Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ
УЕФА хочет, чтобы Украина убрала с футбольной формы надпись "Героям Слава", россияне обещают завтра начать закачивать газ в "Северный поток 2", наши свидетельства вакцинации признали Венгрия и Молдова, – главные новости Украины 10 июня.
УЕФА требует убрать с формы сборной Украины надпись "Героям слава!"
Главный скандал дня: УЕФА обязала сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объясняют тем, что надпись якобы имеет политический, исторический и военный контекст. Этому решению очень обрадовались в России, Государственная Дума даже предложила помочь нам деньгами на новую форму. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА. Украинские интернет-пользователи оставляют на страницах УЕФА в соцсетях фразы "Слава Украине" и "Героям слава".
В зоне ООС трагически погибла 22-летняя военнослужащая, россияне ранили защитника Украины
Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карина Шемчук трагически погибла в зоне ООС при исполнении служебных обязанностей. Ей было 22 года. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не сообщают.
В результате обстрела российскими войсками возле Старогнатовки ранен украинский воин. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и оказывают медицинскую помощь.
Беседа Зеленского и Столтенберга
Зеленский и Столтенберг провели телефонный разговор в преддверии саммита НАТО. Говорили о региональной безопасности. Зеленский сказал, что надеется: НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии России.
"Северный поток 2" готов, завтра его начнут заполнять газом
"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сообщает Nord Stream 2 AG. Завтра газопровод начнут заполнять газом.
Из "Голоса" вышли винницкие партийцы
О решении покинуть партию заявили 15 членов Виницкого отделения - половина состава местной территориальной организации. А в Черновцах партийцы просят исключить из партии руководителя "Голоса" Киру Рудик, её обвиняют в узурпации власти и тайных переговорах со "слугами народа". Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что в партии происходит рейдерство. По её словам, Рудик переписывает региональные партийные ячейки на своих кумовьев и помощников.
Мэр Ривного Третяк оскандалился с высказываниями о ромах
"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - сказал городской голова о ромах. Но вышло иначе: Третяку пришлось извиняться. "Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - оправдывается теперь Третяк.
Украинские свидетельства о вакцинации стали признавать за границей
Теперь их признают в Венгрии и в Молдове. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации.
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...ну и вот... ...всех, хто меня матюкал за истекший период по этому поводу -- прошу принести ваши извинения! ...я ж всё пойму...*)
Теперь их признают https://censor.net/ru/news/3270676/ukraina_i_vengriya_vzaimno_priznali_svidetelstva_o_vaktsinatsii_kuleba и https://censor.net/ru/news/3270692/ukraina_i_moldova_dogovorilis_o_vzaimnom_priznanii_svidetelstv_o_vaktsinatsii_ot_koronavirusa. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации. - Афуительная заграница БГГ!!!
Файна відповідь двом кацапам, які під своїм прапором соромляться писати.
финита ля комедия ...
Доигрались с прокачкой.
А , что бы было ,если бы в 2003 году Украина согласилась бы на консорциум с ЕС и Германией....
Труба бы осталась еще лет на 25 и Украина бы получала по 5 млд. за транзит.
В Мире Уважают только сильных.Вот Вам и ответ на подписание кравчуком в августе 1992 года в Москве решения о полной ликвидации ЯО - в третьей в Мире ядерной стране без оплатно т. е .е даром отдали ВСЕ !Круг времени замкнулся и результаты Украины почувствуют на себе -платя налог за огород. Закон 5200 так кажется будет принят зеленым большинством..
Р.S. рф вчера 09.06.2021 года запустила самый большой на восточном побережье в Хабаровске газоперерабатывающий завод с 35 000 (тридцатью пятью) рабочих рук.
История с газом набирает обороты.
Все у нас в стране отлично , можно каждую третью новость про футболки.