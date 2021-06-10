Россия поставляет на оккупированный Донбасс системы РЭБ, беспилотники и горючее, - Украина в ОБСЕ
В течение двух месяцев Россия отправила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей боеприпасы, минометы, системы РЭБ и топливо.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За два месяца, с 18 марта по 20 мая, российская сторона отправила 3 железнодорожных вагона с боеприпасами, 34 автомобиля с боеприпасами, минометы, БПЛА, мины и системы радиоэлектронной борьбы "Тритон" и "Леер-3", а также 84 цистерны с горюче-смазочными материалами", - заявил дипломат.
По его словам, учитывая это понятно, почему Россия так решительно выступает против любых шагов, направленных на повышение мониторинга российско-украинской государственной границы со стороны ОБСЕ.
Цимбалюк также обратил внимание иностранных дипломатов на то, что на прошлой неделе СММ зафиксировала 139 единиц тяжелого вооружения на полигонах на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.
Глава миссии Украины в ОБСЕ отметил, что непредсказуемые военные намерения российской стороны остаются серьезным вызовом для безопасности Украины. "Нежелание российской стороны обеспечить необходимую военную прозрачность, в том числе в соответствии с Венским документом 2011 года, только добавляет причин для беспокойства", - сказал Цимбалюк.
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плебеи облизываются
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по их вине Израиль потерял много хороших людей и понес огромные убытки
евреи не могли обьявить открытую войну, но сделали так, чтобы этой страны не стало
кацапы не сделали правильных выводов из предыдущих ошибок и пошли той же дорогой, которая в конечном счете приведет к разрушению и развалу их государства
и конец их уже близок
так выходит?
особенно хаббадникам и сионистам
Каин убил Аваля, а Каганович и Мехлес - Мандельштама
вот такая куйня, малята
ДонБасс - донецкий каменноугольный бассейн
ни больше, ни меньше