Президент Чехии Земан призвал Европу не делать из Навального героя из-за позиции по Крыму

Президент Чехии Милош Земан призвал европейские страны "не героизировать" российского оппозиционного политика Алексея Навального и напомнил о его позиции по Крыму и массовых депортациях.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вене 10 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"В своих публичных выступлениях Навальный поддерживал русских националистов. Он также довольно толерантно и почти одобрительно высказывался о некоторых моментах прошлой российской политики. Например, о массовых депортациях. Эти факты надо знать и помнить, чтобы избавить фигуру господина Навального от мифа", - сказал Земан.

Он подчеркнул, что европейцам не стоит поддерживать Навального, ранее поддержавшего оккупацию Крыма Россией.

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Напомним, за свою политическую карьеру Алексей Навальный неоднократно высказывался о Крыме.

В одном из интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое состоялось спустя несколько месяцев после того, как Москва объявила об установлении суверенитета над Крымом, ведущий прямо спросил оппозиционера, чей Крым, на что Навальный ответил: "Крым – тех людей, кто живет в Крыму, – и добавил. – Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины". Позже Навальный оговорился, что "…Крым является частью России де-факто", но "был захвачен с вопиющим нарушением всех международных норм". Ближе к завершению беседы Навальный произнес ту фразу, которая стала коронной и с которой в итоге и стала ассоциироваться крымская позиция российского политика. Дословно эта фраза звучала так:

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать? […] С точки зрения политики и восстановления справедливости, то, что нужно сделать сейчас в Крыму, это провести нормальный референдум. Не такой, как был, а нормальный", – заявил Навальный.

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В дальнейших интервью Навальный признался, что метафора "Крым – не бутерброд" не самая удачная, но она продолжает преследовать его с 2014 года.

С 2017 года позиция Навального по Крыму стала более "оборонительной". Он стал заявлять, что "не видит решения крымской проблемы", поскольку за последнее время ни один территориальный конфликт (между двумя государствами. – Ред.) так и не был решен.