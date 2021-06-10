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Нардеп "ЕС" Арьев: Закон об олигархах - это попытка Зеленского присвоить себе царские полномочия

Нардеп

Решение о включении в реестр олигархов будет принимать СНБО - консультативный орган при президенте, а не орган власти какой-либо из трех ветвей.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Европейской Солидарность" Владимир Арьев.

"Хуже всего то, что определение того, кто олигарх, и при каких условиях он попадает в реестр, будет определять не ветвь власти (законодательная, судебная и даже не исполнительная), а совещательный орган при президенте Украины, который, согласно Конституции, не относится ни к одной ветви власти. Фактически мы наблюдаем попытку присвоения себе царских полномочий. Поскольку состав СНБО формируется в соответствии с указами президента", - сказал он.

Арьев добавил, что в реестр олигархов, согласно критериям, могут попасть местные крупные бизнесмены, владеющие СМИ.

Читайте: Лерос: У Зеленского полный консенсус со всеми олигархами

"Я убежден: если сейчас воплотится вся эта история, то будет просто новый этап раскулачивания самых богатых людей и создание некоего пула своих послушных олигархов, как у Путина, которые будут договариваться с властью. Здесь все зависит от того, как сейчас себя поведет украинский бизнес", - подчеркнул он.

Арьев заверил, что его политсила не будет голосовать за этот законопроект в первом чтении.

"Этот законопроект направлен против нашего лидера. Я даже шутил, что можно его назвать "О запрете Петру Порошенко баллотироваться в Верховную Раду и в президенты". Но на самом деле этим документом пытаются поставить все ресурсы в зависимости от Зеленского. Он только на словах говорит, что хочет сделать Украину новой, а оказывается, что в его глазах новое - это забытое старое", - подытожил депутат.

Также читайте: "Слуга народа" Неклюдов: Закон об олигархах ограничит "Prosecco party" с депутатами

Автор: 

Арьев Владимир (660) законопроект (3220) Зеленский Владимир (20268) олигарх (1027)


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Топ комментарии
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Нардеп "ЕС" Арьев: Закон об олигархах - это попытка Зеленского присвоить себе царские полномочия - Цензор.НЕТ 6744
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10.06.2021 23:04
+12
Зеленский все законы принимаемые монобольшинством обращает на свою личную выгоду. Никакой пользы от них Украине нет и не будет.
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10.06.2021 22:53
+12
куда же бубочке больше полномочий?
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10.06.2021 22:53
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правильно, тому давайте як при Пеці взагалі і не пробувати з олігархами щось робити.
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10.06.2021 23:30 Ответить
А я не понял, мы теперь будем с олигархами бороться или их защищать .... судя по визгу Арьев призывает защищать
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10.06.2021 23:30 Ответить
Визжит твоя мама когда её кодло зхачей сношает ватник лапотный"
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10.06.2021 23:35 Ответить
А я не понял, величайший ***** совркменности не умеет в законы? судя по визгу зебуинов...
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11.06.2021 10:16 Ответить
У всіх олігархів є свої депутати? Є! Закон виписаний тупо? Дуже тупо! Депутати подають подання в Конституційний суд про антиконституційність закону, суд закон відміняє. Думаєте, не посприяють, щоб відмінили? По-хорошому там і заносити суддям не треба, закон дійсно антиконституційний, тому так чи інакше його відмінять!
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10.06.2021 23:35 Ответить
Кажется у Вовы период тихонького ухода с президентского ухода прошел, если вообще был. А что, не святые горшки лепят! Тезка Путин тоже не святой, а такую большую по площади хотя бы страну держит 20 лет! Почему бы и Вове нашему не попробовать?
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10.06.2021 23:44 Ответить
Взагалі зараз зелена дефекація паде на голови недолугих українців "стрімким домкратом".
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11.06.2021 00:11 Ответить
По тупому зеленому закону Трамп --олигарх! Вот удивится и обрадуется!
Да и сам зеленский по этим критериям---олигарх, но им же назначенное РНБО этого не признает)))
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11.06.2021 00:16 Ответить
1) Какие телеканалы принадлежат Трампу? 2) Сколько сенаторов в конгрессе под ним? 3) Сколько денег из бюджета США пошло на его бизнес?
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11.06.2021 00:51 Ответить
1. Он был продюссером и ведущим шоу на ТВ, сейчас владеет собственной соцсетью( по зеленскому даже канал в телеграмме уже СМИ)

2.Человек 20-30 поддерживающих его республиканцев, занимал должность президента и занимается политикой)))

3. Достаточно много)) в частности, недавно была информация, что все чиновники в годы его президентства останавливались в принадлежащей ему гостинице, сейчас она пустует и выставлена на продажу)))Кстати, в зеленом законе ни слова о деньгах из бюджета---там тупо " больше 80 млн. баксов")))---Три зеленых критерия из четырех!

