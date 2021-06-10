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Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция

Резников: Понятие

В России закон о коренных народах был принят еще в 1999 году.

Об этом вице-премьер-министр - министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

По его словам, заявления о том, что законопроект "О коренных народах Украины" ведет к дискриминации, лишены здравого смысла и являются манипуляциями.

"Понятие "коренные народы" было закреплено в Конституции Украины 28 июня 1996 года. Ровно 25 лет назад. В статьях 11, 92 и 119 Конституции еще четверть века назад было зафиксировано, что понятие "коренные народы" и "национальные меньшинства" не являются тождественными. При этом статьей 92 прямо предусмотрено, что права коренных народов и национальных меньшинств определяются исключительно законами Украины", - сказал он, добавив, что внесение этого законопроекта полностью соответствует Конституции.

Читайте: Закон о коренных народах могут принять на этой сессии, - Корниенко

В России, по слова Резникова, подобный закон приняли еще в 1999 году.

"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет не только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих россиян. И российские власти не считает свой закон дискриминационным или "делящим на сорта". Наоборот - это подается как политика обеспечения прав и интересов, которые нуждаются в особой защите государства", - сказал Резников.

Он напомнил, что Украина в 2014 году поставление ВР поддержала Декларацию ООН о правах коренных народов. И разъяснил, в чем разница между коренными народами и национальными меньшинствами.

Также читайте: Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского

"Коренным народом считается этническая общность, которая составляет меньшинство в структуре населения страны, тесно связана своим происхождением с определенной территорией и главное - в отличие от национального меньшинства - не имеет этнически родственного государственного образования. То есть нет собственного государства", - пояснил Резников.

"Скажем, нет другого государства, кроме Украины, которое должно заниматься сохранением и развитием крымскотатарского языка. Поэтому крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы, а, скажем, шведы, сербы или калмыки, которые живут на территории Украины несколько веков, национальные меньшинства", - добавил он.

По словам вице-премьера, в Украине живут представители более 100 национальностей, имеющих свои национальные государства.

Читайте также: Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины

"А своими заявлениями высшие должностные лица Российской Федерации фактически подставили под сомнение, что у этнических русских есть свое государство. По их словам выходит, что Россия не является таким государством. Я глубоко обеспокоен такой позицией, ведь это создает опасность нарушения прав и пренебрежения законными интересами этнических русских в России. Это вопиющий прецедент, на который должен отреагировать международное сообщество", - добавил Резников.

Напомним, Зеленский внес в ВР законопроект о коренных народах Украины.

Президентский законопроект о коренных народах законодательно закрепляет, что коренными народам в Украине являются крымские татары, караимы, крымчаки.

В Госдуме РФ считают законопроект Зеленского о коренных народах Украины "оскорблением исторической памяти". Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что законопроект полностью соответствует Декларации ООН о правах коренных народов и Конституции Украины.

Автор: 

