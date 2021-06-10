Нацсовет по ТРВ назначил проверки телеканалу "НАШ" за разжигание национальной вражды и ненависти
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверки телеканалу "Наш".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
Отмечается, что в Национальный совет поступило письмо СБУ с информацией о содержании прямой трансляции передачи "Пятница. Вечер "7 мая 2021 в эфире телеканала "НАШ" . Гостем студии был Андрей. Пальчевский, который выражал утверждения, содержащие элементы разжигания национальной вражды и ненависти.
В регуляторе заявили, что многочисленные высказывания, в том числе ведущего Максима Назарова, в ходе телепередачи также имели признаки дискриминации по этническому происхождению и месту жительства. Также в программе были зафиксированы утверждения с признаками дезинформации, которые озвучивались без ссылки на источники информации.
"Из уст Андрея Пальчевского звучали етнофилизмы, ментализмы, оскорбительные ярлыки: "сельский шут", "типа такой дурачок", "историю придурковатую", "быдло по-польски", "не превратилы в скот", "Бесагон", "эсэсофилами и любами"," прекратить безумную Конституцию" и другие", - говорится в сообщении.
Нацсовет в период с 29 июня по 9 июля 2021 проведет невыездную проверку ООО "НАШ 365" на соблюдение Закона Украины "О телевидении и радиовещании" и Закона Украины "Об информации". Вещатель должен предоставить до 1 июля этого года документы и материалы, необходимые для проведения проверки.
Кроме того, как передает регулятор, в другом эфире, гость студии Елена Лукаш выражала утверждения, содержащие язык вражды.
"В высказываниях Елены Лукаш неоднократно звучали оценки, что политическое руководство Украины, ее союзники в борьбе с российской агрессией представляют угрозу и опасность, им приписывались мотивированные действия и агрессивные намерения: "для власти невероятно удобно, чтоб военные действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за происходящее в стране, это дает возможность спокойно наживаться, грабить и затыкать рот всем оппонентам ... ". Эти и другие ее высказывания направлены на компрометацию политического руководства Украины, способны продемонстрировать уровень его агрессивности, имеют целью посеять страх и ненависть, как к государству в целом, так и отдельным гражданам Украины и разжечь национальную рознь", - отметили в Нацсовете.
В языке Лукаш зафиксированы неоднозначные утверждения, содержащие отдельные признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и изменения конституционного строя:"От пойдите, попробуйте, найдите какой-то памятник и попробуйте его повредить. Любой, любой в Киеве. Уже не осталось тут практически ничего нормального…", "Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не федерация, возможно другое…".
Нацсовет 10 июня применил к телеканалу "НАШ" две санкции "взыскание штрафа" за подобные нарушения и назначил проверку за высказывания в эфире Елены Лукаш, а также проверка назначена телеканалу "Макси-ТВ", который также транслирует программы "НАШ" за язык вражды и ненависти в высказываниях еще одного гостя - Петра Симоненко.
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Думаешь что тогда изберут Порошенко?
Либо "95-й квартал" - либо "шоколадная фабрика"...
если честно то со стороны разница не большая,
слава богу - хотя бы оба против *****...
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
который финансируется из бюджета Мокшандии через ФСБ...
и на котором тусуются исключительно враги Украины,
распространяя пропаганду оккупантов - и после этого ты не сепар?
ты серьёзно думаешь что если будешь писать с ошибками на ломаном украинском
то сможешь замаскироваться под правый сектор?
Пиши лучше на родном финно-монгольском диалекте болгарского языка - мы поймём)))
Він повідомив, що на його запит щодо мовлення телеканалу "Прямий" оператор-монополіст "Кльон" "нахабно збрехав, начебто телеканал не надав копію договору про співпрацю".
Однак Роман стверджує, що це є 100% брехня, оскільки у пресслужбі телеканалу "Прямий" є копія-відписка від оператора, що вони в односторонньому порядку припиняють трансляцію "Прямого" під вигаданим приводом.
Активіст https://www.facebook.com/roman.kuznetsov.ua звертається до Національної ради з питань мовлення і телебачення, патріотичних сил та міського голови Чорноморська з проханням звернути увагу на факт наступу на свободу слова і відновити трансляцію опозиційних каналів.
а грязная помойка Лукаш не успокоится никак. и не боится кармы для своих детей, бумерангом ей все вернется.
Основна аудиорія "сидить" на "Стране". Але її чіпати не можна. Бо фанати та захисники "Страны" сидять в Офісі президента.
От цікаво, якщо раптом у "Страны" почнуться проблеми, заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов знову надасть їм свої адвокатські послуги?
https://censor.net/ru/b3270554