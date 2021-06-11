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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 1 603 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 11 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья по состоянию на 11 июня в Украине зафиксированы 1 603 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 75, медработников - 72)", - говорится в сообщении.

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Также за последние сутки:

госпитализированы - 762 человека;
летальных случаев - 70;
выздоровели - 5 583 человека.

Осуществлен 55 342 тестирования за сутки, из них методом ПЦР - 25837, методом ИФА - 10741, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18764.

За все время пандемии в стране:

заболели - 2 221 427 человек;
выздоровели - 2 120 780 человек;
летальных случаев - 51 577;
проведено ПЦР-тестов - 10 460 411.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях", - добавили в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 70 человек, зафиксированы 1 603 новых случая заражения, 5 583 человека выздоровели 03

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Огромная смертность в последнее время, надо соотнести кривую смертности и даты изменеий протокола так называемого лечения Ковида в Украине. Почти наверняка найдем связь межлу ростом смертноси (по относительным показателям) в протоколе собака зарыта
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11.06.2021 08:17 Ответить
Шото многовато , как на второй год 😡 Где вакцины ?
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11.06.2021 08:43 Ответить
эти данные о новых зараженных на основе экспрестеста анализ крови я например жду со вторника но сегодня к терапевту на осмотр ..Что сказать нкприятные ощущения темпа под вечер аж до 39 прыгала ...Ходиш как зомби все болит как будто в футбол играл полдня ..Еще и психологически давит что ковид ..
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11.06.2021 08:43 Ответить
сами себе диагноз поставили? может, все таки свиной грипп?
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11.06.2021 09:52 Ответить
на шестой день сделайте КТ, у меня КТ показало поражение лёгких в 50 % - госпитализировали (хотя по уровню сатурации, и дыханию ничего необычного не было).
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11.06.2021 10:48 Ответить
 
 