РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10100 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 924 7

Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТО

10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ Гнутово в зоне ООС 01

Французские пардаментарии ознакомидись с ситуацией в пределах гуманитарного дорожного коридора, где передвижение граждан в настоящий момент блокируется российско-оккупационными войсками.

Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ Гнутово в зоне ООС 02

"Перемещение людей полностью блокируется на временно оккупированной территории Украины. В то же время у нас в контрольном пункте находится достаточное количество пограничников, готовых обеспечить пропуск ", - рассказал гостям и.о. начальника Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генсек ОБСЕ Шмид посетила КПВВ "Новотроицкое" на Донетчине. ФОТОрепортаж

Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ Гнутово в зоне ООС 03

"Франция гордится героизмом украинцев и занимается ситуацией, которая сложилась. Надеемся на скорое и успешное ее урегулирование. Мы приложим все усилия, которые от нас зависят ", - от имени французских парламентариев заявил депутат Нацсобрания Франции Пьер Персон.

Также смотрите: Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга посетили КПВВ "Счастье" в зоне ООС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6394) Франция (3500) Донбасс (26955) КПВВ (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і який сенс від цієї туристичної екскурсіі ???))))
показать весь комментарий
11.06.2021 00:09 Ответить
А ты шо, не знал? -- денег Бене не дадут... -- я уже устал повторять...*)
показать весь комментарий
11.06.2021 00:11 Ответить
Та через зелену плісняву Україну вже по замовчуванню нах.... послали !!!)))
показать весь комментарий
11.06.2021 00:13 Ответить
-- сама пішла...
показать весь комментарий
11.06.2021 00:21 Ответить
УБД наверно хотят ))
показать весь комментарий
11.06.2021 00:11 Ответить
Они дают понять раше, что проверили пункты пропуска, которые Украина открыла согластно Минску, и убедились лично в том, что раша свои обязательства не выполняет. Формальность такая, шоб те потом не орали типа "а ты меня за руку поймал?"
показать весь комментарий
11.06.2021 00:31 Ответить
Група депутатів Національних зборів Франції відвідала КПВВ "Гнутове" в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1441


А взяти і пройти з екскурсією на територію окупованої кремлівськими
фашистами )(уйла кривавої бандитської резервації (лугандоніі - ордло),
що вони не побажали? А шкода а то ближче впритул познайомилися з
кривавим ординським кацапським світом замаскованим навіть під нібито російський.
показать весь комментарий
11.06.2021 09:35 Ответить
 
 