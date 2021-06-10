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Новости Коронавирус и карантин
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Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от коронавируса

Украина и Молдова договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от коронавируса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и и.о. премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19 во время встречи в Киеве 17 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Молдова признает свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19", - говорится в сообщении.

Украина также будет признавать свидетельство о вакцинации от COVID-19, которое выдается в Молдове. Основанием для признания Украиной молдавских свидетельств является постановление Кабинета министров Украины № 583 от 2 июня 2021 года.

"Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался", - цитирует слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Согласно с правилами въезда на территорию Молдовы без свидетельства о полной вакцинации можно ознакомиться на сайте МИД Украины. Узнать больше о свидетельстве о вакцинации от COVID-19 можно на сайте Минздрава Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации, - Кулеба

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Мах на мах. Ваша мачмала на нашу мачмалу. Это можно сказать окно в Европу
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10.06.2021 18:28 Ответить
А про Чауса не домовилися?
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10.06.2021 18:36 Ответить
Чауса, ймовірніше уже "завакцинували" в бетон...
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10.06.2021 21:51 Ответить
Это же очевидная и бесспорная зепобеда! Вот что значит великому ЗЕ в кукурузке побродить!
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10.06.2021 18:57 Ответить
Так в Молдове вакцинируют и СПУТНИКОМ....А как же "Не впускать в страну и не признавать вакцинацию СПУТНИКОМ?" Правая рука не знает, что делает левая. Та какая разница!!!?? МРАЗИ!
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10.06.2021 19:00 Ответить
 
 