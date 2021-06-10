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Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Беларусь от SWIFT и ввести санкции против нефтепромышленного комплекса

Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Беларусь от SWIFT и ввести санкции против нефтепромышленного комплекса

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Европейский парламент 10 июня принял резолюцию "О систематических репрессиях в Беларуси и их последствия для европейской безопасности в связи с похищениями из гражданского самолета ЕС, перехваченного белорусскими властями", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Резолюцию приняли 626 голосами, против было 16 евродепутатов, воздержались - 36.

"Европейский парламент решительно осуждает захват и принудительное приземление 23 мая в Минске рейса FR4978 авиакомпании Ryanair и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги; считает этот ужасный акт нарушением международного права, составляет акт государственного терроризма", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва вынуждена делать выводы из-за угроз отключения России от SWIFT, - Лавров

Также Европарламент призывает немедленно принять и ввести существенные экономические санкции, которые "должны осуществлять - насколько это возможно - немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, которые поддерживают режим".

Авторы резолюции призвали ввести секторальные санкции против нефтяной, калийной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками и ограничить кредитные линии филиалам международных банков в Беларуси.

Европарламент "настоятельно призвал" Евросовет "с максимальной срочностью начать реализацию четвертого пакета санкций против физических и юридических лиц, принимавших участие или были причастны к фальсификации выборов или последующим нарушением прав человека в Беларуси".

Также евродепутаты призвали распространить санкции на тех, кто виноват в инциденте с самолетом Ryanair, а также на тех, кто занимается пропагандой режима, дезинформацией и разжиганием ненависти. В частности, ограничения просят ввести против ведущего госканала ОНТ Марата Маркова, который принимал "интервью" у задержанного Протасевича.

Кроме того, Европарламент подтвердил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и считает нынешний режим в Беларуси нелегитимным, незаконным и преступным.

"Европарламент продолжает поддерживать народ Беларуси в его законных требованиях и стремлениях к свободных и справедливых выборов, основных свобод и прав человека, демократического представительства, политического участия и достоинства; осуждает подавление тысяч белорусов, которые мирно протестовали в защиту своего права на свободу, демократию и достоинство ", - подчеркивают в резолюции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль на поддержку режима Лукашенко потратил более $120 млрд, - Латушко

Автор: 

Беларусь (7888) санкции (11268) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+90
И вот ведь что интересно.

Когда ***** сбило МН-17 и убило 300 пассажиров, ЕС жевал сопли.
Когда Лука посадил один самолет, арестовал одного пассажира и никого при этом не убил, отключают СВИФТ.

Не. Я искренне рад, что Луку сажают на бутылку. Но что ж с *****м-то так красиво не получается?
Деньги и общие бизнесы жалко?
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10.06.2021 21:44
+64
Тобто посадка одного транзитного літака з арештом блогера - привід вимкнути СВІФТа для луки, а 7 років війни, захоплення території суверенної держави, більше 10тис. загиблих - нє є приводом таких дій по відношенню до путлєра...
Ото дивина дивна!
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10.06.2021 21:45
+62
Ну, шо тут скажешь? Возбудились лицемерные европи..расы. Никакую Беларусь гнобить весело и безопасно. Здесь они горой за европейские ценности. А кацапского Вову также нахлобучить - очко сжалось.
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10.06.2021 21:44
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А то так вони не там?
Й без ЄС лука лежить під ****** рівненько , іноді ******** коли скажуть.
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11.06.2021 13:06 Ответить
Молодцы ! Как теперь наши аферисты будут платёжки в Белоруссию за электроэнергию отправлять? На собаках или почтовыми голубями?
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10.06.2021 22:36 Ответить
Back in the БССР
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10.06.2021 22:36 Ответить
Была Беларусь, а стала БССР.
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10.06.2021 22:38 Ответить
Лукашенко забыл старую римскую поговорку: что позволено Юпитеру, не позволено быку.
"Блестящая операция" по аресту Протасевича, по видимому, окажется самой дорогой операцией белорусского гестапо...
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10.06.2021 22:39 Ответить
саме смішне буде якщо її провернуло не КГБ БССР, а ФСБ мордовії )))
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10.06.2021 23:13 Ответить
Честно говоря, я в этом не сомневаюсь.
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10.06.2021 23:39 Ответить
1. СВИФТ это технический инструмент. Выключение его это некоторые технические трудности - да, бесспорно. Ну будет транзакция вместо свифтовых суток проходить за 3 дня и что это поменяет для Луки? Да ему пох вообще.
2. Остановит это торговлю с Беларусью - нет, не остановит.
3. Беларусские банки и фин.организации завершат досрочно подключение к СПФС РФ. Так как сюрприз-сюрприз - они НАЧАЛИ подключаться массово 27 ноября 2020 года.
4. РФ использует пример Беларуси как некий бета-тестинг. Отличный способ проверить как всё работает. И заодно показать всем заинтересованным странам, типа Китая, Ирана и прочих, что система работает, можно подключаться.
5. СВИФТ потеряет ещё одну пачку клиентов и окончательно утратит свою "уникальность", которая из-за китайской и русской системы и так под большим вопросом уже.

