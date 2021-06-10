Велосипедист пропал 9 июня между селами Гатне и Юрьевка под Киевом. Всех, кто его видел, просят предоставить информацию. ФОТО
Вечером 9 июня под Киевом исчез велосипедист. Предположительно, был сбит автомобилем. Полиция и родственники просят сообщить об этом всю информацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует фейсбук-сообщество dtp.
"09.06.2021, в 10.58 утра между селами Гатное и Юрьевка Киево-Святошинского района пропал велосипедист Н. Андрей Леонидович, 1970 г.р.
Был одет в футболку синего цвета, черные шорты, чёрный шлем. Рост 175 см, вес 120 кг, глаза карие.
Велосипед класса МТБ черного цвета.
Предположительно был сбит автомобилем.
Просьба предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов и любые другие данные свидетелей этого ДТП в органы полиции и на мессенджеры по тел.068-3739497", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий10.06.2021 20:55
+4 Alex #455380
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+2 Zalais Cilvecins
показать весь комментарий10.06.2021 21:26
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Даже в странах с ВВП под 40 тысяч баксов на душу нет много камер вне городов ...
Это уже мечты о будущем . Я smart city занимался до 2015 года и скажу , что богатые но упрямые решалы с трудом принимают новинки ... Даже менеджеры в фирмах по установке smart city многого не понимают , если никогда сами ничего не разрабатывали ...
А Вы с Авакова слишком много хотите . Ему под 60 ... Айти он никогда не занимался .
Тут им курс нужно читать . Софтвер и хардвер постоянно обновляется и возможности хранения и записи ...
Раньше PTZ выбирали один на десять . Скоро другие камеры потеряется смысл ставить .
Но на PTZ совсем тупого копа не посадишь , он будет использовать дорогую камеру и софт к ней как кузнец электронный микроскоп . ...
- Вы о чём? Вон он на скамейке сидит!
- Ага... А вы подойдите и понюхайте.
щоб по тротуарам не їздив