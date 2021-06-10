Пригласил итальянский бизнес инвестировать в украинские проекты, - Шмыгаль провел встречу с главой МИД Италии Ди Майо
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, который находится в Киеве с официальным визитом, и обсудил с ним актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Правительственном портале.
Премьер сообщил, что Украина в 2021 году начнет процесс приватизации крупных государственных предприятий и пригласил представителей итальянского бизнеса участвовать в участии в конкурсах. "Аукционы продемонстрировали большую заинтересованность со стороны иностранных инвесторов, и что процесс большой и малой приватизации может быть интересным для дальнейшего развития бизнеса в Украине", - отметил глава правительства.
Шмыгаль также отметил положительные тенденции в торговле между Украиной и Италией. "Украина готова предложить итальянскому бизнесу преимущества углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, в частности, в формате промышленной кооперации, включая реализацию совместных производственных проектов", - подчеркнул премьер.
Шмыгаль и Ди Майо также затронули вопросы сотрудничества в агросекторе и энергетике. "Европейский зеленый курс - один из приоритетов нашего правительства. Мы готовы присоединиться к совместным усилиям, направленным на реализацию целей Grean Deal, и заинтересованы в развитии альтернативных энергетических технологий", - отметил глава правительства.
Премьер пригласил итальянские компании к сотрудничеству в сфере добычи газа.
Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в инфраструктурных проектах, в частности, по развитию железной дороги. "Хотел бы отметить важность недавно подписанного Меморандума между АО "Укрзализныця" и Национальной железнодорожной компанией Италии по реализации проекта скоростного железнодорожного сообщения. Это важный и перспективный проект. Убежден, что это сотрудничество имеет широкий спектр возможностей", - сказал Шмыгаль.
Ди Майо со своей стороны отметил, что Италия всячески поддерживает европейские устремления Украины и реализацию реформ, в том числе аграрной, антикоррупционной, судебной.
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Италия -- нищая, коррумпированная страна!
...мусором засранная, даже в тур. зонах...
Там порядок, только в Ватикане -- да и то -- ...если долго не смотреть.
Я по ней ездил на машинке -- иногда от Турции и Туниса не отличишь окружающий пейзаж с руинами... -- а иногда, и от России.
То, шо Украине надо! ... в смысе -- в ЕС...*)
не, ну если сто раз в день бассуешь, то знаешь шо Путин - правильно!