Суд в Харькове в третий раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский окружной административный суд частично удовлетворил административные иски к горсовету о признании противоправным и отмене решения, предусматривающего возврат проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Признать противоправным и недействующим пункт 1 решения Харьковского горсовета от 24.02.2021 "Об увековечивании исторической памяти лиц, которые принимали участие в освобождении от оккупантов Украины". В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - говорится в резолютивной части решения, оглашенной в четверг судьей Екатериной Севастьяненко.

Суд отменяет переименование проспекта Петра Григоренко в честь маршала Жукова в третий раз.

Полный текст решения будет составлен в течение 10 дней. На него может быть подана апелляция.

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Как сообщалось, 24 февраля Харьковский горсовет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. За проголосовали 57 депутатов, 16 - против, 6 - воздержались.