Внимание, вопрос - зачем наносить удар, который повлечёт только ВЫГОДУ для основного оппонента - РФ?
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10.06.2021 22:47 Ответить
затем,что расия великая и не имеет аналоговнет,это же ясно..
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10.06.2021 22:53 Ответить
с чего Вы взяли? Как раз на текущий момент прямых аналогов по количеству подключённых клиентов у СВИФТа нет.
Функциональность же более-менее одинакова, что у свифта, что у русских, что у китайцев.
Я просто говорю о том, что выключение свифта для Луки ничего не значит. Он не станет получать меньше денег, если так понятнее. Потому что свифт это просто способ обмена инфой. Не более.
И я реально не понимаю, почему вообще речь за свифт идёт.
Если бы остановили закупки нефтянки и калия - вот да, это удар. Вопросов нет.
А вот свифт - это реально как помощь русским в тестировании их аппликухи и подключения новых пользователей.
Я не вижу ни одной причины зачем это делать.
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10.06.2021 23:17 Ответить
Ударив по нефтянке и калию Беларуси, наносится удар именно по РФ, так как калий контролируют евреи-олигархи, с кацапским гражданством, а нефть перерабатывается поступающая из РФ.
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11.06.2021 00:05 Ответить
я не про калий и нефть вообще говорю. я говорил исключительно про свифт. А про нефтянку и калий, я наоборот как раз сказал, что прекращение торговли - это да, удар.
В отличие от отключения использования одного из торговых инструментов.
ЧТо касается калия - ну смотрите, Беларусь продала в 2020 удобрений на 2.4 миллиарда. Первые три покупателя - Бразилия, Китай, Индия. Им продали 70%. А сколько же продали в ЕС... - на 195 лямов всего. Вывод - при санкциях ЕС Беларусь потеряет СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ - одну десятую сбыта от 2020 года. Почему-то мне кажется, что Лука найдет покупателей на эти 10%. Вероятнее всего - всё тот же Китай и та же Бразилия с Южной Америкой.

А вот нефтепродукты - это да. Я думаю, что путену придётся выложить бабла Луке на поддержку трусов.
Но мне кажется, что тут задачка тоже просто решается - ровно так же, как ранее при продуктовых санкциях Беларусь экспортировала в РФ знаменитые белорусские креветки и хамон, так и теперь РФ внезапно начнёт экспортировать много больше нефтепродуктов. В ту же самую Англию и прочие Нидерланды.
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11.06.2021 00:24 Ответить
Китай калий купит, тут ни вопросов , ни сомнений нет.

Индия, которая часть стран Британского содружества, скорее всего нет.

Бразилия? Купят. В пику США купят. Но!!! Но как и Китай однозначно потребуют очень большую скидку с цены.

