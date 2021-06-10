РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости
21 150 158

Главреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка

Главреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка

Из-за поста о похоронах заместителя командира полка Нацгвардии "Азов" Александра Павлюка Юрий Бутусов забанен в Фейсбуке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Публиковать новые посты и оставлять комментарии журналист не сможет 3 дня.

Напомним, замкомполка "Азова" по тылу Александра Павлюка (позывной Чак) проводили в последний путь 8 июня.

Главреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост о похоронах защитника Украины Павлюка 01

Автор: 

Facebook (391) Бутусов Юрий (4351)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+65
Рашисти воюють з нами на всіх фронтах
показать весь комментарий
10.06.2021 20:28
+28
Фейсбук та й інші соціальні мережі модеруються з роїсі, нічого дивного, що весь світ грає на їх дудку.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:32
+24
Може це і боти люськи арестовича.
показать весь комментарий
10.06.2021 20:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Тупий проросійський фб блокує всіх, хто негативно говорить про жидів і москалів, незалежно від сюжету. Він (фб) не звертає увагу на скаргу з цього приводу. Одному тупому тіпа експерту я довів що він тупий, то він ще більше образився. А керівництво нашої держави також не звертає увагу на цю дискримінацію, скільки не звертались.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:25 Ответить
Ага, Порох блокує 😂
показать весь комментарий
10.06.2021 21:51 Ответить
Трампа тоже забанили, так что Бутусов в хорошей компании )
показать весь комментарий
10.06.2021 21:40 Ответить
Меня тоже забанили за проклятия кремлёвской крысе, за критику предательских художеств Зеленского и его пропутинской кодлы... Аристовичу вставлял за прокремлёвские высеРы.... Зелёных слуг на сайте ВР не оставлял без внимания .... В итоге - я лишний на Фейсбуке.... Заткнули рот ПРАВДЕ.... Спасибо "Цензору" - мирятся с моей расшатанной нервной системой и фонтанами эмоций ....
показать весь комментарий
10.06.2021 21:42 Ответить
Бутусов, используй сейчас свободное время, общайся с нами, простыми людьми!
показать весь комментарий
10.06.2021 21:45 Ответить
нехай свій сайт до норм мовного закону приводить - стартова українською за замовчуванням і статті спочатку українською, а потім переклад на російську.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:24 Ответить
Dу шприхст мир аус дер зееле...
показать весь комментарий
11.06.2021 08:27 Ответить
Мокши правят бал.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:52 Ответить
Ради интереса забил в поиск "модераторы фейсбука", был приятно удивлён. Оказывается что всем роssийским сегментом соц. сети управляют с Украины, и офис фейсбука который блокирует прям в Киеве находится.
показать весь комментарий
10.06.2021 21:58 Ответить
Мрій і надалі...
показать весь комментарий
10.06.2021 23:13 Ответить
"С" Украины?! Ну-ну! Палишь контору, мокша!
показать весь комментарий
11.06.2021 07:47 Ответить
Наталия, я не с роssий, я на этом сайте старый посетитель. Старожилы меня помнят. С Одесской области я. А то что "с" прописал - это происки поиска в гугл.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:50 Ответить
Попробую поверить! Но, чтобы в последний раз!
показать весь комментарий
11.06.2021 10:04 Ответить
Комментировать в большинстве СМИ можно только через ФБ...Выходит что ФБ контролирует большинство СМИ!!! Это что, мафия, масоны или заговор? Про задне приводных скажешь-банят, про ислам пикнишь--тоже, про негров заикнешься--хана! Меня 11 раз банили и 3 раза по месяцу!
показать весь комментарий
10.06.2021 22:11 Ответить
Совершенно верно . А сам цукер рошильдов отпрыск .
показать весь комментарий
11.06.2021 00:08 Ответить
Меня первый раз забанили за выражение "черножопый", а за что второй раз и уже навсегда я даже не понял. Очевидно что фейсбук самая задолбанная социальная сеть где можно только о природе, погоде и постить фотки кошечек. Очевидно, что именно поэтому многие интернет издания регистрируют только исключительно через фейсбук.
показать весь комментарий
11.06.2021 05:43 Ответить
...за то что я ФБ отпечатал слово тьфу меня на месяц забанил.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:12 Ответить
Тоалитарные режими типа кремлевского подонка давным- давно имеют кибервойска вертикально интегрированные,которые умело пользуются своими и чужими соцсетями ,сайтами и нагло продвигают сумасбродные и фальшивые насквозь идеи ,разделяют и властвуют на большинстве не только украинских сайтов.Это чувствуется по риторике ,по скоординированности антиукраинских компаний.А наша власть и патриоты не могут скоординировать сканирование их киберразбойников и алгоритм забанивания через массовые жалобы менеджменту сетей,ответственных за бан.Тотально проигрываем кибервойну.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:36 Ответить
