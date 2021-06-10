Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Беларусь от SWIFT и ввести санкции против нефтепромышленного комплекса
Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Европейский парламент 10 июня принял резолюцию "О систематических репрессиях в Беларуси и их последствия для европейской безопасности в связи с похищениями из гражданского самолета ЕС, перехваченного белорусскими властями", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон.
Резолюцию приняли 626 голосами, против было 16 евродепутатов, воздержались - 36.
"Европейский парламент решительно осуждает захват и принудительное приземление 23 мая в Минске рейса FR4978 авиакомпании Ryanair и задержания белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги; считает этот ужасный акт нарушением международного права, составляет акт государственного терроризма", - говорится в резолюции.
Депутаты Европарламента призвали рассмотреть возможность временно отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.
Также Европарламент призывает немедленно принять и ввести существенные экономические санкции, которые "должны осуществлять - насколько это возможно - немедленное воздействие на белорусский режим, его сторонников и экономических субъектов, которые поддерживают режим".
Авторы резолюции призвали ввести секторальные санкции против нефтяной, калийной, металлургической и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, прекратить сотрудничество с белорусскими государственными банками и ограничить кредитные линии филиалам международных банков в Беларуси.
Европарламент "настоятельно призвал" Евросовет "с максимальной срочностью начать реализацию четвертого пакета санкций против физических и юридических лиц, принимавших участие или были причастны к фальсификации выборов или последующим нарушением прав человека в Беларуси".
Также евродепутаты призвали распространить санкции на тех, кто виноват в инциденте с самолетом Ryanair, а также на тех, кто занимается пропагандой режима, дезинформацией и разжиганием ненависти. В частности, ограничения просят ввести против ведущего госканала ОНТ Марата Маркова, который принимал "интервью" у задержанного Протасевича.
Кроме того, Европарламент подтвердил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и считает нынешний режим в Беларуси нелегитимным, незаконным и преступным.
"Европарламент продолжает поддерживать народ Беларуси в его законных требованиях и стремлениях к свободных и справедливых выборов, основных свобод и прав человека, демократического представительства, политического участия и достоинства; осуждает подавление тысяч белорусов, которые мирно протестовали в защиту своего права на свободу, демократию и достоинство ", - подчеркивают в резолюции.
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Й без ЄС лука лежить під ****** рівненько , іноді ******** коли скажуть.
"Блестящая операция" по аресту Протасевича, по видимому, окажется самой дорогой операцией белорусского гестапо...
2. Остановит это торговлю с Беларусью - нет, не остановит.
3. Беларусские банки и фин.организации завершат досрочно подключение к СПФС РФ. Так как сюрприз-сюрприз - они НАЧАЛИ подключаться массово 27 ноября 2020 года.
4. РФ использует пример Беларуси как некий бета-тестинг. Отличный способ проверить как всё работает. И заодно показать всем заинтересованным странам, типа Китая, Ирана и прочих, что система работает, можно подключаться.
5. СВИФТ потеряет ещё одну пачку клиентов и окончательно утратит свою "уникальность", которая из-за китайской и русской системы и так под большим вопросом уже.
Внимание, вопрос - зачем наносить удар, который повлечёт только ВЫГОДУ для основного оппонента - РФ?
Функциональность же более-менее одинакова, что у свифта, что у русских, что у китайцев.
Я просто говорю о том, что выключение свифта для Луки ничего не значит. Он не станет получать меньше денег, если так понятнее. Потому что свифт это просто способ обмена инфой. Не более.
И я реально не понимаю, почему вообще речь за свифт идёт.
Если бы остановили закупки нефтянки и калия - вот да, это удар. Вопросов нет.
А вот свифт - это реально как помощь русским в тестировании их аппликухи и подключения новых пользователей.
Я не вижу ни одной причины зачем это делать.
В отличие от отключения использования одного из торговых инструментов.
ЧТо касается калия - ну смотрите, Беларусь продала в 2020 удобрений на 2.4 миллиарда. Первые три покупателя - Бразилия, Китай, Индия. Им продали 70%. А сколько же продали в ЕС... - на 195 лямов всего. Вывод - при санкциях ЕС Беларусь потеряет СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ - одну десятую сбыта от 2020 года. Почему-то мне кажется, что Лука найдет покупателей на эти 10%. Вероятнее всего - всё тот же Китай и та же Бразилия с Южной Америкой.