РФ может экспортировать нефть, но не нефтепродукты вместо Беларуси. Дело в том, что Беларусь и Литва очень сильно модернизировали свои НПЗ, потому на выходе у них бензины и дизтопливо, очень высокого качества, значительно превышающее нормативы ЕС. А РФ технологически не может дать такое качество переработки нефти.

С морепродуктами для московских прилавков теперь вообще проблемы. Товар быстро портится, а прямых авиарейсов в ближайшее время не будет...
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11.06.2021 16:20 Ответить
частично согласен с Вами.
Про нефтепродукты - я имел в виду, что РФ будет ровно также поставлять нефть в Беларусь.
Беларусь будет их перерабатывать и реэкспортировать в РФ
А РФ под видом своего бенза или соляры или чего угодно продавать это ровно тем же самым потребителям.
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11.06.2021 17:20 Ответить
А разве рынок нефтепродуктов на территории РФ не распределён? Там нет места нефтепродуктам из Беларуси. И удобрения из Беларуси девать будет некуда, если введут эмбарго. Сейчас уже встанут беларуский автобусный и тракторный...
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11.06.2021 19:12 Ответить
При чем тут рынок нефтепродуктов на территории РФ?
я же написал выше схему: РФ продолжит поставлять нефть в Беларуси. Беларусь продолжит перерабатывать нефть. Беларусь начнёт экспорт нефтепродуктов в РФ. РФ будет реэкспортировать белорусские нефтепродукты ТЕМ ЖЕ клиентам, которые раньше в Беларуси их покупали.
Или ещё проще: будут продавать вообще прямо с тех же белорусских предприятий, образовав прокладку из фирмы РФ. Или Венесуэлы. или ещё чего угодно. Пока что планируется запрет на покупку на приобретение нефтепродуктов у белорусских производителей.
Поэтому схема 1 или 2, выше вполне себе рабочие.
Эти схемы разве по ОРДЛовскому угольку не знакомы вам?
Нет ничего нового под солнцем.
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12.06.2021 08:36 Ответить
Сейчас важнее временно прекратить поставки из Беларуси. Кременчугский НПЗ не загружен и на 25% и вполне может обеспечивать всю Украину. А есть еще и Одеский НПЗ и маленький Херсонский, только электромобили рекомендуют их не запускать, не тратить деньги.
А еще у нас есть принадлежащая саудитам с/х компания "Мрия", с банком земли в 200 000 Га - так саудиты занимаются проблемой своей продовольственной безопасности. С ними можно договорится о поставках нефти на Одеский терминал, а Турция наверняка не станет препятствовать проходу проливами танкеров из Саудовской Аравии, как никак тоже мусульмане.
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12.06.2021 10:23 Ответить
когда ты в православном "свифте" один, это не считается аналогом. Это как проводить у себя олимпийские игры, каждый год, не приглашая других участников
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11.06.2021 12:34 Ответить
Если бы там была одна РФ, то я бы вообще слова бы не сказал.
Но в их спфс уже большое кол-во иностранных банков, в том числе и немецкие и швейцарские.
А как только они допилят с китайцами интерфейс в этом году и выкатят в прод, то еще и китайцы там будут.
СВИФТ надо было рубить лет 5 назад.
Сейчас это уже ни о чём.
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11.06.2021 17:30 Ответить
такая же безсмыслица как запрещать полеты Белавия в Европу.
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11.06.2021 21:34 Ответить
ну в общем да.
А вот запрещение Белавиа летать в Украину - это вот вообще полный бред.
Я не согласен с реакцией ЕС, но я её хоть понять могу.
А вот реакция Зеленского мне вообще непонятна. Он-то куда лезет?
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12.06.2021 08:28 Ответить
щоб зробити РФ сильніше - що не ясного?
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10.06.2021 23:14 Ответить
