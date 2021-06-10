РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5815 посетителей онлайн
Новости
1 701 17

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата

Предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) содержит неприемлемые для бизнеса нормы. У представителей ассоциации есть существенные замечания к каждому разделу.

Об этом заявил сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков.

"Подавляющая часть предложенных изменений неприемлемы для бизнес-среды. У нас есть замечания к каждому разделу этого законопроекта, в частности администрирование налогов, нарушение конституционных прав людей на выезд, руководителей предприятий, в случае, если есть несогласованная задолженность. Также у нас есть оговорки и замечания по налогу на прибыль", - рассказал Поляков.

Он также отметил, что законопроект нарушает принцип стабильности налогового законодательства, ведь предлагается ввести изменения не с начала бюджетного года, а с 1 июля.

"Мы сейчас видим, что Министерство финансов анонсирует, что оно переходит к среднесрочному бюджетному планированию на 3 года и т.д. Одновременно подается законопроект 2 июня, а срок вступления в силу норм - 1 июля. Конечно, что мы получили как компании-члены очень много вопросов от наших штаб-квартир", - пояснил Поляков.

По его словам, учитывая многочисленные замечания бизнеса, законопроект должен быть отклонен.

"У нас есть очень основательные аргументы по поводу того, что вообще в целом этот законопроект должен быть отклонен", - отметил Поляков.

Напомним, ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Автор: 

бизнес (1620) налоги (3238)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Кто-нибудь объяснит этим зеленым тупицам, что поднимать налоги во время сильнейшего экономического кризиса в стране -- это убийство экономики.
показать весь комментарий
10.06.2021 17:49
+3
Вот и все, что нужно знать о "эффективной" экономической политике зеленой пошести

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата - Цензор.НЕТ 9804
показать весь комментарий
10.06.2021 17:50
+3
И ЧТО было построено на эти "инвестиции"?
Собрали спекулянтов со всего мира, и позаводили свое бабло с оффшоров напечатав ОВГЗ в валюте под 12% годовых, вот это гении экономики!
показать весь комментарий
10.06.2021 18:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто-нибудь объяснит этим зеленым тупицам, что поднимать налоги во время сильнейшего экономического кризиса в стране -- это убийство экономики.
показать весь комментарий
10.06.2021 17:49 Ответить
Вот и все, что нужно знать о "эффективной" экономической политике зеленой пошести

У бизнеса есть многочисленные замечания к налоговому законопроекту, - Американская торговая палата - Цензор.НЕТ 9804
показать весь комментарий
10.06.2021 17:50 Ответить
И ЧТО было построено на эти "инвестиции"?
Собрали спекулянтов со всего мира, и позаводили свое бабло с оффшоров напечатав ОВГЗ в валюте под 12% годовых, вот это гении экономики!
показать весь комментарий
10.06.2021 18:02 Ответить
Ага, почти. Только в тупой голове зебилов. А в реальности за 2015-2018 было построено более 260 новых производств и почти столько-же восстановлено. Только зебилам по Г+Г об этом "забыли" рассказать

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 8143
показать весь комментарий
10.06.2021 19:29 Ответить
https://ain.ua/2018/08/22/interaktivnaya-karta-predpriyatiy-ukrainu/
https://itc.ua/news/predpriyatiya-kotoryie-otkryilis-v-ukraine-s-2015-goda-interaktivnaya-karta/

".... На момент написания этих строк ( 23.08.2018 в 07:52) на карте имеется 504 объекта. И наверняка это не все предприятия, которые были открыты с 2015 года. ..."
показать весь комментарий
10.06.2021 19:34 Ответить
Это насчет магазинов Рошен, ну тогда ДА
показать весь комментарий
10.06.2021 21:59 Ответить
Ну если в твоей тупой голове зебила смогли поместиться только магазины Рошен, то тогда действительно да.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:03 Ответить
Видел я тот "технопарк", в Павлограде, которым ты тут кичишься - ТАМ НЕТ НЕ-ХРЕ-НА!!!!!!
Тупо - поле-свалка!

Напихали солнечных панелей под закон Порошенко об отмене ввозных пошлин на оборудование, попутно гробя традиционную энергетику - теперь радости полные штаны, не знают как за нее рассчитываться будут, а Рыжий партнер Порошенко бабло не знает куда девать от такого гешефта.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:10 Ответить
Ага. Та видел я в жизни подобного зебила. Там мозгов НЕТ НЕ-ХРЕ-НА!!!! Одна тонюсенькая ниточка между ушами.

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 7312

В Виннице открыли самый масштабный в Украине завод солнечных панелей (фото)
https://tech.liga.net/technology/article/gigant-iz-vinnitsy-glavnoe-o-krupneyshem-zavode-solnechnyh-paneley
показать весь комментарий
10.06.2021 22:18 Ответить
Ну и где печь для выращивания кристаллов кремния?
А ну да ее НЕТ, в статье написано Панель украинская, детали китайские.
Тупая сборка типа китайских автомобилей.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:38 Ответить
Можешь на Али-экспрессе заказать себе кремниевые пластинки и наклеить их на стекло, а потом подпаять провода и получишь "СУПЕР-СБОРКУ не имеющую аналогов"
показать весь комментарий
10.06.2021 22:41 Ответить
Молодчина. Своим высером, ты только подтвердил мой тезис о своей ниточке между ушами. На все 1000% Так и Apple тоже китайский. Сборка в Сингапуре из китайских комплектующих. Тупая сборка типа американских телефонов. Жги дальше, зебил. Позорься до конца

У бізнесу є численні зауваження до податкового законопроєкту, - Американська торгова палата - Цензор.НЕТ 5032
показать весь комментарий
10.06.2021 22:59 Ответить
Бізнес просто зажрався, і то їм не так, і те не до вподоби. Що, при Сталіні краще було? Все націоналізувати, а не задоволених у Сибір. Путін підтримає цю ініціативу.
показать весь комментарий
10.06.2021 17:55 Ответить
Конечно будут у Рыжего замечания, хотят увеличить рентную плату за добычу руды и ввести акциз на "зеленую" энергетику, за что он тогда будет покупать бразильских обезьян для Шахтера.
показать весь комментарий
10.06.2021 18:11 Ответить
А хдє дєньгі брать? А на посадку? Не злочинців, а дерев! А на прєзідєнтскій інститут будущєго? А на Бальшую стройку? МВФ же послав? Вот ви гаварітє... А хдє дєньгі брать?
показать весь комментарий
10.06.2021 18:11 Ответить
Если бы это законопроэкт написали ученики 9-го класса было бы простительно. Но когда люди 40 летнего возраста не имеют понятия в экономике- это печально.
показать весь комментарий
10.06.2021 19:14 Ответить
Раздутый госаппарат,бешенно высокие налоги,безответственная законотворческая деятельность,взяточники на каждом шагу,разгул казнокрадства,все это нужно вычищать и уничтожать.
показать весь комментарий
10.06.2021 19:23 Ответить
 
 