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Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо

Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, который находится в Киеве с официальным визитом, и обсудил с ним актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Правительственном портале.

Премьер сообщил, что Украина в 2021 году начнет процесс приватизации крупных государственных предприятий и пригласил представителей итальянского бизнеса участвовать в участии в конкурсах. "Аукционы продемонстрировали большую заинтересованность со стороны иностранных инвесторов, и что процесс большой и малой приватизации может быть интересным для дальнейшего развития бизнеса в Украине", - отметил глава правительства.

Шмыгаль также отметил положительные тенденции в торговле между Украиной и Италией. "Украина готова предложить итальянскому бизнесу преимущества углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, в частности, в формате промышленной кооперации, включая реализацию совместных производственных проектов", - подчеркнул премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Италия договариваются о наращивании объемов торговли, - Кулеба

Шмыгаль и Ди Майо также затронули вопросы сотрудничества в агросекторе и энергетике. "Европейский зеленый курс - один из приоритетов нашего правительства. Мы готовы присоединиться к совместным усилиям, направленным на реализацию целей Grean Deal, и заинтересованы в развитии альтернативных энергетических технологий", - отметил глава правительства.

Премьер пригласил итальянские компании к сотрудничеству в сфере добычи газа.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в инфраструктурных проектах, в частности, по развитию железной дороги. "Хотел бы отметить важность недавно подписанного Меморандума между АО "Укрзализныця" и Национальной железнодорожной компанией Италии по реализации проекта скоростного железнодорожного сообщения. Это важный и перспективный проект. Убежден, что это сотрудничество имеет широкий спектр возможностей", - сказал Шмыгаль.

Ди Майо со своей стороны отметил, что Италия всячески поддерживает европейские устремления Украины и реализацию реформ, в том числе аграрной, антикоррупционной, судебной.

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Автор: 

инвестиции (1163) Италия (1640) Шмыгаль Денис (2679)


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Топ комментарии
+4
А на приглашения зекретинов инвестировать хоть раз кто нибудь ответил?помнится "триумфальная" поездка зебобы в Великобританию -сколько оно ,брехло вонючее,мильонов фунтов грозилось привести?)))
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10.06.2021 20:15
+3
Приглашатели, твою дивизию ... Вот ваш результат.

Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо - Цензор.НЕТ 9050
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10.06.2021 20:22
+3
Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо - Цензор.НЕТ 8737
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10.06.2021 20:23
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Momentum more, что в переводе означает - счас...
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10.06.2021 20:13 Ответить
ВоФкі приїлася шаурма, воно хоче піцу
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10.06.2021 20:13 Ответить
А на приглашения зекретинов инвестировать хоть раз кто нибудь ответил?помнится "триумфальная" поездка зебобы в Великобританию -сколько оно ,брехло вонючее,мильонов фунтов грозилось привести?)))
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10.06.2021 20:15 Ответить
Вже неодноразово мовчки нах... послали !!!)))
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10.06.2021 20:27 Ответить
оманськи бізнесмени вже закидали інвестиціями Україну ! скільки можно інвестувать, на кожного українця по мільйону інвестицій ?
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10.06.2021 20:15 Ответить
Угу...а вони вже 100 разів відкланялись.
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10.06.2021 20:16 Ответить
Ещё один ВАЗ итальянцы построят -- на Днепре -- будет ДАЗ... -- Шмыгаль, точно не обеднеет...*)

Италия -- нищая, коррумпированная страна!
...мусором засранная, даже в тур. зонах...
Там порядок, только в Ватикане -- да и то -- ...если долго не смотреть.

Я по ней ездил на машинке -- иногда от Турции и Туниса не отличишь окружающий пейзаж с руинами... -- а иногда, и от России.
То, шо Украине надо! ... в смысе -- в ЕС...*)
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10.06.2021 20:18 Ответить
В першу чергу обрати українську державну владу,а далі важкий шлях розбудови власної української держави !!!!)))
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10.06.2021 20:26 Ответить
-- поддержал!
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10.06.2021 20:33 Ответить
Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо - Цензор.НЕТ 6114
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10.06.2021 20:21 Ответить
Приглашатели, твою дивизию ... Вот ваш результат.

Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо - Цензор.НЕТ 9050
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10.06.2021 20:22 Ответить
Відтепер замість локшини будуть спагетті на вуха лохтората вішати !!!)))
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10.06.2021 20:23 Ответить
Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо - Цензор.НЕТ 8737
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10.06.2021 20:23 Ответить
ди Майо есть басист такой в Мановаре... мужественный, крепкий.
не, ну если сто раз в день бассуешь, то знаешь шо Путин - правильно!
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10.06.2021 20:24 Ответить
раньше докладывали о результатах встречи а теперь просто упоминают о предложениях инвестировать в страну которая на пороге военных действий..... перспективненько.....
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10.06.2021 20:25 Ответить
Тварь и ублюдок. Когда уже его черви сожрут, мразь
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10.06.2021 20:28 Ответить
Ну наконец то пригласили. Как ломанется теперь бизнес, все проинвестирует.
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10.06.2021 20:40 Ответить
Итальянцам больше заняться нечем,как кормить толпу взяточников,ради непонятно чего.
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10.06.2021 20:57 Ответить
я так розумію оманський і катарський бізнес вже з України пішов? наінвестувався?
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11.06.2021 00:46 Ответить
Може досить, бо тих інвестицій вже хоч у жомову яму ложи, зі всього світу "понаобісцяно".
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11.06.2021 07:05 Ответить
 
 