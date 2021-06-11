Враг за сутки 12 раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 82-мм минометов. Один украинский воин ранен, - штаб ОС
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.
Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 11 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксированные 12 нарушений режима прекращения огня.
В частности, возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Возле населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки - из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А вблизи Водяного, возле Донецка, - из станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Водяного, возле Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
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