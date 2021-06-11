Порошенко в годовщину безвиза с ЕС: Это символ прощания с "совком" и победа всей Украины

4 года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

"Это событие, безусловно, стало историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения в объединенную европейскую семью. Это - история борьбы за нашу европейскую идентичность, за достоинство, за демократию, за свободу и общие ценности. Это - победа всей Украины", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", безвиз - это также и международное признание успешности политических, правовых, институциональных и антикоррупционных реформ, которые осуществлялись в те годы.

Читайте: Безвизовый режим с США пока нереален, но есть альтернатива, - Кулеба

"Многие как в Украине, так и за ее пределами не верили, а иногда и сопротивлялись безвизу. Нам заявляли, что это невозможно, что нас "там" никто не ждет, но мы объединили усилия и решительными и настойчивыми усилиями сделали невозможное возможным. Доказали нашу преданность делу и способность реализовывать дальновидные стратегические проекты в пользу Украины", - добавил Порошенко.

"Но убежден, что и безвизовые, и соглашение об ассоциации, и Томос об автокефалии будут оставаться настоящими "легендарными" историями успеха нашего государства, о которых шестой президент Зеленский, к сожалению, может пока только мечтать", - добавил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" выразил надежду, что скоро карантинные ограничения будутт сняты и украинцы смогут свободной и беспрепятственно путешествовать по Европе.

Кроме того, Порошенко призвал власти ускорить темпы вакцинации украинских граждан качественными и международно признанными препаратами. "Верю, что будущее Украины - в Евросоюзе, и ничто, и никто, и никогда нас не остановит. И наша команда "Европейской Солидарности" сделает для этого все возможное и даже невозможное. Поскольку в этой борьбе нас поддерживают и миллионы граждан Украины, и наши международные друзья и партнеры, в частности из Европейской народной партии - самой влиятельной европейской политической семьи, которая всегда стояла в первых рядах проукраинской международной коалиции - коалиции в защиту проевропейских реформ и отпора российской агрессии. Вместе мы победим!", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о "пленках Бигуса": Использовать вопрос пленных в политической борьбе - это скотство