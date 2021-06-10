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Новости Агрессия России против Украины
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Новая радиолокационная станция от НПК "Искра" успешно прошла государственные испытания, - "Укроборонпром". ФОТО

Новая радиолокационная станция от НПК

Разработка специалистов КП "НПК "Искра" - радиолокационная станция 80К6КС1 - успешно прошла государственные испытания.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Основное назначение новой радиолокационной станции - выявление и сопровождение воздушных объектов в зоне обзора, измерение их координат и скорости", - отметили в "Укроборонпроме".

Новая радиолокационная станция от НПК Искра успешно прошла государственные испытания, - Укроборонпром 01

Испытания состоялись по программе, утвержденной Министерством обороны Украины, и продолжались почти три месяца. По их результатам станция подтвердила заявленные тактико-технические характеристики. Комиссия рекомендовала принять ее на вооружение ВСУ, а также организовать серийное производство этой техники.

Новая радиолокационная станция от НПК Искра успешно прошла государственные испытания, - Укроборонпром 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НПК "Искра" передала ВСУ модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М. ФОТО

Отмечается, что эта РЛС является продолжением линейки радаров типа 79К6 и 80К6 и способна эффективно действовать в составе зенитных ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ и ряда иностранных армий.

Автор: 

военно-промышленный комплекс (246) испытания (378) оборона (5201) РЛС (75) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+19
Слава Нації!
Смерть - москапям !
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10.06.2021 19:52
+10
Все буде,коли в Україні буде українська державнв влада ,а не жалюгідна лялькова імітація !!!)))
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10.06.2021 19:56
+8
украинские инженеры!
Кстати, аналогов у Рашки нет
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10.06.2021 20:44
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Слава Нації!
Смерть - москапям !
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10.06.2021 19:52 Ответить
Все буде,коли в Україні буде українська державнв влада ,а не жалюгідна лялькова імітація !!!)))
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10.06.2021 19:56 Ответить
Гіперзвукові цілі бачить чи як?
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10.06.2021 19:54 Ответить
Чи як...
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10.06.2021 20:04 Ответить
их видеть не обязательно)))) эти ракеты падают на старте
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11.06.2021 10:39 Ответить
Тай що??? Де ці Нептуни та Вільки на озброєнні ЗСУ???)))
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10.06.2021 19:54 Ответить
Тобі ще на карті показати де зберігаються?
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10.06.2021 20:30 Ответить
Спробуй показати те чого нема !! Хіба що випробувальні зразки !!))))
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10.06.2021 20:33 Ответить
Ну... нема так нема... Не нЄрвнічай
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10.06.2021 20:56 Ответить
Я за минулі 30 років вже звик до звіздьожа українських керманичів !!!)))
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10.06.2021 21:10 Ответить
Зберігай тоді спокій.
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10.06.2021 21:48 Ответить
Ну отож... А ти нєрвнічаєш так...
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10.06.2021 22:32 Ответить
/// Дмитрик ... 10.06.21 20 :30 Хех ...
Станцію прийняли ... Де ракети ???
Зроблять ракети ... Де винищувач 6 покоління ???
Винищувач зроблять ... Де авіаносець ???
Спустять авіаносець ... Чому "зірки смерті" нема ???

Цікаво, як це у психології називається ???
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12.06.2021 16:13 Ответить
Госпаде!!!
И кто же её скёпал при ТОЙ ЗАРПЛАТЕ что получают американские мусорщики
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10.06.2021 20:06 Ответить
украинские инженеры!
Кстати, аналогов у Рашки нет
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10.06.2021 20:44 Ответить
Тебе до того - шо? А втебе зп - менше, ніж у "американские мусорщики Новая радиолокационная станция от НПК "Искра" успешно прошла государственные испытания, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 898" чи дуже менше)
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10.06.2021 21:50 Ответить
Голиц, а ты, не иначе, представитель пофсоюзного картеля американских мусорщиков?!!
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11.06.2021 09:16 Ответить
Навоз, в место скромной поддержки, радость московит... .
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10.06.2021 20:33 Ответить
Нормально. Вполне современного вида станция и характеристики на уровне. Теперь скрестить с ЗРК "Купол".
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10.06.2021 21:06 Ответить
"Купол" вже вчорашній день.
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12.06.2021 16:14 Ответить
судячи із розмірів повинна світити км на 2000
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10.06.2021 22:25 Ответить
Головна модифікація локатора полягає в тому, що клістрони приковані товстезними ланцюгами, щоб ДБР не познімало.
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11.06.2021 05:36 Ответить
и чо?
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11.06.2021 05:41 Ответить
Плешивому ***** в темечко, ещё не придумали ракету?
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11.06.2021 09:27 Ответить
та ракету придумали. только моторсич ******* клоун, а чертежи давно есть.
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11.06.2021 10:40 Ответить
Клоун до МоторСіч відношення не має.
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12.06.2021 16:15 Ответить
 
 