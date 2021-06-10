Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу "НАШ" за разжигание национальной вражды и ненависти

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки телеканалу "Наш".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отмечается, что в Национальный совет поступило письмо СБУ с информацией о содержании прямой трансляции передачи "Пятница. Вечер "7 мая 2021 в эфире телеканала "НАШ" . Гостем студии был Андрей. Пальчевский, который выражал утверждения, содержащие элементы разжигания национальной вражды и ненависти.

В регуляторе заявили, что многочисленные высказывания, в том числе ведущего Максима Назарова, в ходе телепередачи также имели признаки дискриминации по этническому происхождению и месту жительства. Также в программе были зафиксированы утверждения с признаками дезинформации, которые озвучивались без ссылки на источники информации.

"Из уст Андрея Пальчевского звучали етнофилизмы, ментализмы, оскорбительные ярлыки: "сельский шут", "типа такой дурачок", "историю придурковатую", "быдло по-польски", "не превратилы в скот", "Бесагон", "эсэсофилами и любами"," прекратить безумную Конституцию" и другие", - говорится в сообщении.

Нацсовет в период с 29 июня по 9 июля 2021 проведет невыездную проверку ООО "НАШ 365" на соблюдение Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации". Вещатель должен предоставить до 1 июля этого года документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Кроме того, как передает регулятор, в другом эфире, гость студии Елена Лукаш выражала утверждения, содержащие язык вражды.

Читайте также: Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны

"В высказываниях Елены Лукаш неоднократно звучали оценки, что политическое руководство Украины, ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность, им приписывались мотивированные действия и агрессивные намерения: "для власти невероятно удобно, чтоб военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за происходящее в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и затыкать рот всем оппонентам ... ". Эти и другие ее высказывания направлены на компрометацию политического руководства Украины, способны продемонстрировать уровень его агрессивности, имеют целью посеять страх и ненависть, как к государству в целом, так и отдельным гражданам Украины и разжечь национальную рознь", - отметили в Нацсовете.

В языке Лукаш зафиксированы неоднозначные утверждения, содержащие отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и изменения конституционного строя:"От пойдите, попробуйте, найдите какой-то памятник и попробуйте его повредить. Любой, любой в Киеве. Уже не осталось тут практически ничего нормального…", "Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не федерация, возможно другое…".

Нацсовет 10 июня применил к телеканалу "НАШ" две санкции "взыскание штрафа" за подобные нарушения и назначил проверку за высказывания в эфире Елены Лукаш, а также проверка назначена телеканалу "Макси-ТВ", который также транслирует программы "НАШ" за язык вражды и ненависти в высказываниях еще одного гостя - Петра Симоненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24"