Никто бы и не возмущался , если бы зеленое ничтожество критерием для олигархов указало:
1. монополии,
2.доение или паразитирование на бюджете и недрах

3.получение преференций своему бизнесу через влияние и подкуп власти и депутатов
Но именно ЭТОГО в Законе НЕТ!
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11.06.2021 01:51 Ответить
проблема в том, что последние три пункта еще нужно доказать. А это ой как сложно. У них ведь тоже юристы не лыком шиты.
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11.06.2021 11:20 Ответить
Поэтому пусть зеленое чмо называет олигархом кого ему ВЫГОДНО, а не настоящих ????
Ты в своем уме?За зебила голосовал?
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11.06.2021 21:40 Ответить
на личные оскорбления переходят когда нет аргументов.
В законе нет подобного пункта "кого ему ВЫГОДНО". Это вы так трактуете.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-57343932

https://blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/60a21820ef2a2/

Как вы сможете доказать ваши три пункта?
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11.06.2021 22:58 Ответить
Я НИЧЕГО не обязана доказывать! Для этого есть НАБУ, ДБР,САП, прокуратура, антимонопольный комитет и т.д.существующие и за мои налоги , в том числе!
Это такая великая тайна, кто получает дотации и прощение долгов из бюджета?Это тайна, кто доит Укрнафту и Ценртэнерго(например)? Это тайна, кто высасывает недра за копейки? Это тайна, кто является монополистами на рынке газа, эл.энергии,металлургии, ферросплавов, угля, хлорки, наконец?
ЧТО изменится для всей этой шоблы после принятия закона? НИЧЕГО! Как сосали бюджет, так и дальше будут, и партейки тупые будут негласно финансировать, и платить депутатикам за нужные ИХ бизнесу законы и подачки через подставных лиц, и каналами владеть будут через офшорки и дальше будут промывать незрелые мозги нарида, и дальше будут назначать нужного ИМ и снимать не нужного ИМ президента.
Единственная цель этого зеленого опуса--назвать Пороха олигархом и запретить баллотироваться (убрать конкурента), хотя он не сосет ни бюджет, ни недра, имеет прозрачный бизнес, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков и ОТКРЫТО занимается политикой, т.е. НЕ является олигархом в классическом общепринятом в мире понимании.
Почему-то в США и др. цивилизованных странах это не есть проблеммой, только осел мог придумать такое: определять кто олигарх будут назначенные им 100% "свои" шестерки в РНБО)))
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12.06.2021 00:08 Ответить
Вы предложили критерии оценки принадлежности к олигархам. Я Вам предложил попробовать доказать их. Обычно, когда человек что-то предлагает он предполагает реализацию своего предложения. Иначе можно дойти до маразматических предложений.
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12.06.2021 12:13 Ответить
Читать вам сложно? я написала выше---доказывать должна не я и указала уполномоченные органы.
Во ВСЕМ мире эти доказательства не являются проблемой)))
Но для зеленых все проблема, где нужна системная работа, а не тупые лозунги и видосики.
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12.06.2021 21:14 Ответить
как раз во всем мире это и является проблемой. Это очень сложно. Я же вам предложил - попробуйте доказать. Но вы - в кусты.
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12.06.2021 22:39 Ответить
В США это является проблемой? В Англии? В Германии?Что вы чушь пишете?
Еще раз повторяю: Я ничего не обязана доказывать---для это существует Антимонопольный комитет, НАБУ,САП,Генпрокуратура!
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13.06.2021 00:06 Ответить
Аль Капоне смогли посадить только за неуплату налогов, хотя на ним было еще преступлений вагон с тележкой. В правовом поле тяжело доказать преступление без свидетелей, следов и с хорошими юристами со стороны виновника.
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14.06.2021 10:20 Ответить
Я с глухим разговариваю?
ВСЕМ известно в каких отраслях являются МОНОПОЛИСТАМИ фирташ, ахметов и беня---ОТКРЫТО!
ВСЕМ известно, чей бизнес получает дотации из бюджета, кому "государство" прощает многомиллиардные долги перед Нафтогазом, Укрнафтой и пр.--ОТКРЫТАЯ информация.
И всем известно КТО из депутатов голосует за это)))---и не нужно здесь придумывать зеленый велосипед!
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14.06.2021 22:40 Ответить
Вопрос на засыпку, а все это противозаконно?
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14.06.2021 23:42 Ответить
Да. Читай антимонопольное законодательство.
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15.06.2021 00:05 Ответить
у нас такого нет. У нас есть АМК, но он никогда нормально не работал.
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15.06.2021 09:29 Ответить
