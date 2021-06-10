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Новости Коронавирус и карантин
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До конца года появится образец украинской вакцины, готовый к клиническим испытаниям, - академик Комиссаренко

До конца года появится образец украинской вакцины, готовый к клиническим испытаниям, - академик Комиссаренко

Институт биохимии имени А. В. Палладина занимается протеиновой субодиничной вакциной против коронавируса, и до конца года будет сделан образец, готовый для клинического испытания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил директор института, академик Сергей Комисаренко.

"Институт имеет прототип вакцины, который сейчас совершенствует с тем, чтобы в конечном итоге сделать вакцину. Ну, надеемся, что к концу года у нас будет завершен образец вакцины, готовый к клиническим испытаниям", - сказал он.

Академик также объяснил, что вакцинами в Национальной академии наук занимаются два института - их и Институт биологии клеток во Львове. Они разрабатывают субодиничную белковую вакцину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом в Украине угрожающая, пик будет через месяц, - академик НАН Комиссаренко

На уточняющий вопрос, будет ли в случае успеха запущено массовое производство препарата, Комиссаренко ответил: "Национальная академия наук является главным научным учреждением нашей страны, которая занимается фундаментальными исследованиями, в частности в области медико-биологических наук. Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин".

По словам академика, оба института по собственной инициативе подали предложения на конкурс Национального фонда исследований и получили средства. Однако, эти средства минимальные как для создание вакцины. В то же время создание, испытания и внедрение производства вакцины стоит примерно 2-3 миллиарда долларов.

"Это была наша (ученых - ред) инициатива, мы пошли на нее, получили определенные средства, явно недостаточные, чтобы купить новое оборудование, которое необходимо для того, чтобы изучать вирус, его структуру, функционирование и синтезировать его составляющие", - отметил Комиссаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бояться новых мутаций коронавируса не стоит, - академик Комиссаренко

Он также рассказал, что в Институте Палладина есть много уникальных, но невостребованных медицинских разработок. По словам академика, не существует социального заказа на отечественные лекарства, иммунобиологические препараты и тому подобное. Лекарства закупаются почти исключительно за рубежом.

"У меня на полках стоят лекарства, которые сделаны в этом институте. Из них только три или четыре можно купить в аптеке. Если бы наши изобретения - или диагностикумов, или лекарств - были внедрены, а они не хуже, чем зарубежные, а некоторые уникальные, мой институт, возможно, мог бы и не получать бюджетные средства. Или, скажем, тратил бюджетные средства на зарплату, но покупал оборудование современное, которого мы не можем купить", - заявил Комиссаренко.

Академик рассказал, что среди наработок института - лекарства, которые помогают восстанавливать когнитивные возможности, диагностические наборы, которые свидетельствуют об угрозе тромбообразования, препарат, где среди других соединений есть и витамин D, "который является, возможно, наиболее эффективным в мире в борьбе с остеопорозом ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 10 млн вакцинированных от COVID-19 в мире лишь 0,06% заразились повторно, - академик НАН Комиссаренко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Комиссаренко Сергей (11)


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Топ комментарии
+2
На зелених партійцях хай клінічні досліди проводять.
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10.06.2021 19:55
+2
гарна вакцина !
з кропиви ЗЕльоной !
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10.06.2021 20:22
+1
Ключові слова:"Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин Источник: https://censor.net/ru/n3270712"
Все, що треба знати про зелених виродків...
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10.06.2021 19:59
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И шо?...
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10.06.2021 19:53 Ответить
А, це все пісенькі для чутливих. Одна справа лабораторні зразки, інша - промвиробництво. Різниця в роках, купі грошей та наявності технологій. Можна не читати.
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10.06.2021 20:20 Ответить
гарна вакцина !
з кропиви ЗЕльоной !
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10.06.2021 20:22 Ответить
На зелених партійцях хай клінічні досліди проводять.
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10.06.2021 19:55 Ответить
До кінця якого року??
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10.06.2021 19:57 Ответить
Ключові слова:"Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин Источник: https://censor.net/ru/n3270712"
Все, що треба знати про зелених виродків...
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10.06.2021 19:59 Ответить
До речі, шмаркля обіцяла за вакцину міль йон долярів винагороди. Цікаво, дасть, чи як завжди?
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10.06.2021 20:00 Ответить
Я бы, сперва, выпустил бы Украинский вакцино-паспорт, адоптивный в ЕС... ...а украинская вакцина? -- то дело третье... -- купил бы неликвид и излишки у буржуев...*)
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10.06.2021 20:00 Ответить
и кто будут испытатели?
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10.06.2021 20:02 Ответить
Ти просто виродок чи зелений виродок?
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10.06.2021 20:04 Ответить
интересная статья... даже не про вакцину...а про наличие своих украинских разработок, которые ничем не уступают закордонным (разве в цене) ... и вот на это у государства тупо нет денег...но аптечная мафия жиреет на проталкивании по космическим ценам другие препараты (аналоги которых могла б выпускать мы, в разы дешевле)
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10.06.2021 20:16 Ответить
першу фазу (дослідження на тваринах) теж пропустите? як це зробили виробники усіх відомих вакцин від ковіду
тільки астра зенеку встигли дати кільком макакам, і ті усі здохли... тому одразу перейшли до перевірки на добровольцях (тобто другої фази)
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10.06.2021 20:34 Ответить
"...а шо,мля,если нет?
шо будет если нет?"(с)
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10.06.2021 21:00 Ответить
шырните клоуна, може нам лохам пофартить
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10.06.2021 21:00 Ответить
Яка наука чи медицина - 800 млн з ковідного фонду мусорам ЗЕпоц офірував...
Чує падло, що помре не від COVID-19....
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10.06.2021 22:00 Ответить
Тобто мордовську вакцину нам завозитимуть під виглядом виробництва нашої?
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10.06.2021 22:27 Ответить
В Украине есть все возможности и мощности для проведения испытаний.
Оч надеюсь,что у Украины все получиться.
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10.06.2021 22:37 Ответить
Если переспектива аферы сомнительна, то нахера в нее влазить, тратить время и деньги. Не будет украинской вакцины, никто ее не будет ни испытывать ни выпускать ни сегодня ни завтра ни через год. Это все имитация деятельности для освоения бюджета. Купите лучше 30 млн. дозпфайзера, попрививайте всех, и забудьте. А то эти ученые еще 5 лет ее будут разрабатывать, потом 2 года готовить производство, и через 8 лет, освоив 3 млрд грвен, выпустят шмурдяк на кшалт спутника. Нахер оно надо?
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10.06.2021 23:39 Ответить
 
 