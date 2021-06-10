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Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу "НАШ" за разжигание национальной вражды и ненависти

Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки телеканалу "Наш".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

Отмечается, что в Национальный совет поступило письмо СБУ с информацией о содержании прямой трансляции передачи "Пятница. Вечер "7 мая 2021 в эфире телеканала "НАШ" . Гостем студии был Андрей. Пальчевский, который выражал утверждения, содержащие элементы разжигания национальной вражды и ненависти.

В регуляторе заявили, что многочисленные высказывания, в том числе ведущего Максима Назарова, в ходе телепередачи также имели признаки дискриминации по этническому происхождению и месту жительства. Также в программе были зафиксированы утверждения с признаками дезинформации, которые озвучивались без ссылки на источники информации.

"Из уст Андрея Пальчевского звучали етнофилизмы, ментализмы, оскорбительные ярлыки: "сельский шут", "типа такой дурачок", "историю придурковатую", "быдло по-польски", "не превратилы в скот", "Бесагон", "эсэсофилами и любами"," прекратить безумную Конституцию" и другие", - говорится в сообщении.

Нацсовет в период с 29 июня по 9 июля 2021 проведет невыездную проверку ООО "НАШ 365" на соблюдение Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации". Вещатель должен предоставить до 1 июля этого года документы и материалы, необходимые для проведения проверки.

Кроме того, как передает регулятор, в другом эфире, гость студии Елена Лукаш выражала утверждения, содержащие язык вражды.

Читайте также: Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" за призывы к разжиганию войны

"В высказываниях Елены Лукаш неоднократно звучали оценки, что политическое руководство Украины, ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность, им приписывались мотивированные действия и агрессивные намерения: "для власти невероятно удобно, чтоб военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за происходящее в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и затыкать рот всем оппонентам ... ". Эти и другие ее высказывания направлены на компрометацию политического руководства Украины, способны продемонстрировать уровень его агрессивности, имеют целью посеять страх и ненависть, как к государству в целом, так и отдельным гражданам Украины и разжечь национальную рознь", - отметили в Нацсовете.

В языке Лукаш зафиксированы неоднозначные утверждения, содержащие отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и изменения конституционного строя:"От пойдите, попробуйте, найдите какой-то памятник и попробуйте его повредить. Любой, любой в Киеве. Уже не осталось тут практически ничего нормального…", "Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не федерация, возможно другое…".

Нацсовет 10 июня применил к телеканалу "НАШ" две санкции "взыскание штрафа" за подобные нарушения и назначил проверку за высказывания в эфире Елены Лукаш, а также проверка назначена телеканалу "Макси-ТВ", который также транслирует программы "НАШ" за язык вражды и ненависти в высказываниях еще одного гостя - Петра Симоненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацсовет по ТРВ запретил трансляцию телеканала "Беларусь 24"

Автор: 

