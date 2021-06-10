Новая радиолокационная станция от НПК "Искра" успешно прошла государственные испытания, - "Укроборонпром". ФОТО
Разработка специалистов КП "НПК "Искра" - радиолокационная станция 80К6КС1 - успешно прошла государственные испытания.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
Основное назначение новой радиолокационной станции - выявление и сопровождение воздушных объектов в зоне обзора, измерение их координат и скорости", - отметили в "Укроборонпроме".
Испытания состоялись по программе, утвержденной Министерством обороны Украины, и продолжались почти три месяца. По их результатам станция подтвердила заявленные тактико-технические характеристики. Комиссия рекомендовала принять ее на вооружение ВСУ, а также организовать серийное производство этой техники.
Отмечается, что эта РЛС является продолжением линейки радаров типа 79К6 и 80К6 и способна эффективно действовать в составе зенитных ракетных комплексов, находящихся на вооружении ВСУ и ряда иностранных армий.
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Смерть - москапям !
Станцію прийняли ... Де ракети ???
Зроблять ракети ... Де винищувач 6 покоління ???
Винищувач зроблять ... Де авіаносець ???
Спустять авіаносець ... Чому "зірки смерті" нема ???
Цікаво, як це у психології називається ???
И кто же её скёпал при ТОЙ ЗАРПЛАТЕ что получают американские мусорщики
Кстати, аналогов у Рашки нет