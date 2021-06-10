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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму

Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму

Президент Чехии Милош Земан призвал европейские страны "не героизировать" российского оппозиционного политика Алексея Навального и напомнил о его позиции по Крыму и массовых депортациях.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вене 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа", - сказал Земан.

Он подчеркнул, что европейцам не стоит поддерживать Навального, ранее поддержавшего оккупацию Крыма Россией.

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Напомним, за свою политическую карьеру Алексей Навальный неоднократно высказывался о Крыме.

В одном из интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое состоялось спустя несколько месяцев после того, как Москва объявила об установлении суверенитета над Крымом, ведущий прямо спросил оппозиционера, чей Крым, на что Навальный ответил: "Крым – тех людей, кто живет в Крыму, – и добавил. – Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины". Позже Навальный оговорился, что "…Крым является частью России де-факто", но "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм". Ближе к завершению беседы Навальный произнес ту фразу, которая стала коронной и с которой в итоге и стала ассоциироваться крымская позиция российского политика. Дословно эта фраза звучала так:

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", – заявил Навальный.

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В дальнейших интервью Навальный признался, что метафора "Крым – не бутерброд" не самая удачная, но она продолжает преследовать его с 2014 года.

С 2017 года позиция Навального по Крыму стала более "оборонительной". Он стал заявлять, что "не видит решения крымской проблемы", поскольку за последнее время ни один территориальный конфликт (между двумя государствами. – Ред.) так и не был решен.

Автор: 

Крым (26373) Чехия (1703) Навальный Алексей (855) Земан Милош (88)


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Топ комментарии
+17
"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - заявил Навальный.

Вот же ж мудак. С себя начните. У вас там после референдумов, ****, в составе России одна Красная площадь останется.
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10.06.2021 20:15
+13
да, да, конечно

Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії


https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230537/

московська курва он.....
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10.06.2021 20:19
+10
Правильно. Навального можна підтримувати лише для того, щоб він завалив те, що путін наклав.
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10.06.2021 20:15
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да, да, конечно

Президент Чехії Земан визнав Крим частиною Росії


https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/30/7230537/

московська курва он.....
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10.06.2021 20:19 Ответить
Ще одна московська курва може згине на рейках
Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму - Цензор.НЕТ 1005
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10.06.2021 20:29 Ответить
Поєдинки зараз мало проводять от і заходить всяка хрвнь в голову. А в січні слабо було сісти на рейки голою дупою? Джошуа точно такого не повторив би.😄
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10.06.2021 21:13 Ответить
а кто это?
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10.06.2021 21:21 Ответить
Усік.
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10.06.2021 21:45 Ответить
анна каренина с усами))
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11.06.2021 10:42 Ответить
МОЦКАЛЬСЬКА курва с Альцгеймером єто АТАС !!!!!!!!!!!!!
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10.06.2021 20:49 Ответить
Правильно. Навального можна підтримувати лише для того, щоб він завалив те, що путін наклав.
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10.06.2021 20:15 Ответить
Добра,жорстка.) Абсолютно верно...враг моего врага.На сегодня Наваленный Украине точно хлебный кент.А что касается Земана,то они с ним одного Х дети.Только один бутербродом не хочет делиться,а Земан предлагал продать лаптям подороже..:
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10.06.2021 20:20 Ответить
Я пам'ятаю Земана. Він не про Крим піклується, а про фуйла. В нас наразі якраз він цікавить . Якщо навальний йому піднавалить , то нам менше мороки буде.
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10.06.2021 20:30 Ответить
"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", - заявил Навальный.