Лукаш Елена (280) Нацсовет ТРВ (572) Симоненко Петр (1643) телевидение (897) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+28
Анал неНАШ - рупор руSSo-фашизма.
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10.06.2021 17:44
+20
Закрыть и забыть...
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10.06.2021 17:46
+13
правильно - клопов надо давить
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10.06.2021 17:46
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Анал неНАШ - рупор руSSo-фашизма.
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10.06.2021 17:44 Ответить
Закрыть и забыть...
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10.06.2021 17:46 Ответить
ногами
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10.06.2021 18:03 Ответить
Но Зеленского избрать на второй президентский срок за закрытие вражеского канала . Так все будет в равновесии и справедливо. Вовчик! Рули еще 5 лет! Нарид тебе страшно любыть...
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10.06.2021 18:19 Ответить
А ты предлагаешь вернуть Медведчуку все каналы?
Думаешь что тогда изберут Порошенко?
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10.06.2021 18:33 Ответить
Неа, я за то чтобы пожизненно правил Зеленский, символ украинской национальной идеи и наш верховный Генералиссимус
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10.06.2021 18:36 Ответить
Даааа... большой у вас выбор...
Либо "95-й квартал" - либо "шоколадная фабрика"...
если честно то со стороны разница не большая,
слава богу - хотя бы оба против *****...
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10.06.2021 18:44 Ответить
Так а больше и нету реальных кандидатов, одни технические фунты. Юля, Смешко, Бойко...короче один непроходной нафталин
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10.06.2021 18:53 Ответить
...я так и написал)
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10.06.2021 19:03 Ответить
правильно - клопов надо давить
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10.06.2021 17:46 Ответить
НА ТЮРМУ УКРАЇНОФОБІВ
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10.06.2021 17:54 Ответить
Чё скулишь мокша?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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10.06.2021 18:22 Ответить
Смешно когда сепары - пытаются троллить на украинском...
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10.06.2021 18:46 Ответить
Смешной мокша... рвёшь тут дупу за сепарских канал,
который финансируется из бюджета Мокшандии через ФСБ...
и на котором тусуются исключительно враги Украины,
распространяя пропаганду оккупантов - и после этого ты не сепар?
ты серьёзно думаешь что если будешь писать с ошибками на ломаном украинском
то сможешь замаскироваться под правый сектор?
Пиши лучше на родном финно-монгольском диалекте болгарского языка - мы поймём)))
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10.06.2021 19:11 Ответить
а зачем ты мокшанское насекомое - защищаешь канал Мурава?
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10.06.2021 19:22 Ответить
А кто нибудь смотрит первый национальный?
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10.06.2021 17:57 Ответить
Давно пора закрыть эту ватную клоаку !
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10.06.2021 17:57 Ответить
думаєш, не перевіряли?
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10.06.2021 18:03 Ответить
Украинцы - нация, а россия всего лишь сторона.. какое она имеет отношение к нации ? спортсмены этой отсосиии не имеют не герба, ни флага, не формы, не гимна. Почувствуйте разницу!
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10.06.2021 18:04 Ответить
перевірено , якщо в тебе палає дупа від Вата-шоу ти кацап !
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10.06.2021 18:42 Ответить
https://prm.ua/povzuchyy-revansh-u-chornomorsku-vata-vymknula-5-y-ta-priamyy-kanal-roman-kuznetsov/ Як заявив в ефірі "Прямого" активіст Роман Кузнєцов, у місті Чорноморськ Одеської області другий тиждень поспіль не працюють 5-й та "Прямий" телеканали .
Він повідомив, що на його запит щодо мовлення телеканалу "Прямий" оператор-монополіст "Кльон" "нахабно збрехав, начебто телеканал не надав копію договору про співпрацю".
Однак Роман стверджує, що це є 100% брехня, оскільки у пресслужбі телеканалу "Прямий" є копія-відписка від оператора, що вони в односторонньому порядку припиняють трансляцію "Прямого" під вигаданим приводом.
Активіст https://www.facebook.com/roman.kuznetsov.ua звертається до Національної ради з питань мовлення і телебачення, патріотичних сил та міського голови Чорноморська з проханням звернути увагу на факт наступу на свободу слова і відновити трансляцію опозиційних каналів.
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10.06.2021 18:03 Ответить
активист заявил, а Нацрада с Герасимьюк не знала об этом?
