10 июня вступает в силу закон об использовании электронных трудовых книжек, - Минсоцполитики

10 июня вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", которым введены электронные трудовые книжки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Начиная с 2004 года назначение пенсионных выплат осуществляется по данным учета трудовой деятельности работника в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Законом установлено, что отсутствующие сведения о трудовой деятельности, которые есть в бумажных трудовых книжках и отсутствуют в электронном виде, будут вноситься в Госреестр в течении 5 лет. То есть, в течение этого периода учитывается как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

Если у человека есть трудовой стаж до 2004 года, внести эту информацию в электронный реестр можно самостоятельно или с помощью работодателя.

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