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Новости Силовики
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Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов. ФОТО

В Буче Киевской области школьница по неосторожности застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов 01

"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли в частный дом одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте", - написал Небытов.

Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов 02

По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.

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Сейчас полиция Киевщины выясняет все обстоятельства этого трагического события, по этому факту возбуждено уголовное производство - убийство по неосторожности.

Автор: 

дети (6480) Киевская область (4119) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) убийство (6479) Небытов Андрей (161)


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Топ комментарии
+16
Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов - Цензор.НЕТ 9447
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10.06.2021 18:14
+6
это пневмат, не все пневматы - оружие.
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10.06.2021 18:19
+6
Ты б знал, сколько детей умерло от обычного детского конструктора...
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10.06.2021 18:25
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Правила форума Совет форумчан
что значит "нашли ружье" ? оно было вне сейфа? в пустой квартире ружье валяется абы как...
оно должно было когда-то выстрелить...
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10.06.2021 18:11 Ответить
Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов - Цензор.НЕТ 9447
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10.06.2021 18:14 Ответить
або так!
щоб діти не мали доступу...
(і ще...хіба зброя не повинна зберігатися розрядженою?)
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10.06.2021 18:17 Ответить
Конечно, разряженной! Это даже не обсуждается.
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10.06.2021 18:19 Ответить
Вообще-то это игрушка. https://hunter.rozetka.com.ua/aselkon_1003376/p264992241/ На Розетке может заказать любой .
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10.06.2021 18:17 Ответить
убийственная игрушка оказалась
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10.06.2021 18:18 Ответить
Ты б знал, сколько детей умерло от обычного детского конструктора...
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10.06.2021 18:25 Ответить
та ну...не смещайте акценты...и от конструкторов и под колесами авто и утонули в ванной или речке и отравились грибами или алкоголем и т.д.
я о том что все опасные игрушки должны быть под контролем взрослых и не доступны детям в одиночестве...
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10.06.2021 18:30 Ответить
От всех опасных предметов защитить детей не получится. Рано, или поздно они выйдут из под опеки родителей и наколют свой глаз на первую же вилку. Нужно воспитывать детей ответственному отношению к себе, окружающим и предметам. 16 лет вполне достаточно для этого, но, видимо, родителям было недосуг.
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10.06.2021 18:34 Ответить
мое последнее предложении об этом же...
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10.06.2021 18:40 Ответить
Не совсем. Контролируя, ты переносишь ответственность с детей на себя. Они это чувствуют и ведут себя соответствующе. Нужно, чтоб дети научились ощущать ответственность сами и свою.
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10.06.2021 18:46 Ответить
неохота спорить...тем более на педагогические темы)))
вспоминая себя до сих пор удивляюсь - как выжили))) ибо наш учитель была улица а не компы и сбитые колени и поломанные руки, рогатки и самострелы.... не добавляли ответственности ))) они добавляли опыта...
наша дискуссия бессмыслена...любое оружие, даже кухонный нож - не игрушка для детей...
и отец должен был позаботится о недоступности пневмата (или хотя бы разрядить его)
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10.06.2021 19:09 Ответить
Ты в детстве не играл в "ножики"? А если играл - сильно у тебя родители этот ножик отнимали, пока ты без их присмотра?
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10.06.2021 19:23 Ответить
и это не снимало б с них ответственности если б я вернулся без глаза
более того, в современных реалиях их бы еще и наказали за несоблюдение своих родительских обязанностей))))
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10.06.2021 19:29 Ответить
Но это выработало у тебя ответственное отношение к острым предметам.
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11.06.2021 09:23 Ответить
Эх молодость, молодость. Помню в детстве (лет 10 - 12, сейчас мне 14 )) ) стрельнул приятелю воздушкой из тира в ногу. Пульку пришлось выковыривать из кожи. Выдавили как выдавливают прищи. Так, что это за пневмат то такой, что человека убивает наповал сразу? Куда она ему попала? В висок, сонную артерию, по яйцам (смерть от болевого шока), а может он помер с перепуга?
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10.06.2021 19:25 Ответить
В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте...
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10.06.2021 19:31 Ответить
Мабудь куля між ребер проскочила у серце. Жаль хлопця. Смерть в такому віці - трагедія для батьків.
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10.06.2021 19:56 Ответить
з близької відстані (майже впритул)
навіть якщо не прямо в сердце, а у шлунок, підшлункову, сонячне сплетіння (а там жеж.... жмуток нервів та судин ), у грудо-черевної діафрагму...тощо...
хоч і доказують що то не зброя а іграшка...але наслідки батьківської недбалості та дитячих пустощів жахливі і незворотні...
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10.06.2021 20:05 Ответить
Я сыну подарил воздушку когда ему было лет 10-11,первое что я ему сказал,"увижу направленное на человека -будет плохо".Тьфу-тьфу-тьфу пока без происшествий,правда кот услышав перелом ствола или выстрел сразу материализуется из вакуума , воробьев ему на обед иногда постреливаем.А насчет пробития, Хатсан125 магнум, начальная скорость пули 420м/с.На ютубе куча видео тестов на пробитие.
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10.06.2021 20:19 Ответить
турецкая пневма..- опасна до 500м..= нач скорость под 300 м\сек..- шо ж ты хочешь в упор в грудь (и, походу, в левую..) от такой...???(((
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11.06.2021 02:18 Ответить
это пневмат, не все пневматы - оружие.
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10.06.2021 18:19 Ответить
но есть и охотничьи пневматы, причем .50 калибра
