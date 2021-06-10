Школьница застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья в Буче, - Небытов. ФОТО

В Буче Киевской области школьница по неосторожности застрелила своего 16-летнего товарища из пневматического ружья.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли в частный дом одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте", - написал Небытов.

По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.

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Сейчас полиция Киевщины выясняет все обстоятельства этого трагического события, по этому факту возбуждено уголовное производство - убийство по неосторожности.