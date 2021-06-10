Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу. ФОТО
Работника посольства Соединенных Штатов Америки в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщило в Твиттере.
"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", - говорится в сообщении.
Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".
Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".
В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.
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Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні! 👍🏼👍🏼👍🏼
Слава Украине!
с концлагерями?
Невелика, але в певному значенні сенсаційна знахідка.
В Архіві СБУ були виявлені дві раніше не опубліковані світлини Володимири Бандери - рідної сестри Степана.
На фото вона у 1956 р. після повернення з таборів разом із донькою Гук Мирославою, зятем, а також внуками Віктором та Галею.
Світлина робилася для КҐБешної газети "За повернення на Батьківщину". Як писали чекісти, "...щоб підкреслити, що злочини Бандери не можуть заплямувати його родичів, які є чесними радянськими громадянами". Дуже брехливе твердження, як на мене, враховуючи, що пані Володимира щойно повернулась із ув'язнення у концтаборах ГУЛАГу, де відбула 10 років.
Більше про Володимиру Бандеру можна прочитати тут -
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/10/1913-narodylasya-volodymyra-bandera
Він же 2 роки просидів у концтаборі й його два брати там були вбиті .
Слава їй, хай живе Україна !
Жюль Верн теж США захоплювався свого часу.
Бгг...
Вот флешмобов можем провести сколько хотите.
...пока крымским татарам не перехотелось... -- это их земля.
Я боксёр! -- люблю одиночное плаванье...*)
https://images.app.goo.gl/Xc2oxLDci4xpgb85A
https://news.google.com/articles/CAIiEJJLqrXBpeFv7jyn8iJ01voqGAgEKg8IACoHCAowzragCTCEo3AwjOaMAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!
Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
Й дійсно , не требо нічого писати про захист Батьківщини, як одна обуренна дама почала ...
Тий гнойник таким не проймешь . Головне требо повторівати : Мельдоній , Полоній , Новачок . Вбивства французького уболювальника нагадати , вбиство не *********** , а "професійне" з почерком ФСБ . Що з Московії усі спортсмени й спортивні журналісти й лікаря , хто хотів займатись спортом без політики усі втікли . Так за їми ФСБ по усьому світу полює й постійно загрожує . Й що може хтось в офіційно с Московій й вибачився за допінг скандал, але жодного каяття , жодного визнання нема . Навпаки -- Московія має нахабство усіх звинувачувати .
В Україні чекають, поки прийде наступна партія.
Не встигла на це Євро. Мало часу було.
Але придбаю обов*язково на подальші матчі та турніри !
Слава Україні ! Героям Слава !