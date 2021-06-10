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Новости Агрессия России против Украины
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Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ

Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ

В течение двух месяцев Россия отправила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей боеприпасы, минометы, системы РЭБ и топливо.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два месяца, с 18 марта по 20 мая, российская сторона отправила 3 ​​железнодорожных вагона с боеприпасами, 34 автомобиля с боеприпасами, минометы, БПЛА, мины и системы радиоэлектронной борьбы "Тритон" и "Леер-3", а также 84 цистерны с горюче-смазочными материалами", - заявил дипломат.

По его словам, учитывая это понятно, почему Россия так решительно выступает против любых шагов, направленных на повышение мониторинга российско-украинской государственной границы со стороны ОБСЕ.

Цимбалюк также обратил внимание иностранных дипломатов на то, что на прошлой неделе СММ зафиксировала 139 единиц тяжелого вооружения на полигонах на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

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Глава миссии Украины в ОБСЕ отметил, что непредсказуемые военные намерения российской стороны остаются серьезным вызовом для безопасности Украины. "Нежелание российской стороны обеспечить необходимую военную прозрачность, в том числе в соответствии с Венским документом 2011 года, только добавляет причин для беспокойства", - сказал Цимбалюк.

Автор: 

россия (95418) Донбасс (26955) Цымбалюк Евгений (47)


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Топ комментарии
+6
З 2014 року мене мучить одне питання... От всі знають, що кацапи в основному техніку і ********** сєпарам постачають залізницею. Чому жодного разу за 7 років не пустили під укіс потяг з ************ чи танками?? Ну блін, там десятки кілометрів залізниці, ясно що вся вона не охороняється. Невже важко зробити диверсію? Бажано гучну, щоб весь світ побачив...
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10.06.2021 23:39
+6
Кому поставляет, дауны? Кому?! Сама себе? Не "поставляет", а снабжает свои войска.
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11.06.2021 00:45
+3


Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6772
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10.06.2021 23:48
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В окупованому Криму почало наповнюватися Аянське водосховище, яке забезпечує прісною водою жителів Сімферополя. Про це на своєму YouTube-каналі повідомляє кримський блогер Заїр Баккал, зазначають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України . Важливою передумовою порятунку для окупантів називають рясні дощі, та https://patrioty.org.ua/politic/holovotiapstvo-novykh-oblych-chy-derzhrada-vodna-blokada-krymu-pid-zahrozoiu-zryvu-damba-***********-a-novu-zelenskyi-skazav-ne-buduvatyme-video-378602.html руйнування дамби на Дніпрі, на що Зеленський начебто геть не реагує .
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10.06.2021 23:38 Ответить
З 2014 року мене мучить одне питання... От всі знають, що кацапи в основному техніку і ********** сєпарам постачають залізницею. Чому жодного разу за 7 років не пустили під укіс потяг з ************ чи танками?? Ну блін, там десятки кілометрів залізниці, ясно що вся вона не охороняється. Невже важко зробити диверсію? Бажано гучну, щоб весь світ побачив...
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10.06.2021 23:39 Ответить
Потому что потом,прилетит ответка,только сильнее на много.
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11.06.2021 07:31 Ответить


Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 6772
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10.06.2021 23:48 Ответить
патриции жрут
плебеи облизываются
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11.06.2021 05:25 Ответить
Петька изучает древнюю историю:
- Василий Иванович,- спрашивает он, - как понимать "патриции пригласили гетер и устроили оргию"? Что такое "оргия"?
- Да пьянка.
- Кто такие "гетеры"?
- Проститутки.
- Ну а "патриции" кто такие?
- А здесь, Петька, опечатка - не "патриции", а "партийцы".
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11.06.2021 07:24 Ответить
ОПа-и-За-Жопу
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11.06.2021 07:45 Ответить
Росія поставляє на окупований Донбас системи РЕБ, безпілотники і пальне, - Україна в ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4473
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10.06.2021 23:55 Ответить
Кому поставляет, дауны? Кому?! Сама себе? Не "поставляет", а снабжает свои войска.
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11.06.2021 00:45 Ответить
советы поставляли арабам оружие и готовили террористов чтобы те убивали евреев
по их вине Израиль потерял много хороших людей и понес огромные убытки
евреи не могли обьявить открытую войну, но сделали так, чтобы этой страны не стало
кацапы не сделали правильных выводов из предыдущих ошибок и пошли той же дорогой, которая в конечном счете приведет к разрушению и развалу их государства
и конец их уже близок
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11.06.2021 00:51 Ответить
евреи убивали евреев
так выходит?
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11.06.2021 05:14 Ответить
открою один большой секрет, только никому не говори
особенно хаббадникам и сионистам
Каин убил Аваля, а Каганович и Мехлес - Мандельштама
вот такая куйня, малята
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11.06.2021 08:47 Ответить
жиди, короче
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11.06.2021 09:46 Ответить
только в глазки убийцам не надо заглядывать
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11.06.2021 15:16 Ответить
брехня
ДонБасс - донецкий каменноугольный бассейн
ни больше, ни меньше
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11.06.2021 05:04 Ответить
Что бы быстрее закончилась ,война , нужно лишить врага , материально технического обеспечения . Украина должна полностью заблокировать Лугандон . Отрезать электричество , газ ,и воду . Не выплачивать пенсии лугандонцам ,заморозить их . Когда освободим ,тогда и выплатим 😡 Лугандонцы даже детей запрещают вывозить , а вы и им пенсии платите ?🙄🤦
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11.06.2021 09:07 Ответить
и убийц - самое главное почемуто не упомянули
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11.06.2021 11:13 Ответить
байрактар должен работать по вагонам, а не простаивать
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11.06.2021 15:18 Ответить
 
 