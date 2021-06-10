1 украинский воин ранен, наемники РФ открывали огонь возле Шумов, Новгородского, Причепиловки, Водяного и Старогнатовки, - пресс-центр ОС
С начала суток, 10 июня, в районе проведения операции Объединеннных сил зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В частности, у Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Причепиловки враг совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции с станковых противотанковых, ручных противотанковых и подствольных гранатометов. Вблизи Старогнатовки оккупационные войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранение. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
"На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм.
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