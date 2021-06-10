Нардеп "ЕС" Арьев: Закон об олигархах - это попытка Зеленского присвоить себе царские полномочия

Решение о включении в реестр олигархов будет принимать СНБО - консультативный орган при президенте, а не орган власти какой-либо из трех ветвей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Европейской Солидарность" Владимир Арьев.

"Хуже всего то, что определение того, кто олигарх, и при каких условиях он попадает в реестр, будет определять не ветвь власти (законодательная, судебная и даже не исполнительная), а совещательный орган при президенте Украины, который, согласно Конституции, не относится ни к одной ветви власти. Фактически мы наблюдаем попытку присвоения себе царских полномочий. Поскольку состав СНБО формируется в соответствии с указами президента", - сказал он.

Арьев добавил, что в реестр олигархов, согласно критериям, могут попасть местные крупные бизнесмены, владеющие СМИ.

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"Я убежден: если сейчас воплотится вся эта история, то будет просто новый этап раскулачивания самых богатых людей и создание некоего пула своих послушных олигархов, как у Путина, которые будут договариваться с властью. Здесь все зависит от того, как сейчас себя поведет украинский бизнес", - подчеркнул он.

Арьев заверил, что его политсила не будет голосовать за этот законопроект в первом чтении.

"Этот законопроект направлен против нашего лидера. Я даже шутил, что можно его назвать "О запрете Петру Порошенко баллотироваться в Верховную Раду и в президенты". Но на самом деле этим документом пытаются поставить все ресурсы в зависимости от Зеленского. Он только на словах говорит, что хочет сделать Украину новой, а оказывается, что в его глазах новое - это забытое старое", - подытожил депутат.

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