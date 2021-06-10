Зеленский - Столтенбергу: Надеюсь, НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО выразил надежду, что на запланированном саммите Альянса будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессивный действий РФ.

Об этом Зеленский написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей Альянса и в действенности решения от 2008 года по ПДЧ для Украины", - написал он.

Как сообщается на сайте главы государства, президент проинформировал генсека НАТО о ситуации с безопасностью на Донбассе и о сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины.

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Зеленский поблагодарил Столтенберга за последовательную поддержку со стороны НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и за поддержку в проведении реформ в сфере безопасности и обороны.