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Новости Газовая война Агрессия России против Украины
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Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Очередность встреч президента США Джо Байдена должна быть другой: сначала он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Владимиром Путиным.

Об этом во время визита в Ригу заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Белый дом после встречи Байден-Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если речь идет о приглашении господина Президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, является несоответствующей", - подчеркнул Рау.

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Глава польской дипломатии отметил, что решение Вашингтона отказаться от санкций против компаний, вовлеченных в строительство Nord Stream 2, не вызывает понимания и поддержки со стороны Польши. Он обратил внимание, что вопрос этого газопровода в политическом плане делит страны ЕС и НАТО, подчеркивая, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.

"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, то американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться. ... Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по Nord Stream 2. - Ред.) фактически из СМИ", - подчеркнул Рау.

Министр подчеркнул, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультируется по политике в отношении восточного фланга НАТО с политиками остальной части Европы.

"Сложно это воспринимать как образцовую модель сотрудничества и мы очень ждем объяснения по этому делу", - подчеркнул Рау.

Он отметил, что эти объяснения "могут оказаться неубедительными", ведь в Варшаве никто не изменил взглядов в вопросе Nord Stream 2.

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Рау также сообщил, что Польша не меняет своего мнения в вопросах базового элемента политики НАТО - открытых дверей к членству в Альянсе, в частности, восточных соседей.

"Это - самый драматический момент, когда в этой политической ситуации и при таком течении событий, мы не можем решить эту проблему (предоставление восточным соседям перспективы членства в НАТО)", - подчеркнул Рау.

Он обратил внимание, что Украина в свете все более реальных угроз имеет не только право на защиту, но, согласно уставу ООН, имеет право ожидать поддержку и обратиться за такой ​​поддержкой к другим странам.

"Все указывает на то, что поддержка не означает скорой атлантической перспективы", - констатировал глава польской дипломатии.

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20268) путин владимир (31225) США (26511) Северный поток (1449) Рау Збигнев (69) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+27
Да должен БЫЛ!
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
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11.06.2021 09:04
+13
Будь в Украине президент, так и было бы. Но у нас есть тупая кукла, туго натянутая на руку олигарха. Если отбросить условности, можно спросить так: нахрена Байдену вообще встречаться с Коломойским?
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11.06.2021 09:11
+11
Зеля не должен продемонстрировать реальную борьбу с олигархом-мафиози Беней, который грабит Украину с утроенным рвением при своей марионетке при власти?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·

Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.

Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).

Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.

https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
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11.06.2021 09:34
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Правила форума Совет форумчан
Ну так это в Польше имеют смелость подобное заявлять, а зебизяны только пресмыкаться могут и заносчиво лебезить перед хозяином, заглядывая в рот!
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11.06.2021 09:03 Ответить
заносчиво лебезить... сложная конструкция. Наш дурачок на такое вряд ли способен.
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11.06.2021 09:09 Ответить
наши отважные ссыкунишки и не на такое способны, например бескомпромиссно менять свою позицию или стойко прогибаться в зависимости от обстоятельств.
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11.06.2021 14:16 Ответить
Что, зебизяна, аж корёжит тебя?!
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11.06.2021 09:18 Ответить
? это все равно что сравнивать сторожевого пса с болонкой
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11.06.2021 09:49 Ответить
"Жму руку!!!", - "Обнимаю". Чули...
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11.06.2021 10:19 Ответить
США теж чули, сказали зліпили на колінці, і ввалили санкції Деркачу, назвавши його російським шпигуном. Ти теж кацапський шпигун?
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11.06.2021 10:38 Ответить
Польша фактически повторила слова Зеленского. Он давал интервью иностранным СМИ, которое почему-то ЦН не осветили. Там он сказал, что снять санкции с СП-2- это фактически дать патроны для оружия хутина. И задался вопросом- сколько жизней украинцев будет стоить "налаживание отношений между США и Германией?" Также Зеленский сказал, что об изменении позиции США по СП-2 мы узнали только из СМИ.

