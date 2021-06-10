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Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу. ФОТО

Работника посольства Соединенных Штатов Америки в Украине сфотографировались в форме украинской сборной по футболу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщило в Твиттере.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Мы не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть прекрасно!", - говорится в сообщении.

Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу 01
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу 02

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Павелко срочно улетел в Рим на переговоры с УЕФА по форме сборной Украины: Этот лозунг - футбольный

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посольство (1079) сборная по футболу (296) сборная Украины (272) США (26511)


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Топ комментарии
+81


Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 690
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10.06.2021 20:58
+49
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 4075
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10.06.2021 21:02
+45
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 5508
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10.06.2021 21:11
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Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 690
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10.06.2021 20:58 Ответить
даеш 51 -й Український Европейський Штат - тоді і в НАТО і все інше не потрібно ...
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10.06.2021 21:02 Ответить
вже - 52 штат
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10.06.2021 21:41 Ответить
Символи є - 52 штат - В52 - бомбардувальник стратегічний))))
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11.06.2021 00:36 Ответить
ще ні ...Сенатом подання Палати ще не затверджено ...- але цього разу шанси у округу Колумбія великі ... - тому нам потрібно спішити )))
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12.06.2021 16:03 Ответить
Дуже гарно. Справді красиво.
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10.06.2021 23:02 Ответить
Напхаємо за комірець продажній УЄФА!
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні! 👍🏼👍🏼👍🏼
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11.06.2021 00:13 Ответить
Героям Слава!
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11.06.2021 00:41 Ответить
і куди саме там це вписати? Там же навіть "напишіть нам" ніде нема
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11.06.2021 09:04 Ответить
Красивая форма и карта Украины соответствует оригиналу.
Слава Украине!
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10.06.2021 21:01 Ответить
ну,это должно мотивировать команду
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10.06.2021 21:01 Ответить
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 4075
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10.06.2021 21:02 Ответить
Логічно було б дописати: "Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе"!
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11.06.2021 00:13 Ответить
и путин-*****!
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11.06.2021 00:42 Ответить
Це й так зрозуміло. Зазвичай футбольні фани так завжди і кричать.
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11.06.2021 00:44 Ответить
а с чем у махи ассоциируется Степан Бандера во время второй мировой?
с концлагерями?
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10.06.2021 21:03 Ответить
Знаючі люди кажуть - коли не просихаєш тижнями , та ще й змішуєш з коксом , то повсюди ввижається не тільки Бандера , а й чорти . .
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10.06.2021 21:19 Ответить
ага, і з ними теж

Невелика, але в певному значенні сенсаційна знахідка.
В Архіві СБУ були виявлені дві раніше не опубліковані світлини Володимири Бандери - рідної сестри Степана.
На фото вона у 1956 р. після повернення з таборів разом із донькою Гук Мирославою, зятем, а також внуками Віктором та Галею.
Світлина робилася для КҐБешної газети "За повернення на Батьківщину". Як писали чекісти, "...щоб підкреслити, що злочини Бандери не можуть заплямувати його родичів, які є чесними радянськими громадянами". Дуже брехливе твердження, як на мене, враховуючи, що пані Володимира щойно повернулась із ув'язнення у концтаборах ГУЛАГу, де відбула 10 років.
Більше про Володимиру Бандеру можна прочитати тут -
https://****.gov.ua/istorychnyy-kalendar/berezen/10/1913-narodylasya-volodymyra-bandera
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10.06.2021 21:22 Ответить
Як чьо ?

Він же 2 роки просидів у концтаборі й його два брати там були вбиті .
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11.06.2021 06:16 Ответить
Весь цивілізований світ з нами!
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10.06.2021 21:03 Ответить
Главное теперь на ЧЕ не облажаться...
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10.06.2021 21:07 Ответить
и главное, что Украине повезло остаться на светлой стороне железного занавеса от РФ и Беларуси
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11.06.2021 00:44 Ответить
и главное, чтобы Украине повезло остаться на... . Бо куди заведуть клоуни і наркомани Україну й сам Господь Бог не знає.
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11.06.2021 00:58 Ответить
США - це братерська країна !
Слава їй, хай живе Україна !
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10.06.2021 21:03 Ответить
Так, все-таки перша президентська республіка. Це багато що значить. Не те, що недороблена московська недоімперія...

Жюль Верн теж США захоплювався свого часу.
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10.06.2021 23:08 Ответить
God bless USA !
Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу - Цензор.НЕТ 7508
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11.06.2021 00:46 Ответить
Русским газопровод,Украинцам футболки все справедливо,и честно.
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11.06.2021 08:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/488322: "Русским газопровод"
Бгг...

Українська команда матиме прекрасний вигляд, - співробітники посольства США сфотографувалися у формі збірної з футболу - Цензор.НЕТ 3166
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11.06.2021 09:25 Ответить
Это всё конечно хорошо ,но с полсотни Петриот было бы ещё лучше ..
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10.06.2021 21:06 Ответить
А НА МЯЧЕ НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ ПУТИН-ХЙЛО !!! ТОГДА БУДЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ !)
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10.06.2021 21:10 Ответить
На мяче надо нарисовать путинскую ботоксную харю, чтобы ноге было приятнее бить по ней....
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10.06.2021 23:20 Ответить
дякую, поржал!
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11.06.2021 00:47 Ответить
Классный тролинг, друзья !
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10.06.2021 21:10 Ответить
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 9828
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10.06.2021 21:11 Ответить
правильно! к Украине добавили Кубань
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11.06.2021 00:48 Ответить
Украинская команда будет выглядеть прекрасно, - сотрудники посольства США сфотографировались в форме сборной по футболу - Цензор.НЕТ 5508
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10.06.2021 21:11 Ответить
Мы Вас поддерживаем, но надпись поменяйте. Мы Вас поддерживаем, но СП-2 будет достроен. Мы Вас поддерживаем, но серьезного оружия не дадим. Мы Вас поддерживаем, но дешёвых кредитов не будет...
Вот флешмобов можем провести сколько хотите.
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10.06.2021 21:13 Ответить
-- престань воровать, Лиса! ...а мы рассмотрим твой курятник...
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10.06.2021 21:15 Ответить
Крым -- это Украина!

