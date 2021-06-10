Экс-сотрудница института биотехнологий хранила дома флаконы со штаммами опасного вируса, - Офис ГПУ
Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса особенно опасной болезни, которые намеревалась в дальнейшем сбыть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
"Бывшая сотрудница института, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни - ньюкаслской болезни птицы", - говорится в сообщении.
Чтобы скрыть преступление, заведующая сектором нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.
"Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске. Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.
В настоящее время ей сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины), сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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дущий раз будет умнее и вовремя возмёт крышу......
по месту своего проживания в холодильнике,
Никто "новичок" не воровал:
Все случаи применения "Новичка" доказано связаны с ДЕЙСТВУЮЩИМИ сотрудниками спец-служб Расии.
Среди ватников таких идиотов, к сожалению, слишком много.
Так, что клиентов она бы легко нашла.
Ну как это можно вынести...я не понял, что сотрудников не проверяют??? Что сотрудники не сотрудничают с СБУ?...А Охрана где??!!!
Зарплата там больше чем у медика обычного за опасность и отсутсвие взяток...но там есть контроль и карантин....
Ребята а кто ответсвенен за карантин...????
Так и можно чуму вынести с эболой в Одессе с противочумной станции...