Так что заявление было ещё более жёсткое, чем у поляков. Польша нас очень поддержала. Но начал говорить правду именно Зеленский! За что ему ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ!!! Вот что значит ОТСТАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!!! Чего при Пете не было и в помине!
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk



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11.06.2021 15:35 Ответить
Да должен БЫЛ!
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
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11.06.2021 09:04 Ответить
Знов зесрань намагається пояснити,що зедегенерат не дегенерат)))
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11.06.2021 10:11 Ответить
Вава любит говорить, что никому ничего не должен, но в то же время любит говорить, что все ему должны. Чистокровный маланец. Отсюда и отношение Байдена к этому придурку. Плохо, что это сказывается на всей стране.
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11.06.2021 10:50 Ответить
Оно думает, что поймало бога за бороду и теперь он царь Украины
(он искренне не понимает, принцип государственного управления, систему 3х ветвей власти, делегирования власти и почему, он своим царским указом, не может все решить)
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11.06.2021 10:56 Ответить
Ничего он не должен.
Бред какой-то...
"Очерёдность встреч... должна быть другой..."
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11.06.2021 09:04 Ответить
Опять должен,никому он ничего не должен, зеленскому так точно.
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11.06.2021 09:08 Ответить
А что ДОЛЖЕН нам Байден?
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11.06.2021 09:11 Ответить
Байден должен перед встречей провести принудительное наркообследование зекриворогу
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11.06.2021 11:04 Ответить
Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау - Цензор.НЕТ 6575
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11.06.2021 09:09 Ответить
Контур агрессора на карте поразительно похож на обезглавленный раскоряченный труп дохлой СВИНЬИ, лежащей плашмя на животе.
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11.06.2021 09:35 Ответить
Будь в Украине президент, так и было бы. Но у нас есть тупая кукла, туго натянутая на руку олигарха. Если отбросить условности, можно спросить так: нахрена Байдену вообще встречаться с Коломойским?
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11.06.2021 09:11 Ответить
Кукла была с 2014 по 2019. А сейчас у нас НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ЗАЩИЩАЮЩИЙ НАЦИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ.
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
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11.06.2021 15:39 Ответить
Ты, на пару с неадекватной истеричкой таней лайф, иди в жопу и не отсвечивай. Коломойский это не Украина. И про ермаков с татаровыми нам расскажи, да свяжи их с интересами Украины. А мы поржем с тебя да с тани. Ну шо ж такое? Как не зелебобик, так и псих?!
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11.06.2021 16:01 Ответить
Ты уже там.
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11.06.2021 16:13 Ответить
И всё же добавлю. Ты ссылку смотрел? А теперь сбрось мне видео с подобными заявами времён плавления "не куклы"!
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11.06.2021 16:18 Ответить
А шо это за издание такое крутющее Акцион? Ты слышал о нем раньше? Я нет. И никто не слышал. Это не Нью-Йорк Таймс, не Вашингтон Пост, не Уол Стрит Джорнел. Эти ребята уже не хотят говорить с зелей. Зачем? Чтобы услышать пустой чёс? Эта заява - такой же видосик-гундосик, как и новогодняя шняга с детками, только типа для международной аудитории. Когда в Европе и США окончательно убедились, что личной проукраинской позиции зеля не имеет, к нему потеряли всякий интерес. Лидер государства именно тем и интересен, что свято блюдёт интересы своей страны и грамотно сопрягает их с интересами других стран и блоков. Внутренние выходки зели в Украине вообще поставили его вне круга общения мировых лидеров. Косяки с Трампом, уголовные дела на Байдена-младшего, торговли эл/энергией с ****** при своем избыточном рынке, прикрывание Коломойского от судов в США и Украине. Короче, мне кажется, я напрасно трачу время на тебя. Ты тупой и восторженный поклонник клоуна. Ну что ж, имеешь право. Даже вопреки здравому смыслу, национальной гордости и экономической целесообразности. Иди с миром. Бог подаст.