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10.06.2021 18:21 Ответить
все равно оружие...и все равно опасно в руках..дебилов и детей...
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10.06.2021 18:21 Ответить
что значит "всеравно оружие"? Еще раз - не все пневматы являются оружием. Более того, нормативы в нашей стране по пневматам и лукам - куда жестче чем в других странах Европы.
Про страйкболистов, коротые лет 15 назад отбивались от ментов, доказывая что их игрушки даже кожу пробить не в состоянии, несмотря на очень большую схожесть с огнестрелом вообще говорить не приходится, их игрушки - до сих пор вне нормативов(6мм против 4.5мм) что является нонсенсом. Т к закона об оружии и его обороте нет до сих пор.
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10.06.2021 18:27 Ответить
мы с Вами спорим о разном... я о технике безопасности, а вы о классификации
вопрос...будет ли ребенку наказание за убийство другого ребенка из неоружия-игрушки? будет ли родителям наказание (кроме ужасного и непоправимого - смерти сына) за неправильное хранение игрушки, убившей их сына?
то что это неоружие в свободном доступе и не требуется никаких разрешений, регистраций и т.д еще не говорит о том что оно должно валятся в свободном доступе...
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10.06.2021 18:38 Ответить
Но,как оказалось, этот пневмат- убийственное оружие.Уввы и сочувствие .Нда.
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10.06.2021 18:22 Ответить
Вилкой в глаз тоже убить можно. Это оружие?
Строительный молоток убивает с одного удара по голове. Это оружие?
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10.06.2021 18:28 Ответить
Кухонні ножі тоже смертельна зброя і навіть виделки. І якщо ти дебіл то і кастрюлею можна вбитись
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10.06.2021 18:49 Ответить
Валялось в свободном доступе дома,планировал подарить?, - так теперь может не торопиться
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10.06.2021 18:13 Ответить
что это за воздушка такая, что пробивает грудь?
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10.06.2021 18:14 Ответить
Дешевая воздушка( $80 from Walmart) с 30 метров пробивает строительную каску насквозь.
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10.06.2021 18:16 Ответить
Когда-то я своей "воздушкой" (Crosman Optimus) с пятнадцати метров продырявил бойлер (внешняя металлическая оболочка плюс во внутреннем баке серьезная вмятина). Если бы стрелял тяжелее снарядом, то и вторую преграду продырявил бы. Это не игрушка...
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10.06.2021 18:43 Ответить
мягкая сталь 3ПС толщиной 0,4-0,5 мм, кухонным ножек режется. до 0,3 мм - это бытовая жесть с консервов.
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10.06.2021 18:47 Ответить
Терпеть не могу умников. Во-первых в том бойлере сталь была около 0,8мм. Во-вторых - читай новость выше, чем все закончилось.
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10.06.2021 18:50 Ответить
а я не могу терпеть сказочников, которые пневматикой слона с 1000 м валят. От силы 30 джоулей на срезе ствола и через 15 метров расху___ренный бойлер. Может ну его нах патронный завод, накупим по 150 баксов кроссманов и по коробке пулек и давай кацапню буярить???
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10.06.2021 18:55 Ответить
ты дурачок...
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10.06.2021 18:57 Ответить
Зато ты умный. Подаешь пример хрупких предметов и мягких углеродистых сталей как критерий пробиваемости/проникающей способности пули. В кусок сыра (не творога) стрельни и померяй глубину проникновения.
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10.06.2021 19:03 Ответить
Не могу понять, что ты хочешь? Хотел бы я тебя увидеть после выстрела тебе в живот, или хотя бы в ногу "воздушкой" магнум класса и пулей в один грамм. Я уже молчу о винтовках с калибром 5,5мм и 6,35мм.
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10.06.2021 19:08 Ответить
Ага, еще скажи из РСР и шоп гелием была заправлена, ну шоп скорость исчо больше. Смысл, я и так знаю что это больно будет и 1 грамм точно выковыривать придется. Но пробить грудную клетку и фатально повредить сердце - врядли.
А о винтовках 5,5 и выше так там совсем другой вопрос, там на срезе ствола уже от 70-80 джойлей и выше для 5,5, а это реально опасно, потому на нее уже и надо разрешение.
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10.06.2021 19:14 Ответить
Ну, судячи з фото, це може бути РСР.
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11.06.2021 09:32 Ответить
не пробивает а разбивает (как, впрочем и бутылку из под шампанского, любимого всеми эталона "мощи" пневматики), и теряет всю силу.
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10.06.2021 18:44 Ответить
Именно пробивает. Проверено.
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10.06.2021 18:58 Ответить
Растет поколение дебилов, взращенных на стрелялках и не прочитавших ни одной печатной книжки в своей жизни, но зато обрели пирсинг, тату. Такие ракеты и самолеты не создадут, разве что соломенные как аргумент претензий на вступление в НАТО. Но вопрос: а нх вы там нужны? какая от вас польза? А нахлебников-халявщиков там и без вас очередь до Антарктиды...
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10.06.2021 18:14 Ответить
купил сыну игрушку.....
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10.06.2021 18:18 Ответить
Штурмовые автоматы и гранатометы уже в свободной продаже?.А как же иначе?.Свободная страна.От ответственности и здравого. ума.Уже открыто и безнаказанно автохамы охотятся за скальпами велосипедистов ,самокатчиков,пешеходов,детей и животных.Спасибо Авакову за прекрасные изменения в ПДД.Собачек на дорогах еще не штрафуют? А жаль.
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10.06.2021 18:19 Ответить
почитай статью.
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10.06.2021 18:20 Ответить
Странна, воздушная пробила грудь? Если это турецкий Сапсан, то запросто.
Там очень мощная пружина и дальность стрельбы 800 метров.
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10.06.2021 18:19 Ответить
Вы хоть скажите где такая продаётся что на 800 метров дальности.
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10.06.2021 18:27 Ответить
мда, вы уверены что пуля даже в 1,5 грамма (а для пневматики редко больше 1,2 грамма используют, в основном 0,5-0,8) вообще способна пролететь 800 метров в атмосфере???? Баллистические расчоты от узеленскава??
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10.06.2021 18:34 Ответить
голосовал за Зеленского? ))
что ты вообще несешь )
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10.06.2021 20:28 Ответить
Ты хоть сам понял, что ты пёрнул или тебе лишь бы побздеть на форуме?

