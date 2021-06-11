В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 603 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья по состоянию на 11 июня в Украине зафиксированы 1 603 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 72)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина третья в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также за последние сутки:

госпитализированы - 762 человека;

летальных случаев - 70;

выздоровели - 5 583 человека.

Осуществлен 55 342 тестирования за сутки, из них методом ПЦР - 25837, методом ИФА - 10741, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18764.

За все время пандемии в стране:



заболели - 2 221 427 человек;

выздоровели - 2 120 780 человек;

летальных случаев - 51 577;

проведено ПЦР-тестов - 10 460 411.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях", - добавили в Минздраве.