законопроект (3220) крымские татары (2717) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+5
Росєяне,це мутовані істоти кремлівської селекціі,зайвохромосомні потвори ,без роду та племені !!!))))
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10.06.2021 19:10
+3
Если в первой сотне слуг урода в ВР 76 представителей этого народа и только 9 украинцев, то является ли этот народ "коренным", или только "малочисленным"?
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10.06.2021 19:10
+3
Кстати слово Шашлык крымско-татарское,РАБссиянцы срочно называйте шашлык Кебаб,как во всем Мире зовут это блюдо..
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10.06.2021 19:23
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Если в первой сотне слуг урода в ВР 76 представителей этого народа и только 9 украинцев, то является ли этот народ "коренным", или только "малочисленным"?
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10.06.2021 19:10 Ответить
у СН нет столько русских в рядах, есть украинцьі из засраньіми русским язьіком мозгами.
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10.06.2021 19:13 Ответить
Я не о москалях написал.
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10.06.2021 19:16 Ответить
а де в мене про москалів?
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10.06.2021 19:19 Ответить
Украинцев с засранными мозгами 9, москалей чуть больше, и 76 "малочисленных". Так понятно?
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10.06.2021 19:24 Ответить
Наприклад - тут - "у СН нет столько русских в рядах"
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10.06.2021 21:53 Ответить
Росєяне,це мутовані істоти кремлівської селекціі,зайвохромосомні потвори ,без роду та племені !!!))))
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10.06.2021 19:10 Ответить
Коренной Украинский народ крымские татары и их Великий Хан Девлет-Гирей в 1571 году сжег Москву до тла,остальных выживших угнал в РАБство в столицу Бахчисчарай...,еще неизвестно кого рожали после этого москальские девки... Резников: Понятие "коренные народы" закреплено в Конституции еще 25 лет назад, заявления о дискриминации - манипуляция - Цензор.НЕТ 6776
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10.06.2021 19:20 Ответить
Я не фаталіст... але ще пройде досить мало часу і раша вже стане справжною стороною у розв'язанні 3-тьої світової війни... І от тоді Ватикан підніме всі історичні докумиенти стосовно Держави Україна і натовче по справжньому пику цим ордмнським виродкам.
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!
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10.06.2021 19:22 Ответить
Кстати слово Шашлык крымско-татарское,РАБссиянцы срочно называйте шашлык Кебаб,как во всем Мире зовут это блюдо..
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10.06.2021 19:23 Ответить
неувязочка получается
одрынцы не могут быть корреными народами Таврии
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10.06.2021 19:29 Ответить
Та і греки і римляни і половці і так звані татари теж не корінне населення Криму... я вже не кажу про кацапів...
Може почнемо з князівства Феодора в Криму?
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10.06.2021 19:36 Ответить
він про це князівство - вперший раз тут від тебе почув... Шо ти робиш? У нього зараз перенавантаження на мозок! може чи вибухне, чи потече щось...))))))
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10.06.2021 21:57 Ответить
ординци обосновались в Криму вследствии татаро-монгольского нашествия, которое принесло жителям Киевской Руси много горя.
считать завоевателей уничтоживших коренной народ, коренним народом может только идиот
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10.06.2021 23:12 Ответить
Мусульманізовані українці...
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10.06.2021 19:37 Ответить
Беда для РАБссии в том,что национальность рюсский была придумана Йосей Сралиным в 1932 году,до этого в ксивах мавзолейных разного рода писали великоросс...,а рускими были Украинцы,потому и была Киевская Русь,а не моцкальское княжество... я правильно изъясняю РАБссиянцы?если РАБссия знач РАБссиянцы голодранцы...
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10.06.2021 19:41 Ответить
Трошки не так. Це сталося в 1918 р. - заборонена в Росії реформа Луначарського, коли великоросів назвали рускімі, малоросів - українцями, а литвинів - білорусами. Литвини писали латиницею і їх перевели на кирилицю. Тоді ж зробили і мовну реформу і з'явилися ******* три мови. До 1918 ніхно жителів Російської Імперії рускімі не називав. В перекладі з багатьох іноземних мов раша - це Росія, а рашен - це росіянин, російскій, но не рускій. Рускій - це невідома нація, тому, що жителів Русі звали русичами.
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10.06.2021 20:10 Ответить
Луначарський??... - "Етнонім «українці» вперше фіксується наприкінці XVI століття в документах, присвячених https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0 козацькому повстанню Наливайка . У першій половині XVII століття «українцями» називали послів на сеймах Речі Посполитої від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Київського , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Брацлавського і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Чернігівського воєводств . В козацьку добу «українцями» позначали мешканців козацьких політій - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гетьманщини , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Слобожанщини і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5 Запорожжя . З другої половини XVII століття етнонім «українці», а особливо «народ український» вже широко використовувався гетьманами України і козацькою старшиною Війська Запорозького." (Вікіпедія)
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10.06.2021 20:57 Ответить
географічні терміни Україна і Дніпро мають скіфо-сарматське походження - відповідно "верхня земля" та "дальня ріка" зі східно-перської - тобто ми були українцями навіть раніше ніж стали слов'янами
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10.06.2021 21:41 Ответить
Тому й термін "давньоукраїнський" є на сьогодні фактично забороненим (не буду вже казати ким).
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10.06.2021 22:18 Ответить
Вопрос в том, а кто такие этнические русские и когда они появились? На карте 1930(Этнографическая карта СССР. Малая советская энциклопедия, 1930 год) года под русскими подразумевались великорусы, украницы и белорусы, под романо-германцами румыны, немцы. Т.е. до 1930 такое понятие как русские, в смысле народ, не употреблялось.
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10.06.2021 20:28 Ответить
Етнічєскій русскій, це те ж саме, що й етнічєскій савєцкій, а етнічний російськомовний є тим самим, що й етнічний есперантомовний. Російська мова, має статус ще нижчий за есперанто, бо навіть у есперанто є діалект ідо, а у російській мові жодного діалекту нема.
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10.06.2021 21:27 Ответить
Как же не хочется русским быть в Украине национальным меньшинством.
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10.06.2021 21:10 Ответить
Толково все расписал... А главное - мокнул кацапов в их же дерьмо !
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10.06.2021 21:20 Ответить
Согласно международному праву - Декларации ООН о коренных народах, они имеют право на самоопределение, а это - право на автономию и даже право на отделение. Поэтому по сути закон о коренных народах несет в себе определенные риски для любой страны: даже если законы этой страны не позволяют регионам ставить вопрос о выходе, коренные народы при желании могут апеллировать к ООН и добиваться такого признания. К слову, США и Канада голосовали против.
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10.06.2021 21:52 Ответить
Рєзніков вирішив все наше законодавство гармонізувати з мордовським?
Це спєцом щоб інтеграція пройшло успішно?
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10.06.2021 22:23 Ответить
Українці в цьому законі відзначені як титутльна нація, але титульна нація це не корінний народ, це просто народ якого більшість, це означає що всі наші намагання що до українізації можна ігнорувати як шовіністичні. Цим законом може маніпулювати Росія, мовляв, українці не корінний народ, а прийшлий на їхні землі. Дурнозелена влада як і дурнозелені виборці таких важливих моментів не розуміють.
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10.06.2021 22:36 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль - национальное государство еврейского народа (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82 ивр. ‏חוק יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי‏‎) - один из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F основных законов Государства Израиль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD:_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%E2%80%94_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-hokLeom-1 [1] , принятый https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 19 июля https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2018 года .