А вот нефтепродукты - это да. Я думаю, что путену придётся выложить бабла Луке на поддержку трусов.
Но мне кажется, что тут задачка тоже просто решается - ровно так же, как ранее при продуктовых санкциях Беларусь экспортировала в РФ знаменитые белорусские креветки и хамон, так и теперь РФ внезапно начнёт экспортировать много больше нефтепродуктов. В ту же самую Англию и прочие Нидерланды.
Индия, которая часть стран Британского содружества, скорее всего нет.
Бразилия? Купят. В пику США купят. Но!!! Но как и Китай однозначно потребуют очень большую скидку с цены.
РФ может экспортировать нефть, но не нефтепродукты вместо Беларуси. Дело в том, что Беларусь и Литва очень сильно модернизировали свои НПЗ, потому на выходе у них бензины и дизтопливо, очень высокого качества, значительно превышающее нормативы ЕС. А РФ технологически не может дать такое качество переработки нефти.
С морепродуктами для московских прилавков теперь вообще проблемы. Товар быстро портится, а прямых авиарейсов в ближайшее время не будет...
Про нефтепродукты - я имел в виду, что РФ будет ровно также поставлять нефть в Беларусь.
Беларусь будет их перерабатывать и реэкспортировать в РФ
А РФ под видом своего бенза или соляры или чего угодно продавать это ровно тем же самым потребителям.
я же написал выше схему: РФ продолжит поставлять нефть в Беларуси. Беларусь продолжит перерабатывать нефть. Беларусь начнёт экспорт нефтепродуктов в РФ. РФ будет реэкспортировать белорусские нефтепродукты ТЕМ ЖЕ клиентам, которые раньше в Беларуси их покупали.
Или ещё проще: будут продавать вообще прямо с тех же белорусских предприятий, образовав прокладку из фирмы РФ. Или Венесуэлы. или ещё чего угодно. Пока что планируется запрет на покупку на приобретение нефтепродуктов у белорусских производителей.
Поэтому схема 1 или 2, выше вполне себе рабочие.
Эти схемы разве по ОРДЛовскому угольку не знакомы вам?
Нет ничего нового под солнцем.
А еще у нас есть принадлежащая саудитам с/х компания "Мрия", с банком земли в 200 000 Га - так саудиты занимаются проблемой своей продовольственной безопасности. С ними можно договорится о поставках нефти на Одеский терминал, а Турция наверняка не станет препятствовать проходу проливами танкеров из Саудовской Аравии, как никак тоже мусульмане.
Но в их спфс уже большое кол-во иностранных банков, в том числе и немецкие и швейцарские.
А как только они допилят с китайцами интерфейс в этом году и выкатят в прод, то еще и китайцы там будут.
СВИФТ надо было рубить лет 5 назад.
Сейчас это уже ни о чём.
А вот запрещение Белавиа летать в Украину - это вот вообще полный бред.
Я не согласен с реакцией ЕС, но я её хоть понять могу.
А вот реакция Зеленского мне вообще непонятна. Он-то куда лезет?
Я уже писал неоднократно здесь, что свифт это просто инструмент для убыстрения торговли.
СССР подключился к нему только в 1989 году.
А до того спокойно торговал БЕЗ всякого свифта.
И сейчас РФ и Беларусь тем более обойдутся без него.
Да, будет геморрой пока клиенты переподключатся через СПФС, и какое-то время платежи будут задерживаться, так как пойдут не через свифт, а обычными банк переводами.
Ну ок, не 24 часа будет бабло путену и луке идти, а трое суток. Повлияет это как-то на них? НЕТ. Вообще никак.
Повлияет на фин.ситуацию в РФ и Беларуси только прекращение Западом торговли с ними как таковой, а не отключение одной из систем по которой делаются расчёты.
Неужто это непонятно?
К сожалению, политики хорошо разбираются только в политике.
СВИФТ у всех на слуху и потому все уже так привыкли, что угроза его отключением воспринимается как нечто сродни ядерному удару
"Экономика в клочья" (с) Обама
Хотя конечно это не так.