Если что-то "нормально" не работает, то это не повод подменять закон и право чистым волюнтаризмом!
Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» совместно с коллегами из «Голоса» и «Батькивщины» зарегистрировали законопроект «О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса».
«Субъектом олигархии» авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности.
Согласно проекту закона, статус владельца монопольного бизнеса предоставляется на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при наличии всех признаков, определенных законом. Решение о предоставлении лицу статуса владельца монопольного бизнеса принимается НАПК по результатам рассмотрения обращения Антимонопольного комитета Украины и проведенного расследования.
Расследование начинается НАПК на основании обращений Антимонопольного комитета Украины. Граждане, общественные организации, другие лица могут инициировать отнесение лица к владельцам монопольного бизнеса через обращение в Антимонопольный комитет Украины.
Владелец монопольного бизнеса, его контакты с субъектами властных полномочий, а также условия ведения бизнеса находятся под мониторингом НАПК.
Правовые последствия предоставления лицу статуса владельца монопольного бизнеса распространяются на все контакты ключевых лиц органов государственной власти и местного самоуправления со связанными с владельцем монопольного бизнеса лицами.
Кроме того, дополнительные обязанности возложены на должностных лиц, которые ранее работали на предприятиях такого владельца и на средства массовой информации, контролируемые указанным владельцем через корпоративное управление, владение имуществом.
Также на телерадиоорганизации возложена обязанность обнародовать отчет о финансовой прозрачности, на основании которого устанавливаются признаки наличия влияния на информационную политику.
Авторы законопроекта считают, что это позволит активизировать борьбу с коррупцией в органах власти, обеспечить прозрачные условия для принятия решений политической властью всех уровней; установить правила, по которым владельцы монопольного бизнеса будут ограничены во влиянии на принятие решений политической властью страны; усилить равенство правил в экономике для всех ее участников, в частности для малого и среднего бизнеса.
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16.06.2021 01:36 Ответить
Для примера - ОПЭК. Монополией назвать нельзя. Но картельный сговор они и не скрывают.
Достаточно двух фирм и это уже не монополия, но доказать, что между ними нет сговора ой как трудно. Монополист и олигарх - это совершенно разные понятия. АМК занимается монополиями, а олигархами не занимается никто. В проекте я не вижу.
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16.06.2021 12:04 Ответить
Вернулись к началу---определению понятия)))
кто же для тебя олигарх?
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16.06.2021 20:59 Ответить
когда нам преподавали философию, то олигархией называли соединение экономической и политической власти. Простыми словами - это когда экономические магнаты идут во власть или влияют на нее. Поэтому можно быть монополистом и не быть олигархом и наоборот олигарх может и не быть монополистом. Это совершенно разные понятия.
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16.06.2021 22:44 Ответить
Прекрасно! вот и вернулись к началу спора(https://censor.net/ru/comments/locate/3270735/0192144a-b5a4-7183-8d9b-bba4db28e49c)

Значит я была права, по вашему определению, "это когда экономические магнаты идут во власть или влияют на нее"----Трамп таки олигарх)))) , ведь он магнат и пошел во власть!
Основной вопрос : С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ влияют(покупают депутатов, ставят своих министров, президентов) или идут сами(почти никогда) во власть?

Если цель укрепить позиции своего бизнеса, получить преференции, заказы от бюджета, продавать свой товар государству, списывать себе долги перед бюджетом(государством),получить монополии или дармовой доступ к недрам, создать "крышу" своему не совсем честному бизнесу и пр. ---тогда это ОЛИГАРХ! Кстати, такие люди обычно сами во власть не идут----предпочитают покупать власть через своих шестерок)))

А бывает, богатые люди идут в политику открыто, полностью реализовавшись в бизнесе ,достигнув там максимума, уже удовлетворив 4 потребности из пирамиды Маслоу, для самоактуализации --т.е. переходят на вехнюю ступень пирамиды для "непрерывной реализации потенциальных возможностей, способностей и талантов, для свершения своей миссии, или призвания"---тогда они НЕ являются ОЛИГАРХАМИ, у них уже цель сделать что-то для страны, истории --это совсем другие горизонты и мотивация!
Посему, только имущественный статус и пребывание во власти( тем более открытое, личное) не может быть определяющим критерием .

