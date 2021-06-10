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Оформление электронных больничных будет работать в переходном режиме с июня по август, - Федоров

Оформление электронных больничных будет работать в переходном режиме с июня по август, - Федоров

В Украине с июня по август в переходном режиме начала работать услуга электронных больничных, выдаваемых медицинскими учреждениями пациентам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Фейсбуке.

"На этой неделе команда Минцифры вместе с Минздравом, НСЗУ, Минсоцполитики, ПФУ, ФССУ запустили электронные больничные. Это один из важнейших шагов для введения режима paperless в медицинской и социальной сферах", - написал.

Услуга будет работать в переходном режиме с июня по август - медицинские учреждения будут формировать электронные медицинские заключения о временной нетрудоспособности, а также выдавать бумажные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде, - Минздрав

Федоров отметил, что каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), посмотрев, когда и на какой период он был выдан.

По его словам, е-больничные минимизируют коррупционные злоупотребления в медицинской сфере и смогут сэкономить кучу бумаги, времени и деньги.

Вице-премьер также рассказал, что для возможности выписывать медучреждениями пациентам е-больничные, она должна подключиться к Электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ). Также необходимо иметь медицинскую информационную систему (МИС), которая обеспечивает интерфейс для врачей по внесению данных, которые стекаются в центральную базу данных. Также е-больничный можно получить, если заболел кто-то из членов семьи и за ним нужно ухаживать.

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Федоров пояснил принцип работы е-больничных, который заключается в первоначальном приходе пациента в больницу на обследование, где ему врач проведет осмотр и сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности. "В нем будет пользователя категория заболевания и сколько дней человек не сможет работать. Это документ после обследования врача. В нем нет информации о выплатах. Врач обязательно подписывает его своим КЭП. Как только вывод будет создан, пациент получит сообщение от электронной системы здравоохранения", - написал вице-премьер-министр.

Кроме того, е-больничный закрывается автоматически в последний день заболевания, если нет необходимости его продления.

"Далее информация направляется в Реестр Пенсионного Фонда. Там формируется электронный листок нетрудоспособности, по которым вам начисляют выплаты. Вы также получите сообщение от ПФУ об этом. А потом сможете просмотреть е-больничный в собственном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Работодатель также сможет найти ваш е-больничный в кабинете страхователя на портале ПФУ", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пенсионеров в ближайшее время станет доступна услуга "Пенсия онлайн", - Федоров

Автор: 

больничный (55) Федоров Михаил (504) диджитализация (221)


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Топ комментарии
+4
Вы долги по больничным верните, а потом уже тупые сказки для лохов вещать будете. Уже больше 3 млрд. долга и задержка в 3 месяца.
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10.06.2021 22:26
+2
Головне як голосніше прокукурікати про наступну імітацію державної діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:28
+1
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
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10.06.2021 22:29
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Правила форума Совет форумчан
Соціалізм і діджіталізація всієї країни !!!))))
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10.06.2021 22:24 Ответить
Вы долги по больничным верните, а потом уже тупые сказки для лохов вещать будете. Уже больше 3 млрд. долга и задержка в 3 месяца.
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10.06.2021 22:26 Ответить
Головне як голосніше прокукурікати про наступну імітацію державної діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:28 Ответить
Ковидный налог - работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней больничных сотрудников
https://ukranews.com/news/767574-minsotspolitiki-initsiiruet-uvelichenie-sroka-oplaty-bolnichnyh-rabotodatelyami
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10.06.2021 22:29 Ответить
Голімий популізм !!!)))
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10.06.2021 22:36 Ответить
Якщо нема реальних зрушень,лишається лише імітація діяльності !!!)))
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10.06.2021 22:39 Ответить
-- а мне за больничкой, нужно с личной мордой к дохтуру бежать...
Как хорошо в стране немецкой жить! *)
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10.06.2021 22:37 Ответить
В Вильнюсе, кстати -- тоже поликлиническая система мед. обслуживания -- с очередями, записью и больничными карточками!!! ...
-- я, как узнал -- так сразу и выздоровел от всех болезней... *)
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10.06.2021 22:42 Ответить
эти больничные какое то издевательство над людьми. попробуй его выбегай в очередях . времени нервов и здоровья оставишь немало. и тех денег не захочется. в електронном виде воорбще хер че получишь
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10.06.2021 22:54 Ответить
А как же теперь будут зарабатывать на липовых регрессах..инвалидностях..? Задним числом больничные и эпикризы уже не напишешь как сейчас(девочки и днем и ночью строчат истории болезней как Анка пулеметчица)..или все таки эту опцию предусмотрели..ибо как они там ВТЭКах и на Саксаганского в институте профзаболеваний харчеваться будут...Доктора -смерть за это сожрали..вздохнули с облегчением и тут снова..напряг пошел )))
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11.06.2021 08:01 Ответить
 
 