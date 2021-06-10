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Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ

Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО выразил надежду, что на запланированном саммите Альянса будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ для Украины", - написал он.

Как сообщается на сайте главы государства, президент проинформировал генсека НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

Читайте: Столтенберг и Зеленский обсудили региональную безопасность и грядущий саммит НАТО

Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+9
Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 3198
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10.06.2021 21:03
+9
А що зробила зелена пліснява щоб стримати російську агресію??? ))))
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10.06.2021 21:07
+7
Тебя приличные люди на порог не пускают…А надеяться особо не стоит, без тебя все решат.
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10.06.2021 21:03
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Давно пора думать не о сдерживании агрессии, а о её прекращении и деоккупации оккупированных Украинских территорий.
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10.06.2021 21:02 Ответить
Тебя приличные люди на порог не пускают…А надеяться особо не стоит, без тебя все решат.
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10.06.2021 21:03 Ответить
Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 3198
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10.06.2021 21:03 Ответить
Як стримати російську агресію?? Легко!! Треба просто припинити стріляти і жодної агресіі в бік агресора та окупанта !!!)))
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10.06.2021 21:04 Ответить
На НАТО надеяться не стоит ,НАТО за последние 7 лет это полностью подтвердило .
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10.06.2021 21:04 Ответить
Тада.
Не то, что ярый верховный главком ВСУ ЗЕ, который непримиримо торгует с Роисей.
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10.06.2021 21:09 Ответить
Точно, через Медведчука!!!
Или то его попередник був?!
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10.06.2021 21:14 Ответить
Ты даун?
Или умеешь сегодня смотреть в позавчера?

Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?

Неужели попередники?
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10.06.2021 21:17 Ответить
Ты, мягко говоря, не очень умный человек, с памятью как у аквариумной рыбки.
Или ты считаешь то дерьмо которое наворотил твой шоколадный кумир с подписанием Минского договорняка само собой рассосется, типа и не было ничего?
Помнишь как заявлял твой "сывочолый" о безальтернативности минского процесса?
Так что ЖРИТЕ, не заляпайтесь, и кстати то совсем не шоколад.
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10.06.2021 21:57 Ответить
Еще раз для кацапов и ЗЕленых подкацапников:
Кто сегодня запрещает ВСУ стрелять в кацапов?
Кто сегодня из трусов выпрыгивает, чтобы встретиться с ******?
Кто сегодня закупает электроэнергию, уголь и гах у Роиси?
Кто слил операцию "вагнеровцев" ФСБ?

Какие критерии ты использовал, когда решил, что наркоман-антиукраинец ЗЕ достоин стать президентом Украины?

П.С. Можно простить и понять идиота.
Но вот такого упоротокого кацапского упыря, как ты, надо на ремни разматывать.
Знаешь, как раньше поступали с предателями в Европе?
Медленно вешали и еще дергающемуся в петле вспарывали живот, чтобы кишки выпали на землю.
Поверь. Твой выбор рано или поздно тебя все равно настигнет.
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11.06.2021 01:44 Ответить
"Патриотизм" это вылизывание шоколадного глаза?
Ню-ню.
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11.06.2021 05:20 Ответить
Ты и патриотизм - на разных полюсах сознания.

Хотя, если ты про кацапский патриотизм, то твое предпочтение ватного клоуна-наркомана ЗЕ вполне понятно.
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11.06.2021 09:51 Ответить
Та мне похер кто, каждая тварь должна получить то что заслуживает и не тебе проплаченная мразь мне морали читать.
Тебе завтра скажут писать про Зеленского гения современности и ты также будешь у пены со рта всем об этом доказывать, ведь деньги не пахнут?!!
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11.06.2021 16:01 Ответить
Где ты, а где мораль, животное...

Я даже не пытался тебе про мораль. Я тебе про твою судьбину нелегкую.
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11.06.2021 16:29 Ответить
Таких тварей как ты нужно на площадях показывать в натуральном виде.
Иди жри свою пайку утырок, понабирали на цензор тупорылых троллей, сидят круглые сутки своего шоколадного боХа облизывают, своё убожество показывают.
Что ж свой комент убрал где вся ваша гнилая суть была видна?
Чему удивляться какой поп такой и приход.
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11.06.2021 17:09 Ответить
А давай покажи.

Только для начала найди в реале еще хоть одного такого же упоротого ублюдка, как сам. Бо куда-то вы все подевались. И было вас не густо, а стало совсем пусто.

Имей в виду. Те, кто вместе с тобой голосовали в 2019 году за ЗЕ, сейчас могут тебе и хрюкало свернуть. Так что ищи единомышленников осторожно.
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11.06.2021 22:53 Ответить
Цензор перебанил всех нормальных, осталось десятка два упоротых порохоботов из секты "Святого Пети", я так между банами заглядываю вас палкой потыкать и тупо поржать с "истинно верующих"
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11.06.2021 23:37 Ответить
Цензор перебанил всех нормальных


Причем еще в 2014-2015 году.

