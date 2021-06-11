Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау

Очередность встреч президента США Джо Байдена должна быть другой: сначала он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Владимиром Путиным.

Об этом во время визита в Ригу заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Белый дом после встречи Байден-Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если речь идет о приглашении господина Президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, является несоответствующей", - подчеркнул Рау.

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Глава польской дипломатии отметил, что решение Вашингтона отказаться от санкций против компаний, вовлеченных в строительство Nord Stream 2, не вызывает понимания и поддержки со стороны Польши. Он обратил внимание, что вопрос этого газопровода в политическом плане делит страны ЕС и НАТО, подчеркивая, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.

"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, то американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться. ... Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по Nord Stream 2. - Ред.) фактически из СМИ", - подчеркнул Рау.

Министр подчеркнул, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультируется по политике в отношении восточного фланга НАТО с политиками остальной части Европы.

"Сложно это воспринимать как образцовую модель сотрудничества и мы очень ждем объяснения по этому делу", - подчеркнул Рау.

Он отметил, что эти объяснения "могут оказаться неубедительными", ведь в Варшаве никто не изменил взглядов в вопросе Nord Stream 2.

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Рау также сообщил, что Польша не меняет своего мнения в вопросах базового элемента политики НАТО - открытых дверей к членству в Альянсе, в частности, восточных соседей.

"Это - самый драматический момент, когда в этой политической ситуации и при таком течении событий, мы не можем решить эту проблему (предоставление восточным соседям перспективы членства в НАТО)", - подчеркнул Рау.

Он обратил внимание, что Украина в свете все более реальных угроз имеет не только право на защиту, но, согласно уставу ООН, имеет право ожидать поддержку и обратиться за такой ​​поддержкой к другим странам.

"Все указывает на то, что поддержка не означает скорой атлантической перспективы", - констатировал глава польской дипломатии.