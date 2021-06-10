Нардеп "ЕС" Арьев: Закон об олигархах - это попытка Зеленского присвоить себе царские полномочия
Решение о включении в реестр олигархов будет принимать СНБО - консультативный орган при президенте, а не орган власти какой-либо из трех ветвей.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Европейской Солидарность" Владимир Арьев.
"Хуже всего то, что определение того, кто олигарх, и при каких условиях он попадает в реестр, будет определять не ветвь власти (законодательная, судебная и даже не исполнительная), а совещательный орган при президенте Украины, который, согласно Конституции, не относится ни к одной ветви власти. Фактически мы наблюдаем попытку присвоения себе царских полномочий. Поскольку состав СНБО формируется в соответствии с указами президента", - сказал он.
Арьев добавил, что в реестр олигархов, согласно критериям, могут попасть местные крупные бизнесмены, владеющие СМИ.
"Я убежден: если сейчас воплотится вся эта история, то будет просто новый этап раскулачивания самых богатых людей и создание некоего пула своих послушных олигархов, как у Путина, которые будут договариваться с властью. Здесь все зависит от того, как сейчас себя поведет украинский бизнес", - подчеркнул он.
Арьев заверил, что его политсила не будет голосовать за этот законопроект в первом чтении.
"Этот законопроект направлен против нашего лидера. Я даже шутил, что можно его назвать "О запрете Петру Порошенко баллотироваться в Верховную Раду и в президенты". Но на самом деле этим документом пытаются поставить все ресурсы в зависимости от Зеленского. Он только на словах говорит, что хочет сделать Украину новой, а оказывается, что в его глазах новое - это забытое старое", - подытожил депутат.
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Да и сам зеленский по этим критериям---олигарх, но им же назначенное РНБО этого не признает)))
2.Человек 20-30 поддерживающих его республиканцев, занимал должность президента и занимается политикой)))
3. Достаточно много)) в частности, недавно была информация, что все чиновники в годы его президентства останавливались в принадлежащей ему гостинице, сейчас она пустует и выставлена на продажу)))Кстати, в зеленом законе ни слова о деньгах из бюджета---там тупо " больше 80 млн. баксов")))---Три зеленых критерия из четырех!
Никто бы и не возмущался , если бы зеленое ничтожество критерием для олигархов указало:
1. монополии,
2.доение или паразитирование на бюджете и недрах
3.получение преференций своему бизнесу через влияние и подкуп власти и депутатов
Но именно ЭТОГО в Законе НЕТ!
Ты в своем уме?За зебила голосовал?
В законе нет подобного пункта "кого ему ВЫГОДНО". Это вы так трактуете.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-57343932
https://blogs.pravda.com.ua/authors/petrenko/60a21820ef2a2/
Как вы сможете доказать ваши три пункта?
Это такая великая тайна, кто получает дотации и прощение долгов из бюджета?Это тайна, кто доит Укрнафту и Ценртэнерго(например)? Это тайна, кто высасывает недра за копейки? Это тайна, кто является монополистами на рынке газа, эл.энергии,металлургии, ферросплавов, угля, хлорки, наконец?
ЧТО изменится для всей этой шоблы после принятия закона? НИЧЕГО! Как сосали бюджет, так и дальше будут, и партейки тупые будут негласно финансировать, и платить депутатикам за нужные ИХ бизнесу законы и подачки через подставных лиц, и каналами владеть будут через офшорки и дальше будут промывать незрелые мозги нарида, и дальше будут назначать нужного ИМ и снимать не нужного ИМ президента.
Единственная цель этого зеленого опуса--назвать Пороха олигархом и запретить баллотироваться (убрать конкурента), хотя он не сосет ни бюджет, ни недра, имеет прозрачный бизнес, входил в десятку крупнейших налогоплательщиков и ОТКРЫТО занимается политикой, т.е. НЕ является олигархом в классическом общепринятом в мире понимании.
Почему-то в США и др. цивилизованных странах это не есть проблеммой, только осел мог придумать такое: определять кто олигарх будут назначенные им 100% "свои" шестерки в РНБО)))
Во ВСЕМ мире эти доказательства не являются проблемой)))
Но для зеленых все проблема, где нужна системная работа, а не тупые лозунги и видосики.
Еще раз повторяю: Я ничего не обязана доказывать---для это существует Антимонопольный комитет, НАБУ,САП,Генпрокуратура!
ВСЕМ известно в каких отраслях являются МОНОПОЛИСТАМИ фирташ, ахметов и беня---ОТКРЫТО!
ВСЕМ известно, чей бизнес получает дотации из бюджета, кому "государство" прощает многомиллиардные долги перед Нафтогазом, Укрнафтой и пр.--ОТКРЫТАЯ информация.
И всем известно КТО из депутатов голосует за это)))---и не нужно здесь придумывать зеленый велосипед!
Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» совместно с коллегами из «Голоса» и «Батькивщины» зарегистрировали законопроект «О деолигархизации, содействии конкуренции, очищении власти от коррупционных действий и социальной ответственности бизнеса».
«Субъектом олигархии» авторы законопроекта предлагают определять физическое лицо, достигшее монопольного (доминирующего) положения на одном или нескольких рынках, и при наличии признаков существования чрезвычайно высокого риска воздействия таким лицом (как непосредственно, так и через третьих лиц) на должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, или на общество через подконтрольные СМИ, с целью поддержания или усиления этого положения, получения дополнительного контроля над предприятиями, природными ресурсами, объектами недвижимости, другими объектами права собственности.
Согласно проекту закона, статус владельца монопольного бизнеса предоставляется на основании решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции при наличии всех признаков, определенных законом. Решение о предоставлении лицу статуса владельца монопольного бизнеса принимается НАПК по результатам рассмотрения обращения Антимонопольного комитета Украины и проведенного расследования.
Расследование начинается НАПК на основании обращений Антимонопольного комитета Украины. Граждане, общественные организации, другие лица могут инициировать отнесение лица к владельцам монопольного бизнеса через обращение в Антимонопольный комитет Украины.
Владелец монопольного бизнеса, его контакты с субъектами властных полномочий, а также условия ведения бизнеса находятся под мониторингом НАПК.
Правовые последствия предоставления лицу статуса владельца монопольного бизнеса распространяются на все контакты ключевых лиц органов государственной власти и местного самоуправления со связанными с владельцем монопольного бизнеса лицами.
Кроме того, дополнительные обязанности возложены на должностных лиц, которые ранее работали на предприятиях такого владельца и на средства массовой информации, контролируемые указанным владельцем через корпоративное управление, владение имуществом.
Также на телерадиоорганизации возложена обязанность обнародовать отчет о финансовой прозрачности, на основании которого устанавливаются признаки наличия влияния на информационную политику.
Авторы законопроекта считают, что это позволит активизировать борьбу с коррупцией в органах власти, обеспечить прозрачные условия для принятия решений политической властью всех уровней; установить правила, по которым владельцы монопольного бизнеса будут ограничены во влиянии на принятие решений политической властью страны; усилить равенство правил в экономике для всех ее участников, в частности для малого и среднего бизнеса.
Достаточно двух фирм и это уже не монополия, но доказать, что между ними нет сговора ой как трудно. Монополист и олигарх - это совершенно разные понятия. АМК занимается монополиями, а олигархами не занимается никто. В проекте я не вижу.
кто же для тебя олигарх?
Значит я была права, по вашему определению, "это когда экономические магнаты идут во власть или влияют на нее"----Трамп таки олигарх)))) , ведь он магнат и пошел во власть!
Основной вопрос : С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ влияют(покупают депутатов, ставят своих министров, президентов) или идут сами(почти никогда) во власть?
Если цель укрепить позиции своего бизнеса, получить преференции, заказы от бюджета, продавать свой товар государству, списывать себе долги перед бюджетом(государством),получить монополии или дармовой доступ к недрам, создать "крышу" своему не совсем честному бизнесу и пр. ---тогда это ОЛИГАРХ! Кстати, такие люди обычно сами во власть не идут----предпочитают покупать власть через своих шестерок)))
А бывает, богатые люди идут в политику открыто, полностью реализовавшись в бизнесе ,достигнув там максимума, уже удовлетворив 4 потребности из пирамиды Маслоу, для самоактуализации --т.е. переходят на вехнюю ступень пирамиды для "непрерывной реализации потенциальных возможностей, способностей и талантов, для свершения своей миссии, или призвания"---тогда они НЕ являются ОЛИГАРХАМИ, у них уже цель сделать что-то для страны, истории --это совсем другие горизонты и мотивация!
Посему, только имущественный статус и пребывание во власти( тем более открытое, личное) не может быть определяющим критерием .
Я понимаю, что людям,типа зеленского и его прихильников, находящимся на нижних ступенях пирамиды, их мотивы и стремления непонятны по определению)))
То что , как вы считаете, он делает для страны на самом деле он делает для себя. Он нарцисс. А нарциссу очень важно нравится другим.