Но в 2019 произошло нашествие Василиев Васильевых и Петей Петровых. И Фейсбук кацапские ботофермы ЗЕ тоже уже банил. О чем неоднократно писалось.
Так что не плач - такая уж ваша ботвинская судьба.
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12.06.2021 01:42 Ответить
І відмазки галімі як солтберійські шпилі.
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10.06.2021 21:36 Ответить
надейся и жди все впереди
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10.06.2021 21:04 Ответить
зеленський нічого не робе для країни,тільки краде. хоче, щоб всі працювали за нього.
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10.06.2021 21:05 Ответить
А що зробила зелена пліснява щоб стримати російську агресію??? ))))
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10.06.2021 21:07 Ответить
Ну как вам не стыдно, Дмитро!
Оно же видосики регулярно снимает, старается.
А вы!! Ай! Ай!
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10.06.2021 21:18 Ответить
Проблема в чому?? Я ТБ не дивлюсь взагалі, ні відосікі ,ні Сватів з Кварталами,ні вселякі ток-шоу !!!)))
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10.06.2021 21:21 Ответить
Вот! Поэтому вы и не в курсе как старается этот урод.
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10.06.2021 21:25 Ответить
Щоб побачити гігантські зрушення ТБ не потрібно,видко неозброєним оком -платіжки ЖКГ,цінники в магазинах та моя власна мінімальна пенсія !!!))))
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10.06.2021 21:29 Ответить
Війська відводить.
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11.06.2021 06:56 Ответить
Ніт, ЗЄля, тебе знову натовчуть мордою в корупуію і закличуть проводити реформи.
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10.06.2021 21:07 Ответить
Надейся,дегенерат...
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10.06.2021 21:09 Ответить
"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. "
...денег Бене не дадут! ...проинформировал я Зеленского, в очередной лишний раз...*)
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10.06.2021 21:11 Ответить
Через 7...10 хвилин після вступу України до НАТОЗеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ - Цензор.НЕТ 4091
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10.06.2021 21:11 Ответить
вобщем то они так себе и представляют.
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10.06.2021 22:01 Ответить
шаги столтенберга будут шире зешагов
т.к он выше , на целую голову
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10.06.2021 21:12 Ответить
ЛЮДИ ВИ ТОКА НА МИНУТОЧКУ ПОСЛУШАЙТЕ ЕТОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЦА!
Министром обороны им назначен урод ходящий при папиреднике под ст.111за госизмену, начальник Генерального Штаба аж четырехквартирный хенерал, ВСУ не дофинансировано тока по денежному довольствию на 1 миллиард 255 миллионов и оно не повышаетя как при папиреднике, ракетные программы свернуты, техника и вооружения в ВСУ не поставляються, закупается у чехов откровенное старье по завышенным ценам, ВСУ оставило выгодные позиции политые кровью цвета нашей страны и т.д. и т.п., а ОНО еще имеет тупую нагдость такое звявлять Столтенбергу!
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10.06.2021 21:22 Ответить
За опечатки пардонте, эмоции знаете ли....
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10.06.2021 21:24 Ответить
чужими руками жар загребать ... это так по малански
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10.06.2021 21:28 Ответить
Хорошо хоть не сказал должны,а то ему в последнее время все должны,и НАТО и Европа и Америка
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10.06.2021 21:38 Ответить
этот поц думает что ему все должны
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10.06.2021 21:52 Ответить
ЦУ роздав, всіх озадачив - можна і відпочить.
Найвеличніший лідор, кулє)
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10.06.2021 22:02 Ответить
Який наглий. З тобою не хотять мати справи, а він вказівки людям роздає. Навчись вести себе з світом, то і світ не буде повертатись до тебе ...опою.До пятого світ стояв обличчям.
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10.06.2021 22:07 Ответить
а свои повестки в унитаз...гнида гундосая...
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10.06.2021 22:33 Ответить
Воистину Зеленский не просто дурачек-наркоман, а пророссийский мудак, который последовательно уничтожает поддержку западных союзников.

Кстати, именно поэтому недавно ***** заявило, что ему всегда есть о чем поговорить с ЗЕ.
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11.06.2021 01:47 Ответить
хорошо, всё правильно.
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11.06.2021 05:17 Ответить
блазень
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11.06.2021 05:40 Ответить
А чого по тільки по телефону? Особисто би на самміті пояснив. Але не для нього "калачний ряд", там же не корпоратив.
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11.06.2021 06:59 Ответить
Зеленський - Столтенбергу: Сподіваюся, НАТО розгляне на саміті кроки щодо стримування агресії РФ - Цензор.НЕТ 6718
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11.06.2021 08:20 Ответить
 
 