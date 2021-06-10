До конца года появится образец украинской вакцины, готовый к клиническим испытаниям, - академик Комиссаренко

Институт биохимии имени А. В. Палладина занимается протеиновой субодиничной вакциной против коронавируса, и до конца года будет сделан образец, готовый для клинического испытания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил директор института, академик Сергей Комисаренко.

"Институт имеет прототип вакцины, который сейчас совершенствует с тем, чтобы в конечном итоге сделать вакцину. Ну, надеемся, что к концу года у нас будет завершен образец вакцины, готовый к клиническим испытаниям", - сказал он.

Академик также объяснил, что вакцинами в Национальной академии наук занимаются два института - их и Институт биологии клеток во Львове. Они разрабатывают субодиничную белковую вакцину.

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На уточняющий вопрос, будет ли в случае успеха запущено массовое производство препарата, Комиссаренко ответил: "Национальная академия наук является главным научным учреждением нашей страны, которая занимается фундаментальными исследованиями, в частности в области медико-биологических наук. Но никто не обращался, чтобы мы занимались производством вакцин".

По словам академика, оба института по собственной инициативе подали предложения на конкурс Национального фонда исследований и получили средства. Однако, эти средства минимальные как для создание вакцины. В то же время создание, испытания и внедрение производства вакцины стоит примерно 2-3 миллиарда долларов.

"Это была наша (ученых - ред) инициатива, мы пошли на нее, получили определенные средства, явно недостаточные, чтобы купить новое оборудование, которое необходимо для того, чтобы изучать вирус, его структуру, функционирование и синтезировать его составляющие", - отметил Комиссаренко.

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Он также рассказал, что в Институте Палладина есть много уникальных, но невостребованных медицинских разработок. По словам академика, не существует социального заказа на отечественные лекарства, иммунобиологические препараты и тому подобное. Лекарства закупаются почти исключительно за рубежом.

"У меня на полках стоят лекарства, которые сделаны в этом институте. Из них только три или четыре можно купить в аптеке. Если бы наши изобретения - или диагностикумов, или лекарств - были внедрены, а они не хуже, чем зарубежные, а некоторые уникальные, мой институт, возможно, мог бы и не получать бюджетные средства. Или, скажем, тратил бюджетные средства на зарплату, но покупал оборудование современное, которого мы не можем купить", - заявил Комиссаренко.

Академик рассказал, что среди наработок института - лекарства, которые помогают восстанавливать когнитивные возможности, диагностические наборы, которые свидетельствуют об угрозе тромбообразования, препарат, где среди других соединений есть и витамин D, "который является, возможно, наиболее эффективным в мире в борьбе с остеопорозом ".

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