7 млн грн.

До конца следующей недели следователями ГФС в г. Киеве запланировано направление в суд уголовного производства с обвинительным актом в отношении деятельности фиктивного СХД-субподрядчика, которым работы не проводились и на счет которого также перечислялись бюджетные средства.



В одном из уголовных производств по результатам обысков в офисах предприятий и офисе центра минимизации налогов были обнаружены наличные средства на сумму в размере более 5 млн гривен. По заключению аналитического исследования относительно общества фигуранта этого же производства установлено занижение НДС в размере 17,1 млн грн в результате взаимоотношений с 23 "сомнительными" СХД. И следователями исследуется вопрос возможного хищения средств местного бюджета через такие фиктивные СХД в каждом из уголовных производств.



В другом уголовном производстве во время обысков офисных помещений частного предприятия и одного из обществ выявлены средства в сумме 6300000 грн.

На денежные средства в сумме 11300000 гривен наложен арест.



Также Вадим Мельник сообщил некоторые детали уголовного производства, в котором проводился обыск на коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр". Упомянутое уголовное производство начато по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и возможного хищения средств местного бюджета.

КП "ГИВЦ", учредителем которого является КГГА, в период 2019-2020 годов заказывавшая телекоммуникационные услуги у определенной частной компании. Эта частная компания выиграла тендер на поставку услуг за бюджетные средства в сумме более 10 млн гривен и при наличии собственных возможностей выполнение таких услуг поручила субподрядчику - предприятию с вероятными признаками фиктивности.



Обыски по адресу КП "ГИВЦ" проводились с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

"Следственные действия проводятся в отношении всех должностных лиц КГГА, которые могут быть причастны к совершению преступлений. Нет исключений - мэр, руководитель департамента или руководитель подразделения", - отметил Вадим Мельник. - Это прямая задача следователей - провести полное всестороннее и объективное расследование с целью установления всех причастных к преступлению лиц. В том числе выявить причины совершения преступления.



Предварительно установлены возможные признаки предоставления преимуществ при разработке тендерных условий определенным СХД, что может быть следствием ненадлежащей организации в деятельности структурных подразделений. Сейчас суммы установленного в ходе следствия ущерба, причиненного городскому бюджету столицы и государству, достигают более 160 000 000 гривен.