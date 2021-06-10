Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТО

10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Французские пардаментарии ознакомидись с ситуацией в пределах гуманитарного дорожного коридора, где передвижение граждан в настоящий момент блокируется российско-оккупационными войсками.

"Перемещение людей полностью блокируется на временно оккупированной территории Украины. В то же время у нас в контрольном пункте находится достаточное количество пограничников, готовых обеспечить пропуск ", - рассказал гостям и.о. начальника Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский.

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"Франция гордится героизмом украинцев и занимается ситуацией, которая сложилась. Надеемся на скорое и успешное ее урегулирование. Мы приложим все усилия, которые от нас зависят ", - от имени французских парламентариев заявил депутат Нацсобрания Франции Пьер Персон.

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