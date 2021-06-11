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Представитель Госдепа Прайс о позициях США и ФРГ по "Северному потоку 2": Разногласия между странами - обычная вещь

Представитель Госдепа Прайс о позициях США и ФРГ по

США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода "Северный поток 2", однако разногласия между странами - обычная вещь.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по "Северному потоку 2".

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.

Представитель Госдепа также отметил, что США планируют продолжать обсуждать с партнерами, как не допустить, чтобы "Россия использовала энергоносители как рычаг давления " в Восточной Европе.

Читайте также: Госдеп США примет новые меры по "Северному потоку-2", - Прайс

Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Северный поток (1449) Прайс Нед (109)


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байден для начала должен вспомнить - как его самого зовут затем ему напомнят что он - президент США, потом ему расскажут кто такой путин и куда он вообще летит. Потом он приляжет поспать в обед и снова всё забудет.
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11.06.2021 09:08 Ответить
Кому Байден должен?
И сколько?
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11.06.2021 09:09 Ответить
Разногласие - обычная вещь.
И не нужно сразу искать врагов.
Каждая страна, прежде всего, должна защищать интересы своих граждан.
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11.06.2021 09:09 Ответить
Это стратегический вопрос, и не надо его пытаться запихнуть в категорию "обычных разногласий". От его решения зависит будущее целой страны.
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11.06.2021 09:14 Ответить
Интересы защищены.сегодня запуск сп-2.где здесь интересы Украины?
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11.06.2021 09:34 Ответить
При первом слове о СП-2
Надо было бить во все колокола
Теперь когда он готов на 90%
Поздно !!
Умники кричали у России нет техники
не построят
За оставшееся время договора
Они обкатают и запустят на полную мощность СП-2
И будет ЕС зависить от России и только
И мы будем покупать российский газ на 30%
Дороже у ЕС ,,и это будет очередное достижение власти ,,
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11.06.2021 10:48 Ответить
 
 