Фейсбук знаходиться в однопартійній каліфорнії. Всі однопартійні системи однакові - вони не терплять інакодумства. Крім того в каліфорнії вирує "боротьба з фашизмом", так само як і в росії. Як казали колись "два міра - два образа жізні". Виявляється один образ є тотожним віддзеркаленням іншого.
показать весь комментарий
10.06.2021 22:41 Ответить
фейсбук ублюдочноя говносеть
показать весь комментарий
10.06.2021 22:45 Ответить
бо для укрсегменту офіс у мацквє.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:28 Ответить
Меня за свинособак на сутки забанили
показать весь комментарий
10.06.2021 23:08 Ответить
за "кацапа" вже місяць. а як їм не подобається, коли баб курками називаєш! при чому коментом вище своє узькомозгле написало те саме, йому нічого.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:30 Ответить
вони не мають з ціль відучити тебе цими словами користуватись, вони просто користуються цим цензом для затикання рота іншому огляду на їх вчинки.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:31 Ответить
Ось що значить кацапская адміністрація Фейсбука
показать весь комментарий
10.06.2021 23:11 Ответить
Подумаешь беда. Все давно понятно, что Фейсбук-говно. Странно переживать по этому поводу.
показать весь комментарий
10.06.2021 23:58 Ответить
не сам фейсбук, а його постраднський сегмент. офіс у макцві то.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:32 Ответить
Пусть обжалует, в апеляшке более адекватние сидят, в первой инстаним за: "руские алкаши" - 30 дней дают.
показать весь комментарий
11.06.2021 00:45 Ответить
У цукера и его приспешников поддержка только левых,других мнений они не признают!!!Они и Трампа забанила с 85 млн.электората.Что о себе он возомнил эта рыжая собака...?!
показать весь комментарий
11.06.2021 01:38 Ответить
кто не был в бане, тот не понял вкуса игры
Головреда Цензор.НЕТ Бутусова забанили в Facebook за пост про похорон захисника України Павлюка - Цензор.НЕТ 6302
показать весь комментарий
11.06.2021 05:01 Ответить
Меня банили трижды - и за совершенно неполитические посты. Дело в том, что решение о бане в ФБ делают роботы на основе только им известных алгоритмов. При этом совершенно идентичные посты но с другой формулировкой проходят. Явные нацисты и антисемиты могут спокойно выражать своё мнение, жаловаться на них бесполезно.
показать весь комментарий
11.06.2021 08:40 Ответить
какая важная новость....
показать весь комментарий
11.06.2021 09:10 Ответить
этот фейсбук уже давно стал конченой помойкой... покинул его 3 года назад и не жалею....
показать весь комментарий
11.06.2021 11:03 Ответить
Ничего страшного. Тут все переодически на три дня уходят в бан. Причем обычно за возможно резкие посты вате,которая продолжает постить ненависть к Украине.
показать весь комментарий
11.06.2021 11:18 Ответить
ДЯКУЄМО Юрію Бутусову за ПАТРІОТИЗМ, ПРАВДИВІСТЬ, І ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ!!! ДЯКУЄМО ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І ЧУДОВІ СТАТТІ!!! МИ УКРАЇНЦІ З ВАМИ ПОРЯД ЗАВЖДИ!!!
показать весь комментарий
11.06.2021 11:25 Ответить
На цензоре тоже банят людей без разбору
показать весь комментарий
11.06.2021 15:51 Ответить
Москали или их сторонники сидят везде и в ФБ и в обсирателе и как только могут пакостят это их обязанность.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:06 Ответить
Москали или их сторонники сидят везде и в ФБ и в обсирателе и как только могут пакостят это их обязанность.
показать весь комментарий
11.06.2021 17:13 Ответить
Мой Фейсб.вообще закрыт больше года.После предложения всем кавказцам наз-ть хайскими арабми( по матери они арабские цыгане у историка .глав.ред. популярного журнала "Кавказ" ,крупного общественного деятеля А.Величко.конец 19в.), тех кого сейчас наз-ют армянами,хотя их переселяли по указу 1824г как "переселение евреев".И еще моего обращения ко всем арабам-туристам( а некоторые даже квартиры купили в Баку!!) ВАЛИТЬ ИЗ ГОРОДА И БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НЕ ПОЯВЛЯТЬСЯ.Цуберб?Так что.А Бутусов и подавно обойдется без него.Скоро и фейс зафейсит,нет ничего вечного.А он уже много блатует и наглеет в защите определенной части граждан.Вали Фейс из Кавказа ,а может и из Украины?
показать весь комментарий
11.06.2021 18:04 Ответить
На Цензоре тоже банят ни за что на 3 дня. За цитату Закона о разведке забанили недавно!
Еще, если мнение с Генеральной линией партии не совпадает могут.
Пишу без матюков и оскорблений, т.к. с голубями спорить бесполезно.
Субъективность модераторов в журналистике и соцсетях присутствует.
Если бы еще писали в профиле за что именно в бане и дали возможность подать апелляцию, то это было бы еще похоже на порядочность сервиса.
показать весь комментарий
29.11.2021 10:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 