Представитель Госдепа Прайс о позициях США и ФРГ по "Северному потоку 2": Разногласия между странами - обычная вещь
США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода "Северный поток 2", однако разногласия между странами - обычная вещь.
Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал он, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по "Северному потоку 2".
Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.
"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.
Представитель Госдепа также отметил, что США планируют продолжать обсуждать с партнерами, как не допустить, чтобы "Россия использовала энергоносители как рычаг давления " в Восточной Европе.
Байден ранее на этой неделе начал поездку по странам Европы. Ожидается, что он проведет переговоры с лидерами ключевых европейских стран.
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И сколько?
И не нужно сразу искать врагов.
Каждая страна, прежде всего, должна защищать интересы своих граждан.
Надо было бить во все колокола
Теперь когда он готов на 90%
Поздно !!
Умники кричали у России нет техники
не построят
За оставшееся время договора
Они обкатают и запустят на полную мощность СП-2
И будет ЕС зависить от России и только
И мы будем покупать российский газ на 30%
Дороже у ЕС ,,и это будет очередное достижение власти ,,