Я понимаю, что людям,типа зеленского и его прихильников, находящимся на нижних ступенях пирамиды, их мотивы и стремления непонятны по определению)))
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17.06.2021 00:56 Ответить
я никогда не отрицал что Трамп олигарх. Вы меня с кем то путаете. И Порошенко олигарх. Можете его не отмазывать и не облагораживать. Вспомните историю с Рошен. Для справки, слепой траст не является продажей. Передавая в слепой траст управление хозяин все равно получает прибыль, а значит заинтересован в процветании предприятия.
То что , как вы считаете, он делает для страны на самом деле он делает для себя. Он нарцисс. А нарциссу очень важно нравится другим.
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17.06.2021 09:14 Ответить
Под вашим ником разные люди пишут?
1. Если вы не оспаривали что Трамп (по-зеленскому) олигарх, тогда к чему ваш пост https://censor.net/ru/comments/locate/3270735/0192144a-b5b5-726f-85fb-907fe15136a3
Я, кстати, НЕ считаю Трампа олигархом---он просто недоразумение)))
2, При чем здесь "история" с Рошен? Закон запрещает Президенту ЗАНИМАТЬСЯ бизнесом т.е. занимать должности в нем, непосредственно руководить им, а Порошенко, к вашему сведению, владеет АКЦИЯМИ Рошена---и именно это (владение активами) НЕ запрещено законом, как и не запрещено получать другие виды прибыли и доходов, например % по вкладам, доход от ОВГЗ, арендную плату, роялти (зеленский получает все это). Но, поскольку у мудрого нарида каша в голове и телевизор, чтобы точно не было сомнений в том, что он НЕ управляет ( не занимается) бизнесом---он передал его в траст (кстати, Трамп этого не сделал)---Запад понял и оценил его дистанцирование от бизнеса, но не наш лохторат))) А ведь мог бы как зебиленыш переписать на сына или жену и формально избежать нападок. зебил ведь переписал весь свой украинский бизнес на своего подельника и помощника шефира, оценив его в 10 тыс баксов ( чтобы налоги не платить), но оставив за собой все офшорные кампашки----нариду такой развод понравился больше.
Кстати, за прошлый год доход зеленых офшорок 85 млн баксов, в политике он есть , влияет на нее и использует это влияние для своего обогащения (ну и кагал свой не забывает), свой канал имеет, 95 тупик в политику свое свиное рыло сует, следовательно, по зеленым меркам --вазеленский олигарх! Но чмо никогда это не признает---у него олигархами будут те, кто против него и не "поддерживают" его с кагалом материально))) Такой себе минипутин нарисовался...
3.Ваши оценки мотивов поведения Порошенко меня не интересуют т.к. это ваше личное мнение и оно мне не интересно))) Вы считаете, что он нарцисс? А я считаю , что вы глупы, делая такие выводы)))
На этом закончу этот бесполезный диалог с представителем мудрого нарида.
https://censor.net/ru/comments/locate/3270735/0192144a-b5b5-726f-85fb-907fe15136a3
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18.06.2021 01:42 Ответить
Мне все равно придется ответить.
1. Посмотрите внимательно на "ник". И я не полуночник.
2. Вы правы, закон не запрещает получать девиденты и др прибыль. Но "коль пошла такая пьянка.." процитирую
"Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією або законами України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах."
Всего 15 дней, а не годы. И еще.

"Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї."
60 дней!!!

Кстати, членам семьи тоже передавать нельзя.

