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Стаховский об УЕФА: Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. ФОТО

Украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на запрет УЕФА использовать слоган "Героям слава" на футболках сборной Украины по футболу.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже является политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша. Это фото из далекого 2015-го... Потому что герои не умирают", – написал Стаховский, прикрепив фото своих кроссовок со слоганом "Героям слава" и добавив хештег #Небесная_Сотня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов, - Павелко

Стаховский об УЕФА: Ваше мусорное футбол вне политики не стоит и гроша 01
Стаховский об УЕФА: Ваше мусорное футбол вне политики не стоит и гроша 02

Ранее УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы слова "Героям слава".

Напомним, 6 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу-2020, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб о новой форме сборной по футболу: "Слава Украине!" - это не просто слова, но и приветствие ВСУ, омытое кровью миллионов погибших за Украину во всех войнах

УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами".

В УЕФА заверили, что форма национальной сборной Украины утверждена в соответствии с правилами.

Автор: 

сборная по футболу (296) УЕФА (342) Евро-2020 (105) Стаховский Сергей (12)


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Топ комментарии
+61
Надо фото защитников ДАП разместить на спортивных аренах - пусть эти коррупционеры из УЕФА И ПАСЕ будут опозорены на весь мир .
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11.06.2021 07:39
+53
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно і розумно .
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11.06.2021 08:28
+49
никогда особо не любил футбол, а с этими контрацептивами из УЕФА вообще мне нафик не нужен.."Героям Слава" этим обезьянам не нравится...
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11.06.2021 07:32
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Правила форума Совет форумчан
никогда особо не любил футбол, а с этими контрацептивами из УЕФА вообще мне нафик не нужен.."Героям Слава" этим обезьянам не нравится...
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11.06.2021 07:32 Ответить
Ну так: всі народи шанують своїх героїв.
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11.06.2021 08:02 Ответить
Стахлвський молодець! ... Що тут скажеш
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11.06.2021 08:49 Ответить
Надо фото защитников ДАП разместить на спортивных аренах - пусть эти коррупционеры из УЕФА И ПАСЕ будут опозорены на весь мир .
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11.06.2021 07:39 Ответить
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 2961"
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11.06.2021 09:39 Ответить
Хунта протролила лаптєй, а вони і повелись як лошари.Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 6616
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11.06.2021 07:43 Ответить
Раз так, то функціонерів УЄФА треба одягти в косоворотки і лапті щоб все відповідало реальності.
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11.06.2021 09:09 Ответить
Газпром рулит, а бабло не пахнет.
Вот и весь сказ.
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11.06.2021 07:57 Ответить
Нарулил ваш газпрем огромные долги и убытки за последние неск. лет ,даже любимая команда Гитлера Шальке 04 вылетела из бундеслиги ,лапти...
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11.06.2021 12:01 Ответить
Гасло Слава Україні ! і Героям Слава ! повинно з'явитися і на оновлених грошових купюрах . Це було б і сильно і дуже розумно . Ну і купюра найвищого номіналу з портретом С.А.Бандери . Це теж боло б сильно і розумно .
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11.06.2021 08:28 Ответить
Зеля обвалит курс и сделают
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11.06.2021 11:45 Ответить
Купюра с самым высоким номиналом должна иметь портрет не Степана Бандеры, а Симона Петлюры, а портрет Грушевского заменить на порттрет Шухевича или Коновальца.
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11.06.2021 19:18 Ответить
Відносно Грушевського погоджуюсь - дядько своєю беззубістю підіграв більшовикам на всі сто. Але Петлюра теж водив народ по соціалістичним стежкам, що й привело нас у лапи комуністів. У Кременчуці є памятничок Махнові (більшість кременчужан навіть не знають де він). Той теж згубив дух боротьби народу на нікчемність. Нема величної постаті серед українських політичних діячів.
Але є така постать серед учених. Це - Вернадський. На превеликий жаль більшість українців навіть не підозрюють подібних велетнів людської думки українського походження. Я тут в міру сил пропагую діяльність українця Алчевського. А відносно Вернадського, то думаю, що світ би не здивувався, якби ми відмітили його память у вигляді зображення на грошовій купюрі.
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13.06.2021 11:56 Ответить
Вы пишите українською мовою, но не знаете, что в Украине уже ДВА ГОДА, на купюре в 1000 гривен портрет Вернадского? Кстати, очень зря его туда поместили, этот профессор говорил много гадостей против суверенитета Украины!!!

