Велосипедист пропал 9 июня между селами Гатне и Юрьевка под Киевом. Всех, кто его видел, просят предоставить информацию. ФОТО

Вечером 9 июня под Киевом исчез велосипедист. Предположительно, был сбит автомобилем. Полиция и родственники просят сообщить об этом всю информацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует фейсбук-сообщество dtp.

"09.06.2021, в 10.58 утра между селами Гатное и Юрьевка Киево-Святошинского района пропал велосипедист Н. Андрей Леонидович, 1970 г.р.

Был одет в футболку синего цвета, черные шорты, чёрный шлем. Рост 175 см, вес 120 кг, глаза карие.

Велосипед класса МТБ черного цвета.

Предположительно был сбит автомобилем.

Просьба предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов и любые другие данные свидетелей этого ДТП в органы полиции и на мессенджеры по тел.068-3739497", - говорится в сообщении.