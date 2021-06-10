Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ

Олигархи не потеряют власть после принятия президентского законопроекта. А вот ОП может получить рычаг влияния на СМИ и добиться нужного освещения деятельности президента.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин. Он считает, что у законопроекта совсем не те цели, что декларирует президент.

"Первая - популистская: показать, что ведется какая-то борьба с олигархами. Причем желательно, чтобы от нее ни один из них существенно не понес потерь. Если брать анализ "Наших денег", то подавляющее большинство действующих олигархов не пострадают. Например, будет сложно доказать бенефициарную собственность на монопольные структуры", - сказал Юрчишин.

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Вторая цель, по его словам - контроль над СМИ со стороны Офиса президента.

"Скорее всего, пиар-группа Зеленского, понимая, что усложняются отношения с Коломойским (который был ключевым "рупором" во время предыдущей кампании), хотят создать неэффективную (но в реалиях Украины действующую) систему давления. Конечно, любое решение в этом направлении будет оспариваться в судах. Поэтому распределить рынок по этому закону будет достаточно сложно. Разве что удастся клонировать СНБО и штамповать решения и указы с турбоскоростью", - подчеркнул нардеп.

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"Голос" в первом чтении этот законопроект не поддержит.

"Офис президента сразу захочет окрестить тех, кто проголосует против, прислужниками олигархов. Не забывайте, что в парламентском большинстве есть люди Павлюка, Ахметова, Пинчука, Коломойского и даже Медведчука и Фирташа. Хотя они могут и проголосовать за проект закона в первом чтении, чтобы показать, как они борются (на самом деле, имитируют) с олигархами. Нужен ли им этот закон во втором чтении - большой вопрос", - подытожил Юрчишин.