Про Петлюру. Вы, как и все мы, учили перевранную историю, где фигура Петлюра не только сильно искажена, но и умышленно замалчивалась Москвой, потому нас москали даже называют бандеровцами и никогда петлюровцами. Совсем недавно узнал, что Петлюра был неимоверно популярен среди украинцев, после победы большевиков и колонизации Украины. Но он не просто сидел в эмиграции, а активно готовился к возвращению в Украину. И тогда еврей Шврцбад, застрелил Симона Петлюру в Париже, а с помощью сфальсифицированных чекистами-евреями доказательств, был оправдан судом в Париже. Основным доказательством признали заявление Шварбурга, что петлюровцы устроили в Балте еврейский погром и перебили всю его семью. Но на самом деле погром устроили красные, командира которых очень обидел еврей-комиссар. Есть документы, что во время еврейского погрома Балта находилась под Красными, а не под Петлюровцами.
Суд не смутил даже такой факт, что на петлюровских деньгах надпись была на четырех языках: украинском, руском, польском и иврите!

Боялись в Москве Симона Петлюру и до сих пор боятся и его имени (как символа) и его идей!

Про Нестора Ивановича Махно мне как-то попалась очень интересная книга. Его Фигура так же сильно искажена и переврана большевиками. Это был Гений-самородок, для своего времени придумавший массу интересного и его реальный образ ну очень не совпадает с тем образом, что создан евреями-большевиками-чекистами.
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13.06.2021 15:27 Ответить
справді вже є? їй богу не знав Ну тоді я - огого який розумний
Дійсно ж: нашу історію до сих пір не очистили від наносів брехні. Тож я не буду сперечатися. Бо у кожного є своє бачення тих подій.
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14.06.2021 08:02 Ответить
Все продається і купляється. ЧИновникі "від фудболу" це каста корупціонерів і шахраїв
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11.06.2021 08:36 Ответить
В скрепоносной Орде всегда были нацисты
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 6904
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11.06.2021 08:38 Ответить
в том числе на Волгограде
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 1049
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11.06.2021 08:40 Ответить
У перекладі - "зіг хайль форева Шталінград" )))))
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11.06.2021 09:07 Ответить
на мокшанских ипенях
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 3357
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11.06.2021 08:43 Ответить
На мокшанських іпєнях завжди були подвійні стандарти.
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11.06.2021 08:52 Ответить
Якось підозріло чисто. Нема пляшок (одна не рахується), не наригано, не насрано...
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11.06.2021 12:19 Ответить
Те, що Московія, яка себе назвала росією окупувала Крим, розпочала війну на Донбасі, де вбили вже більше 15 тисяч українців і навіть футболістів - УЕФА сліпа і не бачить, не відсторонила їх збірну від змагань, а це побачила. Та щоб вам так повилазило - слуги росії. Не запачкались в кров закатованих українців ваші руки російсько-нацистські гроші? Не сняться вам 298 вбитих російськими терористами пасажирів літака у 2014 році над Донбасом?
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11.06.2021 08:44 Ответить
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 9479
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11.06.2021 08:44 Ответить
На московской Орде миллионами тиражировали лозунг «Слава КПСС»,
которая сотрудничала и заключала договоры с нацистской Германией
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!
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11.06.2021 08:49 Ответить
***** купив УЄФу з потрохами. Блаттер та Платіні у курсі дєла.
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11.06.2021 08:49 Ответить
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шегеля - Цензор.НЕТ 3026
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11.06.2021 08:50 Ответить
Если бы "век футболистов"не был таким коротким в спорте ,то я бы сказал ПНХ этот уефа с их газпромовской вонью!!!
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11.06.2021 08:54 Ответить
Російські ліберали закінчуються на українському питанні, європейські ліберали закінчуються на газпромівськрму баблу.
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11.06.2021 09:12 Ответить
Властиво! Підсумовуючи сказане: ліберали - сміття. Їхнє місце - під плінтусом.
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11.06.2021 12:21 Ответить
Оце вчинок патріота. Героям слава!
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11.06.2021 09:15 Ответить
Пусть скажут в россии скажут спасибо, что не написали на футболках слова из песни фанов харьковского "Металлиста" . Кстати по поводу изображения контурной карты с нашим Крымом не решились что-либо сказать.
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11.06.2021 09:17 Ответить
_Думаю хотят, но слишком палевно. А непублично возможно и сказали. Подлые подельники людоедов!
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11.06.2021 09:29 Ответить
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 2176"
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11.06.2021 09:18 Ответить
Запам'ятай: УЄФА - це "бабло", а футбол, то таке.
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11.06.2021 09:36 Ответить
а футболка це ...
Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 3699"
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11.06.2021 09:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26834587.html Кстати, а какие конкретно у России претензии к фразе "Героям слава!"?