так отрубили бы и РФ сразу тогда.
Я уже писал неоднократно здесь, что свифт это просто инструмент для убыстрения торговли.
СССР подключился к нему только в 1989 году.
А до того спокойно торговал БЕЗ всякого свифта.
И сейчас РФ и Беларусь тем более обойдутся без него.
Да, будет геморрой пока клиенты переподключатся через СПФС, и какое-то время платежи будут задерживаться, так как пойдут не через свифт, а обычными банк переводами.
Ну ок, не 24 часа будет бабло путену и луке идти, а трое суток. Повлияет это как-то на них? НЕТ. Вообще никак.
Повлияет на фин.ситуацию в РФ и Беларуси только прекращение Западом торговли с ними как таковой, а не отключение одной из систем по которой делаются расчёты.
Неужто это непонятно?
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10.06.2021 23:21 Ответить
Ваши слова, да ЕСу бы в уши %)
К сожалению, политики хорошо разбираются только в политике.
СВИФТ у всех на слуху и потому все уже так привыкли, что угроза его отключением воспринимается как нечто сродни ядерному удару
"Экономика в клочья" (с) Обама
Хотя конечно это не так.
И, кстати, не так ИМЕННО по той причине, что Запад этим угрожал Москве.
И Москва (а глядя на неё и Китай) крайне серьезно к этому отнеслась и разработала контр-меры.
А сейчас у русских и китайцев в марте появился договор об ускорении интеграции их замены свифту и к 2023 они должны закончить подключение ВСЕХ своих банков на эти системы.
А учитывая, что СНГшные банки тоже довольно активно подключаются, да и уже и немецкие и швейцарские банки подключённые есть, то ещё годик и угроза отключения от свифта будет вообще неактуальной для РФ и её стран-партнёров.
В целом эта история отличный пример того, что если достал пистолет, то надо стрелять, а не угрожать им.
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11.06.2021 00:09 Ответить
Полностью согласен. Могу подписаться под каждым словом.
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11.06.2021 00:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/473119, так ведь и у тебя при ссср не было интернета, а представляешь себе, если щас тебя отключить? (доходчиво обьяснил?)
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11.06.2021 00:20 Ответить
меня и при СССР не очень то и было
Но Вашу аналогию я не понял. Извините, уж.
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11.06.2021 00:26 Ответить
Затем что у власти в Европе и США идиоты .
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10.06.2021 23:50 Ответить
приятно видеть,как возбудились ********** тролли!
значит правильное решение принял ЕС!
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11.06.2021 00:23 Ответить
Никакого решения они не приняли , а все что принимают бьет по простым гражданам , а не по лукадрищу или путину . Торговлишку лесом калийными удобрениями и нефтепродуктами не остановили , зато запретили беларусам летать в Европу .
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11.06.2021 21:38 Ответить
А на расее?
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11.06.2021 00:23 Ответить
Маленькое уточнение. СПФС и китайская CIPS, европейская INSTEX это всё для внутренних платежей. А касательно нефтянки и химии, дык уже. Команда "фас" прозвучала. Результат увидим скоро.
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11.06.2021 11:13 Ответить
в том-то и дело, что нет.
Зайдите на сайт СПФС и прочитайте, КТО в его клиентах уже.
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11.06.2021 17:28 Ответить
СВИФТ это все пурга, вот нефтянка это нормальная тема, у сябров сразу бензин подешевеет если введут санкции по типу иранских, тут явно только на пользу😁
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10.06.2021 22:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/367934, с тебя такой економист, как с гомна-пуля!

