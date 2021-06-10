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Новости
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Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ

Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по

УЕФА хочет, чтобы Украина убрала с футбольной формы надпись "Героям Слава", россияне обещают завтра начать закачивать газ в "Северный поток 2", наши свидетельства вакцинации признали Венгрия и Молдова, – главные новости Украины 10 июня.

УЕФА требует убрать с формы сборной Украины надпись "Героям слава!"

Главный скандал дня: УЕФА обязала сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объясняют тем, что надпись якобы имеет политический, исторический и военный контекст. Этому решению очень обрадовались в России, Государственная Дума даже предложила помочь нам деньгами на новую форму. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА. Украинские интернет-пользователи оставляют на страницах УЕФА в соцсетях фразы "Слава Украине" и "Героям слава".

В зоне ООС трагически погибла 22-летняя военнослужащая, россияне ранили защитника Украины

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карина Шемчук трагически погибла в зоне ООС при исполнении служебных обязанностей. Ей было 22 года. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не сообщают.

В результате обстрела российскими войсками возле Старогнатовки ранен украинский воин. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и оказывают медицинскую помощь.

Беседа Зеленского и Столтенберга

Зеленский и Столтенберг провели телефонный разговор в преддверии саммита НАТО. Говорили о региональной безопасности. Зеленский сказал, что надеется: НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии России.

"Северный поток 2" готов, завтра его начнут заполнять газом

"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сообщает Nord Stream 2 AG. Завтра газопровод начнут заполнять газом.

Из "Голоса" вышли винницкие партийцы

О решении покинуть партию заявили 15 членов Виницкого отделения - половина состава местной территориальной организации. А в Черновцах партийцы просят исключить из партии руководителя "Голоса" Киру Рудик, её обвиняют в узурпации власти и тайных переговорах со "слугами народа". Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что в партии происходит рейдерство. По её словам, Рудик переписывает региональные партийные ячейки на своих кумовьев и помощников.

Мэр Ривного Третяк оскандалился с высказываниями о ромах

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - сказал городской голова о ромах. Но вышло иначе: Третяку пришлось извиняться. "Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - оправдывается теперь Третяк.

Украинские свидетельства о вакцинации стали признавать за границей

Теперь их признают в Венгрии и в Молдове. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации.

Автор: 

вакцина (3815) Венгрия (1936) Зеленский Владимир (20268) Молдова (1869) НАТО (9970) Ровно (529) УЕФА (342) футбол (3586) Северный поток (1449) Евро-2020 (105) Столтенберг Йенс (1619) Голос партия (499) ромы (25) Третяк Александр (7)


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Топ комментарии
+4
Значит трубу нафтогаз скоро продаст в металлолом и
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
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10.06.2021 22:45
+3
Ну значит пропал СП-2
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10.06.2021 22:30
+2
А жизнь-то налаживается
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10.06.2021 22:27
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А жизнь-то налаживается
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10.06.2021 22:27 Ответить
Нова пляшка (бутьілка кацапською) тобі буде? Не злазитимеш?
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10.06.2021 22:38 Ответить
"Северный поток 2" готов, завтра его начнут заполнять газом

...ну и вот... ...всех, хто меня матюкал за истекший период по этому поводу -- прошу принести ваши извинения! ...я ж всё пойму...*)
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10.06.2021 22:28 Ответить
А где взять эти свидетельства?
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10.06.2021 22:28 Ответить
ну,не пустят газ,а всего лишь заполнят газопровод
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10.06.2021 22:29 Ответить
Ну значит пропал СП-2
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10.06.2021 22:30 Ответить
та чо пропал?кто надо попилил сколько надо...все польза кацапским пенсионерам
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10.06.2021 22:34 Ответить
Украинские свидетельства о вакцинации стали признавать за границей
Теперь их признают https://censor.net/ru/news/3270676/ukraina_i_vengriya_vzaimno_priznali_svidetelstva_o_vaktsinatsii_kuleba и https://censor.net/ru/news/3270692/ukraina_i_moldova_dogovorilis_o_vzaimnom_priznanii_svidetelstv_o_vaktsinatsii_ot_koronavirusa. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации. - Афуительная заграница БГГ!!!
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10.06.2021 22:29 Ответить
Відносно росососії то так і є.
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10.06.2021 22:33 Ответить

Файна відповідь двом кацапам, які під своїм прапором соромляться писати.
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10.06.2021 22:35 Ответить
Бачу вже мінус один кацап!
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10.06.2021 22:36 Ответить
Все флаги в гости к нам.(С)
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10.06.2021 22:35 Ответить
Зеля звинуватив Байдена, а що сам ніфіга не протидіяв ПП-2 і тільки сприяв його добудові, то ніщітаіцца.
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10.06.2021 22:33 Ответить
Да все тихо будет с этой формой... Матчи же в Питере пройдут, большой скандал России не нужен, от слова совсем, главное провести мероприятие....
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10.06.2021 22:40 Ответить
Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком 2" завтра пустять газ - Цензор.НЕТ 749
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10.06.2021 23:38 Ответить
Значит трубу нафтогаз скоро продаст в металлолом и
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
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10.06.2021 22:45 Ответить
Та звідки ж ви потвори кацапські вилазите...?
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10.06.2021 22:46 Ответить
Так давно уже ясно было-все президенты Украины до 2014 года-предатели и соглашатели в отношении московии.дай бог,чтобы нынешний комик додумался и поумнел(и то врядли)
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11.06.2021 09:28 Ответить
Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ - Цензор.НЕТ 5780
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10.06.2021 22:50 Ответить
Лучшим пиарщиком формы сборной Украины признана Россия. Фирма Joma благодарит российские СМИ, чиновников и прочих за увеличение продаж.Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ - Цензор.НЕТ 5997
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10.06.2021 22:54 Ответить
Головні новини 10 червня: УЄФА проти української форми, "Північним потоком 2" завтра пустять газ - Цензор.НЕТ 9774
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10.06.2021 23:37 Ответить
Странная история с этой формой нашей сборной... Истерика россии прорекламировала нас лучше, чем можно было ожидать. мож поблагодарить полезных идиотов?))) и пусть лают громче?
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11.06.2021 00:17 Ответить
Та да , перемога так перемога.
Все у нас в стране отлично , можно каждую третью новость про футболки.
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11.06.2021 06:36 Ответить
 
 