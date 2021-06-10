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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки, - пресс-центр ОС

1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки, - пресс-центр ОС

С начала суток, 10 июня, в районе проведения операции Объединеннных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В частности, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Старогнатовки оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также читайте: Украинский воин ранен в результате обстрела российскими войсками вблизи Старогнатовки, - ОТУ "Схід"

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.

Также читайте: Скончался военнослужащий Руслан Шустров, раненный осенью 2020 года

Автор: 

обстрел (26995) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
"Зелена тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.06.2021 18:29
+6
Така сама?
Два роки тому, українську землю звільняли від кацапів, скільки зараз звільнили, "тихушники"?
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10.06.2021 18:41
+5
Может это по версии зеленского был ГРОМ?
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10.06.2021 18:31
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"Зелена тиша".
Швидкого одужання нашому захиснику.
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10.06.2021 18:29 Ответить
Така сама?
Два роки тому, українську землю звільняли від кацапів, скільки зараз звільнили, "тихушники"?
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10.06.2021 18:41 Ответить
Возьми карту оккупированной территории на май 2014 и на май 2019 годов, сравни, а потом расскажешь об освобождении
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10.06.2021 21:08 Ответить
Может это по версии зеленского был ГРОМ?
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10.06.2021 18:31 Ответить
нужна просто перестать греметь
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10.06.2021 18:35 Ответить
🤢🤡 клоун вчера , как всегда брехал про «гром»
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10.06.2021 18:40 Ответить
Это с той стороны раздавались раскаты грома, всем войскам с этой стороны укрыться в кукурузе. Оттуда грозно НАТО будем спрашивать "доколе нас в НАТО не пускают?"
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10.06.2021 18:42 Ответить
зеленорогие говорят что гром
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10.06.2021 18:36 Ответить
1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1038
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10.06.2021 18:50 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!1 українського воїна поранено, найманці РФ відкривали вогонь біля Шумів, Новгородського, Причепилівки, Водяного і Старогнатівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4847
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10.06.2021 21:02 Ответить
 
 