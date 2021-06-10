Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Беларусь от SWIFT и ввести санкции против нефтепромышленного комплекса

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Европейский парламент 10 июня принял резолюцию "О систематических репрессиях в Беларуси и их последствия для европейской безопасности в связи с похищениями из гражданского самолета ЕС, перехваченного белорусскими властями", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.

Резолюцию приняли 626 голосами, против было 16 евродепутатов, воздержались - 36.

"Европейский парламент решительно осуждает захват и принудительное приземление 23 мая в Минске рейса FR4978 авиакомпании Ryanair и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги; считает этот ужасный акт нарушением международного права, составляет акт государственного терроризма", - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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Также Европарламент призывает немедленно принять и ввести существенные экономические санкции, которые "должны осуществлять - насколько это возможно - немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, которые поддерживают режим".

Авторы резолюции призвали ввести секторальные санкции против нефтяной, калийной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками и ограничить кредитные линии филиалам международных банков в Беларуси.

Европарламент "настоятельно призвал" Евросовет "с максимальной срочностью начать реализацию четвертого пакета санкций против физических и юридических лиц, принимавших участие или были причастны к фальсификации выборов или последующим нарушением прав человека в Беларуси".

Также евродепутаты призвали распространить санкции на тех, кто виноват в инциденте с самолетом Ryanair, а также на тех, кто занимается пропагандой режима, дезинформацией и разжиганием ненависти. В частности, ограничения просят ввести против ведущего госканала ОНТ Марата Маркова, который принимал "интервью" у задержанного Протасевича.

Кроме того, Европарламент подтвердил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и считает нынешний режим в Беларуси нелегитимным, незаконным и преступным.

"Европарламент продолжает поддерживать народ Беларуси в его законных требованиях и стремлениях к свободных и справедливых выборов, основных свобод и прав человека, демократического представительства, политического участия и достоинства; осуждает подавление тысяч белорусов, которые мирно протестовали в защиту своего права на свободу, демократию и достоинство ", - подчеркивают в резолюции.

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