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Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возврат проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Признать противоправным и недействующим пункт 1 решения Харьковского горсовета от 24.02.2021 "Об увековечивании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной в четверг судьей Екатериной Севастьяненко.

Суд отменяет переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз.

Полный текст решения будет составлен в течение 10 дней. На него может быть подана апелляция.

Читайте: Апелляционный суд признал законным переименование в Киеве Московского проспекта в проспект Бандеры

Как сообщалось, 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.

Автор: 

переименования (739) суд (25085) Харьков (7460) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+44
Декомунізували.
Змиріться, ватніки.
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10.06.2021 17:33
+26
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ

МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3861
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10.06.2021 17:59
+22
Аж не верится, что харьковский суд принял проукраинское , антикремлёвское решение....Браво, харьковским патриотам и активистам, которые поставили на место колорадский, совковый горсовет и воровского гнуса терехова...
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10.06.2021 17:43
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Декомунізували.
Змиріться, ватніки.
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10.06.2021 17:33 Ответить
В харькове есть еще московский проспект длинной в пол харькова. Тоже кандидат на декоммунизацию. Но очень дорогой кандидат.
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10.06.2021 17:36 Ответить
Это старинное название, по имени тракта, который из Харькова вел на Москву. И то, что сейчас Москва для нас справедливо является олицетворением зла и агрессии, не должно мешать исторической памяти.
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10.06.2021 19:37 Ответить
Харькову ( Харька) - 1600 лет
о какой Маскве ты бредишь?
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10.06.2021 20:44 Ответить
Небывать Жуку колорадскому !
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10.06.2021 17:53 Ответить
Чому скорочено?
Мабуть мається на увазі мудака Жукова.
Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 5644
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10.06.2021 17:41 Ответить
Это уже тянется несколько лет и стало фарсом. Не уймутся совки торохканые! И полная тишина Генпрокуратуры эти годы!
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10.06.2021 17:41 Ответить
боже... сколько еще апелляций может быть на это решение подано, не пора ли поставить точку Верховному Суду
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10.06.2021 17:42 Ответить
або розігнати антидержавні суди у державі та створити народне Віче з виборних народом присяжних, котрих вибиратимуть щороку.
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10.06.2021 18:07 Ответить
Аж не верится, что харьковский суд принял проукраинское , антикремлёвское решение....Браво, харьковским патриотам и активистам, которые поставили на место колорадский, совковый горсовет и воровского гнуса терехова...
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10.06.2021 17:43 Ответить
Коаліція і так би німців перемогла.
Все до того йшло.
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10.06.2021 18:21 Ответить
Долбанутые совки вместо истории, слушают скабеевых и киселевых или просто пропаганду. Удивляет лиш то, что это происходит в 2021 году. Дебилы
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10.06.2021 18:38 Ответить
Казань брав, Астрахань брав, Берлін...
Харків - ні, не брав
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10.06.2021 17:56 Ответить
Хлопці, це буде тривати до виборів, бо в нашому місті повно совкодрочерів. Тому Тєрєхову терба показати, що вони "не здають" Жукова. А Добкін буде кричати, що Тєрєхов не зміг відстояти Жукова, а я зможу.
Народ тупий. От наприклад, суд за поданням прокуратури скасував регіональний статус російської мови. Добкін заявив, що це зрада з боку Тєрєхова і купа балбесів його підтримала. Коли я пояснив, що закон, на який посилається рішення міськради вже 3,5 роки неконституційний - для електорату Допи це високі матерії
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10.06.2021 17:58 Ответить
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ

МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 3861
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10.06.2021 17:59 Ответить
подіям депотух добре проявлена гнилість існуючої виборчої системи... ну, звісно. і кількість виплеканих совком мудаків...
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10.06.2021 18:01 Ответить
Знаете, порой складывается впечатление, что Украину освобождали от фашистов не пусть и может быть одиозные, но солдаты и генералы Советской Армии, а УПА!. Или вообще - зачем освобождали?
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10.06.2021 18:09 Ответить
млять!
сотни дел ждут приговоров, а эти размалёванные сучки и чмыри ТАКОЙ херней занимаются!
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10.06.2021 18:09 Ответить
А слабо алкашу терехову, любителю гэпы и жукова сменить свою фамилию на гэпнэс или жуков?! Надоели твари со своим жопотрясом *дидываевали*! Кстати, колорадская лента и *дедываевали* - креатив допогэпы. Я все помню, мрази воровливые!
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10.06.2021 18:10 Ответить
Итак ,Терехов проверил как дует ветер...... Стало быть на Банковой говорят шо сегодня выгоднее Григоренко.... Нет ,избирателям надо показать про наследственность и про преемственность ,мол он гепа № 2 и также крутит наперстки,но и на столичных надо ровняться. Скоро выборы....
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10.06.2021 18:11 Ответить
Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 6051
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10.06.2021 18:12 Ответить
убей колорада ,спаси урожай
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10.06.2021 20:41 Ответить
элитным харьковским ватникам, кроме как "топить" за мясника жукова, палача Одессы, походу больше заниматься нечем..
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10.06.2021 18:25 Ответить
Вы там в Харькове уймётесь наконец-то? Больше нечем заниматься, придурки?
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10.06.2021 18:29 Ответить
История вещь скоротечная, все равно выкинут рано или поздно Григоренко и водрузят садиста Жукова на вечные времена. Харьков генетически советский город с извращенной отрыжкой еврейского счастья
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10.06.2021 18:34 Ответить
Наверное мало этот ротмистр Жуков, отправил на верную смерть 28 млн лучших мужчин СССР!! Кому- то, это сильно нравиться!! Может таким евреям как ГЕПА-_Кернес, Добкин-попкин и другим еврем-приспособленцам из Росиии,.которые судя по всему, по своим деяниям в Харькове и вовсе не был истиными еврееми!!А так ЛАКЕЯМИ ПУТИНА, Януковича и КПСС!!
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10.06.2021 18:45 Ответить
За період з початку війни на Донбасі по лютий 2019-го там загинуло 2945 українських військових. Їх хто відправив на вірну загибель?
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10.06.2021 23:48 Ответить
Справа Гепи та Допи - живе та , як бачим - перемогає!! Але у нас до таких виродків -демократія! До волонтерів та вояків - Закон!
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10.06.2021 18:56 Ответить
а зеля никому ничо не должен и усё, антракт
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10.06.2021 20:45 Ответить
Смердючя цапосовкодроч ні як невгамується.
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10.06.2021 19:00 Ответить
Почему называете этого бездаря маршалом,маршал он для московитских комуняк,для украинцев он шестерка джугашвили и тупой мясник.
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10.06.2021 19:28 Ответить
не везет маршалу Жоре. Недавно в рейхе хотели обновить памятник "победоносцу" -ночью поменяли дарственные надписы, впаяли туда слова Путина. На другой день все начали смеятся с надписи,опять ночью,вернули старое назад, смеялись уже меньше. Медынского, уроженца Лубен, переместили в ВИО. А как повествуют очевидцы, в начале курского сражения, перед вторым освобождением Харькова маршал Жора "координировал" в штабе Рокосовского. Согласно плану, последний отдавал приказ о артподготовке при выдвиженние противника на исходные позици. Маршал Жора протестовал, Рокосовский настаивал, после этого Жуков уехал на другой фронт, где наступление началось через неделю.Это все описал сам Рокосовский. А Маршал Голованов, более прямой, прямо написал, что жуков не имел никакого отношения к Сталинграду,Курской битве, а все где он командовал неизменно заканчивались неудачей. Это Ржевское наступление, Корсунь-Шевченковская операция и т.д. А переименование - это идея покойного харьковского гангстера. Один гангстер "уважал" другого.
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10.06.2021 20:01 Ответить
А прокацаплені совкодрочери ніяк не заспокояться. Їм жЮкАвА пАдавай і всьо
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10.06.2021 20:55 Ответить
КОЛИ ВЖЕ ЖУКОВА НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РІВНІ ОФІЦІЙНО НАЗВУТЬ
МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?

Суд у Харкові втретє скасував перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова - Цензор.НЕТ 5878
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10.06.2021 23:16 Ответить
московська сволота і далі ковиряє в носі.....коли вже це бидло згине як роса на сонці
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10.06.2021 23:48 Ответить
 
 