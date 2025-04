УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" предоставить статус официальных футбольных символов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)", - написал Павелко на своей странице в фейсбуке вечером в четверг.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку УАФ и нового дизайна формы национальной сборной, а также за неравнодушие, за откровенные публичные позиции и искреннюю реакцию на текущие события.

"На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - подчеркнул президент УАФ.

Павелко убежден, что "при любых обстоятельствах лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику".

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.