И, кстати, не так ИМЕННО по той причине, что Запад этим угрожал Москве.
И Москва (а глядя на неё и Китай) крайне серьезно к этому отнеслась и разработала контр-меры.
А сейчас у русских и китайцев в марте появился договор об ускорении интеграции их замены свифту и к 2023 они должны закончить подключение ВСЕХ своих банков на эти системы.
А учитывая, что СНГшные банки тоже довольно активно подключаются, да и уже и немецкие и швейцарские банки подключённые есть, то ещё годик и угроза отключения от свифта будет вообще неактуальной для РФ и её стран-партнёров.
В целом эта история отличный пример того, что если достал пистолет, то надо стрелять, а не угрожать им.
Но Вашу аналогию я не понял. Извините, уж.
значит правильное решение принял ЕС!
Зайдите на сайт СПФС и прочитайте, КТО в его клиентах уже.
просто Беларусь станет для ******** еще одним чемоданом без ручки!
( приднестровье,абхазия,осетия, лугандон, Крым а теперь еще и Беларусь)
чтобы митингующим с цветами мирным барашкам -
волки просто так передали власть ...
теперь барашки будут у волков под пытками
говорить на весь мир всё, что им скажут,
ибо нет на свете ни одного человека который бы выдержал
нечеловеческие пытки !
(кроме лени голикова марата казея зины портновой вити коробкова вали котика и пр.совковой пропаганды ...конешно)
Як на мене санкцій проти авіасполучення було б достатньо
временно
о з а б о ч е н ы в ЕС.
*****
А в коментах много букв.
Стосовно кацапів ЄС накладає санкції на рівні "глибокої стурбованості", хоча троїли людей в Британії, підривали склади в Чехії і Болгарії, а за збиття малазійського боїнга взагалі мовчу(
Примусово заганяти Білорусь в Мордор санкціями - це явний перебор!
Белорусь уже давно в стойле ********
"У палки два конца" - народная мудрость.
Все разведки мира о них могут всё найти в интернете.
И любой банк может к ним подключиться.
Что там эти самые фин.разведки будут искать?
И не надо будет выявлять никаких контрагентов. Потому что те же, кто покупал и будут продолжать покупать. Запрета-то нет.
А вот если появится запрет - то никакой СПФС их не скроет, это да. Но вряд ли какой-то банк будет при запрете на торговлю с Беларусью надеяться на то, что проводка платежей через СПФС такие сделки скроет Конечно же не скроет.
И я не понимаю логики за этим решением.
Санкции типа направлены на то, чтобы изменить поведение страны в отношении которой они накладываются.
Но тут 100% Беларусь ничего не поменяет просто потому что ничего не почувствует.
То есть подобными санкцциями ЕС только толкает Луку к Кремлю, а взамен не приобретает НИЧЕГО.
Это и глупо.
Также как могучие американские и ЕСовские "персональные санкции" против РФ
Вы глядите чего они добились - того только, что чиновники РФ массово перестали бабло вывозить в страны ЕС и США. Изменило это как-то политику Кремля? НЕТ. И не изменит.
Эмбарго - да, может изменить, со временем.
Но эмбарго Запад делать не хочет потому что это и ему навредит.
Вот такие дела
а в ответ https://focus.ua/world/484861-lukashenko-sdelal-gosudarstvennym-prazdnikom-den-napadeniya-sssr-na-polshu-v-1939 Лукашенко сделал государственным праздником день нападения ссср на Польшу...
Давите таракана и его банду по полной программе!
"Чем меньше товарооборот с диктатурой - тем быстрее и мощнее санкции".
У Луки не будет другого выхода, как фактически объединяться с РФ.
красавцы шо сказать.... нет у бацьки на вас ядерной гранатки.....
ет раздел Украины и эту гадость в принципе до конца можно и не доделывать потому шо уже
сама движуха в этом направлении доставит вышеупомянутым таваристчам массу проблем.....
а гадость заключается во взаимном движении Канады и Украины по созданию единого госу-
дарства..... опять же намекаю - что не обязательно завершать этот процесс но продвижение
по созданию всевозможнейших баз и платформ может сильно нам помочь.
Абсолютно тупое решение...
Я не думал, что ЕС такие глупые.