просто Беларусь станет для ******** еще одним чемоданом без ручки!
( приднестровье,абхазия,осетия, лугандон, Крым а теперь еще и Беларусь)
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11.06.2021 00:26 Ответить
У меня три класса образования и мне 67 лет, на экономиста не учился, зато с юмором было все норм, в отличие от многих здесь 😁😁😁😁😁😁
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11.06.2021 18:03 Ответить
да уж не припомню в истории ни одного случая
чтобы митингующим с цветами мирным барашкам -
волки просто так передали власть ...
теперь барашки будут у волков под пытками
говорить на весь мир всё, что им скажут,
ибо нет на свете ни одного человека который бы выдержал
нечеловеческие пытки !
(кроме лени голикова марата казея зины портновой вити коробкова вали котика и пр.совковой пропаганды ...конешно)
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10.06.2021 23:12 Ответить
Степан разин, Гонта... а так же советкие двоешники которые не выучили матчасть
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10.06.2021 23:25 Ответить
Шось дійсно жорстко вчинили по відношенню до Білорусі.
Як на мене санкцій проти авіасполучення було б достатньо
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10.06.2021 23:12 Ответить
Не белоруссию, а копростан давно пора отключить от SWIFT, ну и белоруссию а придачу, пока не станет Беларуси!
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10.06.2021 23:16 Ответить
Читаем текст -
временно
о з а б о ч е н ы в ЕС.
*****
А в коментах много букв.
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10.06.2021 23:18 Ответить
Тепер уявіть як нам заздритимуть білоруси у яких гроші будуть йти днями а то й тижнями з рахунку на рахунок і у нас коли гроші потрапляють за хвилини....
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10.06.2021 23:19 Ответить
За Протасевича на Білорусь накидають санкції по жорсткості як на Іран за ядерну програму.
Стосовно кацапів ЄС накладає санкції на рівні "глибокої стурбованості", хоча троїли людей в Британії, підривали склади в Чехії і Болгарії, а за збиття малазійського боїнга взагалі мовчу(
Примусово заганяти Білорусь в Мордор санкціями - це явний перебор!
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10.06.2021 23:23 Ответить
а с другой стороны Беларусь сядет на шею ***** и обрушит економику ********
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11.06.2021 00:29 Ответить
Беларусь для ******** удобный транзитный хаб , прокси для торговли оружием , отмыванием денег и размещения войск . Так что даже если всех беларусов посадить на пособие по безработице Беларусь будет выгоднее чем любой расейский регион . .
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11.06.2021 21:41 Ответить
Ясно, що Лукашенко кінчена сволота, але він не окуповував Молдову, Грузію, Азербайджан,Україну, не вбивав десятки тисяч людей. Він не викидав мільярди доларів на підривну діяльність і пропоганду проти своїх сусідів. Він не пхав свого носа в вибори в США, Франції та інших країнах.Він не підтримував грошима та зброєю червоно-мафіозні режими.А так ,європейські клерки допомогають загнати бульбафюрера разом з Білоруссю, в кремлівське стійло.
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10.06.2021 23:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/474355,наивный!

