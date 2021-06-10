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Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ

Нардеп

Олигархи не потеряют власть после принятия президентского законопроекта. А вот ОП может получить рычаг влияния на СМИ и добиться нужного освещения деятельности президента.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин. Он считает, что у законопроекта совсем не те цели, что декларирует президент.

"Первая - популистская: показать, что ведется какая-то борьба с олигархами. Причем желательно, чтобы от нее ни один из них существенно не понес потерь. Если брать анализ "Наших денег", то подавляющее большинство действующих олигархов не пострадают. Например, будет сложно доказать бенефициарную собственность на монопольные структуры", - сказал Юрчишин.

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Вторая цель, по его словам - контроль над СМИ со стороны Офиса президента.

"Скорее всего, пиар-группа Зеленского, понимая, что усложняются отношения с Коломойским (который был ключевым "рупором" во время предыдущей кампании), хотят создать неэффективную (но в реалиях Украины действующую) систему давления. Конечно, любое решение в этом направлении будет оспариваться в судах. Поэтому распределить рынок по этому закону будет достаточно сложно. Разве что удастся клонировать СНБО и штамповать решения и указы с турбоскоростью", - подчеркнул нардеп.

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"Голос" в первом чтении этот законопроект не поддержит.

"Офис президента сразу захочет окрестить тех, кто проголосует против, прислужниками олигархов. Не забывайте, что в парламентском большинстве есть люди Павлюка, Ахметова, Пинчука, Коломойского и даже Медведчука и Фирташа. Хотя они могут и проголосовать за проект закона в первом чтении, чтобы показать, как они борются (на самом деле, имитируют) с олигархами. Нужен ли им этот закон во втором чтении - большой вопрос", - подытожил Юрчишин.

Автор: 

законопроект (3220) олигарх (1027) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+13
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 4852
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10.06.2021 23:20
+12
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть антикоррупционное законодательство и т.д. Все это уже есть. А они вместо этого лепят очередную чушь, нарушающую конституцию, и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 23:23
+9
Да. При этом цензурировать новости. Как в Макшании. Но Бубочка хер угадал.
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10.06.2021 23:20
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Правила форума Совет форумчан
Ограничение вливания в уши олигархами лжи для своих интересов? Я за такую цензуру.
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10.06.2021 23:19 Ответить
У нас есть независимая журналистика? Громадське? И норм. А всякие газетенки типа вестей пусть исчезнут.
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10.06.2021 23:20 Ответить
А может ты исчезнешь? Не вонял шоб тут.
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10.06.2021 23:22 Ответить
Да. При этом цензурировать новости. Как в Макшании. Но Бубочка хер угадал.
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10.06.2021 23:20 Ответить
Есть законы, есть Антимонопольный комитет и антимонопольное законодательство, есть антикоррупционное законодательство и т.д. Все это уже есть. А они вместо этого лепят очередную чушь, нарушающую конституцию, и еще рассказывают об этом с каждого утюга.
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10.06.2021 23:23 Ответить
це з тієї ж серії що і "МВФ змушує нас зменшувати пенсії та підвищувати комунальні тарифи"
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10.06.2021 23:25 Ответить
В цьому сенс імітаціі,як гучніше кукурікати про гіпотетичні досягнення !!!)))
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10.06.2021 23:29 Ответить
Предлагаю принять закон против нищих. Запретить им спать на мусорках и просить милостыню на вокзалах. И запретить ходить в рваных носках.
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10.06.2021 23:19 Ответить
Треба ще заборонити прихід зими і наднизьких температур, а також кожному українцю по земельній ділянці на березі Чорного моря
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10.06.2021 23:23 Ответить
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 4852
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10.06.2021 23:20 Ответить
Таємниця Полішинеля-Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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10.06.2021 23:22 Ответить
Читая комменты по этой теме на Цензоре,
складывается впечатление что все население Украины
против закона об олигархах!
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10.06.2021 23:22 Ответить
просто населення вже нажерлося цього "борцуна з олігархами" та його брехні
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10.06.2021 23:24 Ответить
ой не пались...
твое фамильё Ахметов или Пинчук?
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10.06.2021 23:25 Ответить
Мендель.
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10.06.2021 23:27 Ответить
А ти , мабуть , Беня ? 😀
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11.06.2021 00:58 Ответить
Не может быть никакого отдельного закона для определенной группы граждан. Все равны перед законом. И законы должны быть для всех. Плюс не может один Кловун из квартала95 решать кто угоден а кого наказать.
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10.06.2021 23:27 Ответить
вот еще один неравнодушный: "Свободу олигархам!"
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10.06.2021 23:29 Ответить
По сути есть шо сказать? Или просто перднул и дальше поскакал, как Бубочка? Все вы президенты?
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10.06.2021 23:31 Ответить
читай мой верхний мой пост...
в нем ирония о том, что все ботофермы тех самых олигархов
подняты по тревоге и истрят сейчас вместе с тобой
чтобы защитить из от этого закона...
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10.06.2021 23:36 Ответить
Два класса церковно-приходской школы?
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10.06.2021 23:59 Ответить
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 3120 Зеля створює диктатуру. Буде другий Лука.
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10.06.2021 23:27 Ответить
Воно ще не розуміє де воно стало президентом.
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10.06.2021 23:30 Ответить
Ви цей закон бачили? Там половина олігархів за критеріями цього закону олігархами не вважатимуться! От Косюк зі своїм палацом і 100-метровою яхтою за цим законом ні разу не олігарх!
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10.06.2021 23:36 Ответить
А у Вас не виникає думка, що т усе "розведення" та узурпація влади? Ну, не має і не було подібних законів в інших країнах. "Найвеличнійший" видумав
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10.06.2021 23:43 Ответить
А ты закон-то читал? Назначает лицо олигархом СНБО, который у нас подчиняется Клоуну. То есть, если Клоун решил, что ты являешься олигархом, значит так тому и быть. Ты реально это называешь законом? Случайно, не вместе с Зелей "учился"?
Если будут работать суды и АМКУ, то никаких костылей в виде недозаконов не понадобится. Но для дебилов это слишком туго доходит.
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11.06.2021 01:26 Ответить
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 9321
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10.06.2021 23:24 Ответить
Циркова вистава про боротьбу олігархів з олігархатом триває !!!)))
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10.06.2021 23:27 Ответить
Нардеп "Голоса" Юрчишин: цели закона об олигархах - популизм и цензура в СМИ - Цензор.НЕТ 9555
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10.06.2021 23:31 Ответить
Непотрібно. Так як олігархи своїх холуїв годують. А так треба працювати . А ума нуль.
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10.06.2021 23:53 Ответить
Вот признает зюзя по приказу ермака Бутусова олигархом... Думаете, быдлоквартал не пробьет и это дно?
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11.06.2021 00:44 Ответить
как в один голос закричали.........про али бабу....а саим баблишко гребут для законов аллии бабы
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11.06.2021 03:55 Ответить
брехня.
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11.06.2021 05:05 Ответить
да не пиарте тот сраный голос, минетчицу пинчука
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11.06.2021 07:05 Ответить
 
 