Вот же ж мудак. С себя начните. У вас там после референдумов, ****, в составе России одна Красная площадь останется.
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10.06.2021 20:15 Ответить
земан як ласковоє тєля одночасно двох маток сосе- догоджає пуйлу(кримнаш) і ізраїльскому лобі(обіцяв визнати за ізраїлем анексію сх.єрусалиму). і як не дивно найактивніші прорашинські країни єс( угорщина, австрія, чехія в особі земана) одночасно є найбільш проізраїльскими. бо два лобі є найбагатшими, а який європеєць не лю лаве? а демократія шмамократія, права людини...бабло !
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10.06.2021 20:15 Ответить
Чия б корова мичала, а Земана мовчала. Земан - це те чмо що закликало Україну визнати Крим рашистським.
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10.06.2021 20:18 Ответить
расейские слюнявые либералы ждут что им их лидера освободит весь мир а сами даже 100000 в многомилионной мацкве не могут собрать.......
у небутерброда тактика ждуна......
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10.06.2021 20:19 Ответить
Земан тут прав, но говорит он это не из любви к Украине и Крыму, а дабы выгородить )(уйла и Рашку от санкций.
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10.06.2021 20:20 Ответить
нам украинцам конечно по фигу этот имперец навальный, мы знаем все что он там про крым вякал! но вы посмотрите как еврей земан своему другану плешивому помогает.... вот это и есть троллинг наивысшего уровня.....
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10.06.2021 20:23 Ответить
земан, ты конечно хитрый чешский еврей!!! долго думал над этой своеобразной отмазкой для твоего другана по погонялу куйло??? молодец, теперь тебя плешивый точно в газпром возьмёт на миллионную зарплату!!!!
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10.06.2021 20:20 Ответить
Зе-ман...
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10.06.2021 20:27 Ответить
да вы правы, есть в этой абревиатуре что неуловимо до боли знакомое....
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10.06.2021 22:47 Ответить
не можете карлика убить - то хоть мавзолей взорвите!
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10.06.2021 20:21 Ответить
Та цей земан-алкаш не є дієздатним. Шо воно, взагалі, в президентах робить? Хоча наш наркоша ненабагато кращій. Тікі шо пересуваеться самостійно. Поки шо...
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10.06.2021 20:22 Ответить
сложно не согласиться с путинской подстилкой Земаном в вопросе героизации Навального!
Навальный, - не бутерброд. Раз посадили, - то пусть уже сидит, не дергать же его туда-сюда.
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10.06.2021 20:22 Ответить
Неужто Земан протрезвел?
Нет, скорее у него раздвоение личности.
Кстати, для эрудиции - много случаев когда в одном мозгу уживались более десятка личностей. Описан случай у американца их было больше двадцати.
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10.06.2021 20:28 Ответить
Це смачний цілунок в путінські пляцкі.
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10.06.2021 20:30 Ответить
Консерва просила не героизировать небутерброд
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10.06.2021 20:30 Ответить
Президент Чехии Земан призвал
Шо такое та Чехия? ... "первый муж моей второй жены"
Хотя -- в Праге есть места -- где можно молодость вспомнить! ...киевскую...*)
Ещё, у чехов вкусно кормят -- в столовках и ресторанах... -- этого у Земана не отнять!
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10.06.2021 20:31 Ответить
та земан просто засцяв після подвигів "сапогів" два роки петляв, не давав ходу через своїх клевретів. А тепер тягне ласту за Путіна по Навальному. Та шо там говорити, його найближчий соратник, який зробив його презом разом учився в Академії ФСБ з Якушиним, який відповідав за Чехію і є соратником путіна. А примус чехії бабіш навіть ховав свого сина в Криму від правосуддя як ненормального.
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10.06.2021 20:40 Ответить
Агенту Земану методичку прислали))
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10.06.2021 20:41 Ответить
На перший погляд ЗЄман правду сказав, але, все таки, лизнув гудок х...лу.
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10.06.2021 20:44 Ответить
здайте старого алкаша в дурку ,нехай не страждає !
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10.06.2021 20:45 Ответить
Президент Чехії Земан закликав Європу не робити з Навального героя через позицію щодо Криму - Цензор.НЕТ 33
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10.06.2021 21:43 Ответить
Земан, поздно флюгером махать, все знают, что ты русская подстилка
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10.06.2021 21:54 Ответить
Ми й без Земана знаємо що хороші москалі тільки в трунах бувають.
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10.06.2021 22:43 Ответить
земан - шавка платная брехливая кремля.
Навальный - герой, отважный человек, борец с пу.
а кто тут про бутеброд выше написал - полезные кремлю идийоты.
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11.06.2021 05:20 Ответить
С каких это пор старый алкаш, который находится на содержании кремля, стал беспокоится о судьбе Крыма? Скорее всего эта тварь просто выполняет работу своих хозяев по дискредитации Навального в глазах европейцев.
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11.06.2021 05:33 Ответить
Українці: "От і добре! Нехай світ бачить, що не ми одні придурків обираєм..."
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11.06.2021 05:33 Ответить
а шо крим у навального більше не бутерброт?
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11.06.2021 08:35 Ответить
 
 