Белорусь уже давно в стойле ********
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11.06.2021 00:31 Ответить
Путин вам скажет спасибо , евроидиоты . Сделать из Беларуси внютреннюю область расейской ********* путин без вашей помощи бы не смог . А теперь ему Беларусь идет в руки сама , твари безмозглые .
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10.06.2021 23:35 Ответить
Трохи занадто. Проти Росії би так але кишка тонка.
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10.06.2021 23:55 Ответить
для разминки отключения СВИФТа и удара по нефтегазу по рашке сойдет и Лука мудищев
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11.06.2021 00:01 Ответить
Да, а заодно финансовые разведки Запада отработают те системы, по которым Лука и Путин попытаются вести торговлю.
"У палки два конца" - народная мудрость.
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11.06.2021 00:08 Ответить
так это открытые для подключения системы.
Все разведки мира о них могут всё найти в интернете.
И любой банк может к ним подключиться.
Что там эти самые фин.разведки будут искать?
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11.06.2021 00:11 Ответить
Тщательно отследят те, новые системы и способы, к которым уже подготовилась РФ и ее контрагенты. А заодно выявят тех контрагентов, для которых деньги соооовсем не пахнут, и передадут их данные в сильнейшие банки мира, а у тех есть такой инструмент, как "ваши деньги имеют сомнительный источник происхождения". Знаете про такую опцию?
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11.06.2021 16:11 Ответить
так в том-то и дело, я еще раз повторюсь: без запрета на торговлю, отключение свифта особой роли уже не играет. Потому что свифт это инструмент. Не более.
И не надо будет выявлять никаких контрагентов. Потому что те же, кто покупал и будут продолжать покупать. Запрета-то нет.
А вот если появится запрет - то никакой СПФС их не скроет, это да. Но вряд ли какой-то банк будет при запрете на торговлю с Беларусью надеяться на то, что проводка платежей через СПФС такие сделки скроет Конечно же не скроет.
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11.06.2021 17:16 Ответить
Но вы же видите, что они пока не хотят вводить полное эмбарго.
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11.06.2021 19:08 Ответить
потому я и говорю, что просто само отключение СВИФТа никак Беларуси не угрожает.
И я не понимаю логики за этим решением.
Санкции типа направлены на то, чтобы изменить поведение страны в отношении которой они накладываются.
Но тут 100% Беларусь ничего не поменяет просто потому что ничего не почувствует.
То есть подобными санкцциями ЕС только толкает Луку к Кремлю, а взамен не приобретает НИЧЕГО.
Это и глупо.
Также как могучие американские и ЕСовские "персональные санкции" против РФ
Вы глядите чего они добились - того только, что чиновники РФ массово перестали бабло вывозить в страны ЕС и США. Изменило это как-то политику Кремля? НЕТ. И не изменит.
Эмбарго - да, может изменить, со временем.
Но эмбарго Запад делать не хочет потому что это и ему навредит.
Вот такие дела
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12.06.2021 08:41 Ответить
а самое главное: если перекроют санкциями беларуський газопровод.то тогда Украине и северный поток 2 не страшен
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11.06.2021 00:33 Ответить
Лукашенко попав
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11.06.2021 00:07 Ответить
и я скажу даже больше: Лукашенко попал на бутылку!
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11.06.2021 00:34 Ответить
Донахлобучиваются. Опять дракой все кончится.
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11.06.2021 00:24 Ответить
какой еще дракой? просто Луку отпетрушат как шкодливого котенка веником,
а в ответ https://focus.ua/world/484861-lukashenko-sdelal-gosudarstvennym-prazdnikom-den-napadeniya-sssr-na-polshu-v-1939 Лукашенко сделал государственным праздником день нападения ссср на Польшу...
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11.06.2021 00:38 Ответить
А вы глядите дальше, что это за собой потом потянет. Чем крепче санкции, тем крепче друба его дружба с ******.
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11.06.2021 00:53 Ответить
просто западные аналитики немного умнее нас с тобой и давно поняли что слияния Беларуси с *********-не избежать и приняли единственно правильное решение
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11.06.2021 01:02 Ответить
Может и верное. Хотя в условии коронобесия и тп, я уже не в чем не уверен. Потом нашим детям разгребать ошибки прошлого.
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11.06.2021 01:13 Ответить
Эти западные аналитеги точно также подумали об Украине . Или ты наивный думаешь после инкорпорации Беларуси раха сразу остановиться и вернет Донбасс с Крымом ?
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11.06.2021 21:44 Ответить
Отключайте!
Давите таракана и его банду по полной программе!
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11.06.2021 01:26 Ответить
Европарламент... отключить Беларусь от SWIFT -это не более декларации, как и будапештский фарс.
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11.06.2021 02:29 Ответить
