США и Великобритания договорились о дальнейшем укреплении сотрудничестве в сфере обороны, - Байден провел встречу с Джонсоном

США и Великобритания и в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере обороны, безопасности и разведки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Мы обязуемся и впредь сильнее укреплять в мире двустороннее партнерство в сфере обороны, безопасности и разведки для преодоления меняющихся угроз XXI века", - говорится в заявлении.

К таким угрозам лидеры двух государств относят вызовы, связанные с киберпространством, иностранным вмешательством, кампаниями вредного воздействия, незаконным финансированием, насильственными конфликтами и экстремизмом, а также терроризмом во всех его проявлениях.

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В заявлении также отмечается, что стороны будут работать "над формированием и обеспечением международной повестки будущего", в котором НАТО будет основой коллективной обороны. США и Великобритания будут работать вместе над дальнейшим укреплением и модернизацией НАТО и увеличением общего финансирования, "чтобы Альянс мог использовать весь спектр военных и невоенных возможностей для борьбы с существующими и новыми угрозами, включая злонамеренную киберактивность и атаки, испытывают устойчивость нашего общества" .

Лидеры напомнили, что в прошлом месяце первый боевой вылет совершил новый авианосец Великобритании HMS QUEEN ELIZABETH, который вместе с самолетами F-35 США продемонстрировал "уникальную функциональную совместимость" вооруженных сил.

Отмечается, что стороны будут сотрудничать в сфере модернизации ВС, контроля над вооружениями и ядерной безопасности.

Согласно заявлению, в будущем вступит в силу двустороннее соглашение о доступе к данным, которое позволит правоохранительным органам по обе стороны Атлантики получать материалы, необходимые для привлечения правонарушителей к ответственности.