3. Моя оценка психотипа Порошенко основана на его постоянных "красованиях" перед публикой. Еще до 2014 года на всех политических шоу он любил говорить сколько он платит налогов. Ну а последние годы особо показательны. "Добро делается тихо. Остальное - театр"
"нарцисс-абью­зер
Та­кой ти­паж сов­ме­ща­ет в себе две ужас­ные чер­ты: за­цик­лен­ность на себе и жаж­ду оскорб­ле­ний и уни­же­ния окру­жа­ю­щих. Док­тор Май­ер рас­ска­зы­ва­ет, что абью­зер стро­ит свою ре­пу­та­цию на за­пу­ги­ва­нии и агрес­сии. Нар­цис­сы, склон­ные к бул­лин­гу, ча­сто стре­мят­ся за­нять по­зи­цию силы и вла­сти лю­бой це­ной. Им до­став­ля­ет удо­воль­ствие на­блю­дать за тем, как дру­гие чув­ству­ют себя ни­чтож­ны­ми и слом­лен­ны­ми. В от­ли­чие от «обыч­но­го» ху­ли­га­на и агрес­со­ра, ко­то­рый пре­сле­ду­ет некую со­ци­аль­ную вы­го­ду, абью­зер-нар­цисс оскорб­ля­ет дру­гих ради соб­ствен­но­го удо­воль­ствия."
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18.06.2021 11:42 Ответить
Кстати, это не Я предложила эти критерии--- ими пользуется весь цивилизованный мир уже о-о-очень долго)))
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12.06.2021 21:22 Ответить
Нормальный закон для начала. 30 лет никто ничего не делал и вдруг все резко стали экспертами по лучшей борьбе с олигархами
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11.06.2021 00:49 Ответить
Та для вас, дібілов, і клован нормальнтй президент.
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11.06.2021 07:15 Ответить
Вийди отсюда розбійник!
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11.06.2021 09:02 Ответить
"Нормальный закон" - "вдруг все резко стали экспертами" Здгаствуйте г-н газгаботчик закона
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11.06.2021 10:20 Ответить
Этот законопроект направлен против нашего лидера

Ну что тут поделаешь, если он олигарх?
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11.06.2021 01:52 Ответить
Дилетант, почитай сначала что значит слово "олигарх" и не болтай ерундой)))
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11.06.2021 01:57 Ответить
брехня.
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11.06.2021 05:06 Ответить
морду нажрал, офшоры накрал
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11.06.2021 05:08 Ответить
Это ты про зеленского? В точку!
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11.06.2021 21:41 Ответить
тупенько, за такое не заплатят
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11.06.2021 21:42 Ответить
У нас всі президенти намагались отримати диктаторські повноваження.

Тому потрібно перейти до парламентської республіки. Президента обирати у ВРУ з повноваженнями англійської королеви.
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11.06.2021 07:08 Ответить
Врешь! Ющенко какие повноваження узурпував? Наоборот, он пошел на сокращение своих полномочий и получил бесконечный юлькин срач!
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11.06.2021 21:43 Ответить
Тут понабігало розумаків, які і досі не вкурили, що їм то від цього нічого не світить - окрім набуття статусу блазня замість громадянина.
Навіть не розуміють, що узурпація влади ні до чого доброго не приведе.
Про міжнародне партнерство годі і говорити в такому випадку.
Потрапите прямо в обійми фуйла.. Ну і придури...
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11.06.2021 08:01 Ответить
Чесне слово як малі діти
При свиночолому відбулась значима подія - націоналізація приватбанку.
Тобто СПОЧАТКУ держава видала кредит, потім дозволила ВСЕ бабло повиводити (првіт офшори).
А потім виявилось, що з банку вивели всі гроші. Якщо банк рухне буде колпас. Банк (вивіску) забрали, залили туди 5 мільярдів долларів. Логічно, що всі причетні, враховуючи суму мали би сидіти в сізо. але арештовують стрілочників. беня та боголюбов не сидять. Гарно? Супер
при пеці були і мутки з центренерго та багато інших.
Кого ж можна назвати олігархами? беню - не можна (свої дЄпутани), ахметова - не можна також, пінчука також не можна.
А скільки державних банків повидавали лівакам "кредити", на яку суму?
також на 5 мільярдів долларів...
І так з року в рік.
Ось таке кіно. Почали за здравие...
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11.06.2021 09:53 Ответить
Таки вы хотите сказать, шо набутылошник Зе прикрывает КалоМойшу?
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11.06.2021 10:24 Ответить
Ну да. Сначала свиночолий парашенка вместе с кодлой, теперь и голобородько. и не только КАЛОмойского..
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13.06.2021 10:10 Ответить
"свиночолий парашенка" - на сру.весне в креатив ударились?
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13.06.2021 11:43 Ответить
У нас уже есть один "царь всея Украины",типа сивочолый гетьман.
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11.06.2021 10:55 Ответить
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