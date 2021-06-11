Резников о запрете российских оккупантов на выезд детей из ОРДО: Захват заложников в чистом виде

На Донбассе оккупанты пытаются заблокировать выезд детей на контролируемую правительством территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые "документы", а также гражданство России.

Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее выезд детей 14-16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас оккупанты запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконных документов.

"Речь идет о захвате заложников в чистом виде... Детей с родителями просто разворачивают", – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы в ОРДО ограничили выезд детей старше 14 лет, у которых нет "паспорта ДНР", РФ или Украины, - Денисова

По его словам, подобная практика оккупантов резко усилилась за последние несколько недель.

Министр заявил, что это ответ России на расширение программы реинтеграции молодежи из оккупированного Донбассе.

Он рассказал, что в этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета.

Министр заявил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.

Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с оккупированных территорий украинских паспортов.