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10.06.2021 21:37 Ответить
Сто раз предлагал первым этот сральник заткнуть. А чугуевского умника владельца лишить гражданства. Идеальная форма наказания в период войны и боевых действий в любой стране и во все времена---проверено! Если враг не сдаётся---его уничтожают! Победителей не судят!
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10.06.2021 18:15 Ответить
Лену Лукаш обязать варить борщи как дипломированного повара и запретить шляться по телепомойкам.
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10.06.2021 18:15 Ответить
она уже не может без потока грязи из ее рта - это как наркотик. Когда-то она, луганская помойка провинциальная, вылила ведра грязи на Терехова и Уколова перед выборами, как будто они педофилы, - Терехова уничтожили морально, никто и не знает, то с ним случилось и где он. через полгода извинялись - видно были последствия тяжелые для его здоровья, был опозорен .
а грязная помойка Лукаш не успокоится никак. и не боится кармы для своих детей, бумерангом ей все вернется.
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10.06.2021 21:35 Ответить
"и не боится кармы для своих детей, бумерангом ей все вернется." Зато Анна Герман - в курсе...
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10.06.2021 22:21 Ответить
Этот канал сжечь надо за работу на врага и вместе со всеми агентами Кремля! Эти крысы уже всей стране в печенках сидят! Народ уже от них в такой злости, что если представить градусник накала, то он раскален до предела и скоро лопнет!
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10.06.2021 18:18 Ответить
Опять дрочево с мизерными штрафами вместо того что один раз взять и закрыт эту рашоговнопомойку.
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10.06.2021 18:19 Ответить
Скоро придет Янукович и все вернется как раньше только в тюрьму и на расстрэлы поведуть пламенных рэволюционэров майдану. Мэдленно но увэрэнно усё к тому идеть
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10.06.2021 18:23 Ответить
один янукович вже в Байкалі плаває ! другий плаватиме в Либеді ! тож вчи мову бо можеш скласти їм компанію ...
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10.06.2021 18:39 Ответить
Все, відразу й почав вчити мову країни що стала другою Батьківщиною після рідного Іроїлю, не хочу в Байкалі плавати. Але й не хочу як Сашко Білий бути пристреленим як собака скаженими патріотами Авакова. Ш куди тут бідному євреєві податися. Скрізь погроми, холокост і геноцид...
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10.06.2021 18:44 Ответить
один маловідомий австрійський художник це питання давно вирішив...
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10.06.2021 18:52 Ответить
То й нехай стане нашим президентом, все одно п-ць
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10.06.2021 18:54 Ответить
ваш президент зараз Україну ганьбить
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10.06.2021 19:05 Ответить
Як це так? А 73% народу України який обрав свого достойного керманича? З усіх президентів він виявився найпопулярнішим серед українського народу і цей вибір треба шанувати а не цькувати як Табакі
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10.06.2021 19:09 Ответить
73 % не українського народу , а тих хто прийшов на вибори ! а це в більшості совкові динозаври з промитими Г+Г мізками ... країни Балтії відірвались від совка бо ввели паспорт не громадянина . а тут поки здохнуть совкодрочери виросло покоління пофігістів ... а шанують за діла ,я за два роки гарних справ не побачив , правда і не сподівався побачити ...
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10.06.2021 19:21 Ответить
Ну тут уж шо маемо...Как говорил отец народов Сталин : " У меня для вас другого народа нет. Отака і Україна буде, не далеко від мокшанії гайнули, так шо не треба себе тішити в неіснуючій величі
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10.06.2021 19:37 Ответить
там де є велич я про неї кажу ! а яку скелю ще лупати і лупати ! жалкуєш за сраліним ? так не відомо де б ти стояв під стінкою чи з гвинтівкою , бо ті що стояли з гвинтівкою потім стали під стінкою ...
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10.06.2021 19:51 Ответить
Стосовно Сталіна- це просто історія, хоча і є середньовіччям. Мені більше імпонують молоді ******* керманичі, наприклад Кім Чен Ин. За ними -майбутнє. Європейська освіта, гуманізм, народовладдя
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10.06.2021 19:58 Ответить
так народовладдя це про пухлого !
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10.06.2021 20:04 Ответить
