Главные новости 10 июня: УЕФА против украинской формы, по "Северному потоку 2" завтра пустят газ

УЕФА хочет, чтобы Украина убрала с футбольной формы надпись "Героям Слава", россияне обещают завтра начать закачивать газ в "Северный поток 2", наши свидетельства вакцинации признали Венгрия и Молдова, – главные новости Украины 10 июня.

УЕФА требует убрать с формы сборной Украины надпись "Героям слава!"

Главный скандал дня: УЕФА обязала сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава". Решение объясняют тем, что надпись якобы имеет политический, исторический и военный контекст. Этому решению очень обрадовались в России, Государственная Дума даже предложила помочь нам деньгами на новую форму. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА. Украинские интернет-пользователи оставляют на страницах УЕФА в соцсетях фразы "Слава Украине" и "Героям слава".

В зоне ООС трагически погибла 22-летняя военнослужащая, россияне ранили защитника Украины

Военнослужащая 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Карина Шемчук трагически погибла в зоне ООС при исполнении служебных обязанностей. Ей было 22 года. Об обстоятельствах трагедии пока ничего не сообщают.

В результате обстрела российскими войсками возле Старогнатовки ранен украинский воин. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести и оказывают медицинскую помощь.

Беседа Зеленского и Столтенберга

Зеленский и Столтенберг провели телефонный разговор в преддверии саммита НАТО. Говорили о региональной безопасности. Зеленский сказал, что надеется: НАТО рассмотрит на саммите шаги по сдерживанию агрессии России.

"Северный поток 2" готов, завтра его начнут заполнять газом

"Морская часть первой нитки "Северного потока 2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлёст - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сообщает Nord Stream 2 AG. Завтра газопровод начнут заполнять газом.

Из "Голоса" вышли винницкие партийцы

О решении покинуть партию заявили 15 членов Виницкого отделения - половина состава местной территориальной организации. А в Черновцах партийцы просят исключить из партии руководителя "Голоса" Киру Рудик, её обвиняют в узурпации власти и тайных переговорах со "слугами народа". Нардеп "Голоса" Александра Устинова заявила, что в партии происходит рейдерство. По её словам, Рудик переписывает региональные партийные ячейки на своих кумовьев и помощников.

Мэр Ривного Третяк оскандалился с высказываниями о ромах

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", - сказал городской голова о ромах. Но вышло иначе: Третяку пришлось извиняться. "Независимо от этнического происхождения, ведь все равны и имеют не только равные права, но и равные обязанности вести себя по-человечески", - оправдывается теперь Третяк.

Украинские свидетельства о вакцинации стали признавать за границей

Теперь их признают в Венгрии и в Молдове. Украинцы могут посетить эти страны с отечественными свидетельствами о вакцинации.