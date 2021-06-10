Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция

В России закон о коренных народах был принят еще в 1999 году.

Об этом вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления о том, что законопроект "О коренных народах Украины" ведет к дискриминации, лишены здравого смысла и являются манипуляциями.

"Понятие "коренные народы" было закреплено в Конституции Украины 28 июня 1996 года. Ровно 25 лет назад. В статьях 11, 92 и 119 Конституции еще четверть века назад было зафиксировано, что понятие "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными. При этом статьей 92 прямо предусмотрено, что права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины", - сказал он, добавив, что внесение этого законопроекта полностью соответствует Конституции.

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В России, по слова Резникова, подобный закон приняли еще в 1999 году.

"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет не только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих россиян. И российские власти не считает свой закон дискриминационным или "делящим на сорта". Наоборот - это подается как политика обеспечения прав и интересов, которые нуждаются в особой защите государства", - сказал Резников.

Он напомнил, что Украина в 2014 году поставление ВР поддержала Декларацию ООН о правах коренных народов. И разъяснил, в чем разница между коренными народами и национальными меньшинствами.

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"Коренным народом считается этническая общность, которая составляет меньшинство в структуре населения страны, тесно связана своим происхождением с определенной территорией и главное - в отличие от национального меньшинства - не имеет этнически родственного государственного образования. То есть нет собственного государства", - пояснил Резников.

"Скажем, нет другого государства, кроме Украины, которое должно заниматься сохранением и развитием крымскотатарского языка. Поэтому крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы, а, скажем, шведы, сербы или калмыки, которые живут на территории Украины несколько веков, национальные меньшинства", - добавил он.

По словам вице-премьера, в Украине живут представители более 100 национальностей, имеющих свои национальные государства.

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"А своими заявлениями высшие должностные лица Российской Федерации фактически подставили под сомнение, что у этнических русских есть свое государство. По их словам выходит, что Россия не является таким государством. Я глубоко обеспокоен такой позицией, ведь это создает опасность нарушения прав и пренебрежения законными интересами этнических русских в России. Это вопиющий прецедент, на который должен отреагировать международное сообщество", - добавил Резников.

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.