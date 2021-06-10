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Владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба - журналисту медиа-группы "1+1": "Сдохнешь, как паскудная собака". ФОТО

Владелец

Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба угрожает ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному физической расправой после выхода критического сюжета о нем и его компании.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на медиа-группу "1+1".

Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба прислал угрозы физической расправы ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному. Это произошло после сюжета "Как некоторые украинские олигархи разбогатели на смертях украинцев и поддельном топливе для ваших авто", в котором фигурирует Биба.

"Ты живешь как гнида продажная, сдохнешь как паскудная собака, удивляюсь твоей беспечности", - пишет Биба в сообщении Преподобному.

Владелец БРСМ-Нафта Андрей Биба - журналисту медиа-группы 1+1: Сдохнешь, как паскудная собака 01

В медиа-группе "1+1" отмечают, что сообщения с угрозами и оскорблениями поступали на личный телефон ведущего сразу после трансляции программы.

"Компания беспокоитсяо здоровье и жизни сотрудника, а также его близких, и воспринимает угрозы от фигуранта сюжета как вполне реальные. Сейчас компания делает все возможное для обеспечения безопасности Александра, но мы надеемся на скорое разрешение ситуации со стороны правоохранительных органов и просим принять и рассмотреть заявление об уголовном правонарушении", - говорится в заявлении медиа-группы.

Владелец БРСМ-Нафта Андрей Биба - журналисту медиа-группы 1+1: Сдохнешь, как паскудная собака 02

В вышеупомянутом сюжете программы "Гроші" рассказывается о том, как бежавший в Италию после взрывов на Васильковской нефтебазе БРСМ Андрей Биба продолжает "управлять бизнесом, бодяжить бензин с опасными растворителями, выводить наличные через чеки на заправках и зарабатывать миллионы".

Автор: 

бензин (294) угрозы (850) топливо (627) БРСМ-Нафта (22)


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Топ комментарии
+20
и медиа-группа "Г+Г" - тоже...
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10.06.2021 19:11
+16
І бензин гі-но і власник гнида.
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10.06.2021 19:06
+14
А чому б Італії не посадити цього Бібу за грати за міжнародний тероризм? Проти власників та бенефіціарів БРСМ-нафти мають бути введені санкції РНБОУ і ця мережа АЗС має бути націоналізована!
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10.06.2021 19:01
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Правила форума Совет форумчан
смелый гавкать из Италии...
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10.06.2021 18:57 Ответить
А чому б Італії не посадити цього Бібу за грати за міжнародний тероризм? Проти власників та бенефіціарів БРСМ-нафти мають бути введені санкції РНБОУ і ця мережа АЗС має бути націоналізована!
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10.06.2021 19:01 Ответить
Міжнародний тероризм?)) Лол, ти хворий?)
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10.06.2021 19:52 Ответить
погроза журналісту вбивством
не підходить, нє ?

