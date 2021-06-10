Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова
Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возврат проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Признать противоправным и недействующим пункт 1 решения Харьковского горсовета от 24.02.2021 "Об увековечивании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной в четверг судьей Екатериной Севастьяненко.
Суд отменяет переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз.
Полный текст решения будет составлен в течение 10 дней. На него может быть подана апелляция.
Как сообщалось, 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.
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Змиріться, ватніки.
о какой Маскве ты бредишь?
Мабуть мається на увазі мудака Жукова.
Все до того йшло.
Харків - ні, не брав
Народ тупий. От наприклад, суд за поданням прокуратури скасував регіональний статус російської мови. Добкін заявив, що це зрада з боку Тєрєхова і купа балбесів його підтримала. Коли я пояснив, що закон, на який посилається рішення міськради вже 3,5 роки неконституційний - для електорату Допи це високі матерії
МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?
сотни дел ждут приговоров, а эти размалёванные сучки и чмыри ТАКОЙ херней занимаются!
МАСОВИМ ВБИВЦЕЮ УКРАЇНЦІВ ?