1. Если вы не оспаривали что Трамп (по-зеленскому) олигарх, тогда к чему ваш пост https://censor.net/ru/comments/locate/3270735/0192144a-b5b5-726f-85fb-907fe15136a3
Я, кстати, НЕ считаю Трампа олигархом---он просто недоразумение)))
2, При чем здесь "история" с Рошен? Закон запрещает Президенту ЗАНИМАТЬСЯ бизнесом т.е. занимать должности в нем, непосредственно руководить им, а Порошенко, к вашему сведению, владеет АКЦИЯМИ Рошена---и именно это (владение активами) НЕ запрещено законом, как и не запрещено получать другие виды прибыли и доходов, например % по вкладам, доход от ОВГЗ, арендную плату, роялти (зеленский получает все это). Но, поскольку у мудрого нарида каша в голове и телевизор, чтобы точно не было сомнений в том, что он НЕ управляет ( не занимается) бизнесом---он передал его в траст (кстати, Трамп этого не сделал)---Запад понял и оценил его дистанцирование от бизнеса, но не наш лохторат))) А ведь мог бы как зебиленыш переписать на сына или жену и формально избежать нападок. зебил ведь переписал весь свой украинский бизнес на своего подельника и помощника шефира, оценив его в 10 тыс баксов ( чтобы налоги не платить), но оставив за собой все офшорные кампашки----нариду такой развод понравился больше.
Кстати, за прошлый год доход зеленых офшорок 85 млн баксов, в политике он есть , влияет на нее и использует это влияние для своего обогащения (ну и кагал свой не забывает), свой канал имеет, 95 тупик в политику свое свиное рыло сует, следовательно, по зеленым меркам --вазеленский олигарх! Но чмо никогда это не признает---у него олигархами будут те, кто против него и не "поддерживают" его с кагалом материально))) Такой себе минипутин нарисовался...
3.Ваши оценки мотивов поведения Порошенко меня не интересуют т.к. это ваше личное мнение и оно мне не интересно))) Вы считаете, что он нарцисс? А я считаю , что вы глупы, делая такие выводы)))
На этом закончу этот бесполезный диалог с представителем мудрого нарида.
https://censor.net/ru/comments/locate/3270735/0192144a-b5b5-726f-85fb-907fe15136a3
1. Посмотрите внимательно на "ник". И я не полуночник.
2. Вы правы, закон не запрещает получать девиденты и др прибыль. Но "коль пошла такая пьянка.." процитирую
"Особа, призначена (обрана) на посаду, зазначену в https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язана не пізніше 15 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності та припинення її повноважень у складі правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, якщо особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституцією або законами України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється здійснювати підприємницьку діяльність, брати участь у діяльності та прийнятті рішень відповідними органами з дня призначення (обрання) на посаду та отримувати будь-які доходи (винагороду тощо) у зв'язку із здійсненням підприємницької діяльності або перебуванням у таких органах."
Всего 15 дней, а не годы. И еще.
"Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані протягом 60 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права в порядку, встановленому законом.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані передати такі належні їм акції в управління іншій особі протягом 60 днів з дня відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо відповідних акцій.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n26 пункті 1 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n38 підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім'ї."
60 дней!!!
Кстати, членам семьи тоже передавать нельзя.
3. Моя оценка психотипа Порошенко основана на его постоянных "красованиях" перед публикой. Еще до 2014 года на всех политических шоу он любил говорить сколько он платит налогов. Ну а последние годы особо показательны. "Добро делается тихо. Остальное - театр"
"нарцисс-абьюзер
Такой типаж совмещает в себе две ужасные черты: зацикленность на себе и жажду оскорблений и унижения окружающих. Доктор Майер рассказывает, что абьюзер строит свою репутацию на запугивании и агрессии. Нарциссы, склонные к буллингу, часто стремятся занять позицию силы и власти любой ценой. Им доставляет удовольствие наблюдать за тем, как другие чувствуют себя ничтожными и сломленными. В отличие от «обычного» хулигана и агрессора, который преследует некую социальную выгоду, абьюзер-нарцисс оскорбляет других ради собственного удовольствия."
Ну что тут поделаешь, если он олигарх?
Тому потрібно перейти до парламентської республіки. Президента обирати у ВРУ з повноваженнями англійської королеви.
Навіть не розуміють, що узурпація влади ні до чого доброго не приведе.
Про міжнародне партнерство годі і говорити в такому випадку.
Потрапите прямо в обійми фуйла.. Ну і придури...
При свиночолому відбулась значима подія - націоналізація приватбанку.
Тобто СПОЧАТКУ держава видала кредит, потім дозволила ВСЕ бабло повиводити (првіт офшори).
А потім виявилось, що з банку вивели всі гроші. Якщо банк рухне буде колпас. Банк (вивіску) забрали, залили туди 5 мільярдів долларів. Логічно, що всі причетні, враховуючи суму мали би сидіти в сізо. але арештовують стрілочників. беня та боголюбов не сидять. Гарно? Супер
при пеці були і мутки з центренерго та багато інших.
Кого ж можна назвати олігархами? беню - не можна (свої дЄпутани), ахметова - не можна також, пінчука також не можна.
А скільки державних банків повидавали лівакам "кредити", на яку суму?
також на 5 мільярдів долларів...
І так з року в рік.
Ось таке кіно. Почали за здравие...