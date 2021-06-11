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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Резников о запрете российских оккупантов на выезд детей из ОРДО: Захват заложников в чистом виде

Резников о запрете российских оккупантов на выезд детей из ОРДО: Захват заложников в чистом виде

На Донбассе оккупанты пытаются заблокировать выезд детей на контролируемую правительством территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые "документы", а также гражданство России.

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупанты запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконных документов.

"Речь идет о захвате заложников в чистом виде... Детей с родителями просто разворачивают", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы в ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет "паспорта ДНР", РФ или Украины, - Денисова

По его словам, подобная практика оккупантов резко усилилась за последние несколько недель.

Министр заявил, что это ответ России на расширение программы реинтеграции молодежи из оккупированного Донбассе.

Он рассказал, что в этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета.

Министр заявил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.

Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с оккупированных территорий украинских паспортов.

Автор: 

дети (6481) паспорт (1179) Донбасс (26955) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+14
чему вы удивляетесь? захват заложников это программа совка с первых дней его основания. Россия достойный приемник дикого позорища под названием СССР, и эта сепарная мразь тоже ...
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11.06.2021 07:44
+8
"Программа реинтеграции молодежи с оккупированной части" - хйуня это все.
Наблюдал я мамаш,которые приезжали в Харьков(дитятко учится жеж), дерьмом Украину поливают,но при всем этом визжат,что ихним личинкам обязаны предоставить бесплатное обучение и все сопутствующие условия.
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11.06.2021 07:59
+8
паРаша это срана,
где кровью и насилием,
пытками и ненавистью,
ложью и пропагандой,
любого -
заставят быть РАБОМ
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11.06.2021 08:05
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чему вы удивляетесь? захват заложников это программа совка с первых дней его основания. Россия достойный приемник дикого позорища под названием СССР, и эта сепарная мразь тоже ...
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11.06.2021 07:44 Ответить
СУТЬ ОРДЫНЦЕВ :РАЗБОЙ! ГРАБЕЖ! ЗАЛОЖНИКИ!
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11.06.2021 08:42 Ответить
поподробнее с координатами, и не пишите это "русские" руСкие жили на РУСИ . А мрази безпринципной скидайте корды хоть фейсбук у них ща тема извиняться
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11.06.2021 13:44 Ответить
вернее на Руси жили "русичи" слово русскии это падеж(чей кем)
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11.06.2021 14:11 Ответить
Тих дітей 7 років вчили ненавидіти Україну.
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11.06.2021 07:46 Ответить
Не милить дурниць, никто никого не спрашивает, захватили территорию и творят что хотят.
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11.06.2021 08:24 Ответить
Резніков про заборону російських окупантів на виїзд дітей з ОРДО: Захоплення заручників у чистому вигляді - Цензор.НЕТ 2099
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11.06.2021 08:40 Ответить
"Программа реинтеграции молодежи с оккупированной части" - хйуня это все.
Наблюдал я мамаш,которые приезжали в Харьков(дитятко учится жеж), дерьмом Украину поливают,но при всем этом визжат,что ихним личинкам обязаны предоставить бесплатное обучение и все сопутствующие условия.
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11.06.2021 07:59 Ответить
Ну и как вы думаете, кто может выехать оттуда, мамаши и детки боевиков только.
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11.06.2021 08:26 Ответить
паРаша это срана,
где кровью и насилием,
пытками и ненавистью,
ложью и пропагандой,
любого -
заставят быть РАБОМ
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11.06.2021 08:05 Ответить
как раз тот случай "чем хуже тем лучше"....
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11.06.2021 08:10 Ответить
русские и в германии своих детей в заложники здают - в язьіковьіе совковьіе школьі.
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11.06.2021 08:17 Ответить
да Германии пох...Если бы хотели уже давно бы перекрыли финансирование оккупанту россии ..Эмбарго и проч....И в 2014 когда можно было своими силами освободить оккупированные территории, требовали от порошенко не оказывать сопротивление, а тот дурак слушал и выполнял.
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11.06.2021 08:33 Ответить
В 14 успешно освобождали пока регулярные части рабсеи не зашли потому что наполчленцы стали заканчиваться.
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11.06.2021 08:40 Ответить
у германии на рашке много бизенса завязано. не було вимоги припинити наступ, була ціль зупинити людиновбивство і спробувати вирішити мирно.
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11.06.2021 08:40 Ответить
Хотели ГУЛАГ Сралина и получили его по полному тарифу....Коменданский час вам в дупу,стадо баранов...
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11.06.2021 08:36 Ответить
Не доросли вы еще до уровня Порошенко...73 % вам в дупу...
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11.06.2021 08:37 Ответить
Это нормальная ситуация, как-то был док фильм про Приднестровье, оттуда вся молодежь валит стройными рядами, остаются одни пенсионеры, на этих кацапские помойках нечего делать, тупиковая ветвь развития
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11.06.2021 08:47 Ответить
Дохлая доктор Лиза вывезла из ДАУНбасса 500 детей на РАБссию в 2014 году,судьба детей неизвестна до сих пор...,еще круче было в Тамбовской губернии во время Майдана,чЛенин и Сралин задушили их химическим оружием будущих маршалов ССср, Тухачевского и Жукова...,один командовал парадом второй стрелял из Пушки...,жаль мало...
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11.06.2021 08:48 Ответить
8 років то вже яничари, будьте трохи реалістами . іх батькив убили укри і врятувала Ліза , 500 кровніків
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11.06.2021 14:20 Ответить
Все как вяликий тупин утвердил рашистскую стратегию: "мы будем стоять позади детей и женщин".
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11.06.2021 09:03 Ответить
Так вы прведите очередные переговоры. Это же ваши партнеры. Заодно и мириу них в глазах увидите.
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11.06.2021 12:29 Ответить
 
 