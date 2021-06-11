Байден сначала должен встретиться с Зеленским, а затем с Путиным, - глава МИД Польши Рау
Очередность встреч президента США Джо Байдена должна быть другой: сначала он должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем с Владимиром Путиным.
Об этом во время визита в Ригу заявил глава МИД Польши Збигнев Рау, отвечая на вопрос о приглашении Зеленского в Белый дом после встречи Байден-Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если речь идет о приглашении господина Президента Зеленского, то это было хорошим решением, но очередность этих встреч, без сомнения, является несоответствующей", - подчеркнул Рау.
Глава польской дипломатии отметил, что решение Вашингтона отказаться от санкций против компаний, вовлеченных в строительство Nord Stream 2, не вызывает понимания и поддержки со стороны Польши. Он обратил внимание, что вопрос этого газопровода в политическом плане делит страны ЕС и НАТО, подчеркивая, что Германия совместно с Россией реализуют свои экономические интересы за счет безопасности региона, в частности Украины и Польши.
"Когда мы устанавливали контакты с нынешней американской администрацией, и я лично с госсекретарем Энтони Блинкеном, то американская сторона отметила, что ничего не будет делаться без нас, все решения будут консультироваться. ... Я, и не только я, а также и другие министры нашей части Европы, узнали об изменении этой позиции (по Nord Stream 2. - Ред.) фактически из СМИ", - подчеркнул Рау.
Министр подчеркнул, что для него довольно неожиданным является то, что американская администрация консультируется по политике в отношении восточного фланга НАТО с политиками остальной части Европы.
"Сложно это воспринимать как образцовую модель сотрудничества и мы очень ждем объяснения по этому делу", - подчеркнул Рау.
Он отметил, что эти объяснения "могут оказаться неубедительными", ведь в Варшаве никто не изменил взглядов в вопросе Nord Stream 2.
Рау также сообщил, что Польша не меняет своего мнения в вопросах базового элемента политики НАТО - открытых дверей к членству в Альянсе, в частности, восточных соседей.
"Это - самый драматический момент, когда в этой политической ситуации и при таком течении событий, мы не можем решить эту проблему (предоставление восточным соседям перспективы членства в НАТО)", - подчеркнул Рау.
Он обратил внимание, что Украина в свете все более реальных угроз имеет не только право на защиту, но, согласно уставу ООН, имеет право ожидать поддержку и обратиться за такой поддержкой к другим странам.
"Все указывает на то, что поддержка не означает скорой атлантической перспективы", - констатировал глава польской дипломатии.
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Так что заявление было ещё более жёсткое, чем у поляков. Польша нас очень поддержала. Но начал говорить правду именно Зеленский! За что ему ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ!!! Вот что значит ОТСТАИВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!!! Чего при Пете не было и в помине!
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
Но сначала Зеленский должен был не быть идиотом и не вычудить с Нафтогазом! Но чтобы Зеленский и не идиот - это нереально!!!
(он искренне не понимает, принцип государственного управления, систему 3х ветвей власти, делегирования власти и почему, он своим царским указом, не может все решить)
Бред какой-то...
"Очерёдность встреч... должна быть другой..."
https://www.youtube.com/watch?v=pd3WUR06gVk
Это сказал министр страны, которая безуспешно пытается вклиниться и организовать встречу Дуды с Байденом до встречи Байдена с путеным.
Херовая игра, господин министр. Вас тоже игнорируют.
А уж Польша-то, казалось бы - главная опора США на Восточном фланге НАТО, союзник США и член ЕС.
А потому если Байден открыто игнорирует Польшу, то уж Зеленскому было бы ожидать встречи крайне странно.
И если польское правительство узнаёт о решениях США из газет, то я даже не знаю откуда Зеленский узнаёт новости о политике США? Наверное смски на пейджер приходят
Я уже кому-то тут говорил, что могу залогиниться, например, под John Smith, но это никак не повлияет на то, что я думаю и пишу.
И второе - а почему я не могу живя в Польше критиковать Польшу?
Разве критика это незаконно? Незаконны незаконные демонстрации, за которые в Польше прилетает сразу и крайне жёстко. А критика в СМИ, тем более в украинских - вовсе нет
Впрочем и на польских форумах я пишу ровно то же самое, что и тут.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?__cft__%5b0%5d=AZWpiqdaTXZ-mp7-YnYTzMwtaHe-1v4bwm6QQj-YGdtmfCGbYUX9FyTLjpUvox4FcS6h5308FvOHGDJaczlkH33sgE60kDXE0Q-UQ2atxfmQD6pCJ-WL9mGMnzhf9GQJnCE&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev 15 год ·
Ізраїльське видання Calcalist опублікувало фотографію екс-керівника ПриватБанка Олександра Дубілета, якого розшукують в Україні за співучасть в пограбуванні ПриватБанка і його вкладників мінімум на 5 млрд доларів.
Дубілет живе в домі Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.
Але найцікавіше інше: фото зробив приватний детектив, який довго вистежував об'єкт в рамках - увага!!- складного міжнародного розслідування.
Принаймні так написано в статті (посилання в коментарях, але версія лише на івріті).
Отже, Коломойським і компанією слідчі у світі займаються серйозно і впритул.
А у нас він під покровительством Зеленського: отримує знижки на електроенергію, постачає енергоносії з РФ, збільшує статки і робить все, що хоче на своєму спільному з Медведчуком телеканалі.
https://www.calcalist.co.il/market/article/*********
Блинкен все возможности ЗЕ уже видел и оценил.
Должен. А для своих избирателей должен сохранить (если не вернуть) Америке роль свехдержавы, являющейся мировым лидером!
припрятали в шухлядку то есть гарантий шо вова не посадит Байдена нет.......
Чи то може - на коленях в глаза посмотрєть