Все кремлевские каналы - это ящики Пандоры из которых вылетают - горе, беды, слезы, распри, война, ненависть, и смерть, и прочие напасти. Нужно Украину зачистить от Кремлевских ящиков Пандоры и власти должны послать письмо в главный офис Ютуб о запрете в Украине трансляций в Ютубе каналов с русской пропагандой. И если Украинец будет открывать ящик Пандоры в Ютубе - 60 минут или другие, то им будет высвечиваться сообщение, что трансляция запрещена для вашей страны! Это вопрос национальной безопасности Украины и это уже надо было сделать еще лет 7 назад, а то и раньше ибо если бы не было бы этих каналов, то РФ бы не провела Психологическую операцию и не подняла бы в Украине сепаратизм. То, что это не сделано, это не только слабость власти, а это предательское бездействие!!!
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10.06.2021 18:27 Ответить
Этот ТВ канал НАШ тоже надо закрыть к херам как и три Медлведчуковские, потому , что вся эта пророссийкая журналисткая срань из закрытых каналов перекочевала - перебралась на этот канал НАШ и с ещё большим остервенением разжигают ненавистные темы про нищую Украину и могучую Россию,!! Приглашают таких тупых пророссийскмх экспертов, типа Спивака, пальчевского, недобитого Придурка Мураева, Бойко , пророссийского Пискуна, Тупого БУжанского , недалекого ума Лукаш и Королевску.ю и прочую пророссийкую шваль!!! А Шуфрич наверное там днюет и ночует!!! Каждый день и по несколько раз в день тренирует свой командирский голос, НАГЛО ВРЁТЮ искажает факты и статистику и лижет жопу путину до блеска!! И куда только смотрит наш РНБО и СБУ???
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10.06.2021 18:36 Ответить
сразу же предлагал закрыть Наш и Порошенко - буквально на второй день, не послушались.
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10.06.2021 21:27 Ответить
Якщо порахувати усю аудиторію проросійських онлайн-медіа до та після рішення РНБО по медведчуківським телеканалам, то вона зменшилася лише на чверть.
Основна аудиорія "сидить" на "Стране". Але її чіпати не можна. Бо фанати та захисники "Страны" сидять в Офісі президента.
От цікаво, якщо раптом у "Страны" почнуться проблеми, заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов знову надасть їм свої адвокатські послуги?
https://censor.net/ru/b3270554
Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу "НАШ" за разжигание национальной вражды и ненависти - Цензор.НЕТ 7044
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10.06.2021 18:43 Ответить
Давно пора и Интер проверить на дебилизм сей...
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10.06.2021 18:50 Ответить
Давите гадов.
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10.06.2021 18:52 Ответить
Термін "Антиукраїнська діяльність" у лексиконі влади відсутній.
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10.06.2021 18:57 Ответить
В седьмой год оккупации Украины пропагандистский канал оккупантов "Наш"ведет подрыв информационного поля внутри Украины.
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10.06.2021 19:04 Ответить
К помойке "наш" нельзя прменять глагол "проверять", тут подходит один глагол: "ЗАКРЫВАТЬ"!
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10.06.2021 19:30 Ответить
Его нужно было закрыть вместе с медведчуковскими одновременно. Это пропагандисткий канал оккупантов. и предателей.
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10.06.2021 19:54 Ответить
Закрыть и забыть как https://www.youtube.com/c/ATVbroadcast телепомойку маркова АТВ
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10.06.2021 20:09 Ответить
Давно пора.
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10.06.2021 20:22 Ответить
Давно закрывать надо эту клоаку полную ненависти и злобы к Украине и украинскому народу! Надо расследовать финансирование этого канала и Мураева спецслужбами и гражданами РФ, так же как они финансировали Шария, что уже доказано.
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10.06.2021 20:41 Ответить
Вся шваль із 112-го перекочувала на цей анал
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10.06.2021 20:53 Ответить
Давно пора зрівняти з землею той ватний гадючник. А місце, де він розташований, гарненько обробити напалмом.
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10.06.2021 23:44 Ответить
Ви представте,щоб такий Анал "Ненаш" працював в якій лібо цивілізованій країні та ще й з такими респондентами в програмах,як вороги державності України Симоненко, Добкін, Лукаш,Бондаренко,Медведведчук, Бойко і т.д. вели ці програми ортодокси "московського міра" Назаров та губасті "падружкі" з явною диверсійно-провокаційцною підготовкою. Ну,а Мураєв- це взагалі антидержавне Неконституційне трикольорове прапороносне ...лайно нашого життєвого простору. Канал цей - звичайний форпост диверсійної роботи проти Української Державності як по суті,так і реально. Закон про Колобораційний контингент частково міг би прибрати все це лайно з нашого життя,але у нас поки влада НЕ ТА.
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11.06.2021 04:53 Ответить
 
 