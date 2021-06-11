В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 1 603 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
По данным Центра общественного здоровья по состоянию на 11 июня в Украине зафиксированы 1 603 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 72)", - говорится в сообщении.
Также за последние сутки:
госпитализированы - 762 человека;
летальных случаев - 70;
выздоровели - 5 583 человека.
Осуществлен 55 342 тестирования за сутки, из них методом ПЦР - 25837, методом ИФА - 10741, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18764.
За все время пандемии в стране:
заболели - 2 221 427 человек;
выздоровели - 2 120 780 человек;
летальных случаев - 51 577;
проведено ПЦР-тестов - 10 460 411.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях", - добавили в Минздраве.
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