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12.06.2021 10:06 Ответить
Никто никому ничего не должен! Это с самого начала изрёк наш **********!
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11.06.2021 09:12 Ответить
Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным. Неужели глава МИД Польши Рау так и сказал: ДОЛЖЕН?
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11.06.2021 09:13 Ответить
Читать умеем? Не? )) Цитаты изложены по тексту, а суть- в заголовке. И да. ДОЛЖЕН. Исходя из Будапешсткого меморандума, согласно которому мы лишились ЯО!
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11.06.2021 16:16 Ответить
Читать многие умеют! А понимать смысл прочитанного не всем дается. Слово ДОЛЖЕН в дипломатии не используется. Даже при упоминании меморандума в Будапеште. Есть много и разных слов, которые не заводят переговоры в тупик.
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11.06.2021 17:32 Ответить
Байден спочатку повинен зустрітись із Зеленським і вирішити з ним,що робити з Путіним.Потім викликати Путю до себе і сказати - ми тут з Зєлєю посовіщались і рєшилі шоб ти сильно не викобелювався і забрався нахрєн з Криму і Донбасу...Так мало би бути,але чомусь є з точністю до навпаки...
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11.06.2021 09:14 Ответить
Зеля ему расскажет о желании мира в глазах пуйтина.
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11.06.2021 09:25 Ответить
Да-да. Байден должен поменять график встреч и встретиться сперва с Зеленским.
Это сказал министр страны, которая безуспешно пытается вклиниться и организовать встречу Дуды с Байденом до встречи Байдена с путеным.
Херовая игра, господин министр. Вас тоже игнорируют.
А уж Польша-то, казалось бы - главная опора США на Восточном фланге НАТО, союзник США и член ЕС.
А потому если Байден открыто игнорирует Польшу, то уж Зеленскому было бы ожидать встречи крайне странно.
И если польское правительство узнаёт о решениях США из газет, то я даже не знаю откуда Зеленский узнаёт новости о политике США? Наверное смски на пейджер приходят
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11.06.2021 09:21 Ответить
Что Иванов, критикующий Польшу, делает в Польше?
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11.06.2021 09:27 Ответить
А что Вы так прицепились к "Иванов"?
Я уже кому-то тут говорил, что могу залогиниться, например, под John Smith, но это никак не повлияет на то, что я думаю и пишу.
И второе - а почему я не могу живя в Польше критиковать Польшу?
Разве критика это незаконно? Незаконны незаконные демонстрации, за которые в Польше прилетает сразу и крайне жёстко. А критика в СМИ, тем более в украинских - вовсе нет
Впрочем и на польских форумах я пишу ровно то же самое, что и тут.
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11.06.2021 09:39 Ответить
Мне непонятно почему человек, явно рожденный не в Польше, живет в такой "плохой" Польше.
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11.06.2021 09:41 Ответить
А кацапы всегда срут где живут-в США на таких уродов насмотрелись- обсырают штаты по полной...включают записи с "голубыми огоньками",а когда амеры начинают ржать с вида Кобзона с нашлепкой на бошке и наклеенными бровями -кацапам обидно до слез))а ещё прикол,что они не признают своих земляков,делая вид,что коренные американцы)))
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11.06.2021 10:19 Ответить
Мій знайомий психотерапевт, доктор наум між іншим, стверджує, що в виборі нікнеймів нема нічого випадкового, вони не впливають на те що ти думаєш, але проливають світло на твій внутрішній світ і потаємні думки.
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11.06.2021 10:43 Ответить
Не путайте причины и следствия. США после 2014 утратив авторитет в международных отношениях, что теперь кто угодно тыкает их носов в их безсилие. И все эти желания встреч, переговоров, договоров абсолютно бессмысленное занятие о котором просто говорят, но которое ничего не решает.
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11.06.2021 12:36 Ответить
Шо б ты **** недоехал.......
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11.06.2021 09:32 Ответить
Зеля не должен продемонстрировать реальную борьбу с олигархом-мафиози Беней, который грабит Украину с утроенным рвением при своей марионетке при власти?

