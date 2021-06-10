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Новости ДТП
12 257 21

Велосипедист пропал 9 июня между селами Гатне и Юрьевка под Киевом. Всех, кто его видел, просят предоставить информацию. ФОТО

Вечером 9 июня под Киевом исчез велосипедист. Предположительно, был сбит автомобилем. Полиция и родственники просят сообщить об этом всю информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует фейсбук-сообщество dtp.

"09.06.2021, в 10.58 утра между селами Гатное и Юрьевка Киево-Святошинского района пропал велосипедист Н. Андрей Леонидович, 1970 г.р. 

Был одет в футболку синего цвета, черные шорты, чёрный шлем. Рост 175 см, вес 120 кг, глаза карие.

Велосипед класса МТБ черного цвета.

Предположительно был сбит автомобилем.

Просьба предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов и любые другие данные свидетелей этого ДТП в органы полиции и на мессенджеры по тел.068-3739497", - говорится в сообщении.

Велосипедист пропал 9 июня между селами Гатне и Юрьевка под Киевом. Всех, кто его видел, просят предоставить информацию 01

Автор: 

ДТП (7671) велосипедисты (138)


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Топ комментарии
+6
только позавчера писал что все улици должны просматриваться камерами. все без исключения. но аваков почему то против. радары важнее.
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10.06.2021 20:55
+4
пан правильно сказал - якщо було ДТП, то тіло могли прибрати включно із великом та викинути десь у глухому місці - треба дивитись камери хто їздив у той час
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10.06.2021 22:33
+2
Mnogije uzhe padumali....shoo , ZEvelosipedist prapal ?????
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10.06.2021 21:26
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только позавчера писал что все улици должны просматриваться камерами. все без исключения. но аваков почему то против. радары важнее.
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10.06.2021 20:55 Ответить
Так то дорога между сёлами ...

Даже в странах с ВВП под 40 тысяч баксов на душу нет много камер вне городов ...
Это уже мечты о будущем . Я smart city занимался до 2015 года и скажу , что богатые но упрямые решалы с трудом принимают новинки ... Даже менеджеры в фирмах по установке smart city многого не понимают , если никогда сами ничего не разрабатывали ...

А Вы с Авакова слишком много хотите . Ему под 60 ... Айти он никогда не занимался .

Тут им курс нужно читать . Софтвер и хардвер постоянно обновляется и возможности хранения и записи ...

Раньше PTZ выбирали один на десять . Скоро другие камеры потеряется смысл ставить .

Но на PTZ совсем тупого копа не посадишь , он будет использовать дорогую камеру и софт к ней как кузнец электронный микроскоп . ...
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10.06.2021 21:27 Ответить
Гадаю, скринька відкривається ще простіше. Гражданін А-ффак-офф (той, що Чорт) зацікавлений лише в одному - хапнути якнайбільше вічнозелених купюр. А камери-шмамери нафіг йому здалися: на них так не хапнути.
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11.06.2021 01:22 Ответить
дивився мапу - там практично село переходить в друге. поряд озеро і напевно купа людей вештається.
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11.06.2021 08:31 Ответить
та скоро всім додому по камері поставлять, що ви вже зовсім не могли нічого зробити без їхнього відома
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10.06.2021 22:31 Ответить
ви,це хто? камери по вулицях заважають тільки злонцям. норм людям допомагають
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11.06.2021 09:16 Ответить
если дтп то нашли бы остатки велика.а так голословные обвинения.
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10.06.2021 21:18 Ответить
пан иксперд? после дтп все всегда остается на месте? я огорчу пана. пан-дебил.
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10.06.2021 21:25 Ответить
от дебила слышу.
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10.06.2021 21:54 Ответить
пан правильно сказал - якщо було ДТП, то тіло могли прибрати включно із великом та викинути десь у глухому місці - треба дивитись камери хто їздив у той час
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10.06.2021 22:33 Ответить
з урахуванням того, що ти набір крапок на моєму моніторі, то чуєш ти це від якогось члєна твоєї родини, дебіл
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11.06.2021 16:29 Ответить
ты не более того.
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11.06.2021 19:20 Ответить
он не более тебя? )))
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11.06.2021 23:46 Ответить
ДТП,багажник,посадка. обычное для бандюков дело. у меня в городе был точно такой случай и даже зафиксированный камерами. но нет теле,нет дела.
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11.06.2021 11:26 Ответить
Mnogije uzhe padumali....shoo , ZEvelosipedist prapal ?????
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10.06.2021 21:26 Ответить
Який Ви оптиміст та мрійник.
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11.06.2021 01:11 Ответить
Ну так при нём же был телефон - вот вам время и место проишествия. Может, и со звуком.
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10.06.2021 22:24 Ответить
Тут незрозуміла ситуація. Часом телефони безслідно зникають. Разом з власниками. І мусори, якщо їм не давати копен-дупен, навіть не почешуться. Та й навіть копен-дупен не завжди допомагає. Якщо, приміром, мусори в тємє і в долє.
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11.06.2021 01:30 Ответить
- У нас тут велосипедист пропал!
- Вы о чём? Вон он на скамейке сидит!
- Ага... А вы подойдите и понюхайте.
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11.06.2021 01:18 Ответить
НЛО його забрав
щоб по тротуарам не їздив
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11.06.2021 11:44 Ответить
 
 