суд-вирок-розшук
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10.06.2021 20:29 Ответить
"Основними цілями міжнародного тероризму є дезорганізація державного управління, нанесення економічного і політичного збитку, порушення засад суспільного устрою, які повинні спонукати, за задумом терористів, уряд до зміни політики"
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10.06.2021 20:39 Ответить
Почитай сегодняшние заголовки - сейчас с Италией будет дружба и увеличенный товарооборот. Погугли, чьё вино "Кавалинери"...
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10.06.2021 19:02 Ответить
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи"1+1": "Здохнеш як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 2943
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10.06.2021 19:40 Ответить
Головне на кого. На Гав+Гав.
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11.06.2021 10:29 Ответить
пусть Биба объяснит почему у него газ и бенз к нам из Беларуси заходят, а еще лучше откуда они попадают в Беларусь
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10.06.2021 18:59 Ответить
А ведь правду про Бибу сказал, хоть и живет где-то там у Берлускони (а он кстати еще жив?)
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10.06.2021 18:59 Ответить
журналюга думал,что сбежавших нефтевладельцев чмырить безопаснее,чем укрнафту. .мабуть просчитался...
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10.06.2021 19:00 Ответить
беня vs биба: зе-снбо в пятницу все "порешает"..
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10.06.2021 19:17 Ответить
Ой не копай другому яму, само в ней же и закопают.
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10.06.2021 19:00 Ответить
что-то про жабу и гадюку
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10.06.2021 19:03 Ответить
І бензин гі-но і власник гнида.
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10.06.2021 19:06 Ответить
и медиа-группа "Г+Г" - тоже...
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10.06.2021 19:11 Ответить
Падла не позорь имя и фамилию Великого футболиста киевского Динамо 60-70гг!!!!!!
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10.06.2021 19:09 Ответить
биба уже срок заработал, если по закону пойти. но это сейчас не в трэде - ждем пятницы и цирка снбо.
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи"1+1": "Здохнеш як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 7395
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10.06.2021 19:10 Ответить
Цензор вирішив влізти в старі розбірки між Бібою й Коломойським ?
На боці медіакіллерів Коломойського ?
Допомогти Бєні монополізувати бензинову галузь абсолютно ?
Але ж Біба правий.Працівники медіаімперії Бєні-Медведчука,-і є продажні гниди і собаки.
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10.06.2021 19:11 Ответить
У нас в країні гавкати може лише Гав+Гав.
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11.06.2021 10:31 Ответить
Монополізувати?

Я щось пропустив? Найбільші мережі заправок в Україні: ОККО, WOG, KLO - хіба вони Коломойскому належать?
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11.06.2021 17:39 Ответить
Пропустив.Найбільша мережа АЗС в Україні належить групі Приват.«Авіас», «Авіас плюс», «УкрНафта», «Укртатнафта», «ANP», «Мавекс», «Мавекс плюс», «Sentosa Oil», «ЮКОН», «ЮКОН сервіс», «GLORIUS», «Балу», «Rubix», «ЗНП», «Інтерфорвард», «Львів Петрол», «КНПС», «Альфанафтопродукт», «Чернівцінафтопродукт»...
Десь біля 1600 АЗС.
Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?
Власник "БРСМ-нафта" Андрій Біба до журналіста медіагрупи "1+1": "Здохнеш, як паскудна собака" - Цензор.НЕТ 169
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11.06.2021 18:52 Ответить
"Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?"