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·

Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.

Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).

Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.

https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
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11.06.2021 09:34 Ответить
Зеля в доле
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11.06.2021 11:40 Ответить
"Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен!!"
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11.06.2021 09:39 Ответить
Байден, как и США никому ничего не должны. И нужно быть полным идиотом, чтоб надеяться на то, что прийдёт дядя Сэм и освободит Украину от *****, олигархов, мародёров, клоунов и т.д. Если кому и должен Байден, так это точно не украинцы. Так что не ждите, что придёт американский солдат и отдаст свою жизнь за свободу Украины.
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11.06.2021 09:43 Ответить
Навіщо тоді Зєля верещіть "байден, чому ми не в НАТО?!" ?
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11.06.2021 09:57 Ответить
Шановна, це питання не до мене, а до Зелі. Тут на Цензорі теж дуже багато тих, хто верещить, але віз і нині там
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11.06.2021 10:05 Ответить
Ну так это наш менталитет) Никак в голове не укладывается, что канцлер Германии делает для немцев, президенты США, Франции... для своих стран. А нам все должны, нам все обязаны и это все на фоне руководства Украины маниакально грабящего свою же страну.
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11.06.2021 09:57 Ответить
О,знову з*явилась кацапська мантра,що американці не будуть воювати за Україну,стара мантра 14-го року,а для чого ти тут її співаєш?Тут всі знають,що самі все маєм робити і воювати,правда нема з ким,клоуни бояться самого слова війна.
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11.06.2021 13:44 Ответить
А до чого тут кацапська мантра? Невже до цих пір не зрозуміло, що Байден у першу чергу піклуєтся про американців, Меркель про німців, Макрон про французів і т.д. То до чого тут вислів " Що Байден комусь щось винен"?
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11.06.2021 14:04 Ответить
як би всі порохоботи ,були би такими як зеленські чмошникі ,то ми би не молили Бога, щоб Байден зустрівся з зеленським раніше ніж з ..йлом. може і правда Байден зглянеться на народ України ?... if Poroshenko looked like a green chmoshnik, we would not pray to God that Biden would meet with Zelenisk in front of ..yol. maybe Biden will really look at the people of Ukraine? ...
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11.06.2021 09:45 Ответить
Зачем?

Блинкен все возможности ЗЕ уже видел и оценил.
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11.06.2021 09:57 Ответить
Треба. Вава зробить все для того, щоб цього не сталось.
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11.06.2021 10:21 Ответить
если Байден кому и должен, то только тем, кто его избрал. а для зеленского есть Делавэр - родина Байдена
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11.06.2021 10:28 Ответить
Та ты шо? А чего же это он перед выборами рассказывал, что Украина будет в приоритете его внешней политики? Чтобы за него голосовала украинская диаспора США? Так уж "никому ничего ни должен"! Никому, кроме Меркель?!

Должен. А для своих избирателей должен сохранить (если не вернуть) Америке роль свехдержавы, являющейся мировым лидером!
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11.06.2021 15:24 Ответить
для чого спочатку зустрічатись з посередником, якщо можна зразу напряму? зелений вже багато раз довів, що нічо не може...
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11.06.2021 11:01 Ответить
извините мы какбэ не против но у вовы на Джо дело вроде даже как уголовное.... пока
припрятали в шухлядку то есть гарантий шо вова не посадит Байдена нет.......
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11.06.2021 11:09 Ответить
Навіщо Байдену зустрічатися із Зеленським? Що він від нього може почути? "Посмотреть в глаза Путіну", "Стать на колєна"?
Чи то може - на коленях в глаза посмотрєть
Байден спочатку має зустрітися із Зеленським, а потім з Путіним, - глава МЗС Польщі Рау - Цензор.НЕТ 2203
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11.06.2021 13:23 Ответить
 
 