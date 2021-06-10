Рассчитываем на влияние Польши и Литвы в пользу получения Украиной ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на помощь Польши и Литвы в вопросе получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом он заявил в ходе встречи с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария влияния в рамках Североатлантического Альянса, в том числе, парламентской ассамблеи НАТО в пользу получения Украиной плана действий относительно членства в Альянсе", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время это вопрос не только безопасности Украины, а вопрос цивилизационного выбора и безопасности Европы.

Стефанчук также высказал необходимость в формировании более широкой коалиции для сдерживания российской агрессии и отметил, что примеру Литвы и Польши, которые всегда были в числе стран, поддерживающих Украину в борьбе за свой суверенитет, присоединятся и другие государства.

"Я хотел бы попросить вас о сохранении санкционного списка против Российской Федерации. Как показывает практика, он является чрезвычайно продуктивным", - отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

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