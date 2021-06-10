Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Особое внимание во время встречи было уделено вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины. Стороны также обсудили развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.
Зеленский проинформировал главу МИД Италии о ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ, отметив важность усиления дальнейшего международного давления на РФ, а также подчеркнул, что реализация проекта "Северный поток – 2" является вызовом для Европы. Со своей стороны Луиджи Ди Майо заверил в полной поддержке со стороны Италии суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава МИД Италии поблагодарил президента Украины за предоставление важной помощи его стране во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году.
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- Изя, а что это там в Раше за огни и шум?
- Рассеяне бульдозерами продукты давят.
- У них что, большой излишек продуктов?
- Нет, Сёма, у них просто большой недостаток мозгов.
Под Екатеринбургом, где в детских домах дают ОДИН стакан сока один раз в две недели, уничтожили 1,4 тонны фруктов.
За пять лет контрсанкций в России уничтожено более 21 тыс. тонн запрещенных продуктов. Представьте килограмм сыра или яблок. Умножьте на 21 миллион. Вот такое количество еды уничтожила страна, где десятки миллионов людей живут в нищете. Абзац. Страна дебилов
один найсветлейший радесенький шо дурнесенький..