Сдрысни фуфлыжник голимый🤮🤮🤮
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29.06.2021 09:40 Ответить
значит я прав. все зебилы - дебилы. ты пример
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29.06.2021 18:19 Ответить
основна вина Батька тої Дівчини - він олень рідкий...- чому "балон" не вийняв ...
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10.06.2021 18:23 Ответить
отец погибшего парня
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10.06.2021 18:34 Ответить
+
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10.06.2021 21:07 Ответить
там другой принцип- это пестик балоновый, а там переломом закачивается давление цилиндра..и практически не травит до спуска- хоть неделю пролежит, а очень опасна..(((
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11.06.2021 02:24 Ответить
Папаша баран еще тот! Не придумал ничего другого, как подарить воздушку! Лучше б ты ему интересную книжку подарил!
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10.06.2021 18:24 Ответить
Фото неудачное---похоже турецкая воздушка. Сейф тут не нужен был. Есть дешёвые--2-5 тыс гр. Есть и дорогие. Не ясно куда попала. По голубям максимум на 20 м при хорошей пристрелке. Неужели попала в сердце и туда пробило? Нелепая смерть. Конечно жаль---молодой был.
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10.06.2021 18:24 Ответить
подозрительная пневматика если от нее смерть наступает сразу. не в голову не в глаз а от попадания в грудь. очень странно. от любой воздушки пуля войдет максимум 2 см в тело если нет ребер. херня какая то
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10.06.2021 18:24 Ответить
Якщо куля вцілила між ребрами у серце - наслідок цілком ймовірний.
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10.06.2021 18:38 Ответить
нет, не хватит энергии
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10.06.2021 18:40 Ответить
в упор- пробьет насквозь тело...(((если без рикошета в кость- потеря энергии...(((
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11.06.2021 02:26 Ответить
до серця 5-6 см. я писав про силу пневматики. виходить що з такими воздушками можно на стрелку ходити. і ще виходить з ПМ складніше вбити людину ніж з цієї (іграшки) думаю що тут щось не те, або тупий збіг обставин
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10.06.2021 18:46 Ответить
пм- 9-ка, патрон слабый, останавливающего действия, потому с него только стреляться в бошку, и то в висок, а то и растением мона сделаться...(((
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11.06.2021 02:28 Ответить
я допускаю только один вариант летальных событий - выстрел в упор. Тогда газы врываются в полость за пулей и дают компрессионную травму грудной клетки, вследствие чего идет внутренне кровоизлияние. От этого можно умереть при неоказании вовремя помощи.
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10.06.2021 18:39 Ответить
А навіщо вони з цим грались ?
Вже ж не дітки.... такі тупі.
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10.06.2021 18:25 Ответить
прятать нужно такие вещи...
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10.06.2021 18:33 Ответить
Что-то тут не так, разве что в него стрельнули с пневматики а потом нож в сердце, тогда да.
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10.06.2021 18:37 Ответить
Яке горе. Шкода молоде життя. На таку зброю, на жаль, не треба спеціального дозволу та інших заборон, що до зберігання....та й вже не діти, майже дорослі підлітки.Шкода дитину та її рідних. Шкода дівчину...
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10.06.2021 18:51 Ответить
Нормальный подарок 15 летнему пацану. В коментах одно отребье. Что вы за люди?

