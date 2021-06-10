Владелец "БРСМ-Нафта" Андрей Биба - журналисту медиа-группы "1+1": "Сдохнешь, как паскудная собака". ФОТО
Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба угрожает ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному физической расправой после выхода критического сюжета о нем и его компании.
Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на медиа-группу "1+1".
Владелец "БРСМ-нафта" Андрей Биба прислал угрозы физической расправы ведущему программы "Гроші" на телеканале "2+2" Александру Преподобному. Это произошло после сюжета "Как некоторые украинские олигархи разбогатели на смертях украинцев и поддельном топливе для ваших авто", в котором фигурирует Биба.
"Ты живешь как гнида продажная, сдохнешь как паскудная собака, удивляюсь твоей беспечности", - пишет Биба в сообщении Преподобному.
В медиа-группе "1+1" отмечают, что сообщения с угрозами и оскорблениями поступали на личный телефон ведущего сразу после трансляции программы.
"Компания беспокоитсяо здоровье и жизни сотрудника, а также его близких, и воспринимает угрозы от фигуранта сюжета как вполне реальные. Сейчас компания делает все возможное для обеспечения безопасности Александра, но мы надеемся на скорое разрешение ситуации со стороны правоохранительных органов и просим принять и рассмотреть заявление об уголовном правонарушении", - говорится в заявлении медиа-группы.
В вышеупомянутом сюжете программы "Гроші" рассказывается о том, как бежавший в Италию после взрывов на Васильковской нефтебазе БРСМ Андрей Биба продолжает "управлять бизнесом, бодяжить бензин с опасными растворителями, выводить наличные через чеки на заправках и зарабатывать миллионы".
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суд-вирок-розшук
На боці медіакіллерів Коломойського ?
Допомогти Бєні монополізувати бензинову галузь абсолютно ?
Але ж Біба правий.Працівники медіаімперії Бєні-Медведчука,-і є продажні гниди і собаки.
Я щось пропустив? Найбільші мережі заправок в Україні: ОККО, WOG, KLO - хіба вони Коломойскому належать?
Десь біля 1600 АЗС.
Й не задумувався,звідки береться бензин на ОККО, WOG, KLO (особливо в разі введення обмежень на пальне з Білорусі) ?
Вони стверджують, що з Литви.
я на БРСМ всегда заправлялась
У КОГО БЫ Я ПРО МОЧУ УЗНАЛА ? у заправщика или заправочного шланга?
Чутки про мочу розповсюджує ОККО, інакше як вони пояснять, чому у них дорожче ніж в інших.
До чого тут зебіли і кацапи?
2. Вся Україна фінансує кацапів і їхні війни, купуючи їхній газ і ще безліч товарів.
Продолжай заправляться на брсм)
На ОККО топливо по качеству выше нормативов.
На Укрнафте полностью соответствуют нормативам по качеству.
На БРСМ октановое число ниже нормы, а в топливе очень много вредных примесей и грязи.
АЗС условно были разделены на три категории6 зеленую, синюю и красную. Какие остальные сети, из числа проверяемых, куда попали, я не помню. Но вот WOGа в числе проверяемых не было.
В Украине все эксперды, особенно "независимые" покупаются и продаются и даже если их поймают, им за это ничего не будет.
https://biz.liga.net/all/tek/novosti/ukrainskie-azs-proverili-na-kachestvo-topliva-dve-seti-proverku-provalili
"Две сети АЗС имеют проблемы", - сказал он и добавил, что это SUNOIL и MOTTO."
В нас купа правоохоронних органів. Є кому займатись.
5 років заправлявся на БРСМ біля будинку, все чудово з двигуном.
Есть пророчество и оно реально касается всех журнашлюх с канала Коломойского-Медведчука "Г+Г".
Можно представить, из чего они бодяжат свой "бензин".
Пусть возьмут пробы почвы.
Это был матч "Динамо" в ранге чемпионов СССР 1961 года.
ні з ким не перепутаєш...