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Экс-сотрудница института биотехнологий хранила дома флаконы со штаммами опасного вируса, - Офис ГПУ

Экс-сотрудница института биотехнологий хранила дома флаконы со штаммами опасного вируса, - Офис ГПУ

Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса особенно опасной болезни, которые намеревалась в дальнейшем сбыть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

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"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины), сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

вирус (582) Офис Генпрокурора (2463)


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Топ комментарии
+11
Когда работа это ещё и хобби.
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10.06.2021 19:06
+9
Кому ещё непонятно, откуда вылез коронавирус? Тот же вариант- только параша и Китай, причём почти одновременно.
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10.06.2021 19:08
+7
Тут претензии даже не столько к этой прибабахнутой, сколько к системе охраны. Если сотрудница протащила колбы, то это повод задуматься.
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10.06.2021 20:20
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Когда работа это ещё и хобби.
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10.06.2021 19:06 Ответить
Кому ещё непонятно, откуда вылез коронавирус? Тот же вариант- только параша и Китай, причём почти одновременно.
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10.06.2021 19:08 Ответить
коли вченим не платять вони заробляють , як можуть !
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10.06.2021 19:10 Ответить
Скоріш за все вона вже і торгувала зразками.
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10.06.2021 19:11 Ответить
Треба тепер,щоб слідчий ці штами - не загубив!, як речові докази -гроші..не використав особисто, як наркотики...буває...
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10.06.2021 19:13 Ответить
продезенфицировать всю квартиру пожаром!
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10.06.2021 19:14 Ответить
Коронавірус це наше щастя бо на нього спишуть всі наші нещастя. Слава коронавірусу! Пандемії слава!
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10.06.2021 19:15 Ответить
Жесть конечно………
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10.06.2021 19:15 Ответить
Скотина,сжечь напалмом все кодло!
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10.06.2021 19:16 Ответить
хотела тётя подкалымить на дому но вышло наоборот..... преступление - да конечно.... в сле-
дущий раз будет умнее и вовремя возмёт крышу......
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10.06.2021 19:42 Ответить
вот так короновирусы по мир и распостраняются. дайте ей нюхнуть новичка и отправьте в лугандон....
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10.06.2021 19:59 Ответить
Запятая рулит

по месту своего проживания в холодильнике,
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10.06.2021 20:01 Ответить
Тут претензии даже не столько к этой прибабахнутой, сколько к системе охраны. Если сотрудница протащила колбы, то это повод задуматься.
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10.06.2021 20:20 Ответить
Щоб вона не витягла колби за нею повинен весь час хтось наглядати....
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10.06.2021 22:20 Ответить
Какая там система безопасности в гражданском институте? Скорее всего какой нибудь пенсионер сидит на проходной - и вся система.
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11.06.2021 05:12 Ответить
при чому тут пенсіонер. Облік повинен бути як матеріалів, так і виконаних робіт. Тоді стане значно важче розмножувати культуру вірусу для себе. І ще питання: чому вона звільнилася?
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11.06.2021 08:48 Ответить
ведьму на костер
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10.06.2021 20:54 Ответить
Точно так же из лаборатории в Солсберри кто то спер Новичок и испытал на Скрипале и бомжах, еле еле удалось правительству как то связать это с Россией через парочку подвернувшихся шпионов-курьеров, болтавшихся по всей Европе.
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10.06.2021 20:54 Ответить
Нагло ВРЕШЬ ватник!
Никто "новичок" не воровал:
Все случаи применения "Новичка" доказано связаны с ДЕЙСТВУЮЩИМИ сотрудниками спец-служб Расии.
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10.06.2021 21:07 Ответить
Все "доказательства" - честное слово британской разведки
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10.06.2021 23:32 Ответить
Только ПОЛНЫЙ ИДИОТ будет применять бактериологическое оружие, тем более в виде диверсии на соседней ферме конкурента...
Среди ватников таких идиотов, к сожалению, слишком много.
Так, что клиентов она бы легко нашла.
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10.06.2021 21:05 Ответить
я думаю она продавала эту заразу руководству птицефабрик, те травили фабрики конкурентов, возможно дохлятину потом продавали на базарах под видом домашних курей, вариантов куча, но полюбому она воровала вирусы для сбыта.
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11.06.2021 10:36 Ответить
О! Чекайте скоро на полицях курятину з сюрпризом!
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10.06.2021 22:18 Ответить
ч.2 ст. 191 УК Украины - Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением). Я чего-то не понял?
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10.06.2021 22:37 Ответить
Явно не ту статтю їй інкримінують. Тут мова йде про підготовку теракту.
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10.06.2021 22:56 Ответить
Наверное и СБУ и предложило вынести...типа они продадут по своим каналам..а они решили себе карьеру сделать....
Ну как это можно вынести...я не понял, что сотрудников не проверяют??? Что сотрудники не сотрудничают с СБУ?...А Охрана где??!!!
Зарплата там больше чем у медика обычного за опасность и отсутсвие взяток...но там есть контроль и карантин....
Ребята а кто ответсвенен за карантин...????
Так и можно чуму вынести с эболой в Одессе с противочумной станции...
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10.06.2021 23:06 Ответить
Больше похоже на контрольную закупку....СБУ же должны как то свою работу показать, ведь не ловить же им товарищей из ФСБ
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10.06.2021 23:10 Ответить
Судить не нужно. Изолировать и дать понюхать то, что было в пробирке.
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11.06.2021 09:35 Ответить
 
 