РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5815 посетителей онлайн
Новости
1 207 32

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы. ФОТО

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы 01

Особое внимание во время встречи было уделено вопросам евроатлантической и европейской интеграции Украины. Стороны также обсудили развитие политического диалога на высшем уровне, в том числе участие руководства Италии в инаугурационном саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы 02

Зеленский проинформировал главу МИД Италии о ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ, отметив важность усиления дальнейшего международного давления на РФ, а также подчеркнул, что реализация проекта "Северный поток – 2" является вызовом для Европы. Со своей стороны Луиджи Ди Майо заверил в полной поддержке со стороны Италии суверенитета и территориальной целостности Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

Глава МИД Италии поблагодарил президента Украины за предоставление важной помощи его стране во время борьбы с последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Италия (1640) Луиджи Ди Майо (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
"Величайший геостратег", однако

Зеленский обсудил главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9652
показать весь комментарий
10.06.2021 17:47
+2
Согласна,у свинособак перед нами одна обязанность-валить из Украины в кацапстан вперёд ногами
показать весь комментарий
10.06.2021 18:04
+2
Уральск 2021

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8851
показать весь комментарий
10.06.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не видно ермака на фотках. Неужели отпустил своего песика зюзю так далеко с поводка?
показать весь комментарий
10.06.2021 17:47 Ответить
"Величайший геостратег", однако

Зеленский обсудил главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 9652
показать весь комментарий
10.06.2021 17:47 Ответить
"Усі всесвітні тоталітаризми - це хрестовий похід обдурених дітей"
як застрахувати майбутнє покоління, щоб його не перевербував супротивник
https://www.mixcloud.com/5books/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%B7-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE-skovoroda/
показать весь комментарий
10.06.2021 17:59 Ответить
Не забагато "обсуждений" для повного "0"? Щоб потім знову та "опять" не було соромно за цього юрІста з ідеєю "нада простА пєрєстать стрєлять" і "отвєсті войска" з української землі...
показать весь комментарий
10.06.2021 17:48 Ответить
Когда,совсем в недалёком будущем,мы останемся без газа,грошей,нам не на что будет содержать Армию и жрать,то Украине таки придется повторить подвиг Румынии -"ничего личного",зекретин и зеленка)
показать весь комментарий
10.06.2021 17:57 Ответить
Да обсудити треба , а шо делать.
показать весь комментарий
10.06.2021 17:58 Ответить
Согласна,у свинособак перед нами одна обязанность-валить из Украины в кацапстан вперёд ногами
показать весь комментарий
10.06.2021 18:04 Ответить
Ага

- Изя, а что это там в Раше за огни и шум?
- Рассеяне бульдозерами продукты давят.
- У них что, большой излишек продуктов?
- Нет, Сёма, у них просто большой недостаток мозгов.

Под Екатеринбургом, где в детских домах дают ОДИН стакан сока один раз в две недели, уничтожили 1,4 тонны фруктов.

За пять лет контрсанкций в России уничтожено более 21 тыс. тонн запрещенных продуктов. Представьте килограмм сыра или яблок. Умножьте на 21 миллион. Вот такое количество еды уничтожила страна, где десятки миллионов людей живут в нищете. Абзац. Страна дебилов
показать весь комментарий
10.06.2021 18:09 Ответить
Уральск 2021

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 8851
показать весь комментарий
10.06.2021 18:12 Ответить
Ага, так это не бездомным нечего уже жрать

Зеленский обсудил с главой МИД Италии Ди Майо будущие саммиты G7, НАТО и Крымской платформы - Цензор.НЕТ 7296
показать весь комментарий
10.06.2021 18:17 Ответить
яка на росії мінімальна пенсія? назви цифру.
показать весь комментарий
10.06.2021 18:22 Ответить
все лица серьезные...вопросы серьезные...
один найсветлейший радесенький шо дурнесенький..
показать весь комментарий
10.06.2021 18:13 Ответить
Ваві х ось сказав, щ Україна входить у клуб G-7? Обговорювати із Зєлєнскім майбутні засідання цього клубу все одно, що обговорювати рекспектабельній сім'ї із зубожілим сусідом-наркоманом свої майбутні витрати на Різдво.
показать весь комментарий
10.06.2021 18:16 Ответить
А каким боком нерукопожатный ЗЕ ко всем эти мероприятиям?
показать весь комментарий
10.06.2021 21:26 Ответить
 
 