Ужасное совпадение. Соболезную.
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10.06.2021 18:59 Ответить
Нужно запретить школьниц!
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10.06.2021 19:02 Ответить
родители долбо"бы !
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10.06.2021 19:06 Ответить
Хрень какая то. Либо снаряды были специфические, либо конструкция такая, что разгоняет пулю до высоких скоростей, в результате чего пробивная способность выше. Я стрелял из разных воздушек с переломом ствола, и ни одна не способна выдать столько дульной енергии, что бы пробить тело. Пуля путается, вязнет. На фото воздушка Crosman Ironhide (китай) дульная енергия 27дж. Этой силы недостаточно что бы учить человека. Лишь глупая случайность в виде попадания между ребер или в крайне слабое место.
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10.06.2021 19:18 Ответить
Птиц,котов валит влегкую.Глупая случайность при зачатии школьницы этой и осталной компашки
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10.06.2021 19:30 Ответить
а мух вообще можно сотнями валить. Размеры, массы разные, не?
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10.06.2021 19:51 Ответить
Для стрельбы по мухам, продается помповый мини дробовик стреляющий солью) Вполне рабочая штука, от стрельбы по коже, остаются царапины и дырочки, а с расстояния в пол метра, от случайного выстрела по глазам, можно зрение потерять. безобидная игрушка.
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10.06.2021 21:20 Ответить
наиболее вероятно выстрел в упор и компрессионная травма газами за пробившей кожу пулей, после чего истек кровью, пока малолетки были в истерике и потеряли время.
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10.06.2021 19:50 Ответить
Подкалиберной пулей в контейнере в упор между ребер - пробитое легкое гарантировано. Потом внутрилегочное кровотечение и пневмоторакс. Непонимание произошедшего - крови снаружи много не будет при таком ранении. Потом паника, запоздалый или вообще не вызов скорой. Потеря сознания. Смерть.
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11.06.2021 12:55 Ответить
это Шанхай, а в ней 300 м-сек. начальная скорость....
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10.06.2021 19:26 Ответить
масса пули маленькая, проникающая способность маленькая.
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10.06.2021 19:48 Ответить
На заборе прочитал инфу?
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10.06.2021 23:56 Ответить
Дітей потрібно вчити: із садочка ПДР для пішоходів, з 1 класу ПДР для велосипедистів ,з 5 класу НВП із піротехнікою і пневмо зброєю, 8 клас-скутер, 11-авто і все конкретно бо це є життя
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10.06.2021 20:33 Ответить
Шо папа шо покійний синок... Далі не буду, думаю всім все зрозуміло...
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10.06.2021 20:49 Ответить
Ну это только может быть если была задета артерия. А так я сам по хрепту пару пулек ловил - херня полная.
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10.06.2021 20:51 Ответить
Це якийсь мутняк. Результати вскриття потрібні.
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10.06.2021 21:47 Ответить
Якась вбивча пневматична гвинтівка ... щось не те.
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10.06.2021 23:35 Ответить
Пацана убила не тупой подросток, а родной папаша, который держал в доме оружие не позаботившйся о ограничении к его доступу детьми.
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11.06.2021 05:50 Ответить
Жаль подростков, одна оборванная вторая искалеченная жизнь.
Но история мутная. Охотничья воздушка, заряженная боевым патроном лежала как попало ...?
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11.06.2021 09:29 Ответить
 
 