...пока крымским татарам не перехотелось... -- это их земля.
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10.06.2021 21:13 Ответить
Я бы более обращал внимание на другое, если Герои достигнут 1/8 финала, то можно будет начинать за них гордиться.
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10.06.2021 21:20 Ответить
-- порвём тельняшку на груди! *)
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10.06.2021 21:27 Ответить
Ты кстати любишь смотреть футбол̀?
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10.06.2021 21:29 Ответить
-- есть грех -- не люблю.
Я боксёр! -- люблю одиночное плаванье...*)
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10.06.2021 21:31 Ответить
Я лично смотрю только ЧЕ/ЧМ, да и то решающие матчи... Посмотрим как немцы в этот раз сыграют, после провала на ЧМ
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10.06.2021 21:34 Ответить
А, да -- слухаю по радио в рейсе -- как комментаторы плачут... -- жалко их...*)
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10.06.2021 21:38 Ответить
Не отнять конечно. Сильно выстрелили америкосы---простенько но со вкусом! Не ждали да никто. А ведь теперь возможно заблеют остальные друзья из под подворотни. Когда слон прошёлся по улице бздунов, колбасников, и прочих жабоедов утончённых. Переозабоченые вы наши дешёвки!
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10.06.2021 21:19 Ответить
Фактично пузатих нема. Слідкують за собою.
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10.06.2021 22:03 Ответить
А четверта справа точно українка.
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10.06.2021 23:10 Ответить
Працівники посольства США як завжди....на висоті!!!
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10.06.2021 22:39 Ответить
Надіюсь жодне ЗеЧМО не зробить фото в формі збірної..
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10.06.2021 22:40 Ответить
очередная попытка государственной московской пропаганды закрепить в общественном сознании флаг, который "у многих ассоциируется" с действиями РОА в годы Второй мировой войны...

https://images.app.goo.gl/Xc2oxLDci4xpgb85A
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10.06.2021 22:42 Ответить
Те (трохи незручне) враження, коли співробітники Посольства США виявляються більшими патріотами України, ніж деякі найвищі українські державні посадові особи.
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10.06.2021 23:06 Ответить
У преЗедента, який так хвацько недавно критикував Байдена, на відповідь путіну язик кудись у сраку забіг.
https://news.google.com/articles/CAIiEJJLqrXBpeFv7jyn8iJ01voqGAgEKg8IACoHCAowzragCTCEo3AwjOaMAw?hl=uk&gl=UA&ceid=UA%3Auk Путін порівняв Україну з «нацистською Німеччиною» через законопроєкт про корінні народи. Кулеба йому відповів
Відповідь Кулеби сприймалась би адекватною, якби це сказав Лавров, а президенту повинен відповідати президент. Але ж президента треба мати, а у нас криворізький косоворотник.
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11.06.2021 00:22 Ответить
ссикуняра воно
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11.06.2021 05:59 Ответить
Любопытно сравнить американцев со штатом московитского посольства.
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10.06.2021 23:10 Ответить
Спасибо американским партнёрам - смачно плюнули в ботоксную, шизанутую мокшанскую харю властелина болотного царства 3-го мира....
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10.06.2021 23:28 Ответить
кацапы срут кирпичами
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10.06.2021 23:36 Ответить
Напхаємо за комірець продажній УЄФА!
Спонсор УЄФА, кацапський "Газпрём", зміг дечого досягти - із форми української збірної вимагають прибрати фразу "героям слава".
Які наші дії?
Все просто. Заходите на сторінку Чемпіонату EURO2020, і пишете наступне:
Glory to heroes! This is not a political slogan or nazi hail as Russia tries to convince UEFA. Actually, it is a part of historical motto inspiring Ukrainians to go and win. Stop trust anti-Ukrainian fakes and propaganda provided in Europe by Moscow and Gazprom. No place for lies in sport!
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Це має бути ШТОРМ!
Слава Україні!
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11.06.2021 00:12 Ответить
Але требо писати різне , що б не виглядало спамом .
Й дійсно , не требо нічого писати про захист Батьківщини, як одна обуренна дама почала ...
Тий гнойник таким не проймешь . Головне требо повторівати : Мельдоній , Полоній , Новачок . Вбивства французького уболювальника нагадати , вбиство не *********** , а "професійне" з почерком ФСБ . Що з Московії усі спортсмени й спортивні журналісти й лікаря , хто хотів займатись спортом без політики усі втікли . Так за їми ФСБ по усьому світу полює й постійно загрожує . Й що може хтось в офіційно с Московій й вибачився за допінг скандал, але жодного каяття , жодного визнання нема . Навпаки -- Московія має нахабство усіх звинувачувати .
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11.06.2021 06:30 Ответить
А я ніяк не можу замовити ... Все розібрали.
В Україні чекають, поки прийде наступна партія.
Не встигла на це Євро. Мало часу було.
Але придбаю обов*язково на подальші матчі та турніри !

Слава Україні ! Героям Слава !
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11.06.2021 03:27 Ответить
Я за 52 штат США - UKRAINE!
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11.06.2021 09:26 Ответить
 
 