Посол США в РФ Салливан вернется в Москву в ближайшие недели, - Прайс

США планируют в ближайшие недели отправить назад в Москву посла Джона Салливана, отозванного на консультации в Вашингтон в апреле.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"У нас есть ожидания того, что он вернется в Москву в ближайшие недели", - сказал он.

Прайс также добавил, что посол примет участие в предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов. 21 апреля МИД РФ официально объявил "persona non grata" 10 сотрудников посольства США в Москве.

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