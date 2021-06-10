Владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба - журналисту медиа-группы "1+1": "Сдохнешь, как паскудная собака". ФОТО

Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба угрожает ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному физической расправой после выхода критического сюжета о нем и его компании.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на медиа-группу "1+1".

Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба прислал угрозы физической расправы ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному. Это произошло после сюжета "Как некоторые украинские олигархи разбогатели на смертях украинцев и поддельном топливе для ваших авто", в котором фигурирует Биба.

"Ты живешь как гнида продажная, сдохнешь как паскудная собака, удивляюсь твоей беспечности", - пишет Биба в сообщении Преподобному.

В медиа-группе "1+1" отмечают, что сообщения с угрозами и оскорблениями поступали на личный телефон ведущего сразу после трансляции программы.

"Компания беспокоитсяо здоровье и жизни сотрудника, а также его близких, и воспринимает угрозы от фигуранта сюжета как вполне реальные. Сейчас компания делает все возможное для обеспечения безопасности Александра, но мы надеемся на скорое разрешение ситуации со стороны правоохранительных органов и просим принять и рассмотреть заявление об уголовном правонарушении", - говорится в заявлении медиа-группы.

В вышеупомянутом сюжете программы "Гроші" рассказывается о том, как бежавший в Италию после взрывов на Васильковской нефтебазе БРСМ Андрей Биба продолжает "управлять бизнесом, бодяжить бензин с опасными растворителями, выводить наличные через чеки на заправках и зарабатывать миллионы".