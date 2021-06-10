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Рассчитываем на влияние Польши и Литвы в пользу получения Украиной ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Рассчитываем на влияние Польши и Литвы в пользу получения Украиной ПДЧ в НАТО, - Стефанчук

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассчитывает на помощь Польши и Литвы в вопросе получения Украиной плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом он заявил в ходе встречи с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сейма Литвы Паулюсом Саударгасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария влияния в рамках Североатлантического Альянса, в том числе, парламентской ассамблеи НАТО в пользу получения Украиной плана действий относительно членства в Альянсе", - сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что в настоящее время это вопрос не только безопасности Украины, а вопрос цивилизационного выбора и безопасности Европы.

Стефанчук также высказал необходимость в формировании более широкой коалиции для сдерживания российской агрессии и отметил, что примеру Литвы и Польши, которые всегда были в числе стран, поддерживающих Украину в борьбе за свой суверенитет, присоединятся и другие государства.

"Я хотел бы попросить вас о сохранении санкционного списка против Российской Федерации. Как показывает практика, он является чрезвычайно продуктивным", - отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Украина станет членом НАТО, подлетное время ракет до Москвы уменьшится на 10 минут, - Путин

Автор: 

Литва (2450) НАТО (9968) ПДЧ (137) Польша (8405) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+4
хрен вас знает на что вы там рассчитываете...
но все дела и делишки плюс звиздеж и отсебятина в важных вопросах, подрывают доверие даже давних друзей...не говоря уже про врагов и еще сомневающихся
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10.06.2021 17:15
+4
Ущербні, ви посла від України в НАТО вже призначили чи два роки лише трьопом займаєтесь?
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10.06.2021 17:19
+3
А что ещё зекретины умеют?
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10.06.2021 17:08
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Напрасно ждать от СН каких-то поступков. Одни договорняки. И часто с врагами Украины.
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10.06.2021 17:05 Ответить
Зелень сдует, и можете рассчитывать.
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10.06.2021 17:06 Ответить
не припомню, хоть какие то санкции вводились после 2019 года, по требованию Ишака и Ко, или все только по Порошенко - Яценюку остались?
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10.06.2021 17:32 Ответить
А что ещё зекретины умеют?
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10.06.2021 17:08 Ответить
Да не будет ПДЧ.
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10.06.2021 17:09 Ответить
Возьмите нас в НАТО, возьмите нас в ЕС...Смотрите, мы хорошие... Несолидно, как-то, клянчить год за годом.
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10.06.2021 17:09 Ответить
На недавней встрече президентов Турции и Польши Эрдоган заметил,Украина должна быть в НАТО,сегодня это одна из самых боеспособный армий Мира...,Эрдоганыч как всегда ПРАВ,а президент Польши Анджей Дудла похлопал в ладоши....
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10.06.2021 17:11 Ответить
Хватит лгать народу, не будет никакого пдч и нато.
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10.06.2021 17:11 Ответить
Громче орем..Крысы Мавзолейные...Палитесь крысы, пишите...
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10.06.2021 17:12 Ответить
Украину Путлер уже просрал...,а знаете кто сказал? Игорь Марков...бывший обдроченец ДАУНбасса из Одессы...,уже даже этот олух понял,что вы Дерьмо Мавзолейное...
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10.06.2021 17:14 Ответить
хрен вас знает на что вы там рассчитываете...
но все дела и делишки плюс звиздеж и отсебятина в важных вопросах, подрывают доверие даже давних друзей...не говоря уже про врагов и еще сомневающихся
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10.06.2021 17:15 Ответить
Ущербні, ви посла від України в НАТО вже призначили чи два роки лише трьопом займаєтесь?
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10.06.2021 17:19 Ответить
ФРГ там, влияние ФРГ важнее гораздо, а в ФРГ будет новая власть осенью.. вот кого надо уговаривать
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10.06.2021 17:33 Ответить
Власть новая, поступки старые. Если и будет то только коалиция.
До выборов все языками молоть горазды, кто кого переврёт.
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10.06.2021 18:30 Ответить
В Америке тоже дождались новой власти,и что.быстро достроили сп-2.а это очень серьезно.
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10.06.2021 21:29 Ответить
Дело не в фрг, дело в том, что в прошлом году и Литва и Польша просили нас не покупать электроэнергию с белорусской аэс. Но наш говорун забил на это
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10.06.2021 22:37 Ответить
Плісняво, судячи по справах, ви робите все від вас залежне, щоб Україна ніколи не потрапила в НАТО.
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10.06.2021 17:42 Ответить
Зелена наволоч віддала владу колаборантам, які саботують проєвропейський рух, і при цьому мають наглість виставляти претензії нашим союзникам - США, Польщі, Литві та іншим нормальним країнам.
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10.06.2021 18:32 Ответить
Цуко...

Своими руками закрыли дверь в НАТО и теперь сидят ждут и надеются.
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10.06.2021 21:36 Ответить
 
 