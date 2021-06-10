Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО выразил надежду, что на запланированном саммите Альянса будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ.
Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ для Украины", - написал он.
Как сообщается на сайте главы государства, президент проинформировал генсека НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.
Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.
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Не то, что ярый верховный главком ВСУ ЗЕ, который непримиримо торгует с Роисей.
Или то его попередник був?!
Или умеешь сегодня смотреть в позавчера?
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?
Неужели попередники?
Или ты считаешь то дерьмо которое наворотил твой шоколадный кумир с подписанием Минского договорняка само собой рассосется, типа и не было ничего?
Помнишь как заявлял твой "сывочолый" о безальтернативности минского процесса?
Так что ЖРИТЕ, не заляпайтесь, и кстати то совсем не шоколад.
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?
Какие критерии ты использовал, когда решил, что наркоман-антиукраинец ЗЕ достоин стать президентом Украины?
П.С. Можно простить и понять идиота.
Но вот такого упоротокого кацапского упыря, как ты, надо на ремни разматывать.
Знаешь, как раньше поступали с предателями в Европе?
Медленно вешали и еще дергающемуся в петле вспарывали живот, чтобы кишки выпали на землю.
Поверь. Твой выбор рано или поздно тебя все равно настигнет.
Ню-ню.
Хотя, если ты про кацапский патриотизм, то твое предпочтение ватного клоуна-наркомана ЗЕ вполне понятно.
Тебе завтра скажут писать про Зеленского гения современности и ты также будешь у пены со рта всем об этом доказывать, ведь деньги не пахнут?!!
Я даже не пытался тебе про мораль. Я тебе про твою судьбину нелегкую.
Иди жри свою пайку утырок, понабирали на цензор тупорылых троллей, сидят круглые сутки своего шоколадного боХа облизывают, своё убожество показывают.
Что ж свой комент убрал где вся ваша гнилая суть была видна?
Чему удивляться какой поп такой и приход.
Только для начала найди в реале еще хоть одного такого же упоротого ублюдка, как сам. Бо куда-то вы все подевались. И было вас не густо, а стало совсем пусто.
Имей в виду. Те, кто вместе с тобой голосовали в 2019 году за ЗЕ, сейчас могут тебе и хрюкало свернуть. Так что ищи единомышленников осторожно.
Причем еще в 2014-2015 году.
Но в 2019 произошло нашествие Василиев Васильевых и Петей Петровых. И Фейсбук кацапские ботофермы ЗЕ тоже уже банил. О чем неоднократно писалось.
Так что не плач - такая уж ваша ботвинская судьба.
Оно же видосики регулярно снимает, старается.
А вы!! Ай! Ай!
...денег Бене не дадут! ...проинформировал я Зеленского, в очередной лишний раз...*)
т.к он выше , на целую голову
Министром обороны им назначен урод ходящий при папиреднике под ст.111за госизмену, начальник Генерального Штаба аж четырехквартирный хенерал, ВСУ не дофинансировано тока по денежному довольствию на 1 миллиард 255 миллионов и оно не повышаетя как при папиреднике, ракетные программы свернуты, техника и вооружения в ВСУ не поставляються, закупается у чехов откровенное старье по завышенным ценам, ВСУ оставило выгодные позиции политые кровью цвета нашей страны и т.д. и т.п., а ОНО еще имеет тупую нагдость такое звявлять Столтенбергу!
Найвеличніший лідор, кулє)
Кстати, именно поэтому недавно ***** заявило, что ему всегда есть о чем поговорить с ЗЕ.