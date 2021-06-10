Главреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка
Из-за поста о похоронах заместителя командира полка Нацгвардии "Азов" Александра Павлюка Юрий Бутусов забанен в Фейсбуке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Публиковать новые посты и оставлять комментарии журналист не сможет 3 дня.
Напомним, замкомполка "Азова" по тылу Александра Павлюка (позывной Чак) проводили в последний путь 8 июня.
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+65 Andriy Zlochevskiy
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Еще, если мнение с Генеральной линией партии не совпадает могут.
Пишу без матюков и оскорблений, т.к. с голубями спорить бесполезно.
Субъективность модераторов в журналистике и соцсетях присутствует.
Если бы еще писали в профиле за что именно в бане и дали возможность подать апелляцию, то это было бы еще похоже на порядочность сервиса.