Молодцы конечно. И только в Украине украинцы не коренной народ как и в россии россияне.
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10.06.2021 23:12 Ответить
"Был принят федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", а в следующем году утвержден перечень народов, который сейчас включает 47 названий. То есть понятие коренного народа в российском законодательстве присутствует более 20 лет, но в этом списке нет не только украинцев, белорусов, татар или якутов, но и самих россиян (!!!).."

"А своими заявлениями высшие должностные лица Российской Федерации фактически подставили под сомнение, что у этнических русских есть свое государство. . Я глубоко обеспокоен такой позицией, ведь это создает опасность нарушения прав и пренебрежения законными интересами этнических русских в России. Это вопиющий прецедент, на который должен отреагировать международное сообщество", - добавил Резников.

в законе Зеленского о коренных народах Украины тоже нет украинцев (!!). Крымские татары, караимы и крымчаки - это коренные народы Украины, - законопроект Зеленского.

Выходит по словам Резникова У УКРАИНЦЕВ ТОЖЕ КАК И В РОССИИЯН НЕТ СВОЕГО ГОСУДАРСТВА?!
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10.06.2021 22:59 Ответить
русские опять ничего не поняли, но на всякий случай решили подать голос. хорошая дрессура. При слове "Украина" начинается коллективный вой
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10.06.2021 23:26 Ответить
Коренные народы, это народы которые жили на этой территории, а потом пришли европейцы и загнали их в резервации!
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11.06.2021 09:03 Ответить
 
 