Стаховський про УЄФА: Ваше сміттєве "футбол поза політикою" не вартує і шеляга - Цензор.НЕТ 3374
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11.06.2021 09:47 Ответить
Відповідь очевидна: умом расєю ні панять.
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11.06.2021 12:22 Ответить
А нічого так УЕФА з рашкою пропіарили Україну на весь світ з тим лозунгом "Героям слава", лишнє підтвердження, що Україна не Росія, а незалежна держава.
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11.06.2021 09:54 Ответить
щас наштамповать этих футболок и пустить болелам на Евро- пиар будет еще тот , только ковать железо быстро не отходя от кассы !! и пусть ето станет в Европе лозунгом на всех заборах в место традиционных рююююских трех букв !!
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11.06.2021 10:07 Ответить
Колись італьянець казав - гроші не пахнуть. А тут смердить масковскімі грошима.
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11.06.2021 10:37 Ответить
Когда вы узнаете взнос РФ за членство в УЕФА и сравните со взносом Украины, вопросы отпадут.
Кто музыку заказывает, тот и танцует.
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11.06.2021 10:54 Ответить
Ну ка ,озвучь,чебураха драная пА-бАгАтАму , как США в НАТО
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11.06.2021 12:09 Ответить
Кто тебя разбудил? Проспись, подзаборное.
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11.06.2021 12:25 Ответить
так где цифры?сколько у кацапских пенсионеров украли?
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11.06.2021 20:58 Ответить
Точнее: за сколько УЕФА купили. Искать пробовал цифры?
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12.06.2021 20:56 Ответить
ты утверждаешь,а у меня цифры спрашиваешь?
не сильно нагло?
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12.06.2021 21:34 Ответить
Я не спрашиваю у тебя цифры. Я ответил на твою просьбу. Ответил призывом сделать это самостоятельно. Нагло ли это? ...
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13.06.2021 09:07 Ответить
Якщо їм футбол внє палітікі, то чо у них повсемісно оце от все BLM з присіданням на коліно???
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11.06.2021 10:59 Ответить
Потрібно на гульфіку всій команді напрінтити портрет Пуйла і показати труси це вже після ЄВРО, постфактум. І... любуватись як яскраво палатимуть їх дивани.
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11.06.2021 11:20 Ответить
Або просто написати нейтральний набір літер "ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла"...
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11.06.2021 11:35 Ответить
***** западло давать
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11.06.2021 11:36 Ответить
Правильно все сказав, добавити нічого...
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11.06.2021 11:46 Ответить
Русня получила прямо противоположный эффект. Мало кто приложил так много усилий для популяризации нашего лозунга, как в Украине, так и за рубежом!
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11.06.2021 11:52 Ответить
І все ж таки Зозуля і Стаховський це виключення з правил яке каже: всі спортсмени це аполітичнні дебіли з засараними моцковською пропагандою мізками. На жаль..
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11.06.2021 20:33 Ответить
Ось що буває коли кацапський Газпром спонсор футбольних матчей
Слава Богу, слава Україні, героям слава
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11.06.2021 22:22 Ответить
На самом деле реально футбол должен быть вне политики, я стараюсь не следить за футболом там где политика начинается. Вот в испанской лиге такого не было, Барселона как играла. так и играет ,не смотря на все протесты жителей и так далее на счет Испании и отделения. Кстати если интересно то тут https://www.footboom.com/spain/la-liga можно почитать информацию на счет этой лиги и узнать много интересных новостей оттуда. Рекомендую
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01.08.2021 16:48 Ответить
 
 