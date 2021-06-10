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10 июня вступает в силу закон об использовании электронных трудовых книжек, - Минсоцполитики

10 июня вступает в силу закон об использовании электронных трудовых книжек, - Минсоцполитики

10 июня вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме", которым введены электронные трудовые книжки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Начиная с 2004 года назначение пенсионных выплат осуществляется по данным учета трудовой деятельности работника в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования.

Законом установлено, что отсутствующие сведения о трудовой деятельности, которые есть в бумажных трудовых книжках и отсутствуют в электронном виде, будут вноситься в Госреестр в течении 5 лет. То есть, в течение этого периода учитывается как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма.

Если у человека есть трудовой стаж до 2004 года, внести эту информацию в электронный реестр можно самостоятельно или с помощью работодателя.

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Автор: 

Министерство социальной политики (882) трудовая книжка (18)


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Хакери готують мішки для бабла.
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10.06.2021 22:38 Ответить
Та вам із вашим супер смартфоном це не загрожує.
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10.06.2021 22:44 Ответить
То есть -- моя родная Трудовуха -- 1974-1996 беспрерывного стажа -- пропала, чы шо?
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10.06.2021 22:47 Ответить
так Ви вже на пенсіі нашо вона тобі )))
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11.06.2021 07:52 Ответить
После случайного не случайного сбоя человек легким движением, легким движением, человек превращается, превращается человек - в элегантного тунеядца, который вообще не работал ни дня. Таким же легким движением появляются Геракылы, имеющие стаж лет по сто пятьдесят. 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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10.06.2021 22:48 Ответить
Хакеры будут в шоколаде!
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10.06.2021 22:51 Ответить
А шо ещё интересно!

Германия признаёт трудовой стаж в России и в Казахстане -- пенсия идёт не германскую банковскую карточку, без потерь за перевод. И без налогов+немецкая!
...это без политики -- чиста бабки...
А с политкой? -- в Израиловке про украинскую пенсию спросите... -- Зеля тудой подсуетился... *)
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10.06.2021 22:53 Ответить
і шо так всім понаєхавшим..даже пенсам з Бангладешу або Сіріі?
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11.06.2021 07:54 Ответить
 
 