Боррель в ООН приветствовал инициативу Крымской платформы и заявил об участии в саммите

Высокий представитель ЕС Жосеп Боррель приветствовал намерение Президента Украины созвать в августе саммит Крымской платформы и подтвердил свое участие в этом мероприятии вместе с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом представитель ЕС заявил в четверг во время видеоконференции в рамках Совета Безопасности ООН, которая была посвящена сотрудничеству между региональными организациями по поддержке международного мира и безопасности.

"Я приветствую инициативу Президента (Украины) Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета) Мишелем, и надеюсь, там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН", — сказал представитель ЕС.

Говоря о важности многосторонних усилий в поддержании мира и стабильности и о ключевой роли, которую в этом призвана играть ООН, он отметил, что миру нужно глобальное сотрудничество, основанное на согласованных правилах. Альтернативой таким правилам, по его словам, является закон джунглей, где проблемы не решаются, и возникают новые - от недостатка вакцин до появления новых кризисов в сфере мира и безопасности.

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"Что касается Украины - я сожалею, что ситуация в этой стране используется как инструмент в политических целях здесь, в Совете Безопасности. Чтобы быть понятным: шесть лет после того, как все члены этого Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их имплементации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию", — подчеркнул Боррель.

Конфликт в Украине и политический кризис в Беларуси он назвал близкими к ЕС, как и ситуацию на Западных Балканах, где ЕС способствует возобновлению диалога между Приштиной и Белградом, социальному и экономическому развитию всего региона.

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Говоря о глобальных явления в сфере безопасности, которые требуют вмешательства Евросоюза и срочных результатов, Боррель назвал конфликт между Израилем и Палестиной, ситуацию в Сирии, Ливии, в странах Сахель и Африканского Рога, а также Иран и международные усилия вокруг его ядерной программы.

"Европа не хочет геостратегического соревнования. Мы хотим мирного, богатого и стабильного соседства, свободного от так называемых длительных конфликтов и зон влияния", — добавил представитель ЕС.

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