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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 12 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Один украинский воин ранен, - штаб ОС

Враг за сутки 12 раз нарушил режим

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 11 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксированные 12 нарушений режима прекращения огня.

В частности, возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Возле населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Возле Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Водяного, возле Донецка, - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

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В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, возле Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Враг за сутки 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Один украинский воин ранен, - штаб ОС 01
Враг за сутки 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Один украинский воин ранен, - штаб ОС 02
Враг за сутки 12 раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Один украинский воин ранен, - штаб ОС 03

Автор: 

обстрел (26995) Донбасс (26955) наемники рф (2077) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2021 07:44
+8
У меня вопрос: а почему русские не стреляли, когда Бубочка был в ООС?
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11.06.2021 08:11
+7
Яке порушення якого неіснуючого режиму тиші?! Задовбали!!! Замість писати "здійснили 12 обстрілів", військове керівництво використовує на догоду єрмакам оцю ідіотичну безглузду фразу.
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11.06.2021 08:26
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Найшвидшого одужання пораненому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.06.2021 07:44 Ответить
Це їх ковбасить футбольна форма.
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11.06.2021 07:52 Ответить
У меня вопрос: а почему русские не стреляли, когда Бубочка был в ООС?
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11.06.2021 08:11 Ответить
У рашорков штраф за открытие огня по посадкам кукурузы когда там Бубочка прячется.
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11.06.2021 08:34 Ответить
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3071
...
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11.06.2021 13:33 Ответить
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4522
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11.06.2021 08:26 Ответить
Яке порушення якого неіснуючого режиму тиші?! Задовбали!!! Замість писати "здійснили 12 обстрілів", військове керівництво використовує на догоду єрмакам оцю ідіотичну безглузду фразу.
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11.06.2021 08:26 Ответить
А цим нам показують,що не тільки президент лох.Це насмішка над нами.
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11.06.2021 08:32 Ответить
Потому ,что 🤢🤡 внушает ,что сейчас «не стреляют, а только гром гремит» !
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11.06.2021 08:30 Ответить
Ворог за добу 12 разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били із 82-мм мінометів. Одного українського воїна поранено, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 218
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11.06.2021 08:46 Ответить
До саммита 5 дней. Все это время пуйло будет увеличивать обстрелы.
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11.06.2021 08:48 Ответить
10.06.21 09:30 "Зеленский в ходе визита на передовую: Слава Богу, сейчас гремит гром, а не выстрелы. Количество нарушений значительно снизилось за последние 7-10 дней."

Швидкого одужання нашому захиснику.
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11.06.2021 10:07 Ответить
 
 