Вони стверджують, що з Литви.
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11.06.2021 19:44 Ответить
от блин!
я на БРСМ всегда заправлялась
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10.06.2021 19:12 Ответить
Так там гавно льют и разбавляют ослиной мочей бензин. Не знала ?
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10.06.2021 19:24 Ответить
Повівся на казки, які розповсюджуює окко?
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10.06.2021 19:53 Ответить
вот интересно
У КОГО БЫ Я ПРО МОЧУ УЗНАЛА ? у заправщика или заправочного шланга?
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10.06.2021 19:56 Ответить
Та кого ви слухаєте, я 5 років заправлявся на БРСМ, жодної проблеми з авто не було.
Чутки про мочу розповсюджує ОККО, інакше як вони пояснять, чому у них дорожче ніж в інших.
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10.06.2021 20:40 Ответить
ті ж - телка! як це - "я - запрвлявся"???????????? пісець... а казала, що в Джермані живешь...
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10.06.2021 22:09 Ответить
В тої зебілки нік пишеться якось не так зовсім. В мене нік - приспів з пісеньких про пуйла, я - він.
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10.06.2021 23:31 Ответить
Та точнісенько так!! Доведи - шо то є не правда про нік! тьолочкі - такі брехливі...
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11.06.2021 00:38 Ответить
хлопче, я не гей, йди приставай до своїх
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11.06.2021 11:12 Ответить
Та мені все одно - хто є ти. Але - повідінка - однакова, та також кацапію та зелених виславляла. Своїх ти сам тут вже знайшов? )
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14.06.2021 23:50 Ответить
Тебе глючить? Де я прославляв кацапію та залених?
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15.06.2021 00:16 Ответить
Трохи охолонь, та перечитай свої коменти..
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15.06.2021 00:22 Ответить
Про нормальний бензин на БРСМ і хитрожопе ОККО?
До чого тут зебіли і кацапи?
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15.06.2021 16:40 Ответить
Щария поважаэшь?
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18.06.2021 03:48 Ответить
1. Ти про те, що типу БРСМ фінансує його? Брехливому бігусу не вірю ні на 1%
2. Вся Україна фінансує кацапів і їхні війни, купуючи їхній газ і ще безліч товарів.
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18.06.2021 11:37 Ответить
Вона теж казала, що з нашої харьківськоі пісеньки, а була - какцапка - мокшанка..
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11.06.2021 00:40 Ответить
Только капиталка двигателя и расход сумасшедший. На баке газа заправке на БРСМ - 190км пробега, на Shell - 230.
Продолжай заправляться на брсм)
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11.06.2021 00:13 Ответить
Окко одна із самих якісних заправок,звідси і ціна відповідна.
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11.06.2021 10:44 Ответить
Все тому, що вони % заробітку витрачають на піар, замовлені статті про нібито особливу якість)) А ви самі оплачуєте цей піар) Нічим їх бенз не відрізняється крім ціни.
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11.06.2021 11:11 Ответить
Недавно независимые эксперты взяли для анализа топливо с двенадцати сетей АЗС.
На ОККО топливо по качеству выше нормативов.
На Укрнафте полностью соответствуют нормативам по качеству.
На БРСМ октановое число ниже нормы, а в топливе очень много вредных примесей и грязи.
АЗС условно были разделены на три категории6 зеленую, синюю и красную. Какие остальные сети, из числа проверяемых, куда попали, я не помню. Но вот WOGа в числе проверяемых не было.
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11.06.2021 16:46 Ответить
Вот о таком пиаре я и говорю)
В Украине все эксперды, особенно "независимые" покупаются и продаются и даже если их поймают, им за это ничего не будет.
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11.06.2021 22:35 Ответить
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili Вот вроде бы честная экспертиза, речи о БРСМ там нет

