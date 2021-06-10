Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов. ФОТО
В Буче Киевской области школьница по неосторожности застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли в частный дом одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте", - написал Небытов.
По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.
Сейчас полиция Киевщины выясняет все обстоятельства этого трагического события, по этому факту возбуждено уголовное производство - убийство по неосторожности.
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оно должно было когда-то выстрелить...
щоб діти не мали доступу...
(і ще...хіба зброя не повинна зберігатися розрядженою?)
я о том что все опасные игрушки должны быть под контролем взрослых и не доступны детям в одиночестве...
вспоминая себя до сих пор удивляюсь - как выжили))) ибо наш учитель была улица а не компы и сбитые колени и поломанные руки, рогатки и самострелы.... не добавляли ответственности ))) они добавляли опыта...
наша дискуссия бессмыслена...любое оружие, даже кухонный нож - не игрушка для детей...
и отец должен был позаботится о недоступности пневмата (или хотя бы разрядить его)
более того, в современных реалиях их бы еще и наказали за несоблюдение своих родительских обязанностей))))
навіть якщо не прямо в сердце, а у шлунок, підшлункову, сонячне сплетіння (а там жеж.... жмуток нервів та судин ), у грудо-черевної діафрагму...тощо...
хоч і доказують що то не зброя а іграшка...але наслідки батьківської недбалості та дитячих пустощів жахливі і незворотні...
Про страйкболистов, коротые лет 15 назад отбивались от ментов, доказывая что их игрушки даже кожу пробить не в состоянии, несмотря на очень большую схожесть с огнестрелом вообще говорить не приходится, их игрушки - до сих пор вне нормативов(6мм против 4.5мм) что является нонсенсом. Т к закона об оружии и его обороте нет до сих пор.
вопрос...будет ли ребенку наказание за убийство другого ребенка из неоружия-игрушки? будет ли родителям наказание (кроме ужасного и непоправимого - смерти сына) за неправильное хранение игрушки, убившей их сына?
то что это неоружие в свободном доступе и не требуется никаких разрешений, регистраций и т.д еще не говорит о том что оно должно валятся в свободном доступе...
Строительный молоток убивает с одного удара по голове. Это оружие?
А о винтовках 5,5 и выше так там совсем другой вопрос, там на срезе ствола уже от 70-80 джойлей и выше для 5,5, а это реально опасно, потому на нее уже и надо разрешение.
Там очень мощная пружина и дальность стрельбы 800 метров.
что ты вообще несешь )
Сдрысни фуфлыжник голимый🤮🤮🤮
Вже ж не дітки.... такі тупі.
Ужасное совпадение. Соболезную.
Но история мутная. Охотничья воздушка, заряженная боевым патроном лежала как попало ...?