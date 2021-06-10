Группа депутатов Национального собрания Франции посетила КПВВ "Гнутово" в зоне ООС. ФОТО
10 июня на КПВВ "Гнутово" с визитом находились депутаты Национального собрания Французской Республики.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Французские пардаментарии ознакомидись с ситуацией в пределах гуманитарного дорожного коридора, где передвижение граждан в настоящий момент блокируется российско-оккупационными войсками.
"Перемещение людей полностью блокируется на временно оккупированной территории Украины. В то же время у нас в контрольном пункте находится достаточное количество пограничников, готовых обеспечить пропуск ", - рассказал гостям и.о. начальника Донецкого погранотряда полковник Сергей Лозинский.
"Франция гордится героизмом украинцев и занимается ситуацией, которая сложилась. Надеемся на скорое и успешное ее урегулирование. Мы приложим все усилия, которые от нас зависят ", - от имени французских парламентариев заявил депутат Нацсобрания Франции Пьер Персон.
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А взяти і пройти з екскурсією на територію окупованої кремлівськими
фашистами )(уйла кривавої бандитської резервації (лугандоніі - ордло),
що вони не побажали? А шкода а то ближче впритул познайомилися з
кривавим ординським кацапським світом замаскованим навіть під нібито російський.