https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili

"Две сети АЗС имеют проблемы", - сказал он и добавил, что это SUNOIL и MOTTO."
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11.06.2021 22:38 Ответить
Нехай біжать до Бубачки.
В нас купа правоохоронних органів. Є кому займатись.
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10.06.2021 19:16 Ответить
в нас купа решал.... а ще "няні"..... хай Г+Г туди йдуть
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11.06.2021 13:01 Ответить
Та после поддержки шария на этих заправках может заправляться только человек без мозга
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10.06.2021 19:18 Ответить
Лох - это судьба)
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11.06.2021 00:14 Ответить
Ахахаха)))))жаба гадюку,т е Биба Преподобного
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10.06.2021 19:25 Ответить
Г+Г довіри немає абсоблютно.
5 років заправлявся на БРСМ біля будинку, все чудово з двигуном.
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10.06.2021 19:52 Ответить
опасная професия или подкупЯт или грохнут..
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10.06.2021 19:55 Ответить
Да же смешно читать ,журналист Г+Г!Разве там такие есть? Просто беня решил подмять помойку брсм. А гомнюки от Г+Г отрабатывают очередной заказ.
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10.06.2021 19:55 Ответить
Это проблемные заправки, с плохим имиджем - они Бене не нужны.
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11.06.2021 16:48 Ответить
За любой другой канал можно было бы и заступиться а за Бенину помойку Г+Г совсем нет никакого желания.
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10.06.2021 19:56 Ответить
А биба попадёт в рай!
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10.06.2021 19:56 Ответить
Ось там внизу і поговорять разом ))))))))))
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11.06.2021 10:35 Ответить
он уже там....
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11.06.2021 13:01 Ответить
Новость то должна начинаться не с этого. А с того, шо владелец Укрнафты и 1000 заправок по Украине, заслуженный олигарх Игорь Валерьч, в попытке прибратьк рукам еще одну сеть и установить полную монополию на бензиновом рынке, натравил Ге+Ге на менее заслуженного олигарха. В ответ менее заслуженный олигарх чего -то там нашкрябал в фисбуке. Теперь можно прочесть сообщение.
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10.06.2021 20:04 Ответить
Реально на БРСМ бодяжат бензин. Мой товарищ с месяц назад заправился на БРСМ под Новыми Петровцами Киевской обл., машина еле ехала и из выхлопных труб валил густой белый дым. Больше на БРСМ мы заправляться никогда не будем.
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10.06.2021 20:10 Ответить
ЛОЛ, може він дизель заправив замість бензу?)))
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10.06.2021 20:43 Ответить
Я там тоже заправлялся и не только там. Отличный бенз
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11.06.2021 00:04 Ответить
за бенз не скажу, но газ у них постоянно на 1-2л больше чем у Автотранса задували, звонил типа на горячую линию, говорят что у них все колонки самые точные
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11.06.2021 09:02 Ответить
программа гроші це ж дітище сашка, мама якого любить швидкість. А ведучий для понта взяв таку чудову клікуху, ну а біба не хоче пити кофе з валерьїчем. А Борис Філатов після наїзду грошей на нього, прямо сказав сашку (программі гроші) що він говоряща дупа Валерїча. Сашко не ображався.
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10.06.2021 20:19 Ответить
Это не журналист, а дырявая шлюха, берущая за щеку у ублюдка Каломойского
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10.06.2021 20:32 Ответить
да но принцип важнее
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11.06.2021 13:02 Ответить
1+1 це пропагандистська група для цькування невгодних коломойському. робітники 1+1 то ніякі не журналісти а ********** за викликом, "проєкт" гроші це фабрика гандонів з якої вийшов зокрема сашаСобачийРотДубінський. Мене не цікавить наприклад те, що погрожують якомусь там соловйову чи скобєєвій, а вас ?
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10.06.2021 21:17 Ответить
Шото я угрозы не увидел.
Есть пророчество и оно реально касается всех журнашлюх с канала Коломойского-Медведчука "Г+Г".
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10.06.2021 21:21 Ответить
Мы помним самочувствие летом 2015, когда горели Васильковские резервуары.
Можно представить, из чего они бодяжат свой "бензин".
Пусть возьмут пробы почвы.
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10.06.2021 22:45 Ответить
Не знаю хто такий Біба, але порядний журналіст на каломойшу працювати не піде. А враховуючи скільки лайна журнашлюхи Г+Г вилили на Порошенка і продовжують виливати за "Армію, Мову, Віру", то нехай вони всі, разом з мосійчучкою виздихають, як паскудні собаки.
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11.06.2021 00:05 Ответить
Маєте рацію, там яке їхало таке здибало завдяки репутації "Г+Г", ще хтось ганьбить ім'я славного футболіста "Динамо" 1960-х років Андрія Біби.
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11.06.2021 00:42 Ответить
Но тут полузащитник Биба сказал свое решающее слово. Он метров с 25 сильнейшим ударом направил мяч под перекладину. Бросок Маслаченко не спас ворота от гола. 1:1. Случилось это на 23-й минуте.
Это был матч "Динамо" в ранге чемпионов СССР 1961 года.
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11.06.2021 10:39 Ответить
Біба - це беспосоредній спонсор Партії Шарія - той, хто їм гроші видає в Україні. Можливо, кацапи йому ці гроші повертають іншим шляхом, але факт є факт - в Україні шарікам гроші переводить БРСМ.
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11.06.2021 17:42 Ответить
После ядовито оранжевого цвета на свечах послал их в топку.
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11.06.2021 07:19 Ответить
эту шутку юмора надо привести в действие.
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11.06.2021 10:44 Ответить
ну шо таки жаба с гадюкой.... присоединяюсь
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11.06.2021 13:04 Ответить
о, впізнаю спонсорів червонопикого педофіла петуШарія, рюзьгємірних шанувальників москальскага сатанату.))
ні з ким не перепутаєш...
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11.06.2021 14:38 Ответить
Спонсор партии педофила петушария...
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11.06.2021 16:30 Ответить
 
 