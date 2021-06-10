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США и Великобритания договорились о дальнейшем укреплении сотрудничестве в сфере обороны, - Байден провел встречу с Джонсоном

США и Великобритания договорились о дальнейшем укреплении сотрудничестве в сфере обороны, - Байден провел встречу с Джонсоном

США и Великобритания и в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере обороны, безопасности и разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Мы обязуемся и впредь сильнее укреплять в мире двустороннее партнерство в сфере обороны, безопасности и разведки для преодоления меняющихся угроз XXI века", - говорится в заявлении.

К таким угрозам лидеры двух государств относят вызовы, связанные с киберпространством, иностранным вмешательством, кампаниями вредного воздействия, незаконным финансированием, насильственными конфликтами и экстремизмом, а также терроризмом во всех его проявлениях.

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В заявлении также отмечается, что стороны будут работать "над формированием и обеспечением международной повестки будущего", в котором НАТО будет основой коллективной обороны. США и Великобритания будут работать вместе над дальнейшим укреплением и модернизацией НАТО и увеличением общего финансирования, "чтобы Альянс мог использовать весь спектр военных и невоенных возможностей для борьбы с существующими и новыми угрозами, включая злонамеренную киберактивность и атаки, испытывают устойчивость нашего общества" .

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.

Отмечается, что стороны будут сотрудничать в сфере модернизации ВС, контроля над вооружениями и ядерной безопасности.

Согласно заявлению, в будущем вступит в силу двустороннее соглашение о доступе к данным, которое позволит правоохранительным органам по обе стороны Атлантики получать материалы, необходимые для привлечения правонарушителей к ответственности.

Автор: 

Байден Джо (2785) Джонсон_Борис (504)


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Топ комментарии
+5
редакторы,авианосцы не могут совершать вылеты .они могут только носить совершающих вылеты...

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.Источник: https://censor.net/ru/n3270730
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10.06.2021 22:13
+4
В своё время Черчилль предложил Трумэну разбомбить Москву и разные "Арзамасы" атомными бомбами. Не послушал Трумэн умного человека, и теперь всё человечество имеет кучу проблем с взбесившейся бензоколонкой. Байден и Джонсон- вы не то обсуждаете: прислушайтесь к старине Черчиллю пока не поздно.
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10.06.2021 22:19
+3
Дорослі,серйозні дядькі завжди домовляться ,цеж не лялькі балаганні !!!))
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10.06.2021 22:10
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Правила форума Совет форумчан
Дорослі,серйозні дядькі завжди домовляться ,цеж не лялькі балаганні !!!))
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10.06.2021 22:10 Ответить
На дядю надейся -- а с тётей не плошай...*)
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10.06.2021 22:14 Ответить
тоже ДА
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10.06.2021 22:16 Ответить
а с кем же ******** договорится перед встречей с Байденом?
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10.06.2021 22:11 Ответить
с фифой например.......... героям слава !!!
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10.06.2021 22:17 Ответить
Оборону от Бени, тоже обсудили, я надеюсь...*)
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10.06.2021 22:13 Ответить
редакторы,авианосцы не могут совершать вылеты .они могут только носить совершающих вылеты...

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.Источник: https://censor.net/ru/n3270730
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10.06.2021 22:13 Ответить
Щас к тебе приплывут и прилетят... -- ...слухай дверные звонки и стуки в дверь! *)
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10.06.2021 22:15 Ответить
ну этож наши переводчики так переводят сливочное масло.... по сути он прав...
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10.06.2021 22:19 Ответить
Небыло бы масла -- небыло б меня! (с) *)
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10.06.2021 22:21 Ответить
літають, але дуже-дуже низько
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10.06.2021 22:18 Ответить
В своё время Черчилль предложил Трумэну разбомбить Москву и разные "Арзамасы" атомными бомбами. Не послушал Трумэн умного человека, и теперь всё человечество имеет кучу проблем с взбесившейся бензоколонкой. Байден и Джонсон- вы не то обсуждаете: прислушайтесь к старине Черчиллю пока не поздно.
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10.06.2021 22:19 Ответить
эти уже знают точно что для плодотворных и содержательных переговоров мордовским буря
там нужно выписать пи....ды пусть это даже будет на уровне каких то батальонов в каких ни
будь бантустанах/сириях/эфиопиях но пи...ды надо выписать обязательно.
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10.06.2021 22:24 Ответить
США и Великобритания договорились в дальнейшем проявлять глубоко объединенную и нерушимую озабоченность !
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11.06.2021 07:47 Ответить
 
 