Вот так вот:
"Чем меньше товарооборот с диктатурой - тем быстрее и мощнее санкции".
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11.06.2021 02:38 Ответить
А почему расею не отключить от SWIFT? С неё надо было начинать.
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11.06.2021 02:39 Ответить
Свіфт- це не найголовне. ООН, асамблея про виключення Рашки з складу Ради Безпеки- ось ще одна для них страшилка. Але там поки Гуттеераш,ніякої допомоги Україні і не світить. Цей португалець був у Мокві недавно,але схоже туди за грошима приїжджав лише,бо йому аудієнцій особливих не було: приїхав, отримав чек і поїхав назад "Без коментарів". І тепер ООН " заглохло" по Україні і не чутно навіть.
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11.06.2021 04:32 Ответить
щаз потренируются на уссатом как давить моль
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11.06.2021 04:56 Ответить
Как всегда,двойные стандарты. За боинг над донбассом никак не отреагировали и до сих пор играются в непонимание судом. За одного гражданина ось так жестко. Раше поток-2 этому эмбарго. А" патаму" что ЯО и 1/7 суши. Нет правды,есть интересы и манипуляции.
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11.06.2021 06:29 Ответить
абсолютно по боку! піде бабло через кацапські банки і всього-то ділів!! А кацапів гейропейці в житті не відключать, бо гейропейці *******, коли москалі їм присувають і засувають...
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11.06.2021 08:10 Ответить
ЕС всё сильнее толкает Белорусь в лапы *****, зачем?
У Луки не будет другого выхода, как фактически объединяться с РФ.
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11.06.2021 08:58 Ответить
Вот что было бы с Рашей если европейцы не сидели у них на подсосе.
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11.06.2021 08:59 Ответить
А смелые какие, это ж не Россия, на маленькую Белорусь они со всей принципиальностью. Тьфу мерзость.
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11.06.2021 09:03 Ответить
ФРС теж приватна лавочка.
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11.06.2021 11:56 Ответить
как эти двуличные евротолерасты отстаивают ценности, прямо загляденье. в паРаше происходит все то же, только в гораздо ухудшенном варианте, самолет вообще сбили, убив всех на борту, а не просто посадили, татары в Крыму семьями пропадают, гебисты из паРашы травят химическим оружием людей по всему миру, не только у себя в паРаше и еще дохрена всего, включая захват территорий других государств, развязывание войн - в ответ озабоченность. а тут сразу и за SWIFT заговорили, тридварасы озабоченные.
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11.06.2021 10:07 Ответить
Та зробіть вже хоч що небуть нарешті! Ви, з вашою толерантністю таки доведете світ до Третьої світової війни. Історія вас нічому так і не навчила!
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11.06.2021 11:22 Ответить
тут шота не стали ждать 8 лет быренько оформили законность показали принципиальность....
красавцы шо сказать.... нет у бацьки на вас ядерной гранатки.....
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11.06.2021 11:24 Ответить
ну шо я вам скажу задумал я одну гадость которая явно поперёк всем кого интересует и раду
ет раздел Украины и эту гадость в принципе до конца можно и не доделывать потому шо уже
сама движуха в этом направлении доставит вышеупомянутым таваристчам массу проблем.....
а гадость заключается во взаимном движении Канады и Украины по созданию единого госу-
дарства..... опять же намекаю - что не обязательно завершать этот процесс но продвижение
по созданию всевозможнейших баз и платформ может сильно нам помочь.
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11.06.2021 11:58 Ответить
Скоро Пу подключится к борьбе против плохого диктатора и провернёт афганский вариант: возьмёт штурмом резиденцию бульбофюрера и посадит нового. Хорошего. Своего.
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11.06.2021 12:46 Ответить
Лукашенко полностью устраивает путина . Он все делает что ему скажет москва , а сейчас даже вякнуть ничего лишнего не может.
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11.06.2021 21:47 Ответить
Тонкий намек Путинило на примере Луки.
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11.06.2021 13:30 Ответить
Із Європарламєнта оп'ять раздался прізивний свіфт?
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11.06.2021 13:42 Ответить
вот это дело и ПИД,,,рашенский Фекалистан не забудьте!!!!
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11.06.2021 13:44 Ответить
Если бы они отключили паРашу от свифта - это был бы успех. А так - они лишь увеличат границы московитов.
Абсолютно тупое решение...
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11.06.2021 20:18 Ответить
Все любят обижать маленьких. Дурдом этот ЕС. Отключением Беларуси от свифта ЕС толкает Беларусь на вхождение в Московию. Так как Московию от системы никогда не отключат. За газ ЕС же как-то надо расплачиваться.
Я не думал, что ЕС такие глупые.
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07.12.2021 00:55 Ответить
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