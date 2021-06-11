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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 54 329 человек, всего - 1 395 312, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 54 329 человек, всего - 1 395 312, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 204 038 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"54 329 человек привиты против COVID-19 за сутки 10 июня 2021. Первую дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированы - 23 585 человек.

В течение суток работали: 442 мобильные бригады, 617 пунктов вакцинации.

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По состоянию на 11 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу - 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 204 038 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 599 348 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 54 329 человек, всего - 1 395 312, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 54 329 человек, всего - 1 395 312, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 54 329 человек, всего - 1 395 312, - Минздрав 03

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вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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нема діла. 54 тищі це ж на дві дози поділити, так що в реалі у 30 744, другу можна уколоти лише маючи першу.
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11.06.2021 08:54 Ответить
Продавець милиць рекомендував нам ампутувати ногу. І, звісно, ми одразу погодилися. Не може ж експерт помилятися! